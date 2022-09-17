«Ворона. Тень справедливости»: От «Моста» до питерских окраин

В онлайн-кинотеатре Okko вышли первые серии проекта «Ворона. Тень справедливости». В продолжении стильного детектива о принципиальной следовательнице Анне Воронцовой, роль которой исполняет Елизавета Боярская, еще больше, чем в оригинале, отсылок к известным скандинавским нуарам и запутанных преступлений, которые Воронцовой вновь придется раскрывать вместе с напарником Сергеем Кабановым, которого играет Анатолий Белый.
фото: PR-служба Okko
Драматургически второй сезон вполне можно назвать самостоятельным. Предыдущее дело, где Воронцова обнаружила связь влиятельного бизнесмена Ковалевского (Игорь Черневич) со страшными преступлениями в Кондопоге середины 1990-х, кажется, окончательно забыто. Как и намеки на романтические отношения героев Боярской и Белого. Каждый из них живет собственной жизнью, а встречаются они лишь на работе в главке – в финале первого сезона именно там осталась служить принципиальная следовательница. Характер Вороны тоже не стал мягче. Она по-прежнему прямолинейна и ради защиты невинных жертв готова доводить до конца самые, казалось бы, бесперспективные дела. В одном из них замешан влиятельный мужчина Евгений Чеботарев (Геннадий Смирнов), который то и дело поколачивает свою юную жену Машу (Диана Майорова). Единственная, кто сочувствует Маше, – Анна Воронцова. С большим упорством она все-таки пытается довести дело Чеботарева до суда, но вновь и вновь получает отказ – «наверху» у мужа-абьюзера есть много нужных знакомств.
Смотреть онлайнПервый сезон сериала «Ворона»
Спасая женщину от очередной порции издевательств, Воронцова даже забирает ее жить к себе. Но Чеботарев находит Машу и там. Так квартира героини Боярской становится местом очередных разборок, во время которых у Маши обнаруживается пистолет и случается срыв. Теперь она уже не только жертва, но и потенциальная преступница. Женщина оказывается за решеткой, а Воронцова – в отпуске. В такой форме ее отстранили от громкого дела. Только, конечно, никакой отдых следовательнице не светит. В последний рабочий день курьером ей доставляют жуткую посылку с чьей-то отрубленной рукой. Ниточки снова ведут к Чеботареву, который при этом совсем пропал с полицейских радаров. Попытки найти точного отправителя и исчезнувшего абьюзера выводят Воронцову с Кабановым на загадочную организацию «Санитары леса», члены которой мстят разным людям за их тайные преступления. Поиски справедливости и народных карателей не предвещают Вороне ничего хорошего.
фото: PR-служба Okko
Второй сезон сериала, спродюсированного компанией Валерия Тодоровского, еще больше отсылает к скандинавским нуарам, которые, очевидно, вдохновляли и создателей оригинального проекта. Анна Воронцова – своего рода отечественная реинкарнация Саги Норен из «Моста». Она тоже одиночка, помешанная на работе, чего не одобряет ее интеллигентная семья во главе с матерью-музыкантом. Она всегда мечтала, что дочь пойдет по ее стопам, а Ворона взяла и отправилась работать в полицию. Да так погрузилась в бандитский Петербург, что даже не задумывается о собственной личной жизни. Как и у Саги Норен, характер Воронцовой тоже не подарок, что постоянно подчеркивают ее коллеги (хотя во втором сезоне насмешек относительно этого стало существенно меньше), разве что отечественная следовательница не обладает синдромом Аспергера. Но и без этого Ворону человеком общительным и дружелюбным не назовешь.
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«Тень справедливости» заимствует, впрочем, не только классическую героиню детективов, но и общественно-политический дух скандинавского «Моста», выводя в качестве сюжетной затравки все еще непопулярную в России тему абьюзивных отношений. Тем более на примере пары влиятельного мужа и совершенно беззащитной, юной жены, хотя с учетом развития характера Маши даже уже в первых двух сериях вопрос о том, кто есть кто в этой паре в действительности, все еще не вполне ясен. В преступлениях, которые происходят позже, находится место и народным мстителям, и таинственному маньяку (или целой группе людей), в полуподвальном помещении оставляющему не только трупы, но и композиции из мрачных детских кукол. Тень справедливости – частной или общественной – и впрямь преследует Анну Воронцову. И даже несмотря на явный оммаж «Мосту», детективный клубок второй «Вороны» закручивается довольно интригующе и вновь смешивает личную жизнь Воронцовой и работу, без которой она и не может жить.
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