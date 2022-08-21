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Гордость и предубеждение и школа: чем очаровывает аниме «Госпожа Кагуя: В любви как на войне»

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21 августа 2022
Если вы хоть немного следите за аниме, то наверняка заметили, сколько шума наделал сериал «Госпожа Кагя: В любви как на войне». Третий сезон экранизации сэйнен-манги на некоторое время подвинул в списке лучших аниме всех времен на портале MyAnimeList «Стального алхимика», а продолжение, затрагивающее одну из самых романтичных арок, планируется в полнометражном формате с явным рассчетом на солидный бокс-офис. В чем феномен «Госпожи Кагуи» и как облечь любовь в слова, разбирался Алексей Филиппов.

А у нас во дворе: что происходит

Гордость и предубеждение и школа: чем очаровывает аниме «Госпожа Кагуя: В любви как на войне»

Миюки Сироганэ — глава студсовета старшей школы (10-12 класс) Сютин. Паренек из небогатой семьи, он учится лучше всех, занимается администратиными делами и еще успевает подрабатывать. Его заместительница Кагуя Синомия — тоже хороша в учебе, но рождена в другой среде: наследница состоятельной фамилии, она демонстрирует таланты в разных сферах (например, в стрельбе из лука), а в бытовых вопросах полагается на горничную. Тандем из студсовета считают гениями и давно воображают парой — только Кагуя и Миюки делают вид, что все это фантазии обывателей. Правда, обоим закрадывается мысль, что можно и воплотить слухи в реальность, если поступит входящее признание в любви. Теперь их задача вынудить друг друга произнести заветные слова (или спалиться на действии с романтическим подтекстом).


К доске: кто это сделал



Одноименная манга Аки Акасаки выходит с 2015 года и планомерно движется к завершению. Аниме-адаптация стартовала в 2019-м, все три сезона — дело рук студии A-1 PicturesМастера меча онлайн», «Семь смертных грехов», «Ликорис Рекойл»). Режиссер проекта — Синъити Омата, в нулевые продюсировавший хентай (удивительный факт в контексте целомудренной «Кагуи»), а в 2010-е работавший над «Девочкой-волшебницей Мадокой». За сценарий отвечают Ясухиро НаканисиТуалетный мальчик Ханако») и Юкиэ СугавараПовелитель», «Этот вампир постоянно умирает»). Заглавные темы всех трех сезонов исполняет звезда японского фанка Масаюки Судзуки, которого прозвали «Королем песен о любви». Сам он предпочитает имя Мартин и не расстается с солнцезащитными очками (а также усами).

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Миюки Сироганэ озвучивает Макото Фурукава — Сайтама из «Ванпанчмена», Тайдзю Оки из «Доктора Стоуна», Шерлок Холмс из «Патриотизма Мориарти» и лис-продюсер Фуюки Ямамото из «Необычного такси». Сэйю Кагуи Синомии — Аой Кога, чьи голосом также говорят Сёко Коми из «У Коми проблемы с общением», Мариа Амабуки из «Зомбилэнд-Сага» и Лин Цяо в японском дубляже «Агента времени». Забегая вперед, представим и голоса Тики Фудзивары (Кономи Кохара — Рокси Мигурдия из «Реинкарнации безработного»), Ю Исигами (Рёта Судзуки — Мизуро Тамаки из «Токийского гуля») и Аи Хаясаки (Юмири Ханамори — Кон из «Инцидента Кэмоно»).


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Гордость и предубеждение и школа: чем очаровывает аниме «Госпожа Кагуя: В любви как на войне»

Первый сезон «Госпожи Кагуи» строится как скоростная шахматная партия: Сироганэ и Синомия пытаются выудить друг у друга признание, но интеллект обоих позволяет отвести угрозу в, казалось бы, самой безвыходной ситуации. Игры разума провоцирует не только то, что герои подростки и стесняются своих чувств, вплоть до полного их отрицания. Теоретической базой всех психологических мытарств и завиральных многоходовочек служит мысль, что признавшийся первым — проиграл. И будет подчиняться объекту любви как собака хозяину или офисный работник — высокому начальству. Такая вот первобытная — или корпоративная — логика.

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Давление социального статуса — богатой семьи или наоборот — органично сплетается с подростковыми проблемами, а те — с другими общественными стереотипами, которые студсовету предстоит потихоньку изживать. Шаг в этом направлении предпринимает уже второй сезон, где становится меньше хитроумных схем и «косплея» «Тетради смерти», Кагуя и Миюки раскрываются как многострадальные (sic!) личности, а роль второстепенных персонажей постепенно возрастает. Секретарь студсовета Тика Фудзивара, участница кружка настольных игр и специалистка в любовных делах, расширяет полномочия легкомысленной комедийной героини второго плана, а меланхоличный казначей Ю Исигами, затворник и отаку, который не расстается с приставкой даже в школе, перерастает статус ранимого персонажа с одним панчем (мол, тяжелый день и жить не хочется).

