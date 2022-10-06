«Игра на выживание-2»: Новичкам не везет

Онлайн-кинотеатр PREMIER начал показ долгожданного продолжения «Игры на выживание», сериала, который два года назад стал одним из самых рейтинговых и обсуждаемых российских шоу (вспомнить, о чем был первый сезон, можно тут). Уже доступные первые два эпизода второй части — зрелище пока неоднозначное, но однозначно многообещающее. На экран возвращаются некоторые из уже знакомых персонажей, появляются новые герои, а Игорь Верник и вовсе претендует теперь на одну из главных ролей.
С событий прошлого сезона
прошел год. По официальной версии, почти все участники вымышленного реалити-шоу «Выживший» погибли, даже не успев долететь до места съемок — разбились на вертолете. Но мы-то знаем правду, и не только мы. У таинственной игры, затеянной неизвестными злодеями, был победитель, фотограф Николай Суббота (Владимир Веревочкин
). По легенде, он выжил после катастрофы и пролежал несколько недель в коме, на деле — прошел огонь, воду и тайгу. И теперь жаждет отмщения и разоблачения организаторов смертельного квеста. Даже выкладывает в сеть обличающий ролик, которому, кажется, никто особо не верит. Так что действовать придется иначе, благо подворачивается удобный случай. А именно — второй сезон «Выжившего», посвященный памяти героев первого.
На том же месте посреди леса высаживаются новые участники, среди которых есть и родственники погибших: внук деда-сантехника Семена — Юрий (Денис Котов
), мать застенчивой бухгалтерши Елены — Тамара (Елена Андреева
), сестра-близнец Виктории Кемпиннен — Ольга (Линда Лапиньш
), брат Алексея Чадова
– актер Андрей Чадов
, также в роли самого себя. Остальные — тут и врач, и адвокат, и блогерша, и бывшая заключенная — характерные новички. Бессменный ведущий Игорь Верник вновь оглашает правила, и вновь, стоит только игрокам разделиться на команды и отправиться к местами своего обитания, а съемочной группе за кадром — на этот раз тут же показывают изнанку — отдать команду ряженым зекам приготовиться к нападению, как на лобном месте раздается звук гонга. В человеке, подавшем сигнал, все тут же безошибочно узнают Субботу. Отказавшись от официального участия во втором сезоне, он решил вовсе не допустить его начала. И помогать ему будет человек влиятельный — отец еще одного невинно убиенного героя первой части Сурена, прокурор Левон Багрикян (Самвел Мужикян
) с подкреплением в виде группы спецназовцев.
Завязка в этот раз едва ли не бодрее, чем в прошлый: концентрированный экшен в духе «всем лежать, работает ОМОН» в первой же серии и тревожная гонка преследования в следующей разбавлены флэшбеками из недавнего и давнего прошлого некоторых персонажей. Сестра Ольга, которую главная героиня прошлого сезона Виктория разыскивала всю дорогу и ради которой и пришла на «Выжившего», все-таки оказывается живой, а значит — самое время узнать ее историю, которая, очевидно, станет ключевой для будущих серий. В кадре теперь целых две Линды Лапиньш, а сходство новой Кемпиннен со старой вызывает определенные чувства у Николая — он не смог спасти одну, но судьба будто дает ему второй шанс, так что, помимо миссии по разоблачению организаторов игры, он ставит себе цель всячески оберегать девушку.
Показывают и историю знакомства Субботы с прокурором Багрикяном — последний для тех, кто смотрел «Игру», как родной, учитывая, что его экранный сын Сурен всю дорогу грозился могущественным папой. Настало время убедиться в его безграничных возможностях — но игра, как известно, не щадит даже сильных мира сего, и ситуация, которой прокурору и его команде поначалу удается управлять, быстро выходит из-под контроля. Всем, как всегда, путь к спасению кажется таким близким, ведь самолет уже мчит несостоявшихся участников реалити обратно в Москву, но как будто бы сама вселенная — а на самом деле, конечно не она, а пока неизвестные люди за мониторами — вставляет палки в колеса. Плохая погода, отказавшие двигатели, перекрытые из-за забастовок дороги — не стоит думать, что это совпадения.
Николай и не думает, пытаясь всеми силами переломить ход игры. В качестве рычага давления используют даже взятого в заложники Игоря Верника, в этот раз куда более значимого персонажа с большим количеством экранного времени и тайн — взять хотя бы историю с некой болезнью, которой якобы страдает ведущий и от которой вынужден делать регулярные уколы.
Расширяется даже география, вместо тайги герои попадают, в ходе вынужденной релокации, в неназванную страну ближнего зарубежья (очень актуально!), где вместо непроходимого леса — бескрайние степи, футуристичный институт Солнца и прочие необычные места вроде отеля-заброшки в форме восточного дворца посреди песков. Слабым звеном поначалу выглядят разве что новые персонажи, в основном из-за почти комичной утрированности образов – докторша (Анна Зайкова
) постоянно пытается всех вылечить, блогерша (Валерия Репина
) беспрестанно ноет об отсутствии сети и невозможности запустить прямой эфир, адвокат (Павел Южаков-Харланчук
) кричит о том, что у него американское гражданство (всем, конечно, на это плевать — это же Россия), мама бухгалтерши Елены доказывает своим поведением, что яблоко от яблони недалеко падает, экс-зечка (Анастасия Сапожникова
) периодически напоминает про «понятия», остальные проявляют себя пока сдержанно. Впрочем, у каждого наверняка есть своя история и свои боль и драма, о которых еще только предстоит узнать — не сестрами Кепминнен едиными.
Смотрите сериал «Игра на выживание-2» в онлайн-кинотеатре PREMIER с 6 октября.
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