Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов

На прошлой неделе Кино-Театр.Ру рассказал, какие новые сериалы выходят на телевизионнах каналах и онлайн-платформах в первой половине этого сезона. В этом материале собраны долгожданные, неожиданные, а местами и сильно поднадоевшие продолжения отечественных многосерийных проектов.
РИКОШЕТ — 2 Канал вещания: НТВ Серий: 16 Дата выхода: 5 сентября
фото: НТВ / "Рикошет-2"
В конце первого сезона этого остросюжетного детектива Артём Волков (Александр Устюгов) получает тяжёлое ранение и вместе со своей возлюбленной подаётся в бега. События продолжения проекта разворачиваются спустя полтора месяца. Артём и Кира (Екатерина Волкова) скрываются в соседнем городке Глебске. Волков уже почти оправился после ранения. Главный герой понимает, что в России слишком опасно и они должны уехать. Но, вернувшись домой после 20-летнего отсутствия, он осознаёт, что уже вряд ли сможет жить за границей. В ролях также Пётр Рыков, Ингрид Олеринская, Константин Адаев, Виктория Заболотная и другие. Смотреть онлайн ▶
Второй сезон молодежного триллера Ильи Куликова, сделанного в формате киноstories. История становится более агрессивной: чем ближе герои приближаются к разгадке, тем быстрее идет повествование, напряжение и страх за свои жизни растет, повышаются ставки. Второй сезон продолжается с того момента, которым завершился оригинальный сериал. Пропадает Джулс – девушка из группы подростков, которые вышли на след таинственного злодея по кличке «Падший». Юра, Лика, Крест и Костя обращаются к следователям полиции с просьбой найти подругу. Вместе им нужно выяснить правду, помочь спасти Джулс и предотвратить новые убийства. В новых сериях сыграли Валентина Ляпина, Александр Новиков, Кристина Корбут, Никита Патуев и Егор Абрамов. Смотреть онлайн первый сезон ▶
КОНТЕЙНЕР —2 Канал вещания: START Серий: 8 Дата выхода: 8 сентября
фото: KION / "Контейнер-2"
В продолжении драматического сериала суррогатная мама Саша (Оксана Акиньшина) родила ребенка, выполнила заказ и должна его оставить в клинике. Правда за время знакомства и жизни в доме заказчиков (Филипп Янковский и Маруся Фомина) она хорошо изучила их принципы и нравы. Саша волнуется за судьбу малыша, но еще тревожнее ей за дочь Аню (Маша Лобанова), которая оборвала все контакты, узнав, что та, кого она всю жизнь считала сестрой, на самом деле ее мать. Смотреть онлайн ▶
фото: 1-2-3 Production / Съемки "Игры на выживание-2"
Герои второго сезона шоу Карена Оганесяна вновь примут участие в опасной игре, где на кону — огромный денежный приз, но главное – жизнь. Съемки продолжения проходили в Узбекистане — на контрасте с первым сезоном, снятым в тайге. Новые эпизоды посвящены тому, что произошло после съемок реалити «Выживший», где 16 человек соревновались за миллион евро, но пропали в тайге. Победитель прошлого сезона вновь окажется участником шоу, но теперь не для того, чтобы выиграть. Смотреть онлайн первый сезон ▶
История о специалисте по физиогномике Нине (Агата Муцениеце) продолжается. Сериал выходит на канале ТВ Центр с 2015 года. Партнером актрисы все эти сезоны был Михаил Пшеничный — зрители наблюдали за тем, как начиналась любовь их героев, как они создали семью, завели ребенка, и, конечно, раскрыли вместе множество преступлений. Однако в новых сезонах телезрителей и поклонников картины ждут глобальные перемены: место главного героя займет новый персонаж — бывший спецназовец Буров в исполнении Антона Хабарова. Смотреть онлайн все сезоны ▶
АННА И ТАЙНА НОЧИ, АННА И ТАЙНА ТЕНЕЙ и АННА И ТАЙНА ЯДОВ Канал вещания: ТВ Центр Серий: 4+4+4 Дата выхода: 29.11, 30.11 и 01.12
фото: ТВ Центр / Съемки фильма "Анна и тайна ночи"
Детектив с элементами мистики, неофициальное продолжение сериала «Анна-детективъ». Первая часть «Анна и тайны прошлого» была показана на телеканале в апреле. Героиня Елизаветы Арзамасовой — Анна Штольман. Приехав из Москвы в Затонск присматривать за заболевшей бабушкой, она так и остается в этом небольшом городке – обстоятельства просто не позволяют ей уехать. Сначала героиню актрисы задерживает внезапный приступ аппендицита, а затем – новые расследования. Казалось бы, после смерти бабушки Анне Штольман больше нечего делать в Затонске. Она собирается вернуться в Москву, но у провидения на ее счет другие планы. Самые важные и невероятные события происходят ночью, и Анне предстоит в этом убедиться. Ночь скрывает тайны странной смерти главврача Затонской больницы и жестокого убийства молодой женщины в доме с дурной славой. Расследования опять столкнут ее с «сосланным» в Затонск загадочным следователем Сумароковым (Станислав Беляев).
«Трудные подростки» собрали уже более 200 млн просмотров и дважды стали лауреатом Национальной премии в области веб-индустрии в номинации «Выбор прессы: Лучший интернет-сериал» в 2019 и 2020 годах. К своим ролям вернулись Никита Волков, Виталий Андреев, Анастасия Крылова, Глеб Калюжный, Владимир Гарцунов, Алена Швиденкова, Мила Ершова и другие. Режиссером четвертого сезона молодежного хита о взаимоотношениях бывшего футболиста Антона Ковалева с подопечными центра для трудных подростков выступил Александр Цой («Смычок»). Главные герои по-прежнему пытаются повзрослеть и найти общий язык с близкими. И, конечно, они продолжают регулярно попадать в неприятности, втягивая в них своего наставника. Однако приключения ребят становятся опаснее. Стараясь спасти Ковалева, команда случайно поджигает стриптиз-клуб местного авторитета, и теперь долг должны отработать все. Так в подвале центра для трудных подростков сначала появляются вебкамщицы, а потом — питон, который сыграет важную роль в жизни Платона. Смотреть онлайн все сезоны ▶
ЕВГЕНИЧ — 2 Канал вещания: «Пятница!» Серий: 10 Дата выхода: декабрь
фото: Пятница! / "Евгенич-2"
Музыкальная комедия, авторский проект музыканта и лидера группы «Руки Вверх» Сергея Жукова. Первый сезон вышел на «Пятнице!» в конце прошлого года. По сюжету музыкальный продюсер Евгенич (Сергей Жуков), написавший все хиты 90-х, спустя 30 лет изгнания возвращается в шоу-бизнес. В каждой серии первого сезона появлялись звезды шоу-бизнеса, которым Евгенич писал хиты: Ольга Бузова, Лолита, Дима Билан, Игорь Акинфеев и другие. В новом сезоне герой Жукова Евгенич откроет собственную компанию «Евгенич Мьюзик» и начнет подготовку хитов для выступлений звезд на «Нашевидении». Однако из-за происков врагов и завистников размеренная творческая жизнь Евгенича окажется под угрозой. Смотреть онлайн первый сезон ▶
С летним сезоном в Смоленске появилось не только тепло, но и новые герои — от девочки Милы, ставшей свидетельницей странных убийств, до нового следователя, который много лет назад уже приезжал в город и теперь с удивлением обнаруживает в местном отделении полиции знакомое лицо. Семье деда Славы предстоит немало испытаний: им нужно сохранить свою тайну, вновь защитить город от сил зла и… ужиться с новым Хранителем. К своим ролям вернулись К своим ролям во втором сезоне вернутся Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков и другие. Роль следовательницы Аннушки исполнит Анастасия Стежко, к актерскому составу присоединилась такде К актерскому составу в новом сезоне присоединилась Лукерья Ильяшенко. Режиссером второго сезона выступил Дмитрий Грибанов(«Два холма») Смотреть онлайн первый сезон ▶
ШИФР — 3 Канал вещания: Первый Серий: 16 Дата выхода: осень 2022
фото: Первый канал / "Шифр-3"
Ретро-детектив об участии женщин, которые во время войны работали с немецкими шифрами, в расследованиях МУРа. Обладая феноменальными аналитическими способностями, Ирина (Марьяна Спивак), Анна (Екатерина Вилкова), Софья (Яна Дюбуи) и Катерина (Елена Панова) и их начальник Константин Проскурин (Сергей Пускепалис) рискуют собой, чтобы выйти на след преступников. На этот раз они отправляются в Кавминводы, где боевой товарищ Анны Михеев обращается к ней за помощью, – на месте гибели немецкого отряда, вывозившего награбленные ценности, найден немецкий шифр. Анна берется расшифровать его. Михеева убивают. Подругам приходится начать расследование. Все три сезона сняла режиссер Вера Сторожева.
