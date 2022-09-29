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«1703»: Чем заняться мертвецу на улице разбитых фонарей

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29 сентября 2022
В онлайн-кинотеатре Okko начался показ 8-серийного «1703» — черной комедии про московского и петербургского полицейских, которые становятся напарниками и расследуют таинственное исчезновение из питерского морга тела вебкам-модели. Павел Табаков играет девушку, Николай Фоменко – священника-вейпера, а певец Шарлот поет «Мою оборону» Летова.

«1703»: Чем заняться мертвецу на улице разбитых фонарей

Начальник угрозыска Порфирин (говорящая фамилия, да еще и играет его Андрей Федорцов — он же Вася Рогов из «Убойной силы») вызывает к себе опера Гошу Колпакова (Гоша Куценко), человека трудной судьбы и характера, но, видимо, лучшего опера. И, припоминая, сколько раз он спасал его от неминуемого увольнения, объявляет, что из Москвы прислали молодого, только из академии, полицейского, и теперь он Гошин напарник. Потому что паренек не простой, а сын высокопоставленного столичного силовика, и за ним нужно присматривать. Не прекращая ворчать, Колпаков встречает Вадика (Кузьма Сапрыкин), которого за пару минут до этого уже чуть не придавил и обматерил на парковке. Парень — на первый взгляд, божий одуванчик, в светлом тренче, на велосипеде и вечно на телефоне с невестой Машей (Софья Лебедева), ради которой и переехал в Питер. Одним словом, чужеродный персонаж в городе, где вечная ночь, по улицам ходят призраки слонов, а из морга пропадают трупы — последнее, к слову, чистая правда. Расследовать таинственное исчезновение тела вебкам-модели и отправляются Гоша и Вадик — и это дело приводит их в самые потаенные уголки северной столицы. И открывает ее самые страшные тайны, вроде той, что о сыне Колпакова по имени Родя (Павел Табаков). Точнее, теперь уже о дочери.

«1703»: Чем заняться мертвецу на улице разбитых фонарей

С первых минут атмосферный, даже триповый сериал режиссера Сергея Сенцова и сценариста Дениса Артамонова затягивает и героев, и зрителя в трясину какой-то очень необычной, если можно сказать, стильной чернухи. Это совсем не те старые добрые сериалы про питерских ментов, которые тоже были и остаются правдивым городским портретом и фольклором, — тут все современные, иронично-трагичные представления о городе на Неве. Будто ожившая шутка про вечно плохую погоду — в данном случае вечную ночь — и расчлененку, которая здесь принимает форму сюжетообразующей истории про кражу тела (вроде как целого).

Герои — под стать, утрированные, до абсурдного комические персонажи. Гоша заикается и на репите слушает в машине Таню Буланову, Вадик — кажется, жертва домашнего если не насилия, то абьюза, попавший в цепкие руки регистраторши из ЗАГСа. Маша — не простая петербургская нимфа, а скорее фам фаталь (ну для Вадика точно), со странной, нездорово эротически фиксированной, семейкой (в ролях мамы и папы — Ольга Прокофьева и Анатолий Горячев). У дважды жертвы, сперва павшей загадочной смертью (скорее всего от передоза, но кто знает), а потом украденной, обнаруживается дядя-священник (Николай Фоменко в бороде и рясе), манкирующий службу в соседнем с церковью вейп-шопе и знающий толк в курительных смесях, а у Гоши — сын Родя, который теперь дочь-трансгендер (Павел Табаков с грудью и в пайетках). Конфликт поколений, отцов и детей, как и конфликт двух столиц выходит на качественно новый уровень.

«1703»: Чем заняться мертвецу на улице разбитых фонарей

На этом фоне нормальными выглядят и вебкамщицы, и озабоченные менты, и начинающие стендаперы, среди которых, к слову, сам Вадик и комик Илья Соболев в туалете дворца бракосочетания. Юмор макабрический и хтонический, от которого впору выйти в окно вслед за музыкантом Ромой (певец Шарлот) — эта шутка изящно закольцовывается, превращаясь, как и все в «1703», из криминальной новости в отличный материал для открытого микрофона.

Сериал, однако, сохраняет зыбкую поначалу, но крепнущую с каждой минутой детективную интригу. Она не растворяется ни в психоделической социальной драме, ни в беспощадной черной комедии — напротив, очень даже интересно, как все эти люди и судьбы переплелись и кто же из них (или не из них) ответственен за кражу останков неупокоенной вебкам-модели. И причем тут слоны.

Смотрите сериал «1703» в онлайн-кинотеатре Okko с 29 сентября.


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