Гордость и предубеждение и школа: чем очаровывает аниме «Госпожа Кагуя: В любви как на войне»

Так что к третьему сезону заглавный дуэт уже окружен дюжиной самостоятельных персонажей с их драмами: от горничной Ай Хаясаки, которая учится в одной школе с Кагуей, но скрывает, что работает на нее, до порой эксцентричного отца Сироганэ и утомительно правильной Мико Иино из дисциплинарного совета. Естественный для сериала прием — множь второстепенных персонажей, чтобы разноображивать сюжет, — тут смотрится максимально органично. Ведь мало полюбить — надо уметь и принять любовь, а следовательно — принять себя как уже готовый адресат симпатии, которому не требуется изображать идеальную версию себя. Тут и помогают неравнодушные люди вокруг, чьи реплики разной степени уместности заглушают внутренний голос юных перфекционистов. Чтобы наконец заговорило сердце.


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Гордость и предубеждение и школа: чем очаровывает аниме «Госпожа Кагуя: В любви как на войне»

«Госпожа Кагуя» демонстрирует отличный баланс. Романтику уравновешивает комедия, в том числе визуальная, а им, в свою очередь, не позволяет слипнуться в однотипную череду колкостей и вздохов широкий выбор бытовых зарисовок из жизни ключевого дуэта, всей школы и отдельных учеников. Разноообразие локаций, действующих лиц и ситуаций позволяет происходящему не скатываться в колею, хотя цель Сироганэ и Синомии не меняется три сезона.

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Вот Кагуя отправляется на занятия пешком — обычно ее везут на машине! — и встречает плачущую девочку. Та раньше шла на уроки с подругой по прозвищу «Йети», а теперь им запретили ходить парами. В кадре — гэг со Снежным человеком, переходящим дорогу (движение мифического создания совпадают с теми, что изобразило легендарное фотодоказательство).

Гордость и предубеждение и школа: чем очаровывает аниме «Госпожа Кагуя: В любви как на войне»

Вот Фудзивара замечает, что Сироганэ лишь открывает рот, когда в начале недели все поют гимн школы, и берется обучить его вокальным азам, хотя уже зареклась быть его наставницей. Тотальное неумение отличника Миюки делать сносно не самые сложные вещи — например, подавать волейбольный мяч — отдельная сюжетная линия «Госпожи Кагуи». В частности, здесь пение главы до спецкурса Фудзивары сранвнивают с «морским огурцом, вывернутым наизнанку».

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Или вот Ю Исигами уверен, что Кагуя хочет его убить, и та как раз входит в кабинет студсовета с окровавленным ножом под музыку из «Психо» Хичкока… Или «самоуверенный девственник» Миюки дает советы однокласснику, как лучше рассказать девушке о своих чувствах… Или Исигами слышит, что педантичная Мико Иино делает уроки под крики верблюдов и мотивационные речи красавчиков, которые продают на специальных дисках… Или Синомия впервые купила смартфон и не знает, что значит надпись «прочитано» под полученным сообщением, думая, что у нее еще много времени подумать над ответом…

Гордость и предубеждение и школа: чем очаровывает аниме «Госпожа Кагуя: В любви как на войне»

В общем, пересказывать скетчи из «Госпожи Кагуи» — дело неблагодарное. Ситуативная и тем более визуальная комедия неохотно переводится в письменный формат. Зато показательны выбранные условия задачи — повседневные ритуалы для развития романтической линии, раскрытия характеров или юмористической зарисовки. Все, что регулярно использует человек, обретает дополнительный смысл, подчеркивает его характер, статус и мировоззрение.


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Гордость и предубеждение и школа: чем очаровывает аниме «Госпожа Кагуя: В любви как на войне»

В арсенале сериала есть истории про еду и про игры, социальные сети и, конечно, школьную активность: от встречи с французской делегацией или похода в караоке до спортивного и культурного фестиваля. Банальное планирование обеденного перерыва, летнего отдыха или обсуждение других социальных ритуалов многое говорит о персонажах и социальной эклектике.

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Так, в одном эпизоде Синомия и Сироганэ начинают соревноваться, чей бэнто с обедом лучше: глава все готовит сам и делает простейшие сосиски-осьминожки, которые всегда мечтала попробовать Кагуя; ее рацион продумывает целая бригада поваров, продукты высший сорт, но для обычных школьников — несколько экстравагантно. Победительницей выходит Тика Фудзивара, которая не видит проблемы угоститься едой обоих, раз никто не против. Для Кагуи же притронуться к чужому бэнто такой показатель близости, что ей проще мысленно проклясть лучшую подругу (впрочем, лишь до тех пор, пока та не поделится).

Гордость и предубеждение и школа: чем очаровывает аниме «Госпожа Кагуя: В любви как на войне»

Съестной нарратив станет ядром истории про Тику Фудзивару и рамен, поедание которого, конечно, отдельное искусство. Этому ритуалу посвящена еще одна побочная линия, где появляются четыре «короля столичного рамена». Скептичный взгляд одного из них разобъется о эпикурейский задор розоволосой ценительницы, а бурчание знатока сменится надрывным внутренним монологом, как прекрасна юность. Впору вспомнить присказку «Если бы молодость знала, если бы старость могла».

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На такой случай в «Госпоже Кагуе» появляются психологический тест «В кого ты влюблен» из подросткового журнала или симулятор жизни, разработанный клубом настолок. Эти незамысловатые артефакты позволяют выяснить, какие установки о любви царят в студсовете. Сконструированные ситуации выдают зрителям мысли начинающих романтиков, которые понимают концепцию семьи еще не через призму опыта и личных предпочтений, но в рамках весьма условной «нормы». Тут стоит заметить, что Кагуя растет фактически без родителей, а Миюки с сестрой воспитывал отец, все еще переживающий уход супруги.

Гордость и предубеждение и школа: чем очаровывает аниме «Госпожа Кагуя: В любви как на войне»

Дополнительно питают эту кашу — из противоречивых социальных установок и окружающих реалий — традиции. Глава студсовета носит увесистый золотой аксельбант и не расстается со школьной формой, в которой выглядит солидно. Когда ему понадобится «обычная одежда», выяснится, что вкусы Сироганэ застряли в подростковом возрасте и моде средней школы (сестра Кэй не одобряет). Даже поясную сумку он носить не умеет, в отличие от отца, который все-таки смотрит по сторонам и давно надевает аксессуар через плечо.

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Кагуя Синомия тем временем наследует тезке из народной сказки. Как и принцесса лунного королевства, которая оказалась на Земле, она почти смирилась с судьбой богатой наследницы — и только школьная любовь пробуждает в ней готовность к подростковому бунту. И желание поверить, что безделушка в форме сердца, подаренная на фестивале «Хосинсай», действительно сулит жизнь душа в душу.


P.S. Матрица, перезагрузка: визуальная сторона

Гордость и предубеждение и школа: чем очаровывает аниме «Госпожа Кагуя: В любви как на войне»

В продолжение темы социальных установок и запрограммированных ситуаций хочется сказать пару слов о визуальных решениях «Госпожи Кагуи». Именно здесь, а не в сюжетных решениях или психологических портретах, скрыто подлинное богатство сериала. Ведь в эпоху избытка информации все аудиовизуальные произведения — от голоса родителей до книг и видеоигр — оставляют свой след в человеческой психике.

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Изобразительно-звуковая палитра сериала действительно чрезвычайно разнообразна. Взять хотя бы закадровый голос рассказчика (Ютака Аояма). Его интонации одновременно торжественны и ироничны, что придает скетчам характер то ли уроков романтики, то ли спортивных матчей, где в финале главы обязательно выявляют победителей, то ли притчи, тысячелетиями переходящей из уст в уста. Или же это голос повзрослевшего участника событий, который с любовью и усмешкой вспоминает юность?

Гордость и предубеждение и школа: чем очаровывает аниме «Госпожа Кагуя: В любви как на войне»

Так или иначе «предания» рассказчика богато иллюстрированы — как сказали бы про «Госпожу Кагую», будь она выставочным альбомом. Цитаты из Хичкока, «Тетради смерти» и аркады про водопроводчика Марио здесь соседствуют со стилизацией под немое кино, ток-шоу, файтинги, клипы, сюжеты про девочек-волшебниц, детективные романы и сёдзё (мангу и аниме для девочек). Возможно, в меньшей степени охвачена сетевая-культура, но фигурирует твиттeр, гифки и эмодзи, а многие сцены так и просятся стать вирусными.

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Как, например, видео с поющей Тикой Фудзиварой, которое широко разошлось по Сети. Специально для этой сцены на титрах A-1 Pictures пригласили аниматора Наоя Накаяму, который единолично отрисовал 800 кадров. Видео с ключевой анимацией этого эпизода будет лучшим финалом для текста.


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Гордость и предубеждение и школа: чем очаровывает аниме «Госпожа Кагуя: В любви как на войне» фотографии
Гордость и предубеждение и школа: чем очаровывает аниме «Госпожа Кагуя: В любви как на войне» фотографии
Гордость и предубеждение и школа: чем очаровывает аниме «Госпожа Кагуя: В любви как на войне» фотографии
Гордость и предубеждение и школа: чем очаровывает аниме «Госпожа Кагуя: В любви как на войне» фотографии
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