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Звезды в тайге: Что случилось в первом сезоне «Игры на выживание»

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4 октября 2022
В онлайн-кинотеатре PREMIER 6 октября начнется показ второго сезона российского сериала «Игра на выживание», первая часть которого, 12-серийный сарвайвал-триллер, стала одним из самых популярных шоу в 2020 году. И закончилась так, что было очевидно — продолжению быть, ведь истории некоторых персонажей были далеки от финала, да и многие вопросы, возникшие по ходу развития сюжета, так и остались без ответов. Чтобы лучше подготовиться к столь ожидаемой премьере, Кино-Театр.Ру вспоминает первый сезон и главных героев «Игры на выживание».

Звезды в тайге: Что случилось в первом сезоне «Игры на выживание»

Группа из 16 человек прибывает в географическое сердце России, куда-то в бескрайнюю тайгу, чтобы принять участие в реалити-шоу «Выживший». Все начинается, как в каком-нибудь «Последнем герое» — первые испытания, первые выбывшие, разделение на две команды, синих и оранжевых, знакомство друг с другом, с ведущим и с местом, где придется провести несколько следующих недель. Правила просты – в итоге должен остаться только один победитель. Герои заселяются в домики – аскетичную хижину и заброшенную мельницу возле реки – и в первую же ночь слышат в лесу, который плотным кольцом окружает площадку, нечто, похожее на выстрелы. На зов о помощи одного из участников, травмированного на первых соревнованиях и решившего, что с него хватит боли и страха, никто не приходит, после чего самые смелые отправляются на разведку в базовый лагерь телевизионщиков, остальные, как могут, тревожно греются в своих хибарах.

Звезды в тайге: Что случилось в первом сезоне «Игры на выживание»

После этого события начинают развиваться совсем уж странным образом: на опустевшей, на первый взгляд, стоянке съемочной группы обнаруживается яма с трупами этой самой группы, а на жилища игроков нападают беглые зеки. После первой пары трупов поредевшая команда выдвигается по реке в поисках спасения и ответов на вопросы о том, что здесь вообще происходит, реальность ли это или часть все того же реалити, только куда более жестокого, чем предполагалось. Деревня людоедов, тайная база ученых, коренные жители, закрытые таежные городки с маньяками и военными, зомби и вырвавшийся наружу вирус – все это и многое другое ждет героев на пути к свободе. Кроме этого, не обходится без любовных драм и личных историй каждого персонажа, многие из которых оказались на «Выжившем» совсем не случайно. В конце и правда останется один – и это только начало.

Звезды в тайге: Что случилось в первом сезоне «Игры на выживание»

Колоритные персонажи – одна из сильных сторон «Игры на выживание», на которой во многом строится и держится замысловатый и напряженный сюжет. Все они – люди с прошлым, подробности которого раскрываются постепенно. Многие оказываются в итоге не теми, кем казались вначале, практически у каждого есть скелеты в шкафу, а те, кто казался второстепенными, к финалу выходят на первый план.

Впрочем, есть и очевидные с самого начала ключевые герои. Прежде всего, конечно, фотограф Николай Суббота (Владимир Веревочкин) – конвенциально симпатичный, сильный и выносливый парень, с первой же серии проявляющий лидерские качества, недюжинную смелость и при этом всем еще и черты доброго, справедливого человека. У него за спиной – трагическая история, связанная с работой и с личной жизнь, а впереди – неиллюзорный шанс на победу и главная любовная линия сезона. Избранницей Коли становится ветеринар Наташа (Мария Кулик) – ей, впрочем, в отличие от молодого человека, нечем похвастаться, кроме этого краткосрочного романа и весьма эпичной гибели за шаг до финала. А условным антагонистом, точнее конкурентом за звание главного самца, – борец ММА Сергей (Михаил Кремер), скрывающий за агрессивной маскулинностью страх признаться самому себе в том, что он гей.

Звезды в тайге: Что случилось в первом сезоне «Игры на выживание»

Прочитав про Наташу, не стоит думать, что все женщины в «Игре на выживание» лишь оттеняют мужчин. Главная героиня здесь, к примеру, – помощница депутата Виктория Кемпиннен (Линда Лапиньш), загадочная амазонка, одинокая волчица, себе на уме. Ближе к концу она проникается нескрываемой симпатией к некоторым из оставшихся в живых товарищей по несчастью – и раскрывает им истинную причину своего участия в проекте. Не отстают и журналист Татьяна (Анастасия Тодореску), холодная и неприступная поневоле, пережившая насилие и отгородившаяся от мира стеной напускного эгоизма, и роковуха Маша (Кристина Поли) – хрупкая, на первый взгляд, модель, над которой напрасно потешаются и которая довольно долго держится на плаву (в одной из сцен – в самом прямом смысле) и умудряется оказаться в центре настоящего любовного треугольника, еще одной романтической линии сериала. И, конечно, повариха Марина (Юлия Волкова) – простая русская женщина, которая оказывается максимально непростым игроком и своими рассказами о троих детях ловко обводит вокруг пальца даже самых прожженных героев и зрителей. Мало экранного времени достается скромнице-бухгалтеру Елене (Ульяна Лукина) – зато ее недолгое пребывание в кадре и чудовищное столкновение с зеками можно назвать самой эмоциональной точкой проекта. А первой выбывает бизнесменша Анастасия (Ирина Воронова), которую, однако, не стоит сбрасывать со счетов – она еще покажет себя.

Звезды в тайге: Что случилось в первом сезоне «Игры на выживание»

Возвращаясь к героям-мужчинам, стоит отметить самых стойких: даже повредив ногу в самом начале, прокурорский сынок, приехавший в тайгу, чтобы доказать себе и отцу свою состоятельность, Сурен (Беник Аракелян) проходит самую заметную моральную трансформацию, несмотря на непреходящее недоверие и даже неприязнь со стороны остальных. Трус, привыкший прятаться за папину спину, становится мужчиной. И не он один – робкого сисадмина Андрея (Дэвид Пилиа) закаляет любовь к модели Маше и конкуренция с соперником в борьбе за ее сердце, менеджером Павлом (Дмитрий Кривошеев). Еще двое – ходячие типажи. Гаишник Дмитрий (Илья Хвостиков) и дед-сантехник Семен (Валерий Скорокосов) – первый, не скрывая свою профессию, вполне оправдывает предвзятое к себе отношение, второй же явно не простой мастер по трубам, хоть и убедительно пускает слезу, вспоминая внуков, с которыми не общается и ради которых и приехал на игру. Вся эта сентиментальность никак не вяжется с тягой постоянно кого-то пытать и умением обращаться с оружием (а не чекист ли ты, дед?).

Читать Рецензия на первый сезон сериала "Игра на выживание"

Еще один интересный прием «Игры на выживание» – актеры, которые играют самих себя. Александра Бортич и Алексей Чадов становятся звездными участниками «Выжившего», Игорь Верник – ведущим шоу. И все трое, чем дальше, тем больше вызывают подозрений в том, что они подставные – а один из них и впрямь оправдает эти «надежды».

Звезды в тайге: Что случилось в первом сезоне «Игры на выживание»

Так кто же в итоге выжил в «Выжившем» и в «Игре на выживание» – ответ, вроде бы, очевиден, так как в финале остается и правда один. Но, как принято говорить сегодня, все не так однозначно. Герои умирают внезапно, хотя чем дальше, тем больше живые и завидуют мертвым, и не верят в их окончательную гибель. Понятно, что все происходящее – часть какой-то игры, которую явно не покажут в прайм-тайм по федеральному каналу. Так что чудесные воскрешения становятся ее неотъемлемым элементом: сгинувшие люди находятся в неожиданных местах, исчезнувшие бесследно возвращаются, съеденные людоедами – невредимы, а трупы из ямы превращаются в армию зомби. Которая по всем признакам растерзала несчастного ведущего – но останки не опознать, а Верник, как мы помним, не вызывает доверия. В финальном эпизоде можно встретить даже тех, кого не стало в самом первом – а, значит, игра продолжается.

Смотрите второй сезон «Игры на выживание» в онлайн-кинотеатре PREMIER с 6 октября.


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обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   4.10.2022 - 22:48
Остров Фантазий вчера посмотрел, для разнообразия можно и первый сезон запустить. Я так понимаю, что оба фильма очень похожи по своему смыслу. Чудес не жду, читать далее>>
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Звезды в тайге: Что случилось в первом сезоне «Игры на выживание» фотографии
Звезды в тайге: Что случилось в первом сезоне «Игры на выживание» фотографии
Звезды в тайге: Что случилось в первом сезоне «Игры на выживание» фотографии
Звезды в тайге: Что случилось в первом сезоне «Игры на выживание» фотографии
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