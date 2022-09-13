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Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов

Обзор сериалов >>
13 сентября 2022

На прошлой неделе Кино-Театр.Ру рассказал, какие новые сериалы выходят на телевизионнах каналах и онлайн-платформах в первой половине этого сезона. В этом материале собраны долгожданные, неожиданные, а местами и сильно поднадоевшие продолжения отечественных многосерийных проектов.


РИКОШЕТ — 2
Канал вещания: НТВ
Серий: 16
Дата выхода: 5 сентября

Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов
фото: НТВ / "Рикошет-2"

В конце первого сезона этого остросюжетного детектива Артём Волков (Александр Устюгов) получает тяжёлое ранение и вместе со своей возлюбленной подаётся в бега. События продолжения проекта разворачиваются спустя полтора месяца. Артём и Кира (Екатерина Волкова) скрываются в соседнем городке Глебске. Волков уже почти оправился после ранения. Главный герой понимает, что в России слишком опасно и они должны уехать. Но, вернувшись домой после 20-летнего отсутствия, он осознаёт, что уже вряд ли сможет жить за границей. В ролях также Пётр Рыков, Ингрид Олеринская, Константин Адаев, Виктория Заболотная и другие.
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ПОДСЛУШАНО — 2
Канал вещания: KION
Серий: 8
Дата премьеры: 7 сентября

Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов
фото: KION / "Подслушано-2"

Второй сезон молодежного триллера Ильи Куликова, сделанного в формате киноstories. История становится более агрессивной: чем ближе герои приближаются к разгадке, тем быстрее идет повествование, напряжение и страх за свои жизни растет, повышаются ставки. Второй сезон продолжается с того момента, которым завершился оригинальный сериал. Пропадает Джулс – девушка из группы подростков, которые вышли на след таинственного злодея по кличке «Падший». Юра, Лика, Крест и Костя обращаются к следователям полиции с просьбой найти подругу. Вместе им нужно выяснить правду, помочь спасти Джулс и предотвратить новые убийства. В новых сериях сыграли Валентина Ляпина, Александр Новиков, Кристина Корбут, Никита Патуев и Егор Абрамов.
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КОНТЕЙНЕР —2
Канал вещания: START
Серий: 8
Дата выхода: 8 сентября

Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов
фото: KION / "Контейнер-2"

В продолжении драматического сериала суррогатная мама Саша (Оксана Акиньшина) родила ребенка, выполнила заказ и должна его оставить в клинике. Правда за время знакомства и жизни в доме заказчиков (Филипп Янковский и Маруся Фомина) она хорошо изучила их принципы и нравы. Саша волнуется за судьбу малыша, но еще тревожнее ей за дочь Аню (Маша Лобанова), которая оборвала все контакты, узнав, что та, кого она всю жизнь считала сестрой, на самом деле ее мать.
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ВОРОНА. ТЕНЬ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Канал вещания: Okko
Серий: 12
Дата выхода: 14 сентября

Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов
фото: Okko / "Ворона. Тень справедливости"

Продолжение детектива четырехлетней давности, рассказывающего историю следователя Анны Воронцовой ( Елизавета Боярская) или, как прозвали ее коллеги в следственном комитете, Вороны. Анне предстоит от простых частных дел прийти к расследованию сложного, масштабного преступления. Ее профессионализм, принципиальность, а также помощь напарника Сергея Кабанова (Анатолий Белый), помогут ей противостоять неизвестному, который, убивая людей, хочет вовлечь ее в свою борьбу за справедливость. У второго сезона будет иной почерк, оттенки и атмосфера благодаря авторскому взгляду на историю и героиню режиссёра этого сезона, Алёны Михайловой. Компанию исполнителям главных ролей составят Алексей Матошин, Михаил Евланов, Александр Ратников, Геннадий Смирнов, Владимир Колганов, Андрей Васильев, Сергей Колос и Сергей Козик.
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ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ — 2
Канал вещания: PREMIER
Серий: 12
Дата выхода: сентябрь

Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов
фото: 1-2-3 Production / Съемки "Игры на выживание-2"

Герои второго сезона шоу Карена Оганесяна вновь примут участие в опасной игре, где на кону — огромный денежный приз, но главное – жизнь. Съемки продолжения проходили в Узбекистане — на контрасте с первым сезоном, снятым в тайге. Новые эпизоды посвящены тому, что произошло после съемок реалити «Выживший», где 16 человек соревновались за миллион евро, но пропали в тайге. Победитель прошлого сезона вновь окажется участником шоу, но теперь не для того, чтобы выиграть.
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РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ — 2
Канал вещания: PREMIER
Серий: 10
Дата выхода: октябрь

Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов
фото: Premier / "Ресторан по понятиям-2"

Братья Андреасяны прололжают комедию о четырех бывших ворах-рецидивистах, завязавших с преступным прошлым. Теперь они тихо и законно ведут бизнес рестораторов. Но появление прямого конкурента - веганского ресторана - выбивает их из колеи мирной жизни. И парни, на самом деле, истосковавшиеся по адреналину романтики «джентльменов удачи», готовы использовать свои старые навыки, чтобы лихо устранить соперников «по понятиям»… В ролях url=//www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/715/bio/]Владимир Вдовиченков[/url], Дмитрий Дюжев, Владимир Сычёв, Иван Кокорин, Виктория Богатырёва, Иван Охлобыстин, Виктор Конухин.
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Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ – 8, 9
Канал вещания: ТВ Центр
Серий: по 4
Дата выхода: 31.10-3.11

Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов
фото: ТВ Центр / "Я знаю твои секреты - 7"

История о специалисте по физиогномике Нине (Агата Муцениеце) продолжается. Сериал выходит на канале ТВ Центр с 2015 года. Партнером актрисы все эти сезоны был Михаил Пшеничный — зрители наблюдали за тем, как начиналась любовь их героев, как они создали семью, завели ребенка, и, конечно, раскрыли вместе множество преступлений. Однако в новых сезонах телезрителей и поклонников картины ждут глобальные перемены: место главного героя займет новый персонаж — бывший спецназовец Буров в исполнении Антона Хабарова.
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СУДЬБА ПО КНИГЕ ПЕРЕМЕН
Канал вещания: ТВ Центр
Серий: 4
Дата выхода: 12 ноября

Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов
фото: ТВ Центр / "Судьба по книге перемен"

Продолжение приключений Мани Поливановой и Алекса Шан-Гирея, начатых в 2015 году мини-сериалами «Неразрезанные страницы», «Один день, одна ночь» и «С небес на землю». Новый детектив снимается по одноименной книге Татьяны Устиновой, опубликованной в декабре прошлого года. Режиссер всех киноработ и автор сценариев – Петр Амелин . По словам писательницы, экранизации, снятые Петром – одни из ее самых любимых. А актеры Павел Трубинер и Кристина Бабушкина – это 100% попадание в роль.


АННА И ТАЙНА НОЧИ, АННА И ТАЙНА ТЕНЕЙ и АННА И ТАЙНА ЯДОВ
Канал вещания: ТВ Центр
Серий: 4+4+4
Дата выхода: 29.11, 30.11 и 01.12

Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов
фото: ТВ Центр / Съемки фильма "Анна и тайна ночи"

Детектив с элементами мистики, неофициальное продолжение сериала «Анна-детективъ». Первая часть «Анна и тайны прошлого» была показана на телеканале в апреле. Героиня Елизаветы Арзамасовой — Анна Штольман. Приехав из Москвы в Затонск присматривать за заболевшей бабушкой, она так и остается в этом небольшом городке – обстоятельства просто не позволяют ей уехать. Сначала героиню актрисы задерживает внезапный приступ аппендицита, а затем – новые расследования. Казалось бы, после смерти бабушки Анне Штольман больше нечего делать в Затонске. Она собирается вернуться в Москву, но у провидения на ее счет другие планы. Самые важные и невероятные события происходят ночью, и Анне предстоит в этом убедиться. Ночь скрывает тайны странной смерти главврача Затонской больницы и жестокого убийства молодой женщины в доме с дурной славой. Расследования опять столкнут ее с «сосланным» в Затонск загадочным следователем Сумароковым (Станислав Беляев).


ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ — 4
Канал вещания: more.tv
Серий: 8
Дата выхода: ноябрь-декабрь 2022

Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов
фото: more.tv / "Трудные подростки-4"

«‎Трудные подростки»‎ собрали уже более 200 млн просмотров и дважды стали лауреатом Национальной премии в области веб-индустрии в номинации «Выбор прессы: Лучший интернет-сериал» в 2019 и 2020 годах. К своим ролям вернулись Никита Волков, Виталий Андреев, Анастасия Крылова, Глеб Калюжный, Владимир Гарцунов, Алена Швиденкова, Мила Ершова и другие. Режиссером четвертого сезона молодежного хита о взаимоотношениях бывшего футболиста Антона Ковалева с подопечными центра для трудных подростков выступил Александр Цой («‎Смычок»)‎. Главные герои по-прежнему пытаются повзрослеть и найти общий язык с близкими. И, конечно, они продолжают регулярно попадать в неприятности, втягивая в них своего наставника. Однако приключения ребят становятся опаснее. Стараясь спасти Ковалева, команда случайно поджигает стриптиз-клуб местного авторитета, и теперь долг должны отработать все. Так в подвале центра для трудных подростков сначала появляются вебкамщицы, а потом — питон, который сыграет важную роль в жизни Платона.
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ЕВГЕНИЧ — 2
Канал вещания: «Пятница!»
Серий: 10
Дата выхода: декабрь

Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов
фото: Пятница! / "Евгенич-2"

Музыкальная комедия, авторский проект музыканта и лидера группы «Руки Вверх» Сергея Жукова. Первый сезон вышел на «Пятнице!» в конце прошлого года. По сюжету музыкальный продюсер Евгенич (Сергей Жуков), написавший все хиты 90-х, спустя 30 лет изгнания возвращается в шоу-бизнес. В каждой серии первого сезона появлялись звезды шоу-бизнеса, которым Евгенич писал хиты: Ольга Бузова, Лолита, Дима Билан, Игорь Акинфеев и другие. В новом сезоне герой Жукова Евгенич откроет собственную компанию «Евгенич Мьюзик» и начнет подготовку хитов для выступлений звезд на «Нашевидении». Однако из-за происков врагов и завистников размеренная творческая жизнь Евгенича окажется под угрозой.
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ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ — 2
Канал вещания: START
Серий: 8
Дата выхода: конец 2022 года

Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов
фото: START / "Вампиры средней полосы-2"

С летним сезоном в Смоленске появилось не только тепло, но и новые герои — от девочки Милы, ставшей свидетельницей странных убийств, до нового следователя, который много лет назад уже приезжал в город и теперь с удивлением обнаруживает в местном отделении полиции знакомое лицо. Семье деда Славы предстоит немало испытаний: им нужно сохранить свою тайну, вновь защитить город от сил зла и… ужиться с новым Хранителем. К своим ролям вернулись К своим ролям во втором сезоне вернутся Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков и другие. Роль следовательницы Аннушки исполнит Анастасия Стежко, к актерскому составу присоединилась такде К актерскому составу в новом сезоне присоединилась Лукерья Ильяшенко. Режиссером второго сезона выступил Дмитрий ГрибановДва холма»)
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ШИФР — 3
Канал вещания: Первый
Серий: 16
Дата выхода: осень 2022

Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов
фото: Первый канал / "Шифр-3"

Ретро-детектив об участии женщин, которые во время войны работали с немецкими шифрами, в расследованиях МУРа. Обладая феноменальными аналитическими способностями, Ирина (Марьяна Спивак), Анна (Екатерина Вилкова), Софья (Яна Дюбуи) и Катерина (Елена Панова) и их начальник Константин Проскурин (Сергей Пускепалис) рискуют собой, чтобы выйти на след преступников. На этот раз они отправляются в Кавминводы, где боевой товарищ Анны Михеев обращается к ней за помощью, – на месте гибели немецкого отряда, вывозившего награбленные ценности, найден немецкий шифр. Анна берется расшифровать его. Михеева убивают. Подругам приходится начать расследование. Все три сезона сняла режиссер Вера Сторожева.


ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ — 3
Канал вещания: KION, затем Первый
Серий: 8
Дата выхода: осень 2022

Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов
фото: KION / "Тест на беременность-3"

У Натальи Бахметьевой (Светлана Иванова) в жизни начался переломный этап. Постоянные конфликты с главврачом заставляют покинуть перинатальный центр и искать новое место работы, где ее талант был бы востребован в полной мере. Но это оказывается совсем непросто. За сердце главной героини борются двое достойных мужчин. Но Наташа еще не до конца оправилась после последнего разрыва и не готова к новым отношениям. День за днем героиня спасает чужие жизни. Возможно, поэтому у нее совсем не остается времени на свою. Одну из ролей в новом сезоне сыграла
Кристина Орбакайте.
Смотреть онлайн первые сезоны ▶


МОСГАЗ: «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА»
Канал вещания: Первый
Серий: 8
Дата выхода: осень 2022

Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов
фото: Первый канал / "Мосгаз. Дело № 8: Западня"

Действие происходит в 1981 году. Как всегда, Иван Петрович Черкасов (Андрей Смоляков) расследует запутанное дело. И как всегда им недовольно начальство, и даже угрожают отправкой на пенсию. Черкасов и сам понимает, что начал стареть, к тому же его «подвигает» молодой следователь, который умеет работать на появившихся компьютерах, притаскивает в отдел детектор лжи… Иван Петрович решает уступить. Однако, выходит так, что именно Черкасов становится потенциальной жертвой разыскиваемого им убийцы. Он не может не довести до самого конца свое последнее дело. В сериале снимались также Марина Александрова, Алексей Бардуков, Александр Голубев. Режиссер сезона Евгений ЗвездаковМосгаз. Шакал», «Мосгаз. Паук»).
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МЕДИУМ — 2
Канал вещания: Россия-1, платформа «Смотрим»
Серий: 12
Дата выхода: осень 2022

Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов
фото: Россия-1 / "Медиум-2"

Продолжение детективной мелодрамы Елены Николаевой с Марией Порошиной и Павлом Трубинером в главных ролях. Это адаптация одного из самых успешных американских хитов NBC. Анна Островская продолжает работать в Следственном комитете. Она стала незаменимым сотрудником в команде, блестяще раскрывая преступление за преступлением. Подсказки она видит в своих снах и видениях. К тому же, иногда призраки сами могут вселяться в Анну и управлять ее поступками, таким образом, давая следствию ключ к разгадке. Но все чаще странные способности Анны становятся опасными для благополучия ее семьи. В ролях также Сергей Степанченко, Максим Дрозд, Максим Белбородов, Елена Великанова, Юрий Ицков, Анатолий Лобоцкий, Дмитрий Поднозов, Иван Рудаков, Евгения Симонова, Наталья Суркова и Сергей Сосновский.


ТЕРРИТОРИЯ — 2
Канал вещания: PREMIER, ТНТ
Серий: 6
Дата выхода: осень 2022

Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов

Продолжение мистического сериала, первый сезон которого имел неоднозначный финал, где героев фактически отбросило в исходную точку, явственно намекал на развитие истории. К своим ролям вернулись Андрей Мерзликин, Глеб Калюжный, Ксения Отинова, Анастасия Чистякова и Алексей Розин. В центре сюжета — 19-летний Егор Чудинов, который ищет родителей, пропавших в районе древнего могильника. Теперь главному герою и его спутникам предстоит столкнуться со своим главным страхом – страхом смерти. Они уже знают, что Медвежий шаман сам заманил их в Кудымкар, а затем и на «Серую скалу», чтобы убить. Теперь им нужно решить, что делать с дядей Егора, предавшим его семью, и как выбраться из леса, который отказывается их отпускать. В качестве режиссера второго сезона – Динар Гарипов.
Смотреть онлайн первый сезон ▶


ОНЛАЙФ — 2
Канал вещания: PREMIER
Серий: 16
Дата выхода: осень 2022

Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов
фото: Premier / "Инсталайф"

В продолжении драмеди «Инсталайф» зрители вновь встретятся с героинями первого сезона Олей (Лукерья Ильяшенко), Ирой (Анна Котова-Дерябина), Вероникой (Юлия Серина), Аленой (Ирина Носова) и Катей (Анастасия Уколова). В новом сезоне героини примут участие в психологическом марафоне, в рамках которого надо постить истории о «счастливом материнстве», «семейной жизни», «любви», «хобби», «дружбе», «любимой работе», «тяге к искусству», «здоровом образе жизни». Хотя, разумеется, настоящая жизнь сильно отличается от кадрированных инстафото с хэштегами. Постановщица второго сезона Евгения Яцкина.
Смотреть онлайн первый сезон ▶


Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ — 5, 6
Канал вещания: ТВЦ
Серий: 4
Дата выхода: осень 2022

Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов
фото: ТВ Центр / "Я иду тебя искать"

Продолжение детективной мелодрамы с Софьей Хильковой, Петром Рыковым, Павлом Рассомахиным и другими. Практикантка Мила Пятница становится полноценным сотрудником оперативной группы, возглавляемой капитаном Максимом Швецом. В этот раз следственные действия направлены на поиск убийцы директора Дома ветеранов труда, погибшего при странных обстоятельствах. Следователям также предстоит раскрыть настоящего виновного во взрыве жилого дома, произошедшего 30 лет назад. Мила также намерена раскрыть правду о смерти матери. Теперь все тайны будут раскрыты и виновных ждет возмездие.


БАЛАБОЛ — 6
Канал вещания: НТВ
Серий: 24
Дата выхода: осень 2022

Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов
фото: НТВ / "Балабол-6"

Шестой сезон ироничного детектива, рассказывающего о провинциальном опере, брутальном и неполиткорректном Александре Балабине (Константин Юшкевич). Каждые две серии проекта зрителей ждёт отдельная детективная история, в которой Саня будет распутывать самые безнадёжные на взгляд его коллег преступления. В сериале также снимались Вадим Андреев, Инга Оболдина, Григорий Сиятвинда, Ольга Плешкова, Мария Пирогова, Илья Шляга, Борис Каморзин и другие.



СКОРАЯ ПОМОЩЬ — 5
Канал вещания: НТВ
Серий: 20
Дата выхода: осень 2022

Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов
фото: НТВ / "Скорая помощь-5"

Гоша Куценко в образе полюбившегося всем Константина Кулыгина вместе с коллегами вновь займётся самым главным – спасением жизней. Героям предстоит помочь мастеру по изготовлению зеркал, кожа которого приобрела голубой оттенок, сбитому велосипедисту, лежащему на опасном участке дороги, рыбаку, заразившемуся редкой болезнью от трофейной рыбы, и глухонемому парню, который долго не мог вызвать скорую по телефону, и даже вору, пострадавшему от железной хватки служебной собаки. В ролях: Гоша Куценко, Марина Доможирова, Екатерина Волкова, Александр Тютин, Степан Куликов, Пётр Баранчеев, Азиз Бейшеналиев и другие.


ЛИХАЧ — 2
Канал вещания: НТВ
Серий: 30
Дата выхода: осень 2022

Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов
фото: НТВ / "Лихач-2"

Никита Панфилов вновь будет патрулировать прибрежную полосу в образе заместителя начальника уголовного розыска города Сочи Сергея Сотникова в продолжении популярного детектива. Во втором сезоне жизнь главных героев заиграет новыми красками: противостояние Сотникова и его врага Очигавы (Кирилл Полухин) будет набирать обороты, а появление в отделе нового сотрудника укрепит в Лихаче дух соперничества. Рядом с Сотниковым по-прежнему будут его друзья и коллеги — полковник Вазген Саркисович Карапетян (Артур Мкртчян), сотрудник розыска Оксана Григорьева (Ольга Павлюкова) и старший оперативник УгРо Иван Кубатко (Денис Пьянов).


КОРНИ — 2
Канал вещания: СТС
Серий: 21
Дата выхода: осень 2022

Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов
фото: СТС / "Корни"

В новых сериях Дима Королёв (Марк Богатырев), решивший остаться в родном Залещинске, страдает от депрессии. Вернуться в строй помогает новость об Алёне (Наталья Скоморохова), которая нашла Диме замену. Она не только наладила личную жизнь, но и создала свою общественную организацию, которая разоблачает враньё и коррупцию мэра. Королёв хочет отомстить бывшей и специально вступает в предвыборный штаб мэра, помогая повысить его народный рейтинг. И теперь главная задача Димы — сделать так, чтобы его бывшая отстала от градоначальника. Правда, принципиальная девушка не готова сдаваться и даже выдвигает свою кандидатуру на пост главы города.
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СЕКРЕТЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ — 2
Канал вещания: KION
Серий: 8
Дата выхода: осень 2022

Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов
фото: KION / "Секреты семейной жизни"

События продолжаются с той же точки, где закончились в первом сезоне — главные герои сериала, Полина и Никита, становятся «заложниками» Романа. Молодые люди хотят расстаться и начать жить заново, у Полины даже появится поклонник (Риналь Мухаметов), но они вынуждены выполнять новые приказы Романа, который на волне популярности решает пойти в политику. Для этого он планирует раскрыть резонансное убийство. Жертвой «санитайзеров» должна стать популярная блогерша Кира Крауч (в исполнении Регины Тодоренко). После этого Роман обещает отпустить Полину и Никиту на свободу. К своим ролям вернутся актеры главных ролей — Петр Скворцов, Алена Михайлова, Федор Лавров, а также персонажи второго плана в исполнении Екатерины Стеблиной, Кирилла Кагановича, Любови Смирновой, Светланы Камыниной и Николая Грицкова.
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Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов фотографии
Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов фотографии
Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов фотографии
Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов фотографии
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