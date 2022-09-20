Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Киберпанк: Бегущие по краю»: Нейромантика и киберпсихоз

Обзор сериалов >>
20 сентября 2022
На Netflix вышло десятисерийное аниме «Киберпанк: Бегущие по краю», чьи события разворачиваются в безжалостном мире видеоигры Cyberpunk 2077. Почему это действительно тот киберпанк, который мы заслужили, объясняет реальных и виртуальных пальцах Максим Бугулов.

«Киберпанк: Бегущие по краю»: Нейромантика и киберпсихоз

История разработки Cyberpunk 2077 едва ли не интереснее конечного продукта: сырая релизная версия, нашпигованная багами и глитчами, пережила волну хейта и тысячи мемов, обернувшись одной из крупнейших побед маркетинга. Когда поток негодования иссяк (в отличие от багов), народный гнев сменился народной же любовью.

Читать Рецензия на второй сезон «Ведьмака»
Проблемы с релизом и патчами, угроза судебного разбирательства и прочие испытания, свалившиеся на польскую студию CD-Projekt RED, ставшую заложницей собственных амбиций, не могли не создать определенную ауру вокруг аниме из той же вселенной. Даже высоко оцененные критиками видеоигровые адаптации Netflix сильно проседают по части наполнения: взять хоть «Ведьмака» той же CDPR, — а тут сериал с бэкграундом скандального прародителя. От тревожных предчувствий спасало лишь имя студии. Trigger вообще и Хироюки Имаиси в частности создали себе бронебойную репутацию: когда дело касается экшн-сцен и визуальной экспрессии, механикам «Красной черты», «Гуррен-Лаганна» и «Убей или умри» можно спокойно доверить свою жизнь.

«Киберпанк: Бегущие по краю»: Нейромантика и киберпсихоз

Итак, Дэвид Мартинес — школьник из Найт-Сити, города контрастов, могущественных корпораций и победившего киберпанка. Его мать Глория с утра до ночи надрывается, чтобы оплатить сыну учебу в престижной школе, куда обычно пускают лишь отпрысков корпоративных бонз. Дэвид прилежно занимается, получает на орехи от однокашников и мечтает о лучшей доле. Одним несчастливым днем жизнь Мартинеса-школьника грубо обрывается: мать погибает в автокатастрофе, из квартиры выселяют за долги, учебное заведение выставляет штраф за использование нелегального софта. О понятном и относительно счастливом прошлом напоминают лишь прах в дешевой урне, кислотно-желтая куртка Глории да кибернетическая модификация военного образца, которую мама явно не на улице нашла. Вживив в тело первый кусок хрома, Дэвид открывает себе дорогу в организованную преступность. А там — дружбу, любовь и, скорее всего, верную смерть, ведь единственный способ стать легендой в Найт-Сити — это умереть как можно громче.

Слушать Подкаст о том, чем крут «Акира»
«Бегущие по краю» не торопятся раскрывать все карты, поначалу предпочитая отвлекать внимание яркими отсылками и внешней красотой. Стильный и не стесняющийся визуального насилия экшн — кровь, ошметки, глаза и зубы летят во все стороны света! — отвечает за выработку эндорфинов, а художественные детали, вроде цветной обводки персонажей в киберпространстве, развлекают более искушенного зрителя. Здесь же стробоскопами бьет по глазам фансервис: даже отдав на откуп геймерам весь первый эпизод, аниме-сериал с завидной регулярностью напоминает, где его корни. Детали интерфейса, персонажи, топонимы, пейзажи, сленг — все на месте. Впрочем, для неподготовленного человека такой подход тоже работает: радости узнавания не будет — зато погружение в живой и дышащий, пусть и через кибернетические легкие, мир обеспечено. Разумеется, никуда не делся и ритуальный рэй классике. Сам сеттинг обязывает церемониально поклониться «Тэцуо», «Акире» и «Призраку в доспехах», а Trigger от щедрот вкинул персонаж — оммаж Джону Уотерсу.

«Киберпанк: Бегущие по краю»: Нейромантика и киберпсихоз

Далее «Киберпанк» разыгрывает примерно ту же карту избранного поневоле, что и видеоигра. Ви была единственной (или единственным — у кого как), кто мог совершить невозможное, чтобы спасти свою жизнь. У Дэвида — примерно такой же расклад: его невероятная способность переносить кибернетическую модификацию тела, не скатываясь в киберпсихоз, поражает сначала коллег по преступному цеху, а затем и высшие чины корпорации «Арасака». Однако драматургия — механическая часть аниме, его доспехи, но никак не призрак. Все сюжетные повороты, вплоть до концовки, можно хакнуть на третьем, если не на первом эпизоде.

