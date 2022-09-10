Постой, паровоз: 44 новых российских сериала осени 2022 года

Сентябрь — традиционный месяц начала телевизионного сезона. В этом материале мы собрали все новые российские сериалы, которые готовы к выходу в эфир. Некоторые из них уже успели выйти в первую декаду сентября, а большинство только ожидает дату релиза. О самых интересных продолжениях отечественных проектов читайте на следующей неделе.
ХУДОЖНИК Канал вещания: PREMIER, Россия-1 Серий: 16 Дата выхода: 8 сентября
фото: Okko / "Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного"
Экранизация рассказа Александра Цыпкина с оголенной Еленой Лядовой, напоминающей о временах «Измен». Анна — успешная адвокатесса, которая хочет найти временного мужа в качестве громоотвода. В «финал» выходят молодой технократ-педант (Антон Филипенко) и возрастной бизнесмен-гуляка (Гоша Куценко). Однако внезапно женщина узнает, что скоро станет бабушкой. Этот статус ее категорически не устраивает, и теперь ей нужен не просто «муж на три месяца», а дедушка для будущей внучки.
СТАЯ Канал вещания: Wink, more.tv Серий: 8 Дата выхода: 9 сентября
РУСАЛКИ Канал вещания: Wink, Кинопоиск Серий: 16 Дата премьеры: 10 сентября
фото: Wink / "Русалки"
Мистический детектив — российская адаптация израильского ТВ-бестселлера Mermaids Шахера Могана. Загадочные события происходят в небольшом приморском городе. Сестра-близнец главной героини Риты Майя (роли сестер исполнила Иева Андреевайте) исчезла 14 лет назад во время семейной поездки к морю. Но вот в дюнах обнаруживают тело девушки, в которой Рита узнает свою, как считалось, утонувшую сестру. Неужели все эти годы Майя была жива и где-то скрывалась? Рита — следователь и вместе с новым напарником Матвеем Кожуховым (Пётр Фёдоров) хочет распутать клубок семейных тайн. Однако официальное расследование поручают следователю Ольге Беловой (Дарья Мороз), у которой свое видение расследования. Внезапно пропадает и дочь Риты — семилетняя Юля (Марта Тимофеева-Кесслер), и в трагической семейной истории появляется все больше необъяснимых мистических деталей.
ХИМЕРА Канал вещания: IVI Серий: 10 Дата выхода: 15 сентября
фото: ivi / "Химера"
2012 год, в России налаживается производство более дешевых и опасных синтетических наркотиков. Рынок находится в руках старожилов в исполнении «крестных отцов» Андрея Смирнова и Игоря Миркурбанова, и между ними, бывшими партнерами, нарастает напряженное противостояние за пальму первенства в жестоком и беспощадном бизнесе. За обоими давно следит герой Александра Кузнецова, работающий в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков и движимый личным интересом. В это время в Питере активно работают мелкие закладчики, один из которых 25-летний Дима (Эльдар Калимулин). Он живет с матерью, пристрастившейся к алкоголю, и маленьким братишкой с прогрессирующей болезнью и не может найти работу, потому что никому не нужен человек без высшего образования, которое парень не смог получить, потому что он адаптированный аутист — как Стив Джобс. И такое сравнение неслучайно, ведь именно Диме приходит в голову идея передавать закладки без личного контакта. Режиссер Душан Глигоров и сценарист Олег Маловичко, как и в их предыдущем совместном проекте «Хрустальный», подошли к остросоциальной теме со скальпелем, будучи готовыми погрузить зрителя на самое темное дно, где человек оказывается опаснее любой химеры.