У Натальи Бахметьевой (Светлана Иванова) в жизни начался переломный этап. Постоянные конфликты с главврачом заставляют покинуть перинатальный центр и искать новое место работы, где ее талант был бы востребован в полной мере. Но это оказывается совсем непросто. За сердце главной героини борются двое достойных мужчин. Но Наташа еще не до конца оправилась после последнего разрыва и не готова к новым отношениям. День за днем героиня спасает чужие жизни. Возможно, поэтому у нее совсем не остается времени на свою. Одну из ролей в новом сезоне сыграла Кристина Орбакайте. Смотреть онлайн первые сезоны ▶
Действие происходит в 1981 году. Как всегда, Иван Петрович Черкасов (Андрей Смоляков) расследует запутанное дело. И как всегда им недовольно начальство, и даже угрожают отправкой на пенсию. Черкасов и сам понимает, что начал стареть, к тому же его «подвигает» молодой следователь, который умеет работать на появившихся компьютерах, притаскивает в отдел детектор лжи… Иван Петрович решает уступить. Однако, выходит так, что именно Черкасов становится потенциальной жертвой разыскиваемого им убийцы. Он не может не довести до самого конца свое последнее дело. В сериале снимались также Марина Александрова, Алексей Бардуков, Александр Голубев. Режиссер сезона Евгений Звездаков («Мосгаз. Шакал», «Мосгаз. Паук»). Смотреть онлайн предыдущий сезон ▶
МЕДИУМ — 2 Канал вещания: Россия-1, платформа «Смотрим» Серий: 12 Дата выхода: осень 2022
Продолжение мистического сериала, первый сезон которого имел неоднозначный финал, где героев фактически отбросило в исходную точку, явственно намекал на развитие истории. К своим ролям вернулись Андрей Мерзликин, Глеб Калюжный, Ксения Отинова, Анастасия Чистякова и Алексей Розин. В центре сюжета — 19-летний Егор Чудинов, который ищет родителей, пропавших в районе древнего могильника. Теперь главному герою и его спутникам предстоит столкнуться со своим главным страхом – страхом смерти. Они уже знают, что Медвежий шаман сам заманил их в Кудымкар, а затем и на «Серую скалу», чтобы убить. Теперь им нужно решить, что делать с дядей Егора, предавшим его семью, и как выбраться из леса, который отказывается их отпускать. В качестве режиссера второго сезона – Динар Гарипов. Смотреть онлайн первый сезон ▶
ОНЛАЙФ — 2 Канал вещания: PREMIER Серий: 16 Дата выхода: осень 2022
Продолжение детективной мелодрамы с Софьей Хильковой, Петром Рыковым, Павлом Рассомахиным и другими. Практикантка Мила Пятница становится полноценным сотрудником оперативной группы, возглавляемой капитаном Максимом Швецом. В этот раз следственные действия направлены на поиск убийцы директора Дома ветеранов труда, погибшего при странных обстоятельствах. Следователям также предстоит раскрыть настоящего виновного во взрыве жилого дома, произошедшего 30 лет назад. Мила также намерена раскрыть правду о смерти матери. Теперь все тайны будут раскрыты и виновных ждет возмездие.
БАЛАБОЛ — 6 Канал вещания: НТВ Серий: 24 Дата выхода: осень 2022
Гоша Куценко в образе полюбившегося всем Константина Кулыгина вместе с коллегами вновь займётся самым главным – спасением жизней. Героям предстоит помочь мастеру по изготовлению зеркал, кожа которого приобрела голубой оттенок, сбитому велосипедисту, лежащему на опасном участке дороги, рыбаку, заразившемуся редкой болезнью от трофейной рыбы, и глухонемому парню, который долго не мог вызвать скорую по телефону, и даже вору, пострадавшему от железной хватки служебной собаки. В ролях: Гоша Куценко, Марина Доможирова, Екатерина Волкова, Александр Тютин, Степан Куликов, Пётр Баранчеев, Азиз Бейшеналиев и другие.
ЛИХАЧ — 2 Канал вещания: НТВ Серий: 30 Дата выхода: осень 2022
фото: НТВ / "Лихач-2"
Никита Панфилов вновь будет патрулировать прибрежную полосу в образе заместителя начальника уголовного розыска города Сочи Сергея Сотникова в продолжении популярного детектива. Во втором сезоне жизнь главных героев заиграет новыми красками: противостояние Сотникова и его врага Очигавы (Кирилл Полухин) будет набирать обороты, а появление в отделе нового сотрудника укрепит в Лихаче дух соперничества. Рядом с Сотниковым по-прежнему будут его друзья и коллеги — полковник Вазген Саркисович Карапетян (Артур Мкртчян), сотрудник розыска Оксана Григорьева (Ольга Павлюкова) и старший оперативник УгРо Иван Кубатко (Денис Пьянов).
КОРНИ — 2 Канал вещания: СТС Серий: 21 Дата выхода: осень 2022
фото: СТС / "Корни"
В новых сериях Дима Королёв (Марк Богатырев), решивший остаться в родном Залещинске, страдает от депрессии. Вернуться в строй помогает новость об Алёне (Наталья Скоморохова), которая нашла Диме замену. Она не только наладила личную жизнь, но и создала свою общественную организацию, которая разоблачает враньё и коррупцию мэра. Королёв хочет отомстить бывшей и специально вступает в предвыборный штаб мэра, помогая повысить его народный рейтинг. И теперь главная задача Димы — сделать так, чтобы его бывшая отстала от градоначальника. Правда, принципиальная девушка не готова сдаваться и даже выдвигает свою кандидатуру на пост главы города. Смотреть онлайн первый сезон ▶
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