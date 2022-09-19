«Чайки»: Не взлетим, так поплаваем

На канале «Россия» начинается показ спортивной мелодрамы «Чайки» с Михаилом Пореченковым, Равшаной Курковой, Александрой Богдановой, Юрием Чурсиным и другими известными актерами в главных ролях. Еще на стадии съемок проект этот напрашивался на сравнение с популярными «Дылдами», где герой Павла Деревянко, как и герой Пореченкова здесь, тоже в силу собственных обстоятельств отправляется тренировать женскую волейбольную команду. Но если «Дылды» были, скорее, комедией, приправленной сексисткими шуточками, то «Чайки» претендуют на более глубокое осмысление тягот спортивной карьеры, которая невозможна без компромисса в личной жизни каждого участника или участницы команды.
фото: Пресс-служба телеканала "Россия"
Калининградские «Чайки» — команда амбициозная. Еще год назад ее молодой тренер Сан Саныч (Юрий Чурсин) вместе с девчонками, которые только погрузились в мир профессионального спорта, нацелились на Суперлигу. Финальный матч, правда, «Чайки» проваливают — не хватило то ли удачи, то ли упорства, то ли всего вместе, помноженного на личные отношение. «Чайки» очень дружны, и капитан команды Катя Малышева (Александра Богданова) порой не хочет расстраивать подруг — не только ставит их не на совсем удачные позиции, но и многое, слишком многое берет на себя. Хотя даже Сан Саныч, который не только тренер «Чаек», но и молодой человек Кати, уговаривает ее поменьше упрямиться и не переживать из-за поражения. К тому же тренеру светит новый контракт — с московским «Молотом», и он не собирается отказываться от шанса перебраться в столицу с ее огромными возможностями и перспективами. Но Катя такое решение не поддерживает: одной стороны, она не может отказаться от попадания в Суперлигу именно с «Чайками», а с другой — от своего больного отца (Николай Добрынин), который уже много лет горюет по погибшей жене и строит баркас, чтобы отправиться на нем в последний путь. Вопреки желанию дочери.
фото: Пресс-служба телеканала "Россия"
Где-то в Подмосковье жизнь некогда олимпийского чемпиона, уже пару лет как отстраненного от тренерской работы за агрессивное поведение (к которому, очевидно, прилагалась еще и алкогольная зависимость), Максима Тополя тоже идет не совсем по его плану. На пороге его загородного дома неожиданно объявляется «Саша из Перми», дочь-подросток, о существовании которой он даже не подозревал. Девочка сбежала из приюта, где оказалась после того, как ее маму посадили в тюрьму. Теперь Саше нужна справка хотя бы от отца, что он согласен на ее самостоятельную жизнь — она решила поступать в Москве в кулинарный колледж. Тополь поначалу настороженно относится к новоиспеченной дочери, но потом все же идет на контакт и для того, чтобы оформить над ней опекунство, ему все-таки необходимо устроиться на официальную работу. Недавно полученное предложение о месте главного тренера «Чаек» тут нельзя кстати, хотя Тополь «баб не тренирует». Но что делать, если добрые побуждения относительно дочери и попытка исправить ошибки молодости диктуют совсем другую стратегию.
Сексизм, без которого невозможен, кажется, ни один российский сериал, в «Чайках», впрочем, практически улетучивается к финалу первой серии. Тополя, хоть он и мужик насупленный, молчаливый и своенравный, оголтелым женоненавистником назвать нельзя. Он вообще кажется чуть ли не самым спокойным героем этой густонаселенной истории. Человеком, четко идущим к своей цели — на поверхности тут опекунство над дочерью — но и не пренебрегающего маленькими шажками. Тренировать плохо он просто-напросто не умеет. И даже если стоит цель лишь «достойно» выступить на соревнованиях, он все равно хочет привести команду к победе. Женские персонажи «Чаек» по характеру Тополю тоже не уступают. Удивительно для канала «Россия», но первые серии в этом контексте даже не сразу скатываются на уровень любовных треугольников и многозначительных мелодрам (хотя дальше не без них). Стойкая Малышева перечит и Сан Санычу, который даже не поинтересовался ее мнением относительно передислокации из Калининграда в Москву, и отцу, уверенному, что «жена за мужем должна быть» и лишь страдающему относительно личной жизни Кати. Другие участницы команды в начале сериала представлены по касательной, хотя новеньким «Чайкам» тоже отдается существенное количество экранного времени. Дерзкая Вилте (Иева Андреевайте), даром что пришла из любительского пляжного волейбола, готова бороться с девчонками за свое место под солнцем. А забросившую волейбольную карьеру Леру (Равшана Куркова) Тополь берет на «слабо» статусом «вечно второй» и именно стремлением к чемпионству все-таки заполучает ее в качестве капитана «Чаек». Хотя, очевидно, что героев Курковой и Пореченкова связывают не только спортивные отношения. Даже тренер по физподготовке и по совместительству доктор команды Елена (Юлия Мельникова) всегда готова ответить заносчивым мужчинам, что, впрочем, тоже не оберегает ее от отношений с Тополем.
фото: Пресс-служба телеканала "Россия"
Личное и спортивное в «Чайках», за сценарий которых отвечал Стас Иванов, автор «Немцев» и «ЮЗЗЗ», а за режиссуру Антон Сиверс, снимавший второй сезон «Теста на беременность» и исторические «Василису» и «Аманата», смешивается довольно плотно. В первых сериях, пожалуй, практически не до спорта — у каждого героя (а их значительно больше, чем описано выше) здесь свой, неплохо прописанный с первых реплик, характер и свои цели. Очевидно, что до спортивного экшна зрителям еще придется подождать. Но если «Чайки» пройдут проверку рейтингами, то из них может получиться не меньший долгоиграющий хит, каким в свое время была «Молодежка». Даже несмотря на то, что в центре здесь именно женская команда, еще и с таким не самым популярным, по сравнению с футболом и хоккеем, видом спорта.
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