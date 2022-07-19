«Ловец снов»: Спокойной ночи, девочки и мальчики

На платформе ВГТРК «Смотрим» вышел новый 16-серийный фильм «Ловец снов» — детектив с элементами мистики, в котором герой Петра Рыкова видит во сне взаимосвязанные убийства. Мы посмотрели все эпизоды, но так и не поняли, почему сериал позиционируется как нестандартный.
фото: телеканал Россия
Миллионер, известный ресторатор Никита Тарасов (Рыков) просыпается в своем роскошном лофте от кошмара. Во сне он видел убийство незнакомого мужчины. На следующий день сон повторяется, и человек в сновидении успевает ему сказать, что он друг его отца, пропавшего 23 года назад. Тарасов едет к семье — матери (Ольга Кабо), которая вместе с ним управляет ресторанным бизнесом, и сестре Варваре (Кристина Корбут), мечтающей о иной участи — карьере певицы. Они обнимаются и тепло вспоминают исчезнувшего главу семьи. По возвращении домой Никиту арестовывают по подозрению в убийстве, том самом, которое ему приснилось, но, к счастью, находятся свидетели, подтверждающие его алиби. Пытаясь понять, что у него с головой, ресторатор обращается сперва к странноватому психиатру, рассказывающему про провалы в будущее у людей с развитой интуицией. А затем благодаря связям наверху бизнесмен присоединяется к следственной бригаде.
Расследование ведет Алиса Захарова (Мария Андреева) – женщина без нервов и с железной логикой. Ни в какие вещие сны она не верит, а в Никите видит лишь помеху работе. Но на следующий день менталист рассказывает про новое убийство, и оно снова сбывается. И так каждый день. Постепенно выясняется, что сны и преступления не рандомны, а связаны, и ниточки ведут к исчезновению Тарасова-старшего четверть века назад.
фото: телеканал Россия
Сериал, позиционирующийся как нестандартный детектив, на деле оказывается типичным продуктом канала, несмотря на выписанную вязью канву сюжета. Во-первых, разобраться в запутанном уголовном деле не удается ни героям, ни сценаристам. От серии к серии все новые персонажи появляются лишь для того, чтобы быстро умереть или сказать пару многозначительных фраз. Все эти люди с напускной загадочностью, информация о которых, пуская пузыри, сразу же идет ко дну, уже к четвертой серии перемешиваются в голове даже при внимательном просмотре. Один человек хотел что-то сказать, но был убит, другой убит как исполнитель первого преступления, третья была судьей 20 лет назад и тоже не успела сказать ни слова... В людей стреляют, травят ядами, бьют кочергой, душат, сбивают машинами, но все это выглядит как сердечный приступ, несчастный случай или самоубийство.
Алиса Захарова и ее опергруппа бегают от трупа к трупу, допрашивают и отпускают свидетелей, ничего не понимают. И зрители тоже. Понятно лишь, что корни всех преступлений — в ужасных 90-х, упоминаются какие-то доли бизнеса, кто-то кому-то что-то не продал, кто-то кого-то подставил, и за всем стоит таинственный Волчок, при упоминании которого начинает дрожать голос даже у полковника полиции (Юрий Ицков). «Захарова, ты куда залезла? Отставить!» — время от времени заходится он, единственный на весь сериал полицейский, который носит форму. Но Алиса упорна и невозмутима, даже когда среди вещдоков появляется шаманский бубен, а позднее – самурайские мечи. Более эмоционален мучимый снами Никита Тарасов. У себя в подвале он рисует схему расследования, как в западных детективных сериалах – с фотографиями фигурантов и стрелками, показывающими взаимосвязи. К концу фильма эта штука становится похожа на рисунок шизофреника. Да, самое смешное: по истечении 16-ти серий разгадки вы не получите. Тучи только сгустятся, предрекая второй сезон. Детектив оказывается липовым.
