«Тётя Марта»: Устами Виты Корниенко глаголет истина



фото: Пресс-служба канала СТС



фото: Пресс-служба канала СТС

Жизнь Марты (Корниенко) расписана по минутам – вызвать сантехника, чтобы тот устранил неожиданную течь, заставить его надеть бахилы (Марта еще и аккуратистка), покормить черепашек, позавтракать самой, постоять на голове, позаботиться о дедушке (Юрий Кузнецов) с деменцией, заплатить за ЖКХ, ну и пойти наконец в школу. Да, Марте всего восемь лет, но на ее голову свалились уже совсем не детские проблемы. Девочка живет с тем самым дедушкой – папы не было, а мама по легенде уехала в долгую командировку, но продолжает поддерживать общение в родительском чате. Это, конечно, делает за нее сама Марта, которая и дома – для слишком любопытных посторонних взрослых – создала эффект родительского присутствия: поставила нужное количество зубных щеток, развесила женскую одежду, аккуратно расставила обувь и сумки. Не придерешься.Одинокая Марта не хочет оказаться в детдоме, а потому тщательно проработала свою легенду и в принципе неплохо справлялась, пока не столкнулась с детской жестокостью. Одноклассницы забрали у Марты самую дорогую для нее вещь – сережку, оставшуюся от мамы. И девочка, недолго думая, ошпарила их за эту выходку перцовым баллончиком. Ну что ж, нервы не выдерживают и у таких железных леди, какой является Марта. Родительский чат разрывается, добродушная учительница (Кристина Асмус) приглашает родителей на серьезный разговор. Ну, мама, понятно, «в командировке», придет «папа». Только вот сосед-актер (Сергей Епишев), на которого Марта возлагала большие надежды и уже заплатила гонорар за «отцовство», неожиданно запил. А в квартиру Марты ворвался родственник из Казани – разбитной Марат (Александр Метелкин), аферист без денег, работы и теперь уже постоянного места жительства, но с большой долей обаяния и хорошо подвешенным языком. Взаимовыгодное на данном этапе партнерство – Марат вполне может сыграть папу Марты, а московская квартира Марты станет для горе-провинциала хоть каким-то шансом на достойный ночлег – очевидно, приведет к большему. Два одиноких человека – ребенок и взрослый, затянутые в общую паутины лжи, имеют все шансы на то, чтобы обрести настоящую семью.Конечно, сюжетные вводные «Тёти Марты» можно назвать фантастическими. Вряд ли можно представить ситуацию, в которой восьмилетняя девочка живет только с дедушкой в деменции, и об этом не догадываются ни учителя, ни соседи, ни социальные службы. Тем не менее столь фантастический элемент совершенно не мешает развитию этой и впрямь небанальной истории. Вита Корниенко, к своим 12 годам сыгравшая уже почти в сотне фильмов и сериалов, – здесь настоящая звезда, которой легко удается роль сильной и независимой девочки, тонко соединяющей взрослый, временами скептический рационализм с детской искренностью и беззащитностью. Никаких капризных штампов, ребяческих улюлюканий и актерских ужимок. Марта в исполнении Корниенко – самодостаточна, но, безусловно, травмирована. Как говорит ей Марат, она «как черепашка, которая забилась в свой панцирь» – образ актуальный и понятный и взрослым, и детям.Единственная отсылка к действительно еще юному возрасту главной героини – анимированные вставки в сериале. Именно так Марта справляется со своей болью, со взрослыми проблемами, которые сыплются на нее, как из рога изобилия, с людьми, которые не способны ее понять. Так обезличенный родительский чат превращается практически в средневековый суд, девочки-обидчицы предстают в образе жаб, но если проблема решена – к Марте прилетает волшебница с той самой сережкой, единственным напоминанием о матери. И даже холодная зимняя Москва озаряется неожиданным солнцем. Такой метод визуализации проблем взять бы на вооружение всем взрослым, которые в сериале хоть и немного проигрывают по темпераменту Вите Корниенко, но обладают своими историями – смешными и трагичными, сумасшедшими и слишком обыденными. В общем, теми, из которых и складывается та самая мифическая взрослая жизнь, где «вырастешь – поймешь». Марта, кажется, поняла всё несколько раньше запланированного времени, а оттого и выглядит на фоне остальных самым адекватным человеком. Даром, что ей всего восемь лет. Устами Марты здесь и впрямь практически всегда глаголет истина.