«Наследие»: Все люди разные, а постапокалипсис – один

В онлайн-кинотеатре Premier начался показ сериала «Наследие», который в июне даже презентовали на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Еще бы – постапокалиптический сай-фай российского производства – все еще редкий жанр на просторах отечественных стримингов. А тут еще и актуальный во все времена, практически вечный сюжет о конфликте поколений «отцов» и «детей», в данном случае проилюстрированный более чем прямолинейно. Пока же, правда, классическая тема, разыгранная в недешевом для производства жанре, с густонаселенным «Наследием» играет злую шутку. Тем не менее наблюдать за поколенческими хитросплетениями можно не без любопытства.
Человечество не самого далекого будущего на грани вымирания: каждый день умирает больше детей, чем рождается, и откуда черпать новый генетический материал — непонятно. Спецпредставитель российского президента по вопросам медицины и здравоохранения Константин Рогов (Константин Крюков
) на международной конференции презентует правительственную программу «Наследие», которая может стать шансом на спасение. В ее рамках планируется погрузить в анабиоз группу ученых, чтобы они проснулись в будущем и создали начальную популяцию «детей из пробирок». Возглавляет программу семейная пара биоинженеров Гордеевых (Егор Бероев
и Ольга Макеева
), а присматривает за экспериментом ученый-скептик Петр Сергеевич Титов (Алексей Серебряков
), по совместительству приятель Гордеевых. Титов, уже потерявший ребенка (или детей), в «Наследие», кажется, особо не верит, о чем и пытается рассказать Гордеевым во время дня рождения их дочери Ани (Татьяна Меженцева
). Даже на детских праздниках теперь, в основном, взрослые. Но не только это омрачает «вечеринку»: 11-летней Ане резко становится плохо, и родители пытаются госпитализировать ее хоть в какую-то больницу, которые и так уже переполнены больными детьми.
Так начинает закручиваться сюжет только первой серии: повествование «Наследия» нелинейно, действие скачет в пространственно-временных координатах так, что порой возникает сомнение, а не проспал ли зритель нечто важное, как и ученые, которых погрузили в анабиоз. Но в этом фишка «Наследия», использующего находки всех выходивших ранее молодежных антиутопий: от «Голодных игр
» до «Бегущего в лабиринте
». Взрослые тут то ли спасение, то ли проводники катастрофы, а дети — по сути, главные герои запутанной истории — далеки от идеалов светлого будущего, анонсированных Роговым. Будущее в «Наследии» – увы – более чем мрачное.
Именно в нем, как выясняется к исходу первой серии, оказывается дочь Гордеевых Аня, просидевшая энное количество лет в бункере,. Когда его разрушило землетрясением, Аня не погибла и осела в лесу, где ее нашел загадочный юнец Максим (Алексей Онежен
). Специалист по выживанию в условиях дикой природы, он, как выясняется уже позже, заодно и воспитанник Титова. Недолгое и довольно прикладное (Максим учит Аню охоте, собирательству и рыбалке) путешествие по лесу омрачает встреча с нежданными гостями – не только медведем, который, думается, еще сыграет ключевую роль в «Наследии», но и какими-то охотниками за детьми. Так, Аня и мальчик Артем (Владислав Семилетков
) — еще один случайный знакомый, уже из другого бункера – оказываются в Последнем городе. Там правит жесткая Лидия (Катерина Ковальчук
) – одна из тех самых «детей из пробирок», которые, вопреки наставлениям отцов-ученых, так и не смогли создать дивный новый мир.
Все эти временные пласты – а отдельные сцены сериала рассказывают как раз о быте и нравах первых «наследников» – в начальных сериях, которые сейчас доступны в Premier, путают, кажется, даже самих сценаристов. Их семь человек, и, очевидно, каждый отвечал за свою отдельную «эпоху», которые пока склеиваются друг с другом с трудом. «Наследие» в этом смысле идет по пути «Этерны
», где амбициозный замысел и в целом довольно любопытный для отечественных сериальных широт материал довлеет над не совсем опытными авторами. И сценаристы, и режиссер «Наследия» Алексей Голубев
впервые работают над столь масштабной идеей. Для последнего это и вовсе первый большой проект – до этого Голубев снимал лишь короткометражки.
Тем не менее «Наследие» пытается расширить стандартный конфликт поколений «отцов» и «детей». Они здесь не просто вечные антагонисты. Ученые и чиновник Рогов, исходя из собственных амбиций, надеялись построить «светлое будущее», где дети смогут выживать в любых условиях и создадут свой мир. Однако наука и политика, как это нередко у нас случается, двигаются не в такт. В общем, хотели как лучше, а получилось – как всегда. Детей замуштровали, бросив все силы на физическое воспитание. Вот в итоге и оказалось, что кто сильнее, тот и прав. Но, как верно, замечает психолог первых «наследников» Бернадский (Артем Ткаченко
), все люди разные, и жить в страхе — в любую эпоху — невыносимо. Может быть, хоть в каком-то поколении эту вечную тревогу все-таки удастся перебороть. Впереди еще восемь серий – так что надежда на «Наследие» пока есть.
Сериал «Наследие» в онлайн-кинотеатре Premier с 28 июля.
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