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«Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного»: И еще она скоро станет бабушкой

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11 сентября 2022
Okko рассказывает, «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» — в онлайн-кинотеатре начался показ 8-серийной экранизации одноименного рассказа Александра Цыпкина. Эпизоды — короче, чем название, история соответствует заявленному, дерзкая и откровенная, в главных ролях — звезды, которые не стесняются.

«Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного»: И еще она скоро станет бабушкой

Проснувшись однажды утром в своей шикарной двухэтажной квартире, 45-летняя успешная юристка Анна (Елена Лядова) понимает, что устала от общества сладко спящего рядом молодого любовника — парень переехал к ней всего пару недель назад, но ему уже пора собирать вещи. Подруга Лариса (Агриппина Стеклова) недоумевает — дескать, что не устраивает, хороший мужик. Но Анна не ищет отношений. У нее за спиной не очень удачное замужество (тут мелькает подлец в исполнении Александра Робака, вроде как обманувший супругу на крупную сумму денег), в Лондоне живет 18-летний сын (Макар Хлебников), который занимается «благотворительностью» — тратит деньги матери на девушек, а впереди — сложный проект на работе. И на это время, месяца на три, ей нужен любовник, так сказать, для разгрузки. Кандидатов двое: молодой и скучный трудоголик (Антон Филиппенко) и бизнесмен-раздолбай постарше (Гоша Куценко). Анна начинает выбирать, проверяя мужчин «в деле». Но возникает одно непреодолимое жизненное обстоятельство — на родину возвращается сын, не один, а с девушкой. Она из Пакистана и со дня на день родит ребенка.

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Сериал режиссера Алексея Кузьмина-Тарасова, для которого это сериальный дебют, сразу же подкупает лаконичностью: сюжет развивается стремительно, умещаясь в короткие, до 20 минут, серии, диалоги получаются остроумными, нескучными, есть изобретательные перебивки — анимированные, музыкальные (даже целый ироничный танцевальный клип про «бабушку»). Актеры легко и непринужденно беседуют на самые откровенные темы, доказывая, что после 40 жизнь и секс только начинаются. Не боятся показаться смешными — особо стоит отметить Гошу Куценко, с упоением рассказывающего о том, как он мечтал отдыхать с друзьями и пивком и в итоге купил сеть пабов. И, конечно, невероятную Елену Лядову, которой образ невозмутимой «роковухи» — вновь как влитой. На контрасте выступает героиня Агриппины Стекловой в роли как раз-таки, думается, более привычной россиянки средних лет. На рассказы подруги о ее веселых похождениях она нет-нет да и охнет, дескать «мужа тебе надо». И ведь накаркала — только не мужа теперь надо, а дедушку для внучки.

«Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного»: И еще она скоро станет бабушкой

Форма как нельзя лучше соответствует содержанию. Рассказ, этакая зарисовка из жизни с присущими писателю Цыпкину — который, к слову, планомерно создает в пространстве российского кино свою вселенную — наблюдательностью, налетом здорового цинизма, борьбой с социальными и этическими табу и умением фиксировать на бумаге и на экране узнаваемые типажи. Конечно, слегка приукрашенные и преувеличенные в своих характерных чертах, гротескные ради красного словца, то есть увеличения художественной ценности. Короткие серии в данном случае, хоть и связанные горизонтальной линией, выглядят этакими маленькими анекдотами внутри одного большого.

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Главное, что после двух серий, которые уже вышли на Okko, желание продолжать просмотр не улетучивается — не успеваешь устать ни от героев, ни от истории, напротив, ее не хватает. В то же время нельзя не радоваться тому, что отечественные кинематографисты, а вместе с ними и крупные платформы, все серьезнее относятся к коротким сериальным форматам, подбирая сценариями и историям лучшее, а иногда и куда более сложное технически и художественно обрамление. Не только режиссерское и актерское, музыкальное, операторское и световое, но и, например, хронометражное.

Смотрите сериал «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного» в онлайн-кинотеатре Okko с 8 сентября.


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