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«Контейнер-2»: Есть ли жизнь после родов

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8 сентября 2022
В онлайн-кинотеатре START 8 сентября вышла первая серия продолжения сериала «Контейнер» – одного из самых захватывающих проектов прошлого года. И, возможно, самых успешных: «Контейнер» должен был стать первым российским тайтлом линейки Originals на Apple TV+, но 24 февраля внесло свои коррективы, и на зарубежном стриминге сериал пока так и не вышел. Впрочем, и громкого отказа от него пока тоже не последовало. Рассказываем, почему именно этот проект подкупил Apple TV+ и чего ждать от продолжения «Контейнера».

«Контейнер-2»: Есть ли жизнь после родов

Проект, придуманный командой во главе с шоураннером Алексеем Ляпичевым, который ответственен за «257 причин, чтобы жить», во многом уникальный для российских просторов сериал, где громкая социальная тема завернута в оболочку затягивающего триллера с довольно узнаваемым в нашей стране противостоянием людей условно богатых и, мягко говоря, «не очень». Саша (Оксана Акиньшина) – суррогатная мать с опытом. Для «заказчиков» она вынашивает уже не первого ребенка. Но нынешние будущие родители пошли на эксперимент и предложили Саше пожить у них. Огромный пустынный дом принадлежит первому заместителю министра Вадиму Юрьевичу (Филипп Янковский) и его молодой жене Марине (Маруся Фомина), решившейся на сурмаму, очевидно, не по медицинским показателям. С ними живет дочь Вадима от первого брака Ева (Елизавета Шакира), которая давно раскусила мачеху и неожиданно воспылала приятельскими чувствами не только к Саше, но и к ее семье.

Смотреть онлайн Первый сезон сериала «Контейнер»
У героини Акиньшиной тоже все не совсем просто. Есть симпатичный бойфренд Виталя (Дмитрий Чеботарев), в анамнезе бывший партнер Игорь (Артем Быстров), вдруг вспомнивший о существовании Саши и дочери Ани (Мария Лобанова), которую уже давно воспитывает как собственную дидактичная мать Саши (Юлия Ауг). Семейные тайны – что в доме успешных и обеспеченных, что в квартирках Саши и ее родственников – одинаково неприятны и грозят большими последствиями, которым и посвящен второй сезон «Контейнера».

«Контейнер-2»: Есть ли жизнь после родов

На авансцену выходит следователь Дима (Сергей Годин), уже давно мечтающий посадить Вадима Юрьевича. А тут и случай подвернулся – первый сезон закончился убийством, и путем шантажа примерно всех участвующих в сериале женщин Дима наконец может обвинить в нем Вадима. Марина сливает мужа первым и спокойно едет в Италию, где под шампанское на яхте узнает пренеприятнейшее известие: муж-чиновник успел вывести свои финансовые активы через подставные фирмы, а значит при разводе Марине не достанется ничего. Пока Вадим сидит на допросах в СИЗО, а Марина мечется в поисках верного решения, Саша все-таки рожает их ребенка – понятно, что за ним никто пока не приходит. Но суррогатное материнство – это работа, и Саше все-таки нужно подписать документы об отказе. Проснувшиеся еще в первом сезоне материнские чувства, впрочем, героине Акиньшиной этого сделать не дают, да и за Вадима, с которым успела сблизиться, она тоже переживает. В то время как настоящая дочь Аня не выходит с семьей на связь и продолжает вкушать запретные плоды «рублевской» жизни со своей новой старшей подругой Евой.

Читать Ты же не мать: Обзор первого сезона сериала «Контейнер»
Второй «Контейнер», ставший еще и режиссерским дебютом Алексея Ляпичева, мрачно продолжает драматичную линию первого сезона. Но теперь это уже не только слепок социального неравенства, истории о том, как богатые не только платят, но и плачут, это еще и поколенческое противостояние, помноженное на разное воспитание и разные возможности. Не случайно в первой серии больше экранного времени отводится героиням Елизаветы Шакиры и Марии Лобановой. Первая, несмотря на все предыдущие сложности в отношениях, искренне пытается поддержать отца. Вторая наслаждается мнимой свободой, напрочь игнорируя звонки от своей матери-бабушки и, кажется, вообще не вспоминая о существовании Саши. Обида ли это или предательство – только предстоит разобраться. Правых и виноватых в этом «Контейнере» и впрямь нет. У каждого – своя, только ему или ей понятная правда и линия поведения. Их напряженное сплетение и есть основа «Контейнера» – сериала не только о суррогатном материнстве как способе заработать, но и о бесконечных поисках или, напротив, разрывах кровных, семейных уз.

Сериал «Контейнер-2» в онлайн-кинотеатре START с 8 сентября.


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