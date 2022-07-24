«Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир»: Канада нам только снится

Мы продолжаем рассказывать об аниме-премьерах весеннего периода, которые уже закончили выходить, а значит, продемонстрировали все, что хотели. Помимо приятных открытий встречаются и неудачи — например, «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» от Studio Kai («Девушки пони» и «Супер Каб»), сделанный при поддержке молодой команды HORNETS (это их второй проект). Максим Бугулов провел тщательный осмотр нового исекая — истории про перерождение в вымышленном мире, — и ставит ему неутешительный диагноз.
Юноша просыпается в обличье скелета-паладина с набором легендарных доспехов и знанием магических заклинаний — столь мощных, что пред ними дрогнут даже самые чудовищные из монстров. Все поразительно похоже на любимую видеоигру юноши — ту самую, за которой он намедни и уснул. Но прошлое не столь интересно, когда в настоящем ты — Арк (Томоаки Маэно
, известный как голос бармена Декима из «Парада смерти
»), странствующий рыцарь в поисках исцеления от проклятия. Всего пара недель, и новоиспеченный паладин сдружится с темной эльфийкой Арианой (Ай Файруз
, также озвучивающая Джолин Куджо в «Невероятных приключениях Джоджо
» и Майки в «Токийских мстителях
»), раздражающе кавайным зверьком Понтой и кошкодевочкой Тиёмэ, с которыми и начнет крестовый поход против рабства и ксенофобии.
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Обзор аниме «Токийские мстители»
Исекай не первый год поражает количеством выпускаемых тайтлов и их суммарной популярностью, однако смыслы и подтексты остаются проблемой, которую жанр предпочитает игнорировать: вдруг исчезнет сама собой. Форма вопросов не вызывает: эскапизм — универсальный защитный механизм психики, где бы вы ни жили — в Москве, Токио или великом эльфийском лесу Канада; хотя Сатоси Кон
видел в этом потенциальную угрозу и оформил свои страхи в «Агента Паранойи
». Другое дело, что рефлексия в исекае подобна смертному греху и тщательно вымарывается дозами фан-сервиса, близкими к критическим.
«Рыцарь-скелет» не скрывает верности жанровому конвейеру: первые же кадры являют взору бандитов, со скотским наслаждением срывающих одежды с принцессы и ее фрейлины. Этой планки придерживаются и последующие эпизоды: если в кадре не появляются сексуализированные по самые панцу женские персонажи, то вы смотрите какое-то другое аниме. Компиляция фан-сервиса напоминает откатку обязательной программы: казенно, со скукой подается сегмент, в котором щедро одаренная природой Ариана застревает в оконной раме — слишком, видите ли, выдающиеся у эльфийской воительницы грудь и ягодицы.
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Подкаст про Сатоси Кона и «Паприку»
Какое-то время Арку удается замаскировать отсутствие личностных черт и внятной сюжетной линии инертностью: очевидно, что до перерождения в параллельном мире парень был затворником-ноулайфером, отчего даже в фэнтезийном королевстве ему непросто даются решительные шаги и чужое внимание. Позже появляется драматургическая ширма: благородный скелет отправляется вызволять пленных эльфов, невольно вовлекаясь в масштабный заговор королевских сиблингов в борьбе за трон. План августейших особ расписывается как гениальная многоходовочка, однако зевки сценариста слышны даже за голосами сэйю.
Персонажи топают из ниоткуда в никуда, получают важные, но внезапно обрывающиеся задания. Заговор и потенциальный coup d'etat (государственный переворот) рассасываются сами собой даже без участия Арка. Титульный рыцарь-скелет наслаждается врожденной мэрисьюшностью, а при полном отсутствии внутренних конфликтов двигать сюжет, равно как зрительский интерес, он биологически не способен. Сериал скупится даже не геймерские референсы: разок-другой протагонист упоминает сходства фэнтезийного мира и заученной до дыр в коде ММОРПГ, но какие правила и ограничения в нем действуют — загадка. То ли сценаристы не стали отвлекаться на такую мелочь, как лор, то ли Арк давным-давно перерос любые видеоигровые условности. Зато фан-сервис не забыт, пусть угрюмый и как будто нелюбимый.
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Попутно зрителя припечатывают постулатом «люди и эльфы должны жить душа в душу», не давая ни причин для конфликта, ни его визуализации: все моменты, которые в минуты душевной слабости можно принять за ключевые, проговариваются в монологах при полном игнорировании искусства анимации. К визуалу сериал вообще относится скупо: большая часть боевых сцен без стеснения сыплет статикой и шейдерами, отчего экшн выглядит бодрее диалогов лишь благодаря смене музыкального сопровождения. Из-за несгибаемой прямолинейности приключения костлявого паладина очень сложно смотреть — не то что ценить: сериал разговаривает исключительно жанровыми клише и, как подобает скелету, совершенно пуст, разве что многохвостая лисица Понта не свернется у него меж ребер. Вступить в параллельный мир, конечно, хочется, да цена непомерно высока, а делать в нем решительно нечего: воспитывать зверушек, распивать с эльфийками настойку да шастать по лесам можно и в этом мире. Только значительно труднее.
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