Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Ловец снов»: Спокойной ночи, девочки и мальчики

Обзор сериалов >>
19 июля 2022
На платформе ВГТРК «Смотрим» вышел новый 16-серийный фильм «Ловец снов» — детектив с элементами мистики, в котором герой Петра Рыкова видит во сне взаимосвязанные убийства. Мы посмотрели все эпизоды, но так и не поняли, почему сериал позиционируется как нестандартный.

«Ловец снов»: Спокойной ночи, девочки и мальчики
фото: телеканал Россия

Миллионер, известный ресторатор Никита Тарасов (Рыков) просыпается в своем роскошном лофте от кошмара. Во сне он видел убийство незнакомого мужчины. На следующий день сон повторяется, и человек в сновидении успевает ему сказать, что он друг его отца, пропавшего 23 года назад. Тарасов едет к семье — матери (Ольга Кабо), которая вместе с ним управляет ресторанным бизнесом, и сестре Варваре (Кристина Корбут), мечтающей о иной участи — карьере певицы. Они обнимаются и тепло вспоминают исчезнувшего главу семьи. По возвращении домой Никиту арестовывают по подозрению в убийстве, том самом, которое ему приснилось, но, к счастью, находятся свидетели, подтверждающие его алиби. Пытаясь понять, что у него с головой, ресторатор обращается сперва к странноватому психиатру, рассказывающему про провалы в будущее у людей с развитой интуицией. А затем благодаря связям наверху бизнесмен присоединяется к следственной бригаде.

Расследование ведет Алиса Захарова (Мария Андреева) – женщина без нервов и с железной логикой. Ни в какие вещие сны она не верит, а в Никите видит лишь помеху работе. Но на следующий день менталист рассказывает про новое убийство, и оно снова сбывается. И так каждый день. Постепенно выясняется, что сны и преступления не рандомны, а связаны, и ниточки ведут к исчезновению Тарасова-старшего четверть века назад.

«Ловец снов»: Спокойной ночи, девочки и мальчики
фото: телеканал Россия

Сериал, позиционирующийся как нестандартный детектив, на деле оказывается типичным продуктом канала, несмотря на выписанную вязью канву сюжета. Во-первых, разобраться в запутанном уголовном деле не удается ни героям, ни сценаристам. От серии к серии все новые персонажи появляются лишь для того, чтобы быстро умереть или сказать пару многозначительных фраз. Все эти люди с напускной загадочностью, информация о которых, пуская пузыри, сразу же идет ко дну, уже к четвертой серии перемешиваются в голове даже при внимательном просмотре. Один человек хотел что-то сказать, но был убит, другой убит как исполнитель первого преступления, третья была судьей 20 лет назад и тоже не успела сказать ни слова... В людей стреляют, травят ядами, бьют кочергой, душат, сбивают машинами, но все это выглядит как сердечный приступ, несчастный случай или самоубийство.

Алиса Захарова и ее опергруппа бегают от трупа к трупу, допрашивают и отпускают свидетелей, ничего не понимают. И зрители тоже. Понятно лишь, что корни всех преступлений — в ужасных 90-х, упоминаются какие-то доли бизнеса, кто-то кому-то что-то не продал, кто-то кого-то подставил, и за всем стоит таинственный Волчок, при упоминании которого начинает дрожать голос даже у полковника полиции (Юрий Ицков). «Захарова, ты куда залезла? Отставить!» — время от времени заходится он, единственный на весь сериал полицейский, который носит форму. Но Алиса упорна и невозмутима, даже когда среди вещдоков появляется шаманский бубен, а позднее – самурайские мечи. Более эмоционален мучимый снами Никита Тарасов. У себя в подвале он рисует схему расследования, как в западных детективных сериалах – с фотографиями фигурантов и стрелками, показывающими взаимосвязи. К концу фильма эта штука становится похожа на рисунок шизофреника. Да, самое смешное: по истечении 16-ти серий разгадки вы не получите. Тучи только сгустятся, предрекая второй сезон. Детектив оказывается липовым.

«Ловец снов»: Спокойной ночи, девочки и мальчики
фото: телеканал Россия

Гораздо яснее и привычнее выписаны сценаристами мелодраматические сюжетные линии. Они тут есть у каждого половозрелого персонажа. Главная, конечно, у Алисы и Никиты, испытывающих взаимное притяжение и страх от того, что оно существует. Ведь Алиса Захарова собирается замуж за чудесного Геннадия (Алексей Комашко). Он тоже богатый человек и сущий ангел. Только когда его любимая в шестой раз из-за срочной работы не может вовремя приехать в ЗАГС, чтобы подать заявление, он тактично показывает, что расстроен. У Никиты тоже есть девушка Маша (Ингрид Олеринская) и еще какие-то временные, одна из которых обеспечила ему алиби и больше не появилась. У Маши и Геннадия похожие функции – вздыхать, смотреть затравленно, вызывать чувство вины у своих половинок, а потом благородно одновременно дать им свободу. Еще одна мелодраматическая линия – у сестры Никиты Варвары, она знакомится с двумя уличными музыкантами, которые поначалу хотят развести богачку на деньги для альбома, а потом там случается любовь, конфликтная ситуация и ее благополучный исход.

Приз за лучшую романтическую пару сериала, безусловно, уходит двум членам следственной группы – Борису Дубову (Игорь Юдин) и Пелагее Кошкиной (Екатерина Шумакова). Их отношения без сложных драматургических заковык наиболее похожи на человеческие, оттого способны перетянуть на себя одеяло зрительских симпатий от главных героев. В конце концов любви удостаивается и самый возрастной участник коллектива – опер Роман (Дмитрий Гирев). Таким образом, к концу сезона все участники расследования обретают счастье. Хотя, по опыту многосезонных проектов понятно, что, имитируя ход жизни, сценаристам легко как создать благополучие, так и его разрушить. Ведь детективная линия еще не закончена, а значит и отношения героев тоже не получится оставить в покое.

«Ловец снов»: Спокойной ночи, девочки и мальчики
фото: телеканал Россия

И еще пару слов об имитации жизни. Стало общим местом ругать телесериалы за то, что герои всегда живут в больших квартирах, похожих скорее на артстудии, нежели на жилые пространства. Не оттого ли все российские телепроекты рассказывают про нелегкую судьбу богачей-москвичей, что имитировать роскошь гораздо дешевле и проще, чем создать атмосферу обычного человеческого жилья? «Ловец снов» берет здесь новые высоты: абсолютно все пространства покрашены одинаковым серым и минималистично заставлены редкой мебелью из Икеи. Квартира миллионера Тарасова: матрас на полу и французские окна во всю стену (этаж первый, кто-то упорно фотографирует, но хозяину пофиг). Квартира следовательницы: чуть-чуть скромнее, но дизайнер тот же. Квартира матери ресторатора: все тот же кичливый стиль «евроремонт», плюс хозяйка, рассекающая по дому в дизайнерских колье. Полицейский участок: евроофис образцового содержания. Камера предварительного заключения: решетка, красивые серые стены, постельное белье тоже из Икеи. И самый шик – подвал дома, где живодеры снимали стафф: стерильно-серая артстудия с аккуратно разложенными и развешанными инструментами пыток. Страшно представить, как же уважаемые художники-оформители намереваются работать теперь, без Икеи?

Вынуждены признать, что «Ловец снов» — совершенно обычный развлекательный проект ВГТРК, без ярких находок и неожиданностей, сделанный традиционно в формате смешения двух жанров — мутного детектива и мелодрамы. Не привнося ничего нового в сознание, не понуждая к размышлениям, он зато может сублимировать тревожные мысли о 90-х, может приятно пощекотать стереотипы, от души порадовать актерскими работами (а артисты здесь, что говорить, честно стараются вдохнуть жизнь в своих героев) или просто отвлечь, забрав 11 часов реальной жизни, реальных проблем. По сути, «Ловец снов» работает как ловец снов — индейский амулет, защищающий спящего от злых духов и болезней. Ключевое слово — спящего.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сериалы «Седьмая симфония», «Елизавета» и «Медиум» покажут в новом телесезоне
Мария Андреева, Пётр Рыков и Ольга Кабо снимаются в сериале «Ловец снов»
Поиск по меткам
ДетективЕкатерина ВизгаловаРоссийские сериалыРоссия-1СМОТРИМ
персоны
Мария АндрееваДмитрий ГиревЮрий ИцковОльга КабоАлексей КомашкоКристина КорбутИнгрид ОлеринскаяПётр РыковЕкатерина ШумаковаИгорь Юдин
фильмы
Ловец снов

фотографии >>
«Ловец снов»: Спокойной ночи, девочки и мальчики фотографии
«Ловец снов»: Спокойной ночи, девочки и мальчики фотографии
«Ловец снов»: Спокойной ночи, девочки и мальчики фотографии
«Ловец снов»: Спокойной ночи, девочки и мальчики фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Руслана Писанка
19 июля ушла из жизни актриса Руслана Писанка.
Виталий Сидорченко
17 июля ушёл из жизни актёр Виталий Сидорченко.

День рождения >>

Ирина Дорошенко
Вахтанг Кикабидзе
Василий Ливанов
Павел Любимцев
Сергей Пиотровский
Максим Разуваев
Евгений Серов
Вера Сотникова
Сергей Чугин
Александр Ширвиндт
Яэль Абекассис
Бенедикт Камбербэтч
Джаред Падалеки
Кемпбелл Скотт
Саид Тагмауи
Винесса Шоу
Энтони Эдвардс
все родившиеся 19 июля >>

Афиша кино >>

Чёрный телефон
мистика, фильм ужасов
США, 2021
Кукла. Последнее проклятье
фильм ужасов
Мексика, 2021
Тёмные очки
детектив, триллер, фильм ужасов
Италия, Франция, 2022
Уедем к чёртовой бабушке!
комедия
Италия, 2014
Фантазёры
комедия
Италия, 2018
Неувольняемый
комедия
Франция, 2022
Осанна
биография, исторический фильм
Россия, 2018
Держать удар
драма, спортивный фильм, триллер
США, 2018
Заступница
исторический фильм
Россия, 2013
Охотница: Руна мёртвых
боевик, драма, мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Швеция, США, 2019
Пёс-самурай и город кошек
боевик, детский фильм, комедия, семейное кино
Великобритания, США, Китай, 2022
Святитель
биография, исторический фильм
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram