«Художник»: Новое дело Андрея Смолякова

Пока Первый канал в повторный эфир поставил предпоследнее дело майора Черкасова «Мосгаз. Дело №8. Западня», в онлайн-кинотеатре PREMIER полным ходом идет новый ретродетектив «Художник», созданный совместно с телеканалом «Россия». В этом проекте главная роль также отведена Андрею Смолякову, чей герой — майор Тихон Степанович Ефимов — на излете военных лет возглавляет московский отдел борьбы с бандитизмом.
В марте 1944 года Москву накрывает серия жестоких убийств и налетов. Жертвами становятся, в основном, бандиты или люди привилегированные, так что преступления похожи то ли на передел криминальной собственности, то ли на тщательно спланированную зачистку советской столицы от нечистых на руку людей. На местах преступлений при этом находят графические портреты жертв. Так банда карателей получает название «Мертвая голова», а ее главарь — кличку Художник.
Поиск преступников — дело чести и для самих криминальных авторитетов во главе с Платоном Алексеевичем (Андрей Мерзликин
), который, с одной стороны, переживает за потерю контроля над территорией, а с другой — за собственную жизнь. И, конечно, для советской милиции. Там спецотдел возглавляет майор Ефимов — примерный семьянин, уважаемый и в среде милицейской, и в среде бандитской. Правой его рукой становится разбитной ловелас, живущий где-то между правдой и законом Саша Сазонов (Александр Горбатов
). В отдел борьбы с бандитизмом еще присылают стажера Мальчика (Филипп Ершов
). Идеалист, из-за слишком юного возраста не попавший на фронт, случайно выводит Ефимова на «заслуженного натурщика Москвы и Московской области» (Сергей Фролов
), который помогает определить почерк Художника — что-то похожее на немецкого графика Дюрера («не все немцы были нацистами»). А тут и с фронта возвращается друг Сазонова — Алексей Костенко (Кирилл Зайцев
) — с овчаркой, понимающей команды только на немецком языке. Совпадение ли?
«Художник» живет по законам вoенного времени, признаки которого разбросаны по всему сериалу. Милиционеры то и дело оправдываются, почему они — взрослые мужики — работают здесь, в тылу, а не на передовой. Бандиты выступают с философскими репликами в духе «вот бы не было вoйны, тогда бы и грабить, и убивать не пришлось». У каждого своя правда и свой закон в этот тяжелый период, когда не найти ни правых, ни законопослушных. Разве что юный Мальчик, не нюхавший пороха, еще может разделить мир на черное и белое. А у взрослых свои причуды и свои тайны.
Поставленный Тимуром Алпатовым
, в своей карьере давно успешно освоившим и детективный жанр в «Глухаре
», и исторический в «Золотой Орде
» и «Годунове
», и вoенный в «Диверсанте. Идеальный штурм
», «Художник» соответствует всем канонам телевизионного ретродетектива и, кажется, даже не боится соприкосновений и сравнений с другими недавними проектами такого же формата. Основная сюжетная линия с поиском главного преступника, который, очевидно, скрывается в ком-то из главных героев, как и кабинет Ефимова и Сазонова четко отсылают к детективному ретро-комиксу «За час до рассвета
». Хотя в «Художнике» повествование ведется в более спокойном и традиционном ключе. Первые сцены сериала, где местом действия становится катран, как и главный герой Ефимов, конечно, заставляют вспомнить про успешный «Мосгаз
». Более того — в следующих сериях «Художника» появится даже Марина Александрова
, раскрывшая с майором Черкасовым немало громких дел. Несмотря на все эти очевидные заимствования, «Художник» не выглядит вторичным продуктом, а лишь в очередной раз доказывает симпатию отечественных телезрителей к ретродетективам со «звездным» актерским составом. Даже если сначала они премьерятся на стриминг-платформах.
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