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Ты – Москва, я – Питер: 7 причин смотреть сериал «Надвое» с Петровым и Козловским

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20 октября 2022
В онлайн-кинотеатре Wink продолжается показ сериала Валерия Тодоровского «Надвое», где главные роли исполнили Данила Козловский и Александр Петров. Рассказываем в семи фактах, чем примечателен этот проект.

Ты – Москва, я – Питер: 7 причин смотреть сериал «Надвое» с Петровым и Козловским

1. Две суперзвезды российского кино в одном кадре

«Надвое» – первый кинопроект, объединивший двух знаменитых артистов со схожей профессиональной судьбой. Главные роли в кассовых фильмах, съемки почти без перерывов, а сейчас – режиссерские амбиции и желание перевернуть карьеру с ног на голову. Александр Петров расширяет географию и работает с зарубежными режиссерами — Романом ПоланскиДворец») и Еленой Попович («Человек божий»). В ближайшее время артист, известный своей любовью к поэзии, готовится предстать в роли Сергея Есенина в байопике «Декабрь», который поставил первый космический режиссер Клим Шипенко. Однако набирать новые проекты Петров не спешит, планируя взять тайм-аут и осознанно войти в четвертый десяток. Данила Козловский, напротив, не намерен исчезать с радаров, но выбирает сплошь непохожие друг на друга картины, а его роль в «Молодом человеке» – яркий пример здоровой самоиронии.

В сериале Валерия Тодоровского артисты тоже предстали в нетипичных для себя амплуа, сыграв двух приятелей, работающих в консалтинговой фирме. Они отнюдь не простые офисные клерки, живущие по графику 5/2. Костя (Козловский) по первому образованию филолог, поэтому легко может обсудить Бодрийяра и Барта, побеждая питерских эстетов в споре о симулякрах. А Саня (Петров) – в прошлом талантливый фотограф, мечтавший поступить на операторский факультет. Рабочая и, казалось бы, рядовая командировка в Питер становится для обоих судьбоносной и полностью меняет жизни двух мужчин.

Ты – Москва, я – Питер: 7 причин смотреть сериал «Надвое» с Петровым и Козловским

2. Узнаваемые герои и сюжеты

Для Кости приезд в Питер оборачивается любовным треугольником: в Северной столице он знакомится с обаятельной и не очень обязательной девушкой Ирой (Ирина Старшенбаум), которая по его же вине теряет работу. В качестве извинения мужчина ведет Иру в ресторан, откуда они вместе попадают на ламповую питерскую вписку и даже свидание на крыше. По возвращении из командировки Костя не может выкинуть эту случайную встречу из головы, возвращаясь в Петербург все чаще – и не только в мыслях. Однако главная проблема в том, что дома, в Москве героя ждет жена, с которой они уже несколько лет безуспешно стараются завести ребенка.

У Сани иная ситуация: он не обременен браком, а девушка мечты сама оказывается в его квартире, оставшись ночевать по дружбе. Чтобы быть с ней, он хочет оборвать служебный роман, да и в целом завязать с онлайн-знакомствами и легкомысленными свиданиями на одну ночь. Мужчина понимает, что действительно влюбился, – и такое в его 28 лет происходит, кажется, впервые.

Ты – Москва, я – Питер: 7 причин смотреть сериал «Надвое» с Петровым и Козловским

3. Трогательные женские образы

Ведущие женские роли в сериале исполнили Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина. И если Старшенбаум известна многочисленными ролями в кино, включая яркие появления в «Притяжении», «Лете», «Медиаторе» и «Шерлоке в России», то Базыкина – новое лицо для отечественной индустрии. Обе героини – петербурженки, две девушки-мечты. Ира работает в банке, ухаживает за бабушкой и часто проводит время с друзьями, знающими толк в развлечениях. Она будто бы олицетворяет таинственную и переменчивую Северную столицу: искренняя, прямолинейная и подчиняется чувствам, вдохновляя Костю на несвойственные ему безумства. Целеустремленная и вдохновляющая Настя – виолончелистка, которая приезжает в Москву всего на день, а задерживается на неопределенный срок. Сане только предстоит разгадать ее, чтобы понять, смогут ли они быть вместе.

Ты – Москва, я – Питер: 7 причин смотреть сериал «Надвое» с Петровым и Козловским

4. Действие разворачивается между двух столиц

За четыре часа герои неоднократно проследуют на «Сапсане» по маршруту «Москва-Питер». Москва показана как город для работы, где Костя и Саня много переговариваются из окон собственных авто. Питер, напротив, оказывается параллельным миром, где происходят вещи несвойственные или невозможные дома.

Ты – Москва, я – Питер: 7 причин смотреть сериал «Надвое» с Петровым и Козловским

5. За постановку отвечал Валерий Тодоровский

Валерий Тодоровский – постановщик, в представлении не нуждающийся. В его фильмографии больше 100 кинопроектов, снимает он не так часто, как продюсирует, и потому каждую его работу можно действительно назвать событием. Тодоровский всегда собирает блестящие актерские ансамбли, и потому можно не сомневаться: если он открыл какого-то артиста, тот задержится в индустрии надолго.

Ты – Москва, я – Питер: 7 причин смотреть сериал «Надвое» с Петровым и Козловским

6. Это легкая история, позволяющая отвлечься

«Надвое» – простая человеческая история про здесь и сейчас, в которой каждый сможет узнать себя. Несмотря на любовные треугольники, сериал лишен резких сюжетных твистов: его повествование — неспешное, как водная рябь, появляющаяся в начальной заставке. Истории Кости и Сани помогают отвлечься от новостей и прочих поводов для тревоги, переместившись в мир, где герои с юношеским азартом ищут любовь, ошибаясь и претерпевая неудачи ради коротких мгновений свободы и счастья.

Ты – Москва, я – Питер: 7 причин смотреть сериал «Надвое» с Петровым и Козловским

7. Но вместе с тем сериал не лишен юмора

За юморески в проекте отвечает Саня, способный абсурдными шутками – зачастую из категории «так плохо, что даже хорошо» – разрядить любую обстановку. Вдобавок Петров, комично смотрящийся в очках и костюме, играет альфа-самца, который не пропускает не только женские юбки, но и зеркала. Глядясь в каждое, он фирменным жестом смахивает прядь волос назад. А вот его начальник (Андрей Ташков), к примеру, общается с подчиненными исключительно поговорками. Все любовные перипетии Кости и Сани он наверняка бы описал емким «бабушка надвое сказала».

Смотреть сериал «Надвое» в онлайн-кинотеатре Wink.



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Ты – Москва, я – Питер: 7 причин смотреть сериал «Надвое» с Петровым и Козловским фотографии
Ты – Москва, я – Питер: 7 причин смотреть сериал «Надвое» с Петровым и Козловским фотографии
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