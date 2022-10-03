«Нина»: Что делать женщине, если у нее три мужа, а выбирать не приходится

Спустя два года после выхода четвертого сезона сериала «Ольга» – пожалуй, единственного по-настоящему народного комедийного хита, где все держится на хрупких плечах не героя или героев, а героини в ярком исполнении Яны Трояновой, – телеканал ТНТ выпускает сериал «Нина» с Викторией Исаковой в главной роли. Здесь тоже история одной большой отечественной семьи, только путь Нины оказывается прямо противоположным тому, что в свое время прошла Ольга Терентьева.
фото: Пресс-служба телеканала ТНТ
Нина Ершова (Исакова) утром, пока семья спит, спокойно принимает ванну под саундтрек Натальи Ветлицкой. Пенную негу нарушает буквально писающий мальчик, неожиданно оказавшийся в доме Ершовых. Это Митя (Никита Патуев) – бойфренд старшей дочери Даши (Валентина Ляпина), которая ради него заклеивает пластырями свои некрасиво, как ей кажется, торчащие уши. Неловкое знакомство с родительницей Митю не сильно смущает — и вот его уже представляют всему семейству. Кроме Даши у Нины есть средний сын Даня (Савелий Албутов), любитель бургеров и, кажется, мужененавистник, и младшая дочка Маша (Марта Евстигнеева), которая в детском саду с ребяческой непосредственностью представляет все непростое «гинекологическое древо» семьи Ершовых. В нем и впрямь легко можно запутаться.
Даша – общий ребенок Нины и ее первого мужа, горе-изобретателя Алекса (Сергей Лавыгин), чьи ноу-хау принесли пока только убытки — долг знакомому узбеку (Ренат Мухамбаев). Потом Нина успела сходить замуж за странноватого Славу (Сергей Бурунов), на излете брака с которым был зачат Даня, и теперь Слава, или попросту Михалыч, пытается доказать и Нине, и подростку, что именно он — отец. И наконец третий – вроде как счастливый – союз сложился у замученной неудачниками женщины со статным бизнесменом Костей (Андрей Бурковский), который с радостью воспитывал не только их совместную дочь Машу, но и предыдущих детей, а также всячески обеспечивал все большое семейство. И вот Костя просто-напросто пропал, а вместо него в дом заявилась роковая Алина (Юлия Хлынина) с документами на развод и раздел имущества. Из последнего Нине, впрочем, не остается ровным счетом ничего: карточки заблокированы, роскошный дом в Нижнем Новгороде нужно освободить в считанные дни. Так она и остается один на один с беспощадной — в отсутствие любимого мужа и по совместительству единственного кормильца большой семьи — российской реальностью.
фото: Пресс-служба телеканала ТНТ
Шоураннером «Нины» выступил Жора Крыжовников, подтянувший на главные мужские роли Лавыгина, Бурунова и Бурковского, с которыми работал на прошлых проектах. Сериал, с одной стороны, вполне вписывается в уже очевидный для отечественного многосерийного сегмента тренд на злоключения примерно 40-летних героинь. С другой – идет совершенно против него. Нину нельзя причислить к тем самым сильным женщинам, какими – с уточнением в виде российских реалий – были героини Анны Михалковой в «Обычной женщине», той же Яны Трояновой или даже недавней Елены Лядовой в сериале с длинным названием «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного». У Нины вроде как три мужа, но тут не до выбора. Вернее, он очевиден – это ушедший к другой женщине Костя Ершов, от которого Нина была зависима на протяжении всех скоротечно-благополучных лет жизни. И в этом тоже есть некий архетип русской женщины, готовой пожертвовать самодостаточностью ради любимого мужчины, которого же, очевидно, приворожила роковая разлучница. Морок – не иначе.
фото: Пресс-служба телеканала ТНТ
Героиню Исаковой окружают и другие подобные клише. Собственных денег у Нины нет — чтобы найти хоть какие-то средства на съем загаженной однушки в панельке (самый дешевый и, по картинкам, не самый плохой вариант), она не придумывает ничего лучше, кроме как устроить распродажу. Сумочки, туфли, предметы интерьера — «сколько же барахла, зачем оно все». У пока оставшейся в пользовании дорогой машины вдруг заканчивается бензин, а Костя уже не поможет — вот и приходится вновь окунуться в прелести общественного транспорта (которым, судя по реакции, Нина не пользовалась примерно никогда). Как она жила до Кости – с этими неустроенными чудаковатыми Алексами и Славами, которые продолжают вести себя как великовозрастные дети, – история умалчивает. Да и не жизнь это была, наверное, — лишь существование, о котором забылось в теплой чистой постели такого слишком хорошего и обеспеченного Кости. Хотя именно тюфяки в исполнении нарочито комедийных Лавыгина и Бурунова (последний еще и с музыкальным номером «Прыгну со скалы» группы «Король и шут») бывшую жену, а заодно и всех детей не бросают – ни в горе, ни в радости.
В отличие от Ольги Терентьевой, прошедшей путь от сильной и независимой бой-бабы до ранимой женщины, постигающей не только все тягости любви, но и насущного бытия в большой великодержавной стране, Нина движется в обратном направлении: не некрасовском, а чеховском. Она – плоть и кровь эпохи стабильности, не отчаянная и не отчаявшаяся домохозяйка, которой разве что не хватает, помимо красивой ванной, позитивных постов о добром начале нового дня (но мы помним, что все нужные для этого соцсети сейчас запрещены на территории РФ). Познавшая мифическую «зону комфорта» и все прелести многодетного — так привечаемого государством — материнства, женщина, приятная во всех отношениях: ухоженная, неглупая, не озлобленная, каким-то чудом сохранившая достойные, даже приятельские отношения со всеми бывшими супругами. Но любой стабильности – опять же с поправками на отечественные реалии – рано или поздно приходит конец. Выход из зоны комфорта — сродни падению в бездну: с унизительным общением с разлучницей, полицией и загаженной однушкой с прохудившейся сантехникой. И Нина, как ее тезка из чеховской «Чайки», теперь точно знает, что главное «не блеск, не то, о чем мечтала, а уменье терпеть».
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