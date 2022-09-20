Не тот нынче мужик пошел: Проблемы устройства личного счастья в сериале «Ева, рожай!»

В онлайн-кинотеатре START вышел новый сериал «Ева, рожай!», главную роль в котором исполнила Елена Подкаминская. Это комедийная мелодрама о женщине за 30, которая почти отчаялась обустроить личную жизнь и которую общественное мнение понуждает хотя бы родить «для себя». На фоне всерьез обсуждаемого в Госдуме закона о налоге на бездетность, сериал о том, что термин «старородящая» звучит как ругательство, кажется весьма актуальным и злободневным.
фото: Пресс-служба START
Бывшая стриптизерша, а ныне преподаватель танцев в детской студии Ева (Подкаминская) – независимая, сильная и красивая женщина. Не так давно она пережила разрыв с Борей (Павел Савинков), долго уверявшим ее, что он не хочет иметь детей. Прошло не так много времени, и вот сюрприз – в аккаунте бывшего появляется видео, на котором он хвалится новорожденным. Ну ладно – бывший, чего хорошего от него можно ждать. Но жизнь буквально каждого знакомого вертится вокруг детенышей, наличие которых, вроде как, дает человеку преимущество перед бездетными особями. Некоторые, например, считают, что не обремененная детьми Ева может работать сверхурочно, пока их ребеночек заболел. При этом все встречные-поперечные смотрят на Еву с сочувствием, не забывая задать бестактный вопрос: «Когда ты уже родишь?» О том, что часики тикают, женщине периодически напоминает брат, подруги, коллеги по работе и, конечно, авторитарная мама (Алена Хмельницкая). Свобода от отношений не доставляла бы Еве неудобств, но пассивная агрессия общества мешает ей жить счастливо и даже заводить новые отношения.
Пилотную серию драмеди «Ева, рожай!», представленную на фестивале «Пилот» в прошлом году, снимал Клим Шипенко, в процессе подготовки к производству режиссер на проекте поменялся, и в итоге сериал поставил Никита Грамматиков. Сценарий шоу написала Юлия Клименко, один из авторов «Фитнеса» и креативный продюсер «Содержанок». Повествование идет от лица самой главной героини, то есть мы не просто наблюдаем за повседневной жизнью Евы, но и знаем все ее мысли – тайные и явные. Склонная к рефлексии, она проговаривает их вслух, часто обращаясь прямиком в камеру, делая доверительными лицами всех, кто готов ее выслушать. Ева не только искренний и честный человек, еще она всегда помогает своим замотанным отпрысками подругам и брату, даже если их поступки вызывают у нее ярость. Иногда она теряет самообладание, нет-нет, да и что-нибудь прилетит в лицо то душному папаше одной из учениц, то новой избраннице бывшего.
фото: Пресс-служба START
Елене Подкаминской не впервой играть сильную независимую женщину, упорно добивающуюся всего задуманного. Мы помним ее уверенной в себе арт-директрисой ресторана в «Кухне» и сексапильной домработницей, открывшей свое дело в «ИП Пирогова». В отличие от тех образов ее Ева живет на грани отчаяния от несоответствия чужим ожиданиям и собственной неустроенности. Она бы и не прочь «родить для себя», но не для того, чтобы от нее отстали родственники и подруги. Она мечтает о семье и настоящей любви, но где же ее взять, когда тебе хорошо за 30. Именно эта обостренность становится причиной большого количества комичных ситуаций. К слову, уже в первой серии у Евы появляется достойный кавалер Илья (Анатолий Белый), настойчивые ухаживания которого, по закону жанра, женщина поначалу отвергает – так сильно просела ее вера в мужчин после измены Бори и похабного отношения любовника-шефа (Всеволод Болдин). В следующих сериях должны появиться и другие, надеемся, не менее интересные мужчины, так что у Евы будет альтернатива и вместе с ней проблема выбора.
Вообще, мир, в котором живет главная героиня довольно циничен и лишен эмпатии. Все друг друга используют, троллят, самоутверждаются за чужой счет, грозят увольнением, пугают. И даже велеречивая психолог (Наталья Ноздрина) Евы на стороне зла: льет ей в уши банальные советы, а меж тем уводит у нее того самого злосчастного Борю. Исключение составляет только идеальный герой Белого, похожий больше на принца из грез, нежели на реального человека. Ева плоть от плоти этого мира, она сама далеко не святая, спит по средам и пятницам с мужем подруги, часто переходит границы дозволенного (хотелось бы, чтобы только в собственном воображении, но нет), но все же она, кажется, единственная, кто умеет тут проявлять сочувствие. Разговорный формат картины позволяет проанализировать ее внутренний мир, и через нее немного лучше понять и свои внутренние проблемы. Порассуждать на тему женского одиночества в большом городе и поисков своего счастья, что никогда не будет лишним. По сути ведь каждая женщина испытывает на себе давление, связанное с «необходимостью» материнства. Напоминания о том, что «часики тикают», можно услышать не только от родственников и друзей, но и от совершенно посторонних людей. В конце концов, если вас уже перестали спрашивать «когда родишь?», потому что это случилось, то это не финал, не успеешь в себя прийти, как последует вопрос «ну что, когда второй?».
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