Читать Новый «Теккен» и проблемы видеоигровых адаптаций
«Бегущие по краю» от этого не становятся хуже: Trigger играет по правилам жанра, и предсказуемость в этой парадигме — скорее плюс, нежели минус. Что действительно важно, так это способность за 240 минут создать аутентичную и пробирающую до имплантов балладу с яркими запоминающимися персонажами. История любви и погони за мечтой, в которой слышен лязг «Снов оружия», посреди чадящего неоном мегаполиса, где нож в спину может с одинаковой вероятностью воткнуть и верный чумба, и корпоративный самурай, и слетевший с катушек киберпсих — крепка и скрупулезно выстроена по темпу. Дэвид, быть может, и похож на Тэцуо с Юго разом, но его действия и мотивы связаны стальным тросом с тем, что ожидаешь увидеть от балансирующего на грани эджраннера. Остальные персонажи — еще краше: Люси, возлюбленной Мартинеса, уже весь интернет поет оды, а второстепенная Ребекка так и норовит украсть каждую сцену. Невысокая девушка с безумными красными глазами, огромными стальными руками, раскрашенными под джойконы Nintendo Switch, и бешеной жаждой драйва — неудивительно, что для нее уже нарисовали персональный эмодзи: (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻.

«Киберпанк: Бегущие по краю»: Нейромантика и киберпсихоз
Закрепить легенду Дэвида Мартинеса и добавить адреналина помогает музыка. Для записи саундтрека позвали аж Акиру Ямаоку, прославленного автора композиций к хоррор-франшизе Silent Hill, хотя тут и без него полный фарш. Все лучшее подтянули из Cyberpunk 2077: и слэмминговые риффы с бласт-битами, и одичавшую электронику, и протяжные блэк-метал-крики под неистовый шред, и проникновенные мелодии Марцина Пшибыловича. Единственным инородным элементом кажется опенинг от Franz Ferdinand: текст про горящий город передает настрой и забавно рифмуется с ванлайнерами видеоигрового Киану РивзаПроснись, самурай! Пора жечь город»), но саунду не хватает ни кибернетического хрома, ни панковской грязи.

Подписаться На наш аниме-канал с новостями и обзорами
Имея набор заурядных, в общем-то, инструментов, Trigger зачипировал старый жанровый модуль так, что тот с лязгом вгрызается в мозг без надежды на извлечение. По меркам игровых адаптаций «Бегущие по краю» уже наработали на статус «знаковая картина». С поп-культурной значимостью тоже все в порядке: возможно, лет через 20 об аниме вспомнят только фанаты да историки, а пока сериал собирает истерически положительные отзывы и заманивает все больше людей в польскую экшн-РПГ. Менее чем за неделю Cyberpunk 2077 выбрался на второе место по продажам в Steam с пиковым одновременным онлайном более чем в 85 тысяч игроков — лучше доказательство, что аниме не было ошибкой.

«Киберпанк: Бегущие по краю»: Нейромантика и киберпсихоз

Наконец, «Бегущие по краю» — красивая ода киберпанку, к которому с каждым годом все ближе окружающая действительность. Десятисерийный тост за Уильяма Гибсона, Мотоко Кусанаги, Тэцуо Симу, Джонни Сильверхенда — и всех тех, кто умирает в огромных мегаполисах, где высокие технологии стоят дорого, человеческая жизнь выбрасывается за бесценок, а в любой войне выигрывают лишь корпорации. Аналогия с тостом не случайна: если в игре посетить бар «Посмертье», то среди ассортимента коктейлей можно обнаружить именной напиток Дэвида Мартинеса. Подобной чести удостаиваются лишь те, кто быстро жил и пал легендой.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
NetflixTriggerАнимацияанимеигрыМаксим Бугулов
персоны
Киану РивзДжон Уотерс (II)
фильмы
АкираВедьмакГуррен ЛаганнКиберпанк: Бегущие по краюКрасная чертаПризрак в доспехахСны оружияТэтсуо: Железный человекУбить или быть убитым

фотографии >>
«Киберпанк: Бегущие по краю»: Нейромантика и киберпсихоз фотографии
«Киберпанк: Бегущие по краю»: Нейромантика и киберпсихоз фотографии
«Киберпанк: Бегущие по краю»: Нейромантика и киберпсихоз фотографии
«Киберпанк: Бегущие по краю»: Нейромантика и киберпсихоз фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Шинов
19 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Шинов.
Владимир Миодушевский
18 сентября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Владимир Миодушевский
Игорь Масленников
17 сентября ушёл из жизни режиссёр Игорь Масленников.

День рождения >>

Карина Андоленко
Пётр Винс
Александр Гундарев
Антон Денисенко
Дарья Жовнер
Эльдар Калимулин
Елена Караджова
Юрий Лопарёв
Павел Павленко
Сабина Азема
Азия Ардженто
Джон Бернтал
Джонни Дорелли
Дани Каррель
София Лорен
Фернандо Рей
все родившиеся 20 сентября >>

Афиша кино >>

Чёрная кошка, белый кот
комедия, криминальный фильм, мелодрама
Югославия, Германия, Греция, Франция, США, Австрия, 1998
Родитель
социальная драма, триллер
Россия, 2021
Голодные сердца
драма, мелодрама, триллер
Италия, 2014
Время между нами
мелодрама, музыкальный фильм, экранизация
США, 2022
Барракуда
нуар (черный фильм), триллер
США, Болгария, 2022
Вечное новое
криминальный фильм, триллер
Беларусь, 2022
Вместе веселее
комедия, мелодрама
Россия, 2022
Воронья лощина
биография, драма, триллер, экранизация
Великобритания, 2022
Ералаш в кино! Выпуск 3
комедия, семейное кино
Россия, 2022
Красная шапочка
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2022
Не волнуйся, солнышко
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Французский мастер
драма, триллер
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram