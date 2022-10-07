Ад, попса и бензопилы: 22 аниме осени, которые заслуживают внимания

Летний сезон позади — и с октября анимешники готовятся к осени. Запасаются тайтлами, которые продолжат смотреть, или, возможно, откроют для себя под шум непогоды и исторической смуты. Мы продолжаем следить за новинками анимации Страны восходящего солнца — предлагаем вам 22 сериала в разных стилях и жанрах для домашнего просмотра. Из невошедшего: второй сезон «Удзаки хочет тусоваться» (1 октября), «Магазинчик начинающего алхимика» (3 октября), «Восхождение в тени!» (5 октября), «Восхождение в горы: Новая вершина» (5 октября), «О моем перерождении в меч» (5 октября), вторая часть второго сезона «Тигр и кролик» (7 октября), «Легенда о святом мече: Легенда маны — Каплевидный кристалл» (8 октября), пятый сезон «Трусливого велосипедиста» (9 октября), «Вечные мальчики» (11 октября), «Сыграйте круто, ребята» (11 октября), «Любовные неудачи» (12 октября), «Романтический убийца» (27 октября), «Одинокий рокер» (октябрь) и второй сезон «Флотской коллекции» (ноябрь). О многих вы уже слышали, если следили за нашими новостями и дайджестами (а может, даже из нашего модного телеграм-канала), но если мы что-то упустили — делитесь в комментариях.
«Моя геройская академия» (Сезон 6) — c 1 октября
Где смотреть: Crunchyroll
Продолжение одного из наиболее популярных сёнэнов
современности от студия Bones
(«Стальной алхимик: Братство
», «Моб Психо 100
»). Заявлено 25 эпизодов, которые растянутся на два кура и закончатся лишь к следующей весне. Идзуку Мидория — юноша, ухитрившийся вырасти без сверхспособностей в мире, где буквально у каждого есть хотя бы маломальская Причуда (так в местной вселенной называют суперталанты). По законам жанра, Идзуку получает-таки Причуду и даже поступает в престижную Академию супергероев, где постигает важную истину: тактика важнее физической мощи. Впрочем, с тех пор много воды утекло: к шестому сезону всем героям Японии предстоит бой не на жизнь, а на смерть с Фронтом Паранормального Освобождения — объединенной мега-армией двух злодейских организаций.
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«Киберпанк» — главный аниме-хит сентября
«Семья шпиона» (Сезон 1, часть 2) — с 1 октября
Где смотреть: Crunchyroll
Набирает обороты и второй кур одного из главных хитов года — «Семьи шпиона» от Wit Studio
(«Атака титанов
», «Невеста чародея
»). Выдающийся шпион Лойд «Сумрак» Форджер, получает задание жизни: предотвратить войну между государствами Весталис и Остания. Для этого ему нужно втереться в доверие к председателю национальной партии Остании, который из публичных мероприятий посещает лишь балы элитной академии «Эдем». Холостяк Сумрак обзаводится фиктивной семьей, однако он и не догадывается, что его новоиспеченная жена Йор — хладнокровная наемная убийца, а удочеренная кавайная Аня — объект лабораторных исследований, умеющая читать мысли. Постановкой занимается бессменный Кадзухиро Фурухаси
(«Дороро
», «Империя Альтаир
»), состав ведущих сэйю все тот же: Лойд Форджер — Такуя Эгути
(Какэру Манабэ из «Корзинки фруктов
»), Йор — Саори Хаями
(неприступная Момо Рюдзю из «Госпожи Кагую
»), а малышку Аню бесподобно озвучила Ацуми Танэдзаки
(куноити Хинацуру из второго сезона «Истребителя демонов
»). В продолжении к ним добавится пес Бонд (тоже необычный), а разжигать милитаристские настроения среди останской молодежи будет студент Кит Кеплер (Хироки Такахаси
, озвучивавший Ура-Акку в «Приоритете чудо-яйца
»).
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Чем хороша «Семья шпиона»?
«Ворона в гареме» — с 1 октября
Где смотреть: Crunchyroll
Император Косюн решает обратиться к одной из своих наложниц — загадочной Рю Цзюсэцу, которую почитают за ведьму. Вскоре их встреча изменит историю дворца и, быть может, даже страны. Производством занималась студия Bandai Namco Pictures
(«История Мононокэ
», «Добро пожаловать в Ад, Ирума
»), а режиссером выступил Тидзуру Мияваки
, работавший над ключевой анимацией «Монстра
» и «Когтей зверя
».
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Почему «Когти зверя» — выдающееся аниме
«Попсовый эпос 2» — с 2 октября
Где смотреть: Crunchyroll
Безумный альманах от студии Kamikaze Douga
(«Гяру и динозавр
», «Коколорс
»), основанный на одноименной сатирической ёнкоме
(японский формат
комикса из четырех кадров). Подруги Пипими и Попуко путешествуют во времени, оказываясь героинями (или наблюдательницами) историй в разных жанрах. Второй сезон, судя по всему, не обойдется без элементов игрового кино.
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Аниме-альманах по Star wars, где Kamikaze Douga сделали лучшую новеллу
«Жилой комплекс Эс» — с 2 октября
Где смотреть: adult swim
Чистый аниме-хоррор — дефицитный товар, поэтому поклонники жанра не могут игнорировать четыре эпизода от молодой студии Akatsuki
(«Иродоримидори
»). Местом действия «Жилой комплекс» облюбовал приморский городок Куросаки, где в многоквартирном доме начинает происходить странное. Особенно достается девушке Кими, которая начинает подозревать, что ей и другими жителями заинтересовалось древнее зло. В комплекте — котики, эстетика VHS, потоки крови с потолка и поклон классике джей-хоррора (например,«Звонку
»).
Смотреть онлайн
Хорроры Хидэо Накаты — режиссера «Звонка»
«Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия» — с 2 октября
Где смотреть: —
Необъятная вселенная смерти и роботов, франшиза «Гандам
» заскрежетала в такт феминизму и приросла сериалом с первой главной героиней в истории детища Ёсиюки Томино
. Сулетта Меркьюри — одинокая рыжая девушка с Меркурия, которую, как можно узнать из короткометражного пролога, оказалась там не без помощи жестоких корпораций. Покой ей только снится. Делает, как и всегда, студия Sunrise («Код Гиас
», «Ковбой Бибоп
»).
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Как «Ковбой Бибоп» стал культовым
«Семерка айдолов» (Сезон 3, часть 2) — с 2 октября
Где смотреть: —
Продолжение музыкального сериала студии Troyca
(«В конечном счете я стану твоей
», «Возрождающие
»), основанного на одноименной мобильной игре
. Аниме рассказывает о непростой ситуации, в которой оказалась Цумуги Таканаси. Будучи наследницей влиятельного музыкального агентства, она должна держать организацию на плаву, однако в мире шоу-бизнеса конкуренция столь беспощадна, что урвать кусок хлеба не так-то просто. Таканаси задумывает создать идеальный проект — этакую айдол-дримтим, в которую войдут семь самых красивых и талантливых юношей. Отыскать подходящих кандидатов оказалось несложно, а вот заставить каждого артиста, уверенного в собственной исключительности и превосходстве над остальными, работать на благо команды — задачка потруднее. Айдолам предстоит не только научиться держать эго в узде, но и выдержать столкновения с другими, более раскрученными коллективами.
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«Зомбиленд-Сага» — сериал о зомби-айдолах
«Золотое божество» (сезон 4) — с 3 октября
Где смотреть: Crunchyroll
Экранизация манги Сатору Ноды
после третьего сезона поменяла прописку: со студии Geno
на Brain’s Base
(«Для тебя, Бессмертный
», «Тетрадь дружбы Нацумэ
»). Внутри сериала столкнулись две стихии — повесть о долге и история мести. Ветеран русско-японской войны Саити Сугимото должен во что бы то ни стало вылечить супругу погибшего товарища, но лечение стоит таких денег, каких ветеран отродясь в руках не держал. Отчаявшись, Сугимото отправляется искать клад: по легенде, где-то на острове Хоккайдо спрятано золото. Где именно — никто точно не знает, но подсказками могут служить татуировки сокамерников того, кто зарыл сокровище. К поискам солдата присоединяется девушка-айн Асирпа, которой движет жажда отомстить за убитого отца. Вместе Сугимото и Асирпе предстоит не только выжить в жестоких условиях Севера с его безжалостной фауной, но и противостоять бесчисленным преступным группировкам Японии, охочим до легких денег.
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«Красный Марс» — вампирская драма о том же историческом периоде
«Детектив Конан: Преступник Ханзава» — с 4 октября
Где смотреть: Netflix
Спин-офф знакового сериала «Детектив Конан
» от студии TMS Entertainment
(«Повторная жизнь
», «Девушка на час
»). Все отбросы общества собрались в криминальном районе Бэйка. Туда же черной тенью последовал и мнящий себя великим злоумышленником господин Ханзава. Заселившись в токийские трущобы, несчастный малый оказывается не так уж крут, к тому же постоянно сталкивается с неожиданными препятствиями.
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Эволюция маньяков в кинематографе
«Время ниндзя» — с 4 октября
Где смотреть: Crunchyroll
Еще один проект студии Troyca
— теперь о противостоянии двух древнейших кланов ниндзя — Иго и Кога. Разумеется, разборки, которые уходят корнями в глубину веков не могут обойтись без «обычного японского школьника». Иттоки Сакурабы — наследник лидера Иго. У обоих кланов накопились взаимные обиды — и войны не избежать.
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Тоже не слишком мирные ниндзя — во втором сезоне «Истребителя демонов»
«Моб Психо 100» (Сезон 3) — с 6 октября
Где смотреть: Crunchyroll
На экраны возвращается еще один популярный сёнэн от студии Bones
— сказ о самом сильном психокинетике на планете. Сигэо Кагэяма тяготится социальной жизни вне сверхспособностей: скрытое могущество не помогает ему очаровать одноклассницу Цубоми Таканэ, которая уверенно предпочитает ему других. Кроме того, Кагэяму по-прежнему беспокоит потеря контроля над эмоциями: как далеко он сможет зайти, прежде чем полностью утратит власть над разрушительными силами? Ответы на этот и другие вопросы ожидают нас в третьем сезоне.
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«Любовь после мирового господства» — ромком о супергероях и суперзлодеях
«Принцесса-библиофил
» — с 6 октября
Где смотреть: —
Мальчишеские разборки разбавит историческая мелодрама для женщин (дзёсэй
) от Madhouse
(«Тетрадь смерти
», «Полиция в коробке
»). Элианна Бернштайн, даром что принцесса, не интересуется ни политикой, ни балами, ни замужеством — все свободное время августейшая особа проводит в компании книг. Наследный принц Кристофер Эшеральд, обремененный поисками спутницы жизни, предлагает ей вступить в фиктивный брак, чтобы оба могли наслаждаться жизнью и дальше. Невероятная удача! Вот только принц после помолвки не на шутку увлекся другой и не сегодня-завтра отменит свадьбу, а сама Элианна, кажется, вовсе не так равнодушна к Кристоферу, как ей казалось. За режиссуру 12 эпизодов отвечает Таро Ивасаки
, работавший над «Охотником х Охотником
» и «Триплексоголиком
», а главные роли озвучили Рэйна Уэда
(Канао Цуюри из «Истребителя демонов
») и Рёхэй Кимура
(Рёта Кисэ из «Баскетбола Куроко
»).
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«Триган» — классическое аниме студии Madhouse
«Сделай это сам!!» — с 6 октября
Где смотреть: —
Полезное для ментального здоровья зрелище от студии Pine Jam
(«Девушка из оперы!!
», «Глейпнир
»), в котором шесть школьниц старательно мастерят все, что душе угодно. Режиссировать повседневность
доверили Кадзухиро Ёнэде
(«Хладнокровный Ходзуки
»), а сценарий написал Кадзуюки Фудэясу
(«Нана
», «Невероятные приключения ДжоДжо
»).
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«Девушка из оперы!!» и особенности японского женского театра
«Мув-Лув: Альтернатива
» (Сезон 2) — с 6 октября
Где смотреть: —
Экранизация феноменально успешной визуальной новеллы, прославившейся непредсказуемым сюжетом, движется к финалу. «Альтернатива» — финальная часть трилогии о войне людей с инопланетными захватчиками (этой историей отчасти вдохновлялся Хадзимэ Исаяма
, создавая «Атаку титанов
»). Бороться с пришельцами, известными как Бета, удается лишь с помощью огромных роботизированных машин, для управления которыми требуется ношение экзоскелета. Рабочие обязанности поделили студии Yumeta Company
(«Золотая струна
») и Graphinica
(«Здравствуй, мир
»).
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Гид по «Атаке титанов»
«Война горничных Акибы
» — с 7 октября
Где смотреть: —
Совместный проект студий P.A. Works
(«Ангельские ритмы!
», «Белый ящик
») и компания Cygames
. Оригинальное комедийное аниме расскажет о понаехавшей в Токио юной Нагоми Вахире, мечтающей устроиться горничной в одном из мейд-кафе Акихабары. Конкуренция в профессии велика, и девушка с трудом получает должность в заведении «Тон-Токотон», известном как «Свинарник». Нагоми предстоит познать все тонкости ремесла и вместе с коллегой Ранко Маннен разобраться: что же не так с гастрономическими заведениями в раю для отаку. Озвучила Нагоми актриса Рэйна Кондо
(Никайдо из «Дорохэдоро
»).
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«Ликорис Рекойл» — кавайный боевик про необычное кафе
«Синяя тюрьма Блю Лок» — с 8 октября
Где смотреть: Crunchyroll
Расстроенная результатами национальной сборной, японская ассоциация футбола обращается к эксцентричному тренеру Дзимпати Эго, который готов в сжатые сроки подарить Стране восходящего солнца сезон побед. Как? Благодаря проекту «Блю Лок», в рамках которого со всей страны соберутся 300 лучших молодых форвардов. Они будут соревноваться за звание лучшего нападающего страны — и кто не сдюжит заготовленных испытаний, больше никогда не сможет коснуться ногой мяча. Мангу Мунэюки Канэсиро
(«Страшная воля богов
») экранизирует студия 8bit
под руководством режиссера Тэцуаки Ватанабэ
(«Волейбол!!
»).
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«Игра в кальмара» — главный хит в жанре «выживут не все»
«Добро пожаловать в Ад, Ирума» (Сезон 3) — с 8 октября
Где смотреть: —
В один прекрасный день родители Судзуки Ирумы продали его в Преисподнюю, чтобы немного пожить в свое удовольствие. Не спешите пугаться — в Аду оказывается не так уж плохо: юношу выкупил демон демон Салливан — директор элитной школы, который просит Ируму стать его внуком. Дальнейшие события этой дьявольской комедии посвящены обучению Судзуки в академии «Бэбилс», где в третьем сезоне наступает пора «Сбора урожая». Сериалом стабильно занимается Bandai Namco Pictures
(«Тигр и кролик
», «Гинтама
»), а Ируму озвучивает Аюму Мурасэ
(Сёё Хината из «Волейбола!!
» и Кагэ из «Рейтинга короля
»).
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Жизнеутверждающая сказка «Рейтинг короля»
«Блич: Тысячелетняя война» — с 10 октября
Где смотреть: —
Аниме по культовому сёнэну «Блич
» закончилось десять лет назад, но тогда студия Pierrot
(«Наруто
», «Крутой учитель Онидзука
») не смогла экранизировать мангу Тайто Кубо
целиком. Теперь история японского школьника Ичиго Куросаки, которому отведена ключевая роль в сражении императора Яхве и Общества душ, будет показана до конца. Правда, зрелище это исключительно для тех, кого не пугают термины «плюсы», «пустые» и «синигами», то есть знатоков вселенной.
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Чем хорош «Крутой учитель Онидзука»
«Человек-бензопила» — с 11 октября
Где смотреть: Crunchyroll
Самый ожидаемый сериал года — экранизация хитовой манги Тацуки Фудзимото
от студии MAPPA
(«Магическая битва
», «Дорохэдоро
», «Юри на льду
»). Сирота Дэндзи убивает всяких фантастических тварей, чтобы отдать долги отца, и сводит дружбу с демоническим псом-бензопилой Почитой. Когда юношу убивают, Почита селится у него в груди и дарит хозяину вторую жизнь. И даже нечто большее: теперь Дэндзи может превращаться в Человека-бензопилу. Новообретенный дар привлекает внимание агенства по истреблению демонов, а подростку кажется заманчивой идея, что ему будут платить.
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Обзор фильма «Магическая битва 0»
«Для тебя, Бессмертный
» (Сезон 2) — с 23 октября
Где смотреть: Crunchyroll
Философский сёнэн от уже помянутых Brain’s Base стал одним из откровений 2021 года и закономерно получил продолжение. Сказ о бессмертной сущности, которая принимает облик окружающих существ и обучается «быть человеком», сменил постановщика: вместо Масахико Мураты
пришла режиссерка сериалов «Ария: Природа
» и «Принцесса Тютю
» Киёко Саяма
. Голосом Бессмертного (нареченного в первом сезоне Фуши) все так же остается Рэйдзи Кавасима
(Патрик Шэдоу и кукла по имени Рики из «Дома теней
»).
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А вот другие аниме-открытия 2021 года
«Несносные пришельцы» — в октябре
Где смотреть: —
Демоны-они из открытого космоса хотят захватить Землю, но решают дать человечеству последний шанс. Случайно выбранный житель планеты должен коснуться рожек принцессы Лам — и инопланетного вторжения не будет. Беда в том, что выбор пал на глуповатого и озабоченного школьника Атару Моробоси, который, может, и справится с поставленной задачей, но это только начало невероятных приключений пришельцев в городке Томобики. «Несносные пришельцы» — классическая манга Румико Такахаси
, которую уже вольно экранизировали
в 1980-е, но теперь за дело взялись студия David Production
, примечательная «Клетками за работой
» и «Невероятными приключениями ДжоДжо
».
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«Клетки за работой» объясняют, как устроен организм
«Одинокий замок в Зазеркалье
» — с 23 декабря
Где смотреть: —
Экранизация бестселлера Мидзуки Цудзимуры
от A-1 Pictures
(«Госпожа Кагуя: в любви как на войне
», «Ликорис Рекойл
»). Из-за травматичного опыта школьница Кокоро отгораживается от родных и внешнего мира вообще, как и еще шесть подростков спального района Токио. Однажды зеркала в их спальнях начинают светиться — и ребята оказываются в загадочном замке, где скрыта комната, исполняющая желания. Есть лишь одно «но»: после пяти вечера до гостей доберется таинственная и жуткая Волчья королева. Проектом занимается постановщик «Многоцветья
» и «Мисс Хокусай
» Кэйити Хара
, а роль Кокоро досталась дебютантке Ами Томе
.
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