фото: телеканал Россия
Гораздо яснее и привычнее выписаны сценаристами мелодраматические сюжетные линии. Они тут есть у каждого половозрелого персонажа. Главная, конечно, у Алисы и Никиты, испытывающих взаимное притяжение и страх от того, что оно существует. Ведь Алиса Захарова собирается замуж за чудесного Геннадия (Алексей Комашко). Он тоже богатый человек и сущий ангел. Только когда его любимая в шестой раз из-за срочной работы не может вовремя приехать в ЗАГС, чтобы подать заявление, он тактично показывает, что расстроен. У Никиты тоже есть девушка Маша (Ингрид Олеринская) и еще какие-то временные, одна из которых обеспечила ему алиби и больше не появилась. У Маши и Геннадия похожие функции – вздыхать, смотреть затравленно, вызывать чувство вины у своих половинок, а потом благородно одновременно дать им свободу. Еще одна мелодраматическая линия – у сестры Никиты Варвары, она знакомится с двумя уличными музыкантами, которые поначалу хотят развести богачку на деньги для альбома, а потом там случается любовь, конфликтная ситуация и ее благополучный исход.
Приз за лучшую романтическую пару сериала, безусловно, уходит двум членам следственной группы – Борису Дубову (Игорь Юдин) и Пелагее Кошкиной (Екатерина Шумакова). Их отношения без сложных драматургических заковык наиболее похожи на человеческие, оттого способны перетянуть на себя одеяло зрительских симпатий от главных героев. В конце концов любви удостаивается и самый возрастной участник коллектива – опер Роман (Дмитрий Гирев). Таким образом, к концу сезона все участники расследования обретают счастье. Хотя, по опыту многосезонных проектов понятно, что, имитируя ход жизни, сценаристам легко как создать благополучие, так и его разрушить. Ведь детективная линия еще не закончена, а значит и отношения героев тоже не получится оставить в покое.
фото: телеканал Россия
И еще пару слов об имитации жизни. Стало общим местом ругать телесериалы за то, что герои всегда живут в больших квартирах, похожих скорее на артстудии, нежели на жилые пространства. Не оттого ли все российские телепроекты рассказывают про нелегкую судьбу богачей-москвичей, что имитировать роскошь гораздо дешевле и проще, чем создать атмосферу обычного человеческого жилья? «Ловец снов» берет здесь новые высоты: абсолютно все пространства покрашены одинаковым серым и минималистично заставлены редкой мебелью из Икеи. Квартира миллионера Тарасова: матрас на полу и французские окна во всю стену (этаж первый, кто-то упорно фотографирует, но хозяину пофиг). Квартира следовательницы: чуть-чуть скромнее, но дизайнер тот же. Квартира матери ресторатора: все тот же кичливый стиль «евроремонт», плюс хозяйка, рассекающая по дому в дизайнерских колье. Полицейский участок: евроофис образцового содержания. Камера предварительного заключения: решетка, красивые серые стены, постельное белье тоже из Икеи. И самый шик – подвал дома, где живодеры снимали стафф: стерильно-серая артстудия с аккуратно разложенными и развешанными инструментами пыток. Страшно представить, как же уважаемые художники-оформители намереваются работать теперь, без Икеи?
Вынуждены признать, что «Ловец снов» — совершенно обычный развлекательный проект ВГТРК, без ярких находок и неожиданностей, сделанный традиционно в формате смешения двух жанров — мутного детектива и мелодрамы. Не привнося ничего нового в сознание, не понуждая к размышлениям, он зато может сублимировать тревожные мысли о 90-х, может приятно пощекотать стереотипы, от души порадовать актерскими работами (а артисты здесь, что говорить, честно стараются вдохнуть жизнь в своих героев) или просто отвлечь, забрав 11 часов реальной жизни, реальных проблем. По сути, «Ловец снов» работает как ловец снов — индейский амулет, защищающий спящего от злых духов и болезней. Ключевое слово — спящего.
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