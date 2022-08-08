«Дылды-3»: Еще один хреновый год спустя

На телеканале СТС начинается показ нового – летнего – сезона успешного сериала «Дылды». Время года, настраивающее на легкую волну, впрочем, обманчиво. Третьи «Дылды» хоть и посвящены пляжному волейболу, но затрагивают совсем не летне-отпускные проблемы, особенно когда дело касается главного героя – некогда успешного тренера, теперь идущего к самому дну, Михаила Ковалева в исполнении Павла Деревянко.
фото: СТС
Сериал «Дылды», начавшийся как мощный женский проект, несмотря на условно главного героя в лице того самого тренера-сексиста Ковалева, в 2019-м произвел фурор. Вроде бы очередное спортивное драмеди вдруг сосредоточилось на женщинах, причем, что немаловажно, почти каждой участнице волейбольной сборной Новочепецкого института прописали характеры. За их развитием было наблюдать гораздо интереснее, чем за метаниями Ковалева, проходившего все стадии профессиональной депрессии. Они растянулись на два сезона, и как раз второй был посвящен больше ему, чем талантливым – во всех смыслах – девчонкам сборной. Полные контрастов вторые «Дылды» могли бы стать сезоном финальным – несмотря на все перипетии, там все закончилось, по сериальным меркам, хорошо. Но очевидный зрительский успех не позволил расстаться с любимыми героями и героинями. Так, видимо, и появился третий сезон, который должен несколько «отрезвить» не только и так сбившего все рамки тренера Ковалева, но и поклонников «Дылд», которые слишком рано порадовались «хэппи-енду».
«Еще один хреновый год спустя» – именно так начинаются летние «Дылды». Ковалев, в конце второго сезона получивший пост начальника спорта Новочепецка, с ним, очевидно, не справился, и теперь ночует на лавке в парке, ну или у мамы Валентины Павловны (Татьяна Орлова), которую он тоже порядком извел своими запоем, обжорством и лоботрясничеством. Девчонки из институтской сборной в профессиональной лиге тоже не смогли задержаться, но жизнь их все же не так помотала, как тренера. Каждая из них, включая недавно родившую Лёлю (Дарья Пицик), готова закончить волейбольную карьеру и реализовывать другие мечты, которых у молодых девчонок – вагон.
фото: СТС
Но только все они, и в первую очередь биологическая дочь Ковалева – Кристина (Ангелина Поплавская), отчего-то чувствуют вину из-за того, что в профессиональную лигу они пошли без своего тренера. Это было условие главы женской волейбольной федерации и бывшей любовницы Ковалева – Вероники Ждановой (Анна Антонова). Порядком оплывший и подвыпивший Ковалев и приходит на женский финал, чтобы высказать все, что он думает про Жданову. И тут же – за счет своих пьяных выходох и речей – становится героем мемов. Чтобы замять конфликт Жданова предлагает Валентине Павловне возглавить федерацию пляжного волейбола – «недоспорта», – а последняя в свою очередь пытается вывести из запоя сына новым «челленджем»: попробуй девочек Новочепецкого института вывести в чемпионы теперь не обычного областного, а пляжного волейбола.
Третий сезон «Дылд» по сути начинает сериал с начала, только за вводные берется не женская команда провинциального института, а того хуже – женская команда по пляжному волейболу из провинциального института, где и пляжа-то особо нет. Но не это главное. Третьи «Дылды» намного больше, чем второй сезон, возвращаются к оригиналу, и показывают сильных, подающих надежды женщин и запасовавших мужчин. Павел Деревянко, хоть и искусственно нарастивший для роли 30 килограммов, здесь уже далеко не тот альфа-самец из первых «Дылд». Теперь его герой – официальный неудачник, так и не оправдавший женскую протекцию ни со стороны мамы, ни со стороны любовницы, ни со стороны дочери, ни со стороны вообще всей женской волейбольной команды. Что теперь понимают не только его воспитанницы, но и пассивно-агрессивный психотерапевт в исполнении Максима Лагашкина. Он же на одном из сеансов предлагает девчонкам из сборной высказать всё плохое, что они думают о Ковалеве и ударить его. Это ли не истинная демонстрация того, что сила – в женщинах.
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