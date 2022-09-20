«Киберпанк: Бегущие по краю»: Нейромантика и киберпсихоз

На Netflix вышло десятисерийное аниме «Киберпанк: Бегущие по краю», чьи события разворачиваются в безжалостном мире видеоигры Cyberpunk 2077. Почему это действительно тот киберпанк, который мы заслужили, объясняет реальных и виртуальных пальцах Максим Бугулов.
История разработки Cyberpunk 2077
едва ли не интереснее конечного продукта: сырая релизная версия, нашпигованная багами и глитчами, пережила волну хейта и тысячи мемов, обернувшись одной из крупнейших побед маркетинга. Когда поток негодования иссяк (в отличие от багов), народный гнев сменился народной же любовью.
Читать
Рецензия на второй сезон «Ведьмака»
Проблемы с релизом и патчами, угроза судебного разбирательства и прочие испытания, свалившиеся на польскую студию CD-Projekt RED, ставшую заложницей собственных амбиций, не могли не создать определенную ауру вокруг аниме из той же вселенной. Даже высоко оцененные критиками видеоигровые адаптации Netflix сильно проседают по части наполнения: взять хоть «Ведьмака
» той же CDPR, — а тут сериал с бэкграундом скандального прародителя. От тревожных предчувствий спасало лишь имя студии. Trigger
вообще и Хироюки Имаиси
в частности создали себе бронебойную репутацию: когда дело касается экшн-сцен и визуальной экспрессии, механикам «Красной черты
», «Гуррен-Лаганна
» и «Убей или умри
» можно спокойно доверить свою жизнь.
Итак, Дэвид Мартинес — школьник из Найт-Сити, города контрастов, могущественных корпораций и победившего киберпанка. Его мать Глория с утра до ночи надрывается, чтобы оплатить сыну учебу в престижной школе, куда обычно пускают лишь отпрысков корпоративных бонз. Дэвид прилежно занимается, получает на орехи от однокашников и мечтает о лучшей доле. Одним несчастливым днем жизнь Мартинеса-школьника грубо обрывается: мать погибает в автокатастрофе, из квартиры выселяют за долги, учебное заведение выставляет штраф за использование нелегального софта. О понятном и относительно счастливом прошлом напоминают лишь прах в дешевой урне, кислотно-желтая куртка Глории да кибернетическая модификация военного образца, которую мама явно не на улице нашла. Вживив в тело первый кусок хрома, Дэвид открывает себе дорогу в организованную преступность. А там — дружбу, любовь и, скорее всего, верную смерть, ведь единственный способ стать легендой в Найт-Сити — это умереть как можно громче.
Слушать
Подкаст о том, чем крут «Акира»
«Бегущие по краю
» не торопятся раскрывать все карты, поначалу предпочитая отвлекать внимание яркими отсылками и внешней красотой. Стильный и не стесняющийся визуального насилия экшн — кровь, ошметки, глаза и зубы летят во все стороны света! — отвечает за выработку эндорфинов, а художественные детали, вроде цветной обводки персонажей в киберпространстве, развлекают более искушенного зрителя. Здесь же стробоскопами бьет по глазам фансервис: даже отдав на откуп геймерам весь первый эпизод, аниме-сериал с завидной регулярностью напоминает, где его корни. Детали интерфейса, персонажи, топонимы, пейзажи, сленг — все на месте. Впрочем, для неподготовленного человека такой подход тоже работает: радости узнавания не будет — зато погружение в живой и дышащий, пусть и через кибернетические легкие, мир обеспечено. Разумеется, никуда не делся и ритуальный рэй
классике. Сам сеттинг обязывает церемониально поклониться «Тэцуо
», «Акире
» и «Призраку в доспехах
», а Trigger от щедрот вкинул персонаж — оммаж Джону Уотерсу
.
Далее «Киберпанк» разыгрывает примерно ту же карту избранного поневоле, что и видеоигра. Ви была единственной (или единственным — у кого как), кто мог совершить невозможное, чтобы спасти свою жизнь. У Дэвида — примерно такой же расклад: его невероятная способность переносить кибернетическую модификацию тела, не скатываясь в киберпсихоз, поражает сначала коллег по преступному цеху, а затем и высшие чины корпорации «Арасака». Однако драматургия — механическая часть аниме, его доспехи, но никак не призрак. Все сюжетные повороты, вплоть до концовки, можно хакнуть на третьем, если не на первом эпизоде.
Читать
Новый «Теккен» и проблемы видеоигровых адаптаций
«Бегущие по краю» от этого не становятся хуже: Trigger играет по правилам жанра, и предсказуемость в этой парадигме — скорее плюс, нежели минус. Что действительно важно, так это способность за 240 минут создать аутентичную и пробирающую до имплантов балладу с яркими запоминающимися персонажами. История любви и погони за мечтой, в которой слышен лязг «Снов оружия
», посреди чадящего неоном мегаполиса, где нож в спину может с одинаковой вероятностью воткнуть и верный чумба
, и корпоративный самурай, и слетевший с катушек киберпсих — крепка и скрупулезно выстроена по темпу. Дэвид, быть может, и похож на Тэцуо с Юго
разом, но его действия и мотивы связаны стальным тросом с тем, что ожидаешь увидеть от балансирующего на грани эджраннера. Остальные персонажи — еще краше: Люси, возлюбленной Мартинеса, уже весь интернет поет оды, а второстепенная Ребекка так и норовит украсть каждую сцену. Невысокая девушка с безумными красными глазами, огромными стальными руками, раскрашенными под джойконы Nintendo Switch, и бешеной жаждой драйва — неудивительно, что для нее уже нарисовали персональный эмодзи: (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻.
Закрепить легенду Дэвида Мартинеса и добавить адреналина помогает музыка. Для записи саундтрека позвали аж Акиру Ямаоку
, прославленного автора композиций к хоррор-франшизе Silent Hill, хотя тут и без него полный фарш. Все лучшее подтянули из Cyberpunk 2077: и слэмминговые риффы с бласт-битами, и одичавшую электронику, и протяжные блэк-метал-крики под неистовый шред, и проникновенные мелодии Марцина Пшибыловича. Единственным инородным элементом кажется опенинг от Franz Ferdinand: текст про горящий город передает настрой и забавно рифмуется с ванлайнерами видеоигрового Киану Ривза
(«Проснись, самурай! Пора жечь город
»), но саунду не хватает ни кибернетического хрома, ни панковской грязи.
Подписаться
На наш аниме-канал с новостями и обзорами
Имея набор заурядных, в общем-то, инструментов, Trigger зачипировал старый жанровый модуль так, что тот с лязгом вгрызается в мозг без надежды на извлечение. По меркам игровых адаптаций «Бегущие по краю» уже наработали на статус «знаковая картина». С поп-культурной значимостью тоже все в порядке: возможно, лет через 20 об аниме вспомнят только фанаты да историки, а пока сериал собирает истерически положительные отзывы и заманивает все больше людей в польскую экшн-РПГ. Менее чем за неделю Cyberpunk 2077 выбрался на второе место по продажам в Steam с пиковым одновременным онлайном более чем в 85 тысяч игроков — лучше доказательство, что аниме не было ошибкой.
Наконец, «Бегущие по краю» — красивая ода киберпанку, к которому с каждым годом все ближе окружающая действительность. Десятисерийный тост за Уильяма Гибсона
, Мотоко Кусанаги, Тэцуо Симу, Джонни Сильверхенда — и всех тех, кто умирает в огромных мегаполисах, где высокие технологии стоят дорого, человеческая жизнь выбрасывается за бесценок, а в любой войне выигрывают лишь корпорации. Аналогия с тостом не случайна: если в игре посетить бар «Посмертье», то среди ассортимента коктейлей можно обнаружить именной напиток Дэвида Мартинеса. Подобной чести удостаиваются лишь те, кто быстро жил и пал легендой.
обсуждение >>