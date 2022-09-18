«Круто было бы импотенцию арестовать»: «Горемыки» — шапито-шоу российской действительности

В онлайн-кинотеатре Premier начал выходить сериал «Горемыки» — кукольная комедия о трех жителях двухкомнатной московской квартиры и их злоключениях, придуманная авторами «Миллионера из Балашихи». Посмотрев все эпизоды, Алексей Филиппов рассказывает, чем «Горемыки» отличаются от «Кукол» и почему не стоит бросать шоу после второй серии.
В 15 минутах ходьбы быстрым шагом от станции метро Университет в восьмиэтажном кирпичном доме живут трое. Никита (Диомид Виноградов) оставил в родной деревне любимую супругу Леночку (Виктория Клинкова) и их 32 новорожденных чада, чтобы покорить столицу и стать популярным музыкантом. Предприимчивый Гоша (Далер Рахимов) старается разбогатеть на криптовалюте, а также торгует всем, что попадает ему в руки (а что там еще не оказалось — берет и тоже продает). Наконец, в их компанию затесался прижимистый Ефим Маратович (Трофим Пустильник), который арендует под житейские нужды балкон и на всем экономит, чтобы через 20 лет выйти на пенсию и отправиться в кругосветное путешествие.
Смотреть онлайн«Горемыки»
В общем, все как у людей. Только Никита, Гоша и Ефим Маратович — живые куклы, которые сталкиваются в довольно будничных ситуациях с алкозависимыми соседями (Юрий Быков) и древнеегипетскими богами, страшными инопланетянами и агентами спецслужб, «известным режиссером, братом другого режиссера» и откинувшимся с зоны Дедом Морозом. За бытовыми и личными проблемами обязательно обнаруживается чья-то рука — то провидения, то причудливого мироустройства, то инопланетного агрессора, то Билла Гейтса, то конспирологии государственного масштаба. Скучать, иными словами, не приходится.
«Горемыки» — это новый проект команды, придумавшей «Миллионера из Балашихи», чью финансистскую жилку унаследовал криптоинвестор Гоша. Режиссер Никита Тамаров написал абсурдистский ситком вместе с Далером Рахимовым, Трофимом Пустильником и Ринатом Крайновым, понадеявшись: «Что нельзя людям, можно куклам». О чем аккурат 20 лет на отечественном телевидении, кажется, даже и не вспоминали. Видимо, поэтому «Горемык» так охотно сравнивают с культовой передачей Виктора Шендеровича (признан минюстом России иностранным агентом), выходившей с 1994-го по 2002-й, а заодно — еще менее метко — с ее заокеанским почти ровесником «Южным парком», продолжающим бесить иных телезрителей с 1997 года.
Смотреть онлайн«Миллионер из Балашихи»
Уже игривое всезнайство закадрового голоса (Алексей Самолетов), вещающего под оптимистичную мелодию, вызывает ассоциации скорее с «Амели» Жан-Пьера Жёне, где рассказчик подозрительно хорошо был осведомлен о деятельности мясных мух на Монмартре и количестве парижских пар, занимающихся сексом прямо сейчас. Проводник в мир всероссийских горемык по-житейски мудр и точно знает, какие ракеты «воздух-воздух» мешают людям свободно перемещаться по планете, и что может быть хуже разбитого сердца от неумения высказать чувства. В общем, интонация сериала скорее доброжелательная, хотя рассказчик за словом в карман не лезет: может и «Международной пилораме» указать ее место, и осадить недобросовестного экс-семьянина.
фото: Фото со съемок
Именно интонация выручает «Горемык» там, где остроумию не удается взять вверх над стереотипом. Сериалу с сатирическим зарядом ощутимо хуже удается высмеивать патриархальные страхи и бытовую нетерпимость, чем конспирологические теории и хаотичное законотворчество. Так, бог Ра (Джалил Асретов), стремящийся соблазнить бывшую жену Гоши, говорит с карикатурным восточным акцентом — в лучших традициях перестроечного кино и американских ситкомов, которые сегодня отходят от этой практики (Хэнк Азария два года назад отказался и дальше озвучивать продавца-индуса Апу в «Симпсонах»). Сама ситуация, конечно, красочно иллюстрирует дискуссию времен Чемпионата мира в России, когда мужская аудитория футбольного праздника забеспокоилась, как бы иностранцы не соблазнили всех отечественных женщин, а в ответ получили отповедь, мол, надо лучше за собой ухаживать, тогда и конкуренции бояться не будете.
ЧитатьПодробный разбор «Маяка»
Судя по реакции зрителей на первые два эпизода, будет не лишним заверить сомневающихся: с третьей серии «Горемыки» значительно разгоняются и раздают на орехи как отечественным бесогонам, так и прочему телевизионному помету, попутно иронизируя над ценообразованием Харона, всероссийским недоверием к медицинским работникам, космической программой и принципами работы Роскомнадзора, который если что и запрещает, то как будто бросая кости (в сериале показана более оригинальная методика). Добавьте сюда цитаты из «Маяка» и «Брата 2», дьявола, ратующего за раздельный сбор мусора, опасную хворь, принимающую форму Чикатило, и генерала-ясновидящего — и получите гремучую смесь «Горемык», в которых больше от «Симпсонов», чем от «Южного парка». Или же вообще это «Улица Сезамвнутри Лапенко», где опасная наивность и хорошо маскируемая душевность смешиваются с густым народным недоверием и обрывками культурных мемов.
В лучших эпизодах «Горемыки» просто визуализируют парадоксы российской действительности. Как, например, в истории о старинной книге понятий, по которым много лет живет огромная страна, не особо полагающаяся на закон. Или в серии, где Никита обнаруживает в себе непреодолимую, почти сексуальную страсть к мздоимству и сталкивается с коррупциофобией отдельных сограждан, не готовых принять чужую инаковость. В жизни, конечно, и не такое случается, но, кажется, только куклы способны удержать этот узнаваемый бытовой абсурд в узде. Там, где водятся сырный продукт и отрицательный рост, они в естественной среде обитания.
обсуждение >>