«Властелин колец: Кольца власти»: Что-то на богатом

На стриминговом сервисе Amazon Prime Video вышли первые два эпизода самого дорогого сериала в истории ― фэнтези-драмы «Властелин колец: Кольца власти», основанной на произведениях знаменитого английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина. Это первая экранизация его литературное наследие за восемь лет, прошедшие с выхода фильма «Хоббит: Битва пяти воинств» Питера Джексона. Марина Аглиуллина рассказывает, каково окунуться в Средиземье сегодня.
Стриминговые гиганты делают ставку на фэнтези-приквелы: HBO в «Доме Дракона
» показывает события, предшествовавшие «Игре престолов
», а Amazon проделывает схожий трюк с трилогией «Властелин колец» в «Кольцах власти
». Оба шоу стартовали с разницей в полторы недели, что неизбежно вызвало у зрителей желание их сравнивать. Однако, кажется, перед шоураннерами Джоном Пейном
и Патриком Маккеем
стояла заведомо более сложная задача.
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Экранизации Джорджа Мартина
застали вселенную «Игры престолов» в процессе создания, в то время как автор «Властелина колец» умер в 1973 году, оставив обширный корпус текстов, что позволило сформировать «канон». Вкупе с культовым статусом это заведомо сделало работу амазоновцев неблагодарной: можно было даже не сомневаться, что дотошные поклонники «Властелина колец», многие из которых живут с этими книгами несколько десятков лет, найдут, к чему придраться.
Кроме того, в начале 2000-х Питер Джексон
уже экранизировал «Властелина колец», установив достаточно высокую планку качества. Занимающаяся наследием писателя организация Tolkien Estate осталась фильмами недовольна — в первую очередь, сын создателя Средиземья Кристофер, — но у джексоновской трилогии много поклонников. Получилось не идеально, но образцово.
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Вероятно, стремление Amazon во что бы то ни стало взяться за Толкина продиктовано тем, что основатель компании Джефф Безос
― большой поклонник «Властелина колец». Говорят
, он лично участвовал в переговорах с Tolkien Estate о покупке прав на произведения писателя. В результате сделка обошлась в баснословные $250 миллионов
, а производство первого сезона — примерно в $465 миллионов. Так «Кольца власти» стали самым дорогим сериалом в истории.
Как ни странно, суммы из чужого кармана оказались одним из любимых аргументов тех, кому сериал не понравился: мол, могли бы и получше за такие деньжищи. При этом, глядя на кинематографичный видеоряд, который наследует и фильмам Джексона, и «Игре престолов», роскошные костюмы и высокое качество компьютерной графики, сложно упрекать создателей «Колец власти» в скупости.
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Другой факт про права: у Amazon они есть на трилогию «Властелин колец» и приложения к роману. Последние представляют из себя шесть текстов, где Толкин полнее описывает мир Средиземья, историю его народов, их языки, правителей и войны. При этом у Amazon нет прав на другие произведения Толкина, связанные с этой вселенной. Например, на «Сильмариллион
» ― собрание легенд, где история мира описана глазами населяющих его эльфов и валаров. Это одна из причин, по которой создатели шоу отходят от «канона». Но нужно отдать им должное: Пейн и Маккей стараются действовать с максимальным уважением к первоисточнику в рамках существующих ограничений.
Договор с Tolkien Estate сразу отрезал Amazon возможность снимать сиквелы к «Властелину колец» и «Хоббиту». Возможно, поэтому — и чтобы не повторять Джексона — компания решила делать сериал о Второй эпохе Средиземья (события «Властелина колец» происходят в конце Третьей). В прологе «Колец власти» кратко пересказана Первая эпоха, начавшаяся с появления эльфов и завершившаяся кровопролитной войной. Последнее событие показано так эффектно, что антивоенный лейтмотив просто невозможно упустить.
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Еще одно определяющее решение шоураннеров ― осовременить подачу материала. У произведений Толкина множество поклонниц, что не препятствовало спорам, являются ли их автор антифеминистом. Нельзя сказать, что у этих дискуссий нет оснований: говоря на языке левых мемов, трилогия «Властелин колец» — особенно киноверсия Питера Джексона, не оставляющая простор для фантазии, ― это «сосисочная вечеринка». В центре повествования ― группа белых цисгендерных мужчин, которые геройствуют и спасают мир. Героини у Толкина тоже есть, но их роли — эпизодические и весьма плоские.
Однако упрекать литературное произведение, написанное мужчиной в первой половине XX века, в том, что у него проблемы с женскими персонажами, кажется слегка бессмысленным. Справедливости ради, стоит вспомнить, что во «Властелине колец» есть героиня, бунтующая против гендерных стереотипов, — воительница Эовин. Ее существование доказывает, что у Толкина было какое-то представление о том, что не всем женщинам комфортно жить с гендерными ограничениями.
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Тем не менее ставить под вопрос гендерный состав современного сериала о Средиземье — справедливо. В Amazon тоже так посчитали и вывели на первый план женщин. Одна из главных героинь «Колец власти» ― эльфийская воительница Галадриэль (Мофидд Кларк
), возглавляющая отряд по борьбе со злом в суровых северных краях. Шоураннеры добавляют к ней женщин, которых не было у Толкина: Нори (Маркелла Кавена
) из рода мохноногов (протохоббиты) и человеческую целительницу Бронвин (Назанин Бониади
). Посмотрев на это, создатель Tesla и SpaceX Илон Маск
даже возмутился
, что все мужчины изображены «слабыми или мудаками — или все сразу
», и только Галадриэль — на коне. Что ж, Илон, теперь ты можешь почувствовать, что значит быть женщиной и видеть на экране только посредственных героинь.
Еще одним популярным поводом для зрительского недовольства стал расовый вопрос. Был ли Толокин расистом ― настолько же старая и обильная дискуссий, как и с его взглядами на женщин. В случае сериала Amazon, в «лучших» традициях современности, нашлись
консервативные зрители, которых возмутил мультирасовый кастинг. Особенно эльф, которого играет чернокожий актер Исмаэль Круз-Кордова
. Ведь «произведения Толкина основаны не европейской культуре, там просто не могло быть таких героев». Забавно, но сам Толкин, судя по массиву сохранившихся писем, был противником расизма
и не поддерживал спекулятивные расовые теории, которые активно придумывали современники. Кроме того, он часто говорил, что не любит аллегории, поэтому можно отмести гипотезу, что различные народы Средиземья символизируют расы. Хоббит ― то, чем кажется.
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Пока единственная адекватная претензия к «Кольцам власти» ― слишком медленный темп повествования. Сериал значительно наследуют фильмам Питера Джексона, хотя его даже не пригласили в качестве консультанта. Операторские решения, цветокоррекция и другие особенности визуального стиля явно вторят его трилогии. Вдобавок первый сезон тоже снимали в Новой Зеландии (второй планируют в Великобритании), а в саундтреке звучит главная музыкальная тема кинотрилогии за авторством композитора Говарда Шора
. Однако у Джексона экшна было больше и его не нужно было ждать так долго. Возможно, впечатляющие сражения и погони в «Кольцах власти» еще впереди ― в оставшихся шести эпизодах.
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