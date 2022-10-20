Ты – Москва, я – Питер: 7 причин смотреть сериал «Надвое» с Петровым и Козловским

В онлайн-кинотеатре Wink продолжается показ сериала Валерия Тодоровского «Надвое», где главные роли исполнили Данила Козловский и Александр Петров. Рассказываем в семи фактах, чем примечателен этот проект.
1. Две суперзвезды российского кино в одном кадре
«Надвое
» – первый кинопроект, объединивший двух знаменитых артистов со схожей профессиональной судьбой. Главные роли в кассовых фильмах, съемки почти без перерывов, а сейчас – режиссерские амбиции и желание перевернуть карьеру с ног на голову. Александр Петров расширяет географию и работает с зарубежными режиссерами — Романом Полански
(«Дворец
») и Еленой Попович («Человек божий
»). В ближайшее время артист, известный своей любовью к поэзии, готовится предстать в роли Сергея Есенина в байопике «Декабрь
», который поставил первый космический режиссер Клим Шипенко
. Однако набирать новые проекты Петров не спешит, планируя
взять тайм-аут и осознанно войти в четвертый десяток. Данила Козловский, напротив, не намерен исчезать с радаров, но выбирает сплошь непохожие друг на друга картины, а его роль в «Молодом человеке
» – яркий пример здоровой самоиронии.
В сериале Валерия Тодоровского артисты тоже предстали в нетипичных для себя амплуа, сыграв двух приятелей, работающих в консалтинговой фирме. Они отнюдь не простые офисные клерки, живущие по графику 5/2. Костя (Козловский) по первому образованию филолог, поэтому легко может обсудить Бодрийяра и Барта, побеждая питерских эстетов в споре о симулякрах. А Саня (Петров) – в прошлом талантливый фотограф, мечтавший поступить на операторский факультет. Рабочая и, казалось бы, рядовая командировка в Питер становится для обоих судьбоносной и полностью меняет жизни двух мужчин.
2. Узнаваемые герои и сюжеты
Для Кости приезд в Питер оборачивается любовным треугольником: в Северной столице он знакомится с обаятельной и не очень обязательной девушкой Ирой (Ирина Старшенбаум
), которая по его же вине теряет работу. В качестве извинения мужчина ведет Иру в ресторан, откуда они вместе попадают на ламповую питерскую вписку и даже свидание на крыше. По возвращении из командировки Костя не может выкинуть эту случайную встречу из головы, возвращаясь в Петербург все чаще – и не только в мыслях. Однако главная проблема в том, что дома, в Москве героя ждет жена, с которой они уже несколько лет безуспешно стараются завести ребенка.
У Сани иная ситуация: он не