КАПЕЛЬНИК Канал вещания: PREMIER, далее на ТНТ Серий: нет информации Дата выхода: 15 сентября, 19 сентября
фото: Premier / "Капельник"
Многосерийная драма в постановке Ильи Аксенова («Родные», «Мир, дружба, жвачка!») об анестезиологе, который соглашается на нелегальную подработку – «откачивать» звезд после наркотического и алкогольного опьянения. Главный герой сериала Ваня (Денис Прытков) – анестезиолог-реаниматолог, работающий в московской клинике. Несколько лет назад его девушка Маша умерла от передозировки, а ее маму после такой трагедии парализовало. Ваня испытывает чувство вины и пытается хоть как-то исправить ошибки прошлого – для этого необходимо собрать крупную сумму денег на операцию маме, и единственный реальный вариант их заработать – стать «капельником». В сериале снялись также Анастасия Резник, Сергей Лавыгин, Александр Ратников, Сергей Стёпин, Никита Павленко, Гоша Куценко и другие.
БАРАБАШКА Канал вещания: PREMIER Серий: нет информации Дата выхода: 16 сентября
фото: Premier / "Барабашка"
Со-сценарист второго сезона «Обычной женщины» и дебютант в режиссуре Александр Собичевский снял сериал о молодом человеке Артеме (Антон Филипенко), который, находясь на карантине в своей квартире после приезда из Европы, начинает замечать, вокруг происходит что-то сверхъестественное: вещи оказываются не на своих местах, слышны непонятные звуки, и что самое странное – кто-то ест еду Артема. Пытаясь разобраться в происходящем, Артем все больше убеждается в том, что у него появился невидимый сосед, который ведет себя все более агрессивно, и, кажется, намерен выселить Артема из дома. В ролях также Ольга Дибцева, Николай Шрайбер, Тимофей Трибунцев, Максим Лагашкин, Сергей Дьячковский.
ЕВА, РОЖАЙ! Канал вещания: START Серий: 13 Дата выхода: 20 сентября
Масштабная историческая драма о конце прекрасной эпохи, которую потом назвали Золотым веком России. Это одновременно сиквел и приквел нашумевшего «Союза Спасения» режиссера Андрея Кравчука, вышедшего в прокат 2019 году. После премьеры в сети проект появится в эфире Первого канала. Сериал рассказывает о времени до и после декабрьского восстания на Сенатской и бунта Черниговского полка под Киевом. Авторы сериала Илья Лебедев и Никита Высоцкий воспринимает его как шанс дать героям, среди которых Муравьёв-Апостол, Бестужев-Рюмин, Трубецкой, Рылеев, Пестель, Николай Первый, прожить новые жизни в новых обстоятельствах.
ГОРЕМЫКИ Канал вещания: PREMIER и телеканал 2х2 Серий: нет информации Дата выхода: сентябрь 2022
фото: Premier / "Горемыки"
Музыкант Никита уехал от жены, оставшейся одной с 32 детьми, и очень скучает по возлюбленной. В его новых соседях возрастной скряга Ефим Маратович, который каждую секунду своей жизни торопится экономить, собирая деньги на кругосветное путешествие, и Гоша, чья предпринимательская жилка вкупе с увлечением сомнительными авантюрами редко доводит его до добра и желаемого богатства, а все чаще – до угроз от братков. Эта разношерстная троица вместе снимает трешку, а еще они — куклы, обитающие среди людей. Однажды в квартире героев исчезает интернет, и причина тому – не техническая ошибка, а настоящее воровство. Горемыки планируют наказать малолетнего соседа-хакера, но выясняется, что мальчик просто хотел сделать уроки, в то время как его отец-пьяница (Юрий Быков) все глубже и глубже погружался в запой, разрывая связь с реальностью. Тогда Макс и Гоша, движимые благородными и прагматическими целями, решили вытащить мужчину из запоя, но для этого им пришлось самим в него погрузиться, как в хитро устроенную вавилонскую башню. Поставил сериал Никита Тамаров, режиссер и сценарист первого сезона «Миллионера из Балашихи», не тронутого дорогим продакшеном и поэтому прекрасного. Здесь же, за счет соединения реального и кукольного, уровень абсурда только растет. Описывать сюжет «Горемык» – как пересказывать своими словами чужую шутку или удачный анекдот – можно долго, но лучше посмотреть оригинал, тем более, впереди у героев полеты в космос, побег из загробного мира, арест Деда Мороза.
НАДВОЕ Канал вещания: Wink, more.tv Серий: 9 Дата премьеры: сентябрь-октябрь
фото: Wink / "Надвое"
Один из самых ожидаемых проектов осени – тонкая внеофисно-романтическая мелодрама Валерия Тодоровского, в которой впервые вместе снялись в главных ролях Данила Козловский и Александр Петров. Давно женатый сдержанный умник Костя (Козловский) и молодой раскованный шутник Саня (Петров) работают в крупной консалтинговой компании и обожают вести философские и ироничные беседы о женщинах. Рядовая командировка в Санкт-Петербург неожиданно «взрывает» их размеренную жизнь. В Питере друзья знакомятся сначала с тусовщицей Ирой (Ирина Старшенбаум), а позже — с виолончелисткой Настей (Елизавета Базыкина). Эти встречи делят жизнь героев надвое.
Героиня Ирины Рахмановой – следователь Ульяна Соколова, появится теперь не в рамках сериала «Детектив на миллион», а в отдельном сериале. Ульяна переезжает из Москвы в маленький городок Андреевск, где криминальная жизнь цветет пышным цветом. На новом месте Соколова встречает свою студенческую любовь Александра Адмиралова, следователя из Петербурга. Он когда–то ушел от неё к сопернице. Спустя 20 лет история повторяется, он снова выбирает другую женщину. И Соколова должна расследовать дела совместно с заносчивым Адмираловым, да еще и наблюдать, как он на ее глазах строит отношения с другой… Также в сериале можно нашлись роли для Алексея Матошина, Екатерину Вуличенко и Алексея Секирина.
ЧЁРНАЯ ВЕСНА Канал вещания: START Серий: 8 Дата выхода: октябрь
фото: START / "Черная весна"
Драматический сериал Сергея Тарамаева и Любови Львовой с Глебом Калюжным и Анастасией Красовской в главных ролях. 17-летний Мел (Калюжный) и его друзья Киса (Артем Кошман), Хенк (Валентин Анциферов) и Гена (Никита Кологривый) живут в небольшом приморском городке. Обычная жизнь резко меняется, когда к ним попадает пара дуэльных пистолетов: с их помощью Мел решает отстоять честь своей лучшей подруги Анжелы (Красовская), в которую с детства влюблен. Возродив старую и опасную традицию, подростки создают закрытый клуб «Черная весна», существующий, как им кажется, по законам справедливости и чести. Каждый новый поединок становится для них испытанием, в котором они все больше узнают себя, друзей и семейные тайны.
фото: Продюсерская компания "Среда" / "Детективный синдром"
Комедийно-криминальная драма Романа Волобуева, на стадии съемок фигурировавшая с названием «Потерянные». Главный герой Павел не верит, что отец просто-напросто бросил их семью, придумывает и проверяет различные теории произошедшего. Он всеми силами пытается найти отца и себя, но поискам мешают внутренние страхи и конфликты. Финансовые затруднения сводят его с криминальным авторитетом Германом, который хорошо оплачивает выполнение своих поручений. Однажды Павел, во время очередной задачи, теряет сумку с крупной суммой денег. Сюжетные повороты приводят героя в сумасшедший дом… Главную роль играет Аристарх Венес. Кроме него в «Потерянных» также задействованы Кристина Казинская, Анна Шепелева, Федор Лавров, Сергей Епишев, Александр Голубков, Павел Чинарев и другие артисты.
АВРОРА Канал вещания: Wink, more.tv Серий: 8 Дата премьеры: октябрь-ноябрь
фото: more.tv / "Аврора"
И еще один проект Романа Волобуева — черная комедия о том, к чему приводит безудержное празднование дня рождения с Леной Трониной в главной роли. Александра открывает глаза и понимает, что четыре недели назад начала праздновать свое 25-летие. Только события этого месяца полностью выпали из памяти. Попытки восстановить последовательность происходящего в период запоя погружают ее все дальше в собственное прошлое, где много странного и опасного. Когда-то 10-летняя Саша сыграла главную роль в народном блокбастере «Аврора». Она стремилась продолжить актерскую карьеру, но через 15 лет работает телефонным психологом в центре профилактики самоубийств. Удастся ли ей справиться с путешествием в прошлое и найти причины своих психологических проблем? В сериале также снялись Кузьма Сапрыкин, Манана Тотибадзе, Катя Федина, Алексей Золотовицкий, Дмитрий Ендальцев, Сергей Епишев, Ольга Богомазова, Александр Голубков, Ольга Сутулова, Аня Чиповская, Сергей Гилев и другие.
Остросоциальная драма-детектив о разновидностях рабства в современной России — притоны, секты, национальные гетто, «папики». О том, как пытаются найти своих родных и близких, попавших в беду. Как волонтеры борются с рабовладельцами, которые со стороны могут выглядеть приличными и приятными людьми. Среди сюжетных линий сериала рассказ о том, как айтишник Антон ищет пропавшую мать. В сериале снимались Илья Малаков, Кирилл Кяро, Игорь Скляр, Анна Каменкова, Варвара Феофанова и другие.
ФАИНА Канал вещания: Первый Серий: 8 Дата выхода: осень 2022
В ПАРКЕ ЧАИР Канал вещания: Первый Серий: 12 Дата выхода: осень 2022
фото: Первый канал / "В парке Чаир"
Яркая драма о любви, предательстве и героизме, приправленная остросюжетным шпионским детективом. На экране развернется история нескольких семей в одни из самых страшных для нашей страны годы — с 1940 по 1947-ой. В центре сюжета — история четырех выпускниц и подруг: Любы, Ани, Сони и Алины, мечтающих о ярком и счастливом будущем. Но на их долю выпадает война, которая заставит слишком быстро повзрослеть и осознать, что только настоящая любовь помогает не сломаться и выстоять перед самыми жестокими испытаниями. В сериале сыграли Антон Хабаров, Любовь Константинова, Дарья Жовнер и другие актеры.
ШПИОН Канал вещания: Первый Серий: 8 Дата выхода: осень 2022
фото: Первый канал / "Шпион"
Остросюжетный детектив с Сергеем Безруковым в роли двойного агента. Он играет аналитика ФСБ из отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Андрея Рыбина. Он собирается на пенсию, однако его планам не суждено сбыться: на Рыбина выходит бывший сотрудник ЦРУ Донован, который требует от Алексея возврата старого долга. В нескольких экшн-сценах снимались настоящие профессиональные отряды ОМОНовцев. В сериале также снялись Ольга Ломоносова, Наталья Кудряшова, Алексей Матошин, Сергей Юшкевич и другие. Режиссерское кресло занял Вано Бурдули.
ЧУЖОЙ Канал вещания: Первый Серий: 16 Дата выхода: осень 2022
фото: Первый / "Чужой"
Кирилл Плетнев в образе преуспевающего банкира Орлова, вынужденного бежать от правосудия и скрываться в небольшом городке на границе с Финляндией. Волею судьбы он присваивает себе личность майора полиции. Теперь он живет двойной жизнью: разбирается в местных происшествиях как следователь и скрывается от столичной полиции и нанятых киллеров и ищет возможность нелегального перехода границы. А потом влюбляется. В роли возлюбленной Марьяна Спивак. Режиссер на проекте Леонид Пляскин («Зоя»).
Сергей Марин и Мария Лисовая в шпионской любовной истории, в которой ради совместного счастья паре предстоит решиться на отчаянный поступок — украсть собственного ребёнка. Олег и Яна собираются пожениться, но внезапно девушка уезжает в Финляндию с заезжим финским бизнесменом. А через 10 лет возвращается и теперь обращается к Олегу за помощью. Дело в том, что в чужой стране она родила от Олега сына, а после развода с финским мужем соцопека отобрала мальчика. Олег – работник МЧС, привыкший рисковать, соглашается помочь.
НИНЕЛЬ Канал вещания: Первый Серий: 16 Дата выхода: осень 2022
СТРИМ Канал вещания: PREMIER, затем ТНТ Серий: 20 Дата выхода: осень 2022
Постановщик «Трудных подростков» Рустам Ильясов вновь исследует жизнь зумеров – на этот раз глазами подростка Гоши (Денис Власенко), который начинает транслировать в интернет всё, что происходит с ним в новой провинциальной школе. Правда, далеко не все готовы на такую степень открытости и превращение личной жизни в блог. Вуайеристкий аттракцион вскрывает роман физрука и замужней учительницы и выдает самого Гошу, то и дело посматривающего на одноклассницу. Участвовать в подобном эксперименте не хочется, но наблюдать крайне увлекательно.
ШАЛЯПИН Канал вещания: Россия-1 Серий: 8 Дата выхода: осень 2022
ВАСНЕЦОВА Канал вещания: Россия-1 Серий: нет информации Дата выхода: осень 2022
фото: Россия-1 / "Васнецова"
Ремейк популярного французского детективного сериала «Кандис Ренуарс Анной Михалковой в главной роли. Она играет майора полиции и многодетную мать Веронику Васнецову, которая возвращается на службу после десятилетнего перерыва. Благодаря связям бывшего мужа, она попадает в следственное управление Калининграда, где ей предстоит руководить группой по борьбе с особо тяжкими преступлениями, несмотря на козни начальства, подозрительность коллег, проблемы с детьми и неприятности в личной жизни. Сломить и выбить Васнецову из колеи не так-то просто. В сериале также заняты Полина Кутепова, Всеволод Болдин, Саид-Магомед Хасаев, Мария Корытова, Наталья Рева-Рядинская и другие артисты. Режиссером «Васнецовой» стал Алексей Андрианов, работавший над проектами «Грозный» и «София».
С НУЛЯ Канал вещания: PREMIER, ТНТ Серий: 8 Дата выхода: ноябрь-декабрь
фото: Premier / "С нуля"
Драма известного театрального режиссёра Василия Бархатова с Надеждой Калегановой и Марусей Фоминой в главных ролях. Действие сериала по сценарию Анны Борисовой развернётся сразу в двух временных отрезках: в наше время и в 2008 году. Сюжетные линии будут развиваться параллельно, пока не сомкнутся в цельную хронологию жизни двух подруг Лены и Наташи, которые учились в одном вузе и жили в одной комнате, но в итоге пошли совершенно разными путями. Их сводит снова вместе смерть отца Лены. Вернувшаяся в Россию только из-за наследства дочь подозревает, что отец погиб не своей смертью. В ролях также Павел Табаков, Виктория Клинкова, Алексей Агранович, Максим Виторган и Алексей Розин.
СНЫ Канал вещания: PREMIER Серий: 8 Дата выхода: осень 2022
ЧАЙКИ Канал вещания: Россия-1 Серий: 12 Дата выхода: осень 2022
фото: Россия-1 / "Чайки"
Мелодрама о победах в жизни и волейболе по сценарию Стаса Иванова («Немцы») в постановке Антона Сиверса. «Чайка» – это название женской волейбольной команды из Калининграда, которую вынужден возглавить тренер Максим Тополь (Михаил Пореченков) – человек резкий, со сложным, неуступчивым характером. Он намерен вывести команду в чемпионы страны. На пути к победе ему придется не только разбираться в себе и непростых отношениях с дочерью-подростком, но и решать проблемы своих подопечных. У каждой из них – своя судьба, железный характер, личные переживания, и все они отчаянно борются не только за чемпионство, но и за право быть счастливыми. В ролях Равшана Куркова, Илья Любимов, Юрий Чурсин, Александра Богданова, Юлия Мельникова и Иева Андреевайте и другие.
ТВЕРСКАЯ Канал вещания: НТВ Серий: 10 Дата выхода: осень 2022
фото: НТВ / "Тверская"
Остросюжетная драма с Иваном Колесниковым в главной роли, где в центре многосерийной истории – майор МВД Иван Соболев, который ведёт двойную жизнь и находится по обе стороны закона. До переезда в столицу он воевал начальником СОБР в горячих точках, но получил ранение, несовместимое с дальнейшей службой в отряде. Ему предложили хорошую должность дома, в Сибири, но Соболев, имея скрытые мотивы, попросился в Москву. Появление Соболева на «Тверской» нарушает привычную жизнь сотрудников. В проекте также задействованы Лукерья Ильяшенко, Виталий Кищенко, Игорь Филиппов и Александр Крассовский. И снова режиссер на проекте Леонид Пляскин («Зоя»).
СТРАЖНИК Канал вещания: НТВ Серий: 16 Дата выхода: осень 2022
фото: НТВ / "Стражник"
У спецназовца Михаила Царёва по подозрению в коррупции арестовывают отца, начальника Росгвардии. Сын хочет докопаться до правды и начинает собственное расследование, однако для этого ему нужно стать частью системы. правда, которую он так отчаянно пытается узнать, перевернёт всё в жизни Михаила с ног на голову, и он не раз пожалеет о том, что захотел её узнать. Главные роли в картине исполнили Главные роли в проекте исполняют Макар Запорожский, Николай Козак, Яна Енжаева и Максим Щёголев.
Детективная драма о «профессионалах» правосудия, которые сами от него пострадали: им предстоит объединиться в одну команду, чтобы помочь не только друг другу, но и другим людям наказать зло и восстановить справедливость. Главный герой Александр Косарев – честный, неподкупный, принципиальный судья, посадивший на семь лет следователя Холмогорова за фабрикацию улик. В день, когда Холмогоров выходит из тюрьмы, происходит два события: он случайно встречается с судьёй, который вынес ему приговор, а насильника, которому он подкинул улику, убивают. Полиция уверена, что убийца-мститель – бывший следователь, на него начинается охота. Но Косарев не верит в эту версию и хочет помочь бывшему осуждённому. Главные роли в картине исполнили народный артист России Владимир Ильин, Дмитрий Миллер, Виктория Заболотная и Иван Батарев.
АУТСАЙДЕР Канал вещания: НТВ Серий: 24 Дата выхода: осень 2022
фото: НТВ / "Аутсайдер"
Остросюжетный детектив о подполковнике полиции Яне Озёрском (Сергей Жарков), который, выйдя из тюрьмы, где сидел по ложному обвинению, займёт должность начальника так называемого «бумажного отдела», чтобы начать расследование нераскрытых преступлений прошлых лет. Озёрский хочет вернуться на службу не только для того, чтобы отомстить Эффендиеву, который, как уверен главный герой, организовал его «посадку», просто ничего другого, кроме как разыскивать преступников, он не умеет. На новом месте работы его уже ждут четверо подчиненных: Пётр Якушев (Василий Щипицын), Константин Вернидуб (Николай Шрайбер), Вадим Грозов (Артём Яковлев) и Виктория Клёнова (Наталья Свешникова), а также пачки пыльных, давно заброшенных дел.
ТЁТЯ МАРТА Канал вещания: СТС Серий: 17 Дата выхода: осень 2022
фото: СТС / "Тетя Марта"
12-летняя звезда Вита Корниенко в семейной комедии о юной Марте, которая в свои восемь лет ведёт жизнь, полную недетских забот. Единственный родственник рядом — дедушка (Юрий Кузнецов) — больше внучки нуждается в присмотре. Чтобы не оказаться в детском доме, Марта скрывает правду от учительницы (Кристина Асмус), участковой (Валерия Зоидова) и гламурной соседки (Екатерина Кабак) и просит актёра-неудачника (Сергей Епишев) притвориться её отцом. На помощь приходит казанская родня в лице авантюриста Марата (Александр Метёлкин). Только в планах нагловатого паренька не забота о девочке, а её московские апартаменты. Эта история в целом о двух одиноких сердцах, которые нашли друг друга и соединились». Режиссером первого сезона стал Евгений Шелякин («Родком»).
