Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Круто было бы импотенцию арестовать»: «Горемыки» — шапито-шоу российской действительности

Обзор сериалов >>
18 сентября 2022
В онлайн-кинотеатре Premier начал выходить сериал «Горемыки» — кукольная комедия о трех жителях двухкомнатной московской квартиры и их злоключениях, придуманная авторами «Миллионера из Балашихи». Посмотрев все эпизоды, Алексей Филиппов рассказывает, чем «Горемыки» отличаются от «Кукол» и почему не стоит бросать шоу после второй серии.

«Круто было бы импотенцию арестовать»: «Горемыки» — шапито-шоу российской действительности

В 15 минутах ходьбы быстрым шагом от станции метро Университет в восьмиэтажном кирпичном доме живут трое. Никита (Диомид Виноградов) оставил в родной деревне любимую супругу Леночку (Виктория Клинкова) и их 32 новорожденных чада, чтобы покорить столицу и стать популярным музыкантом. Предприимчивый Гоша (Далер Рахимов) старается разбогатеть на криптовалюте, а также торгует всем, что попадает ему в руки (а что там еще не оказалось — берет и тоже продает). Наконец, в их компанию затесался прижимистый Ефим Маратович (Трофим Пустильник), который арендует под житейские нужды балкон и на всем экономит, чтобы через 20 лет выйти на пенсию и отправиться в кругосветное путешествие.

Смотреть онлайн «Горемыки»
В общем, все как у людей. Только Никита, Гоша и Ефим Маратович — живые куклы, которые сталкиваются в довольно будничных ситуациях с алкозависимыми соседями (Юрий Быков) и древнеегипетскими богами, страшными инопланетянами и агентами спецслужб, «известным режиссером, братом другого режиссера» и откинувшимся с зоны Дедом Морозом. За бытовыми и личными проблемами обязательно обнаруживается чья-то рука — то провидения, то причудливого мироустройства, то инопланетного агрессора, то Билла Гейтса, то конспирологии государственного масштаба. Скучать, иными словами, не приходится.

«Круто было бы импотенцию арестовать»: «Горемыки» — шапито-шоу российской действительности

«Горемыки» — это новый проект команды, придумавшей «Миллионера из Балашихи», чью финансистскую жилку унаследовал криптоинвестор Гоша. Режиссер Никита Тамаров написал абсурдистский ситком вместе с Далером Рахимовым, Трофимом Пустильником и Ринатом Крайновым, понадеявшись: «Что нельзя людям, можно куклам». О чем аккурат 20 лет на отечественном телевидении, кажется, даже и не вспоминали. Видимо, поэтому «Горемык» так охотно сравнивают с культовой передачей Виктора Шендеровича (признан минюстом России иностранным агентом), выходившей с 1994-го по 2002-й, а заодно — еще менее метко — с ее заокеанским почти ровесником «Южным парком», продолжающим бесить иных телезрителей с 1997 года.

Смотреть онлайн «Миллионер из Балашихи»
Уже игривое всезнайство закадрового голоса (Алексей Самолетов), вещающего под оптимистичную мелодию, вызывает ассоциации скорее с «Амели» Жан-Пьера Жёне, где рассказчик подозрительно хорошо был осведомлен о деятельности мясных мух на Монмартре и количестве парижских пар, занимающихся сексом прямо сейчас. Проводник в мир всероссийских горемык по-житейски мудр и точно знает, какие ракеты «воздух-воздух» мешают людям свободно перемещаться по планете, и что может быть хуже разбитого сердца от неумения высказать чувства. В общем, интонация сериала скорее доброжелательная, хотя рассказчик за словом в карман не лезет: может и «Международной пилораме» указать ее место, и осадить недобросовестного экс-семьянина.

«Круто было бы импотенцию арестовать»: «Горемыки» — шапито-шоу российской действительности
фото: Фото со съемок

Именно интонация выручает «Горемык» там, где остроумию не удается взять вверх над стереотипом. Сериалу с сатирическим зарядом ощутимо хуже удается высмеивать патриархальные страхи и бытовую нетерпимость, чем конспирологические теории и хаотичное законотворчество. Так, бог Ра (Джалил Асретов), стремящийся соблазнить бывшую жену Гоши, говорит с карикатурным восточным акцентом — в лучших традициях перестроечного кино и американских ситкомов, которые сегодня отходят от этой практики (Хэнк Азария два года назад отказался и дальше озвучивать продавца-индуса Апу в «Симпсонах»). Сама ситуация, конечно, красочно иллюстрирует дискуссию времен Чемпионата мира в России, когда мужская аудитория футбольного праздника забеспокоилась, как бы иностранцы не соблазнили всех отечественных женщин, а в ответ получили отповедь, мол, надо лучше за собой ухаживать, тогда и конкуренции бояться не будете.

Читать Подробный разбор «Маяка»
Судя по реакции зрителей на первые два эпизода, будет не лишним заверить сомневающихся: с третьей серии «Горемыки» значительно разгоняются и раздают на орехи как отечественным бесогонам, так и прочему телевизионному помету, попутно иронизируя над ценообразованием Харона, всероссийским недоверием к медицинским работникам, космической программой и принципами работы Роскомнадзора, который если что и запрещает, то как будто бросая кости (в сериале показана более оригинальная методика). Добавьте сюда цитаты из «Маяка» и «Брата 2», дьявола, ратующего за раздельный сбор мусора, опасную хворь, принимающую форму Чикатило, и генерала-ясновидящего — и получите гремучую смесь «Горемык», в которых больше от «Симпсонов», чем от «Южного парка». Или же вообще это «Улица Сезам внутри Лапенко», где опасная наивность и хорошо маскируемая душевность смешиваются с густым народным недоверием и обрывками культурных мемов.

«Круто было бы импотенцию арестовать»: «Горемыки» — шапито-шоу российской действительности

В лучших эпизодах «Горемыки» просто визуализируют парадоксы российской действительности. Как, например, в истории о старинной книге понятий, по которым много лет живет огромная страна, не особо полагающаяся на закон. Или в серии, где Никита обнаруживает в себе непреодолимую, почти сексуальную страсть к мздоимству и сталкивается с коррупциофобией отдельных сограждан, не готовых принять чужую инаковость. В жизни, конечно, и не такое случается, но, кажется, только куклы способны удержать этот узнаваемый бытовой абсурд в узде. Там, где водятся сырный продукт и отрицательный рост, они в естественной среде обитания.

Смотрите сериал «Горемыки» в онлайн-кинотеатре PREMIER


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Улица Сезам: Ирина Горбачёва, Варвара Шмыкова и Гоша Куценко
Постой, паровоз: 44 новых российских сериала осени 2022 года
Смотреть онлайн: «Блондинка», «Властелин колец» и продолжение «Контейнера»
Наталия Мещанинова, Юлия Хлынина, Никита Волков и Сергей Мокрицкий вошли в жюри фестиваля REALIST
Всем выйти из запоя: Пять ожидаемых сериалов фестиваля «Пилот»
Филипп Янковский стал лучшим актером на фестивале сериалов «Пилот»
Сериалы с Екатериной Вилковой, Александром Кузнецовым и Филиппом Янковским вошли в программу «Пилота»
Северный поток: «Варяг» — скандинавский эпос, в котором крошка сын в отца пошел
Юра, мы все выиграли: 5 причин смотреть сериал «Крюк»
Легенды севера: Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой и Александр Скарсгард
«Вампиры средней полосы» получили Национальную премию в области веб-индустрии в номинации интернет-сериалов
На Национальную премию в области веб-индустрии претендуют 55 российских сериалов
Куклы среди нас: Роза Хайруллина и Варвара Шмыкова познакомятся с «Горемыками»
Для разговоров с друзьями: 20 экранизаций 2022 года, которые все будут обсуждать
Седьмая «Миссия невыполнима», четвертые «Неудержимые» и другие боевики 2022 года
Мама отличницы: «Никуко из Рыбацкой гавани» — трагикомедия о девочке, которая любит Сэлинджера
Открыт приём заявок на четвёртую национальную премию в области веб-индустрии
Режиссер «Миллионера из Балашихи» снимает комедийный сериал о куклах, живущих в мире людей
Земля изводит меня: «Легенда о Зеленом рыцаре» — вакцина от ложного героизма
Поиск по меткам
PREMIERАлексей ФилипповКомедияРоссийские сериалы
персоны
Хэнк АзариаДжалил АсретовЮрий БыковДиомид ВиноградовЖан-Пьер ЖёнеВиктория КлинковаРинат КрайновТрофим ПустильникДалер РахимовАлексей СамолётовНикита ТамаровВиктор Шендерович
фильмы
ГоремыкиМаякМиллионер из БалашихиМиллионер из Балашихи-2Улица Сезам

фотографии >>
«Круто было бы импотенцию арестовать»: «Горемыки» — шапито-шоу российской действительности фотографии
«Круто было бы импотенцию арестовать»: «Горемыки» — шапито-шоу российской действительности фотографии
«Круто было бы импотенцию арестовать»: «Горемыки» — шапито-шоу российской действительности фотографии
«Круто было бы импотенцию арестовать»: «Горемыки» — шапито-шоу российской действительности фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Игорь Масленников
17 сентября ушёл из жизни режиссёр Игорь Масленников.
Александр Власов
15 сентября ушёл из жизни актёр Александр Власов.
Александр Степанов
14 сентября ушёл из жизни актёр Александр Степанов.
Татьяна Назарова
14 сентября ушла из жизни актриса Татьяна Назарова.
Ирен Папас
14 сентября ушла из жизни актриса Ирен Папас.

День рождения >>

Карен Аванесян
Ирина Азер
Михаил Бабичев
Ольга Гаврилюк
Андрей Гусев (III)
Вячеслав Довженко
Алла Покровская
Геннадий Семёнов
Михаил Филипчук
Джеймс Гандольфини
Грета Гарбо
Майкл Ландис
Джеймс Марсден
Джордж Мартин
Джек Уорден
Тара Фицджералд
все родившиеся 18 сентября >>

Афиша кино >>

Чёрная кошка, белый кот
комедия, криминальный фильм, мелодрама
Югославия, Германия, Греция, Франция, США, Австрия, 1998
Родитель
социальная драма, триллер
Россия, 2021
Голодные сердца
драма, мелодрама, триллер
Италия, 2014
Время между нами
мелодрама, музыкальный фильм, экранизация
США, 2022
Барракуда
нуар (черный фильм), триллер
США, Болгария, 2022
Вечное новое
криминальный фильм, триллер
Беларусь, 2022
Вместе веселее
комедия, мелодрама
Россия, 2022
Воронья лощина
биография, драма, триллер, экранизация
Великобритания, 2022
Ералаш в кино! Выпуск 3
комедия, семейное кино
Россия, 2022
Красная шапочка
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2022
Не волнуйся, солнышко
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Французский мастер
драма, триллер
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram