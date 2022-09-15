«Капельник»: Кап-кап капает малыш

В онлайн-кинотеатре PREMIER вышли первые эпизоды сериала «Капельник», который обещает стать первым непровальным проектом о закулисной жизни блогеров — ведь автором идеи стала видеоблогер и телеведущая Ида Галич. Или, возможно, потому что эта самая жизнь в данном случае — лишь фон для плотной и густонаселенной криминально-медицинской драмы, смешной и страшной, с начинающими актерами в главных ролях, звездами в эпизодах, актуальным саундтреком и сюжетом, от которого не оторваться — а то не поймешь, кто есть кто.
Врач-интерн Ваня (Денис Прытков
) не понаслышке знает, что такое передозировка: когда-то на его руках умерла любимая девушка, с которой они совместно употребляли тяжелые наркотики. Так что, работая на очередном вызове с бригадой скорой помощи, он безошибочно определяет симптомы у почти бездыханного парня — и спасает его капельницей. Попутно, правда, разбивает ампулы морфина, которые в порыве выбивает из рук у врача, неверно поставившего диагноз. Попахивает статьей, но главврач Проскурин (Сергей Лавыгин
) предлагает парню сделку: дело с разбитым лекарством он замнет, но в обмен на это одаренный интерн должен будет, в обход скорой помощи, выезжать с опытным напарником Русланом (Алексей Тахаров
) на частные вызовы и ставить перебравшим запрещенных веществ клиентам свои волшебные капельницы.
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Сериал «Капельник»
Ване деньги нужны — на помощь семье той самой погибшей девушки. Но первый же вызов стократно умножает проблемы парня. Прокапанный и восставший буквально из мертвых после вечеринки в ТикТок-хаусе сынок высокопоставленного ФСБшника (Егор Заховаев
), занюхнув еще чуть-чуть, врезается на машине в толпу прохожих; козлами отпущения в этой истории будут врачи. Звезда из того же блогерского дома под говорящим ником Алко (Анастасия Резник
) чуть не погибает под мостом – и вынуждает Ваню врать полиции. Случайный человек крадет деньги, которые Ваня занял в счет будущей работы, – и теперь интерн повязан, не может выйти из капельного бизнеса. И так далее, и тому подобное. Единственная отдушина и надежда непутевого юноши – однорукий таксист Серега (Никита Никитин
), который ничего не понимает в медицине, но ничего и не боится. Терять ему, с учетом утраченной в неравной битве все с теми же тяжелыми наркотиками руки, уже нечего.
Как разудалый трек SLAVA MARLOW «Снова я напиваюсь» сменяется экзистенциальной электроникой Mujuice с символичной песней Rehab, так и сцена вечеринки тик-токеров, где все в белом, а в кадре мелькает даже Даня Милохин
, оборачивается типичным российским сериалом с налетом чернухи, сюжету которого позавидует передача «Криминальная Россия». Силовики соревнуются в коррумпированности с врачами, продюсеры «барыжат» не только наркотиками, но и аккаунтами с миллионами подписчиков, простые люди тихонько умирают в своих квартирах или сходят с ума от легких денег и нелегких веществ. Один раз «пустив по вене» - лишаешься руки, а спасая людей – можно остаться и без работы, и без жизни. «Лови рассказ о каждом из пяти пальцев моей правой руки», — поют Anacondaz в еще одной композиции из саундтрека к «Капельнику
», и правда, первые два эпизода в бешеном ритме разветвляются на несколько сюжетных линий, так что без внимания не остается ни один из заявленных персонажей.
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Классическая драма о зависимости «Реквием по мечте»
В качестве декораций – усредненная Москва с петлями дорожных развязок, особняками и элитными лофтами, хрущевками и рынками (это вообще из какого-то другого времени, но колоритно). За кадром дорогих постановочных видео для соцсетей идет реальная, очень взрослая для некоторых еще совсем юных героев жизнь. Популярная блогерша вынуждена прятать под париком залысину от вырванного клока волос, а несовершеннолетняя девочка (Мария Фурина
) идет работать курьершей, чтобы спасти умирающую мать. И та, и другая даже за эти несколько дней успеют не раз лишиться всего, да и остальные постоянно оказываются на грани.
Растерянный Ваня и однорукий Серега, как Дон Кихот и Санчо Пансо, лавируют в этом потоке – дуэт поистине трагикомический, учитывая прошлое обоих и настоящее, где им приходится делать клизмы прилетевшему из Амстердама парню прямо на парковке аэропорта. Интерн будто бы слишком хорош для этого мира: у него и принципы, и благородная цель, и вообще он этакий доктор Хаус от реаниматологии. А таксист – слишком нереален, так как пухлые розовые щеки никак не сочетаются с историей в духе «Реквиема по мечте
» и утрированными гоп-замашками парня из Таганрога. Впрочем, этими несостыковками, преувеличениями, избыточностью «Капельник», пожалуй, и хорош: ведь чем менее реалистичным выглядит происходящее, тем с большей долей вероятности это и есть «жиза».
Смотрите «Капельника» на платформе PREMIER с 15 сентября
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