1703 Канал вещания: Okko Серий: 8 Дата выхода: осень 2022
фото: Okko / "1703"
Сериал с трудноопределяемым жанром (комедия, детектив, нуар, мистика, сказка) про «добро с кулаками» от продюсеров Евгения Никишова, Валерия Федоровича и режиссера Сергея Сенцова. Это история двух напарников-полицейских, один из которых, питерский оперуполномоченный Гоша (Гоша Куценко) – психопат-заика, брутал и мизантроп, а второй – молодой стажер из Москвы, Вадик (Кузьма Сапрыкина) – представитель современного поколения, начинающий стендапер. Напарники расследуют типично-питерское дело об исчезновении из морга трупов девушек. Одним из главным героев является сам город, Санкт-Петербург. Он здесь предельно мрачный, действие происходит только ночью, даже если на дворе лето и на часах 16:00. Это опасный, безлюдный, фантасмагорический город, подсвеченный то желтым, то синим, то красным светом, и творятся в нем, разумеется, очень странные дела. На втором плане представлена галерея по-своему трогательных питерских персонажей в исполнении Павла Табакова, Варвары Феофановой, Розы Хайруллиной, Николая Фоменко, Андрея Федорцова и других. Слоган сериала: «Питер не всем по зубам».
13 КЛИНИЧЕСКАЯ Канал вещания: ИВИ Серий: нет информации Дата выхода: осень 2022
фото: ИВИ / "13 клиническая"
Второй совместный проект режиссера-экспериментатора Клима Козинского и сценариста Андрея Золотарева, уже работавших над мультижанровым и тоже мистическим сериалом «Вне себя». В главной роли Данила Козловский, он сыграл неизлечимо больного врача, который оказывается в клинике, где изучают сверхъестественные явления. Местные врачи вынуждены бороться со сверхъестественными силами, угрожающими здоровью пациентов. Каждое дело – это закрученный квест за чертой привычной реальности и напряженный вызов: болезни, демонам, самому себе. В ролях Виктория Исакова, Паулина Андреева и Дмитрий Лысенков и другие.
ПАНСИОН Канал вещания: ИВИ Серий: 4 Дата выхода: осень 2022
фото: ИВИ / "Пансион"
Главный режиссер отечественных хорроров Святослав Подгаевский представит мини-сериал, действие которого происходит в 1905 году в закрытом интернате на острове в Балтийском море. Сюда ссылают на перевоспитание девушек благородного происхождения, ведущих себя не совсем в соответствии с правилами того времени. Под видом новой воспитанницы в пансион приезжает 19-летняя Полина (Стася Милославская), которая ищет свою сестру, пропавших при странных обстоятельствах. В самом интернате под управлением властной смотрительницы Захаровой (Виктория Толстоганова), впрочем, тоже творятся «очень странные дела». Полине предстоит не только выяснить, что случилось с ее сестрой, но и самой не потерять рассудок и суметь выбраться с жуткого острова.
Комедийный сериал о дружбе натурала с геем, потенциальный народный хит. Действие происходит на Кубани. Все начинается, когда брутального Захара (Сергей Бондарчук) накануне свадьбы бросает девушка. Трое его друзей – ряженый казак Игорь (Борис Дергачев), офисный ловелас Юра (Даниил Вахрушев) и простодушный Макс (Никита Павленко), у каждого из которых свои сложные отношения с женщинами, – пытаются помочь после несостоявшегося мальчишника. Случайным образом все четверо попадают на гей-вечеринку. После которой у Захара неожидано, к ужасу его друзей, появляется новый приятель Женя (Владимир Канухин), обещающий помочь восстановлению взаимопонимания с девушкой. Женские роли сыграли Юлия Франц, Александра Ребенок, Анна Котова-Дерябина, Софья Зайка. В необычном амплуа можно будет увидеть и Максима Лагашкина.
Драма режиссёра и сценариста Натальи Мещаниновой («Пингвины моей мамы»). Соавтором сценария выступил Степан Девонин («Шторм»). Это история о хрупкости взросления, страхе одиночества и важности родительского внимания и поддержки. Алисе пятнадцать, и учителя устали вызывать в школу ее маму, а та не может понять, что происходит с ребенком. Алиса же узнала то, что от нее скрывали несколько лет: она скоро ослепнет. Чтобы успеть пожить по-настоящему, глупо тратить время на школу, думает Алиса, и решает резко повзрослеть, заработать «легкие» деньги и уехать в красивый большой город. Но довольно скоро подростковые иллюзии Алисы разобьются о реальность. Ведущие роли в сериале исполнили Лиза Ищенко и Анна Михалкова.
ПРОТИВ ВСЕХ Канал вещания: START Серий: 13 Дата выхода: конец 2022 года
фото: START / "Против всех"
В основу сценария комедийного сериала Михаила Соловьёва («ЧОП», «Улица») легла реальная история частного дома, который из-за конфликта принципиальных хозяев с застройщиком оказался один посреди современного жилого комплекса в Одинцове. На принцип пошел и главный герой нового сериала дед Захар (Николай Добрынин) — единственный, кто отказался продавать земельный участок. Старый лес вырубили, пруд осушили, еще и внук Богдан (Тимофей Елецкий) влюбился в дочку застройщика Луизу (Василина Юсковец). Но упрямый Захар решил идти до конца. Даже если придется вступить в неравную борьбу с застройщиком и недовольными жильцами построенной многоэтажки. В сериале также задействованы Сергей Лавыгин, который появится в образах братьев-близнецов, и Александра Урсуляк.
МОРОЗКО Канал вещания: Okko Серий: нет информации Дата выхода: осень 2022
фото: Okko / "Морозко"
У Риты (Аглая Тарасова) начался ранний климакс, и остался последний шанс забеременеть, сделав ЭКО. Мужчины и подходящих кандидатов у нее на примете нет, зато есть во всех смыслах экстримальная и всепоглощающая работа в программе о жизни звезд. Врач предлагает решение: нет папы — есть папка, где собраны образцы доноров. Но выбрать какого-то анонима с порядковым номером Д-245, который носит халат из мериноса и слушает пост-шансон, девушка не готова и поэтому даже регистрируется на сайте знакомств сеятель.рф – видимо, появления такого скрепоспасительного ресурса стоит ожидать, если Tinder уйдет из России. Рассказ Риты от первого лица напоминает личный дневник, честную исповедь, рассказанную с юмором и беспощадным отношением к себе. Режиссеру Юлии Лысовой удалось создать яркое личное высказывание.
Я ДОЖДУСЬ Канал вещания: Первый Серий: нет информации Дата выхода: осень-зима 2022
фото: Первый канал / "Я дождусь"
Любовная драма от создателей «Угрюм-реки» — режиссера Юрия Мороза и студии «Русский проект». Действие начинается в конце 60-х гг прошлого века и охватывает период в 20 лет. Кирилл (Алексей Филимонов) и Надежда (Александра Ребенок) живут в ладу и растят двух сыновей. Когда в деревню приезжает новый парторг Вадим (Марат Башаров), Кирилл страстно влюбляется в его жену Валентину (Виктория Исакова). Во время охоты Вадим погибает, подозрения в убийстве падают на Кирилла. Он садится в тюрьму. Через много лет он возвращается домой с одной только мыслью – жениться на Валентине. Параллельно драматические события разворачиваются среди молодежи — поколения детей Вадима и Кирилла. Личная драма отцов, а так же политические события в стране постоянно ставят героев перед тяжелым нравственным выбором.
ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ Канал вещания: Первый и START Серий: нет информации Дата выхода: осень-зима 2022
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