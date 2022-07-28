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Что сверхъестественно, то не безобразно: репортаж со съемок сериала «13 клиническая» с Данилой Козловским

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28 июля 2022
Если процедурал про врачей – по большей части с мелодраматическим или комедийным уклоном – жанр в отечественной индустрии излюбленный и порядком заезженный, то доля мистики точно способна вдохнуть в него новую жизнь. В Москве завершились съемки «13 клинической» – второго совместного проекта режиссера-экспериментатора Клима Козинского и сценариста Андрея Золотарева, уже работавших над мультижанровым и тоже мистическим сериалом «Вне себя», и онлайн-кинотеатра IVI. Такой крепкий производственный тандем не мог обойтись без звезд, и на главную роль был приглашен Данила Козловский – он сыграл неизлечимо больного врача, который оказывается в клинике, где изучают сверхъестественные явления. Верят ли киношники в демонов, как создавался новый раздел медицины и какие отсылки стоит искать в сюжете – рассказываем в нашем репортаже со съемочной площадки.

Что сверхъестественно, то не безобразно: репортаж со съемок сериала «13 клиническая» с Данилой Козловским
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI

Задумав «13 клиническую», маститый сценарист Андрей Золотарев решил подойти к мистическим вопросам с твердым медицинским обоснованием и создал отдельный раздел медицины о «н-явлениях», пытаясь классифицировать то, что не имеет рационального объяснения. Так у проекта помимо сценария появилась своя библия, где описано устройство клиники, методы лечения и досье на каждую из мистических сущностей.

«Тяжело больные люди всегда задаются двумя вопросами: как мне от этого избавиться и за что мне все это. «13 клиническая» про "за что мне все это". Работая над сценарием, я изучал демонологию и столкнулся с проблемой, что если взять конкретную религию и вытащить оттуда всю нечисть, то получится крайне региональная история. Поэтому я попытался сделать классификацию так, будто существует универсальный всемирный медицинский подход к такого рода тематике. При этом я не демонизирую болезни, а пытаюсь понять, есть ли взаимосвязь между болезнью и причиной ее возникновения», – отметил Золотарев. Отдельным блоком к сериалу был снят курс лекций некого профессора, рассказывающего о демонологии.

Что сверхъестественно, то не безобразно: репортаж со съемок сериала «13 клиническая» с Данилой Козловским
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI

13 клиническая – государственное учреждение закрытого типа. Самотеком туда не попасть, и существуют специальные скауты, которые принимают решение о том, интересен ли пациент для больницы, – по аналогии с комиссией при патриархии, выявляющей чудеса. Все госпитализированные носят яркую одежду, чтобы их легко было отличить. Изначально предполагалось, что это дорогая городская поликлиника, но режиссер Клим Козинский предложил свое видение уникального объекта со своей историей, уходящей в 50-е годы прошлого века. Конкретной съемочной локацией стал московский Институт Биохимии, отстроенный в виде спирали ДНК, если смотреть на него сверху.

«Когда наш главный герой попадает в клинику, ему остается жить примерно неделю, а главврач говорит: "Ну, вы здесь еще лет 30-40 проживете". Меня зацепила идея, что в этом месте время заморожено, и мне захотелось создать вневременное, но достаточно конкретное пространство со своей историей. Помимо лечения физических увечий, там еще происходит духовная психотерапия – например, МРТ у нас в шутку называется исповедью. Я предложил сделать больницу чем-то вроде храма, поскольку религия, изгнанная с советского пространства, находила воплощение в подобных постройках», – рассказал Козинский.

Большая часть съемок проходила в павильоне, который стилизовали под интерьер больницы с низкими потолками и тяжелой давящей атмосферой. Однако есть внутри и помещения, не соответствующие самой клинике, – почему-то напрашивается сравнение с тайной комнатой из «Гарри Поттера», хотя визуально пространство отдает неоновой стилистикой Николаса Виндинга Рефна. Это красный лазерный куб, в центре которого человек сидит, как в клетке, и из этой герметичной камеры не могут вырваться демоны.

Что сверхъестественно, то не безобразно: репортаж со съемок сериала «13 клиническая» с Данилой Козловским
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI

Чтобы зритель поверил в историю, создатели проекта старались во всем остальном помимо фэнтези быть на сто процентов правдивыми, поэтому на площадке присутствовали реальные врачи. «Можно написать сколько угодно букв в сценарии, но без консультанта артист подойдет к операционному столу и не будет похож на хирурга», – говорит Золотарев. Эту мысль продолжает Данила Козловский, уточняя, что важны свойственные врачам жесты, темп речи, взгляды, собственная ритмика.

Свое участие в новой мистической истории после вампирского исторического проекта «Карамора» Козловский называет чистой воды совпадением. Его зацепила оригинальная вселенная – как если бы «Доктор Хаус» попал в «Очень странные дела». «Я верю, что мистические явления существуют в какой-то форме, но верю ровно настолько, чтобы это не мешало работать. Мне кажется странным подход не экранизировать «Мастера и Маргариту», потому что ни у кого до этого не получалось», – говорит артист. Он уверен, что настоящие демоны живут внутри самого человека, а не существуют в виде конкретных сущностей.

Что сверхъестественно, то не безобразно: репортаж со съемок сериала «13 клиническая» с Данилой Козловским
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI

Герой Козловского – амбициозный и талантливый хирург не без недостатков. Чем именно он неизлечимо болен, зритель узнает только в конце сезона. Как и остальные персонажи «13 клинической», чьи образы воплотили Виктория Исакова, Паулина Андреева и Дмитрий Лысенков, он крайне неоднозначный.

Рассуждая о возможных альтер-эго среди героев, Клим Козинский отметил: «Каждый из них так или иначе имеет дело с проблемами, с которыми я сталкивался в своей жизни в большей или меньшей степени. В этом мире демоны проникают в человека через портал, и устроен он следующим образом: после совершения некоторого поступка внутри разрастается чувство вины, и в зависимости от размера этого чувства в человеке поселяется демон того или иного уровня».

Что сверхъестественно, то не безобразно: репортаж со съемок сериала «13 клиническая» с Данилой Козловским
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI

Библия проекта и созданная мифология напомнила Козинскому Борхеса, Кортасара и Эко своей стилизацией под научный язык. Сценарист же, напротив, заявил, что бил себя по рукам, пытаясь избежать прямых отсылок. По словам Золотарева, Кинг, Булгаков и Лавкрафт – скорее, близки этому сюжету тональностью, есть что-то от «Ночного дозора» Лукьяненко в плане систематизации «н-явлений», и повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», где они тоже пытались шутить на тему научного подхода. А если обратиться к этической составляющей, то важным остается вопрос – действительно ли пациентов лечат в 13 клинической или же ставят над ними опыты. Ответ на него мы получим после премьеры проекта в онлайн-кинотеатре IVI в 2022 году.

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Что сверхъестественно, то не безобразно: репортаж со съемок сериала «13 клиническая» с Данилой Козловским фотографии
Что сверхъестественно, то не безобразно: репортаж со съемок сериала «13 клиническая» с Данилой Козловским фотографии
Что сверхъестественно, то не безобразно: репортаж со съемок сериала «13 клиническая» с Данилой Козловским фотографии
Что сверхъестественно, то не безобразно: репортаж со съемок сериала «13 клиническая» с Данилой Козловским фотографии
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