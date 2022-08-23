Горящий тур в Вестерос: каким получился старт «Дома Дракона»

Вестерос снова пришел в каждый дом: стартовал сериал «Дом Дракона» — спин-офф «Игры престолов». Интриги внутри королевской династии Таргариенов за 200 лет до встречи Джона Сноу и Короля ночи привлекли уже 10 миллионов зрителей — это абсолютный рекорд для HBO (в России сериал показывает «Амедиатека»). Василий Покровский рассказывает, чего ожидать от «Дома Дракона», чем он похож на «Игру престолов», а чем — все-таки отличается.
За почти десять лет своего присутствия на малых экранах «Игра престолов
» стала настоящим медиафеноменом, сопоставимых которому в новейшей истории телевидения, пожалуй, еще не было. Были, безусловно, важные явления: «Прослушка
», «Клан Сопрано
», «Во все тяжкие
», возвращение «Твин Пикса
». Набрать можно еще с десяток не менее ярких названий. Но «Игра престолов» — пример новой телевизионной процессуальности, когда произведение, формально будучи литературной экранизацией, оторвалось от первоисточника и собиралось шоураннерами буквально на ходу, с оглядкой на социальные сети и фанатские теории. Можем ли мы представить, как условный Дэвид Чейз
сутками сидит на YouTube, боясь наткнуться на оголтелого фаната, который слово в слово предсказывает финал Тони Сопрано? Вряд ли. В случае с «Игрой престолов» — можем.
Смотреть онлайн
«Дом Дракона»
Про революционность «Игры престолов» для телеиндустрии сказано немало. Нетрадиционная драматургия, неприлично большие бюджеты, натуралистичное насилие, откровенные постельные сцены, не говоря уже о культуре бесспойлерного просмотра — все это действительно можно поставить создателям в заслугу. Понятно, что эстетически «Игра престолов» обеими ногами стоит на плечах таких телетитанов, как «Рим
» и «Спартак
», но есть нюанс. «Рим» пробыл в эфире два сезона, «Спартак» — включая приквел
— четыре, а «Игра престолов» — восемь. HBO, корифеи премиального телевидения, конечно, не могли просто так попрощаться со столь рентабельной медиафраншизой, поэтому еще до знакового восьмого сезона было объявлено о создании сразу нескольких спин-оффов во вселенной «Игры престолов». Сейчас их пять: это уже начавшийся «Дом Дракона
», «Сноу
», «10 тысяч кораблей
», «Морской змей
» и «Повесть о Дунке и Эгге
». И это не считая «Долгой ночи
», которую руководство канала отменило еще на стадии пилотного эпизода.
Было бы нечестно на старте выносить какие-то радикальные суждения о «Доме Дракона», но кажется, это аккуратное воплощение известной голливудской формулы «дайте нам то же самое, только другое» — поэтому и революции от него ждать не стоит. Фанаты могут (пока) не беспокоиться: сериал основан на книге Джорджа Мартина
«Пламя и кровь» — своеобразной исторической хронике правления Таргариенов в Вестеросе. Хотя вряд ли кто-то может гарантировать, что создатели за десять эпизодов ни разу не отступят от буквы оригинала. Обнадеживает, наверное, присутствие Мигеля Сапочника
в шоураннерах сериала. Именно Сапочника, надежного телевизионного ремесленника, зрители должны благодарить за лучший час в истории премиального телевидения — «Битву бастардов». Разумеется, в «Доме Дракона» он выступил не только как шоураннер, но и как режиссер нескольких эпизодов.
Читать
10 самых эпичных битв в истории телевидения
Кажется, глобально «Дом Дракона» не планирует переизобретать «Игру престолов». Это все та же суровая история о власти, истории и месте человека в ней. Огибая спойлеры, скажем, что «Дом Дракона» — это сериал о борьбе за Железный трон между двумя ветвями дома Таргариенов, так что здесь, в отличие от «Игры престолов», действие, видимо, ограничится Вестеросом и одной королевской семьей. Знакомых лиц в сериале нет, но открывается он многозначительным титром, который сообщает, что сюжет развивается почти за две сотни лет до рождения Дейенерис Таргариен. Почему все так, в целом ясно: создатели ориентируются, в первую очередь, на новую аудиторию — тех зрителей, которые хотя и застали шумиху вокруг последнего сезона «Игры престолов», поленились сломя голову отсматривать семь сезонов, надеясь успеть к финалу. Так что смотреть сериал действительно можно даже тем, кто об «Игре престолов» знает только то, что Джон Сноу ничего не знает. Создатели в первой серии неторопливо и доходчиво вводят в курс дела, так что пилота вполне достаточно, чтобы сойти за своего в Семи Королевствах.
«Дом Дракона» старательно воспроизводит и визуальные коды предшественника. На старте это по-прежнему дорогой (шутка ли, на один эпизод ушло около $20 миллионов) пеплум с впечатляющими массовыми сценами, кропотливо отрисованными общими планами и функциональной режиссурой диалогов (может быть, местами — с чуть более изящным кадрированием). Пока он представляет собой главным образом педантичную костюмную драму с драконами на фоне, в которой внимательные зрители найдут несколько ловких визуальных приветов оригинальному сериалу (впрочем, до безудержного фэнтези последних сезонов «Игры престолов» еще далеко). От первых же зрителей сейчас можно услышать, что «Дом Дракона» — не чета оригиналу, поскольку в нем нет интересных персонажей. Рассуждать об этом еще рано, но нет сомнений, что изрядная доля зрительских симпатий и особенно антипатий отойдет Дейемону Таргариену в исполнении Мэтта Смита
— кто бы что ни говорил, все-таки магнетически притягательного артиста, особенно в рыцарских доспехах с кроваво-красным плюмажем.
Читать
Переживем: колонка о финале «Игры престолов»
Но кое в чем «Дому Дракона» удалось отойти от оригинала. Несмотря на то, что создатели в очередной раз предлагают зрителю опыт подглядывания в замочную скважину через телескоп, женская перспектива тут все-таки первична. На это намекает и промо сериала, где центральное место недвусмысленно занимает принцесса Рейенира (ее в сериале играют две актрисы — Милли Олкок
и Эмма Д’Арси
). Да и нагота, за эксплуатацию которой не раз ругали создателей «Игры престолов», в «Доме Дракона» пока дается стыдливо, как бы вполоборота. Выразительные сцены насилия, однако, на месте. Сердце пилота — параллельный монтаж, сополагающий кадры кровавых родов с рыцарским турниром: смотрится пугающе эффектно. Словом, культурные перемены пришли и в Вестерос, но полумерами — хотя за потакание «повестке» сериал наверняка раскритикуют особенно ревностные поклонники. В общем, на данный момент перед нами примерно та же «Игра престолов», но только не в фас, а в профиль, и звание лучшего сериального приквела, тихо перепридумавшего оригинал, все еще удерживает самый яркий проект уходящего лета — шестой сезон «Лучше звоните Солу
». Вряд ли такой вердикт первой серии расстроит HBO: премьера «Дома Дракона» собрала у экранов рекордные для канала 10 миллионов зрителей. Так что можно не сомневаться — эта песнь будет долгой.
Смотрите «Дом Дракона» в «Амедиатеке» с 22 августа
.
обсуждение >>