«Женщина в состоянии развода»: Флюсы одиночества

Онлайн-кинотеатр Kion выложил все серии романтической мелодрамы «Женщина в состоянии развода» — «капсула времени» из закромов Первого канала, ждавшая эфир три года, но в итоге переехавшая на стриминг. Мария Машкова, звезда комедии «Света с того света», играет успешную девушку-стоматолога, которая живет одна, чтобы не быть с кем попало. А теперь ей нужно срочно найти отца будущего ребенка.
Машкова классная. Может, все получилось бы и с другой актрисой, но вот как-то не верится. Слишком уж редкий набор качеств: хрупкая сталь, здравый «романтизм». Жанр ромкома не раз хоронили как патриархальный пережиток, а оказалось — да нет, жить будет. Ведь разве глобально что-то поменялось? И «сильные» женщины любить умеют, и одиноки не меньше «слабых». Конечно, многое придется подновить. Покончено с однозначно правильным и однозначно неправильным. Теперь есть альтернативы. Кое-какие. В больших городах, по крайней мере.
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«Женщина в состоянии развода»
Собственно, «Женщина в состоянии развода
» — именно про женщину в состоянии выбора. Благодаря разводу: рано сошлись, через десять лет расстались. Вере (Мария Машкова
) едва за 30, она молода, красива, профессионально успешна как стоматолог-хирург — и может жить без мужа полноценной, насыщенной жизнью. Однако один визит к гинекологу ставит вопрос ребром. Менее чем через год она не сможет иметь детей, то есть не в каком-то отдаленном будущем, а прямо сейчас Вера должна определиться: нужна ли ей то самое «семейное счастье».
А если нужно, то с кем? Выбор, конечно, не впечатляет — как часто бывает. Есть бывший муж, «похотливый муравей» (Игнатий Акрачков
). Он уже снова женился, но дорогу к Вере не забыл. Буквально — во время приступов лунатизма регулярно скребется в дверь. Есть хамовитый качок-сосед (Данила Якушев
) — постоянно сверлит стены и лезет в душу. Есть коуч по отношениям (Евгений Антропов
). Тренирует ходить на свидания, но явно ревнует к другим мужчинам. Еще мама подсуетилась и привела сына подруги — картавого отличника в очках (Даниил Эйдлин
). Который еще и реконструктор-ролевик. Наконец, случай сводит с улыбчивым ветеринаром (Артем Ткаченко
). Он всем хорош — умный, феминист, любит животных. Правда, фанат комиксов — но это не так страшно. Хуже другое — чайлдфри. Если Вера остается с ним — детей не дождешься.
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«Прощай, любимая» и другие лучшие отечественные детективы последних лет
Сериал снимался давно (еще до пандемии) для Первого канала. Константин Эрнст
годами копит иные проекты, ждет удачного места в сетке — а тот иногда не наступает. Тот же триллер «Прощай, любимая!
» Алены Званцовой
вышел сразу онлайн. Так и «Женщина…» Ольги Сафроновой
и Дмитрия Гайтяна
переехала на Kion. Контекст премьеры, на первый взгляд, не самый удачный. Сериалы для стриминга выглядят совсем иначе: сразу берут за шиворот, обнаженка и насилие, злободневные сюжеты на грани провокации. Телевизионное происхождение выдает «Женщину…» с первых же кадров. Ритм медленный, интонация условно-щадящая. Но «нафталиновый» формат ЦТ как ни странно придает труднообъяснимое очарование. И конкурентное преимущество. Так, после ужасов хочется порой включить мультфильм.
Однако не сказать, что «устаревшая» форма как-то снижает драматизм ситуации. Нет, Веру жаль, Веру понимаешь, и даже если не близок ее финальный выбор — такое вполне возможно — какая-то из альтернатив, ею отвергнутых, наверное, приглянется. Все стороны выслушаны, все свидетели опрошены. Что персонажи не обсудили, Вера проговорила сама с собой. Как в недавнем сериале «Настя, соберись!
», внутри головы главной героини кипит активная общественная жизнь. Вера спорит с разными версиями себя, с проекциями друзей и близких, фантазирует о встрече с отцом, которого никогда не видела. Что немаловажно, после стриминговых хитов, прямолинейных и броских, приятно встретить умный, сделанный на полутонах сценарий (Анастасия Кузнецова
писала также «Чик
» и «Иванько
»). Такие пишут долго, а онлайн-кинотеатры пока не умеют ждать.
Ну и правда — Машкова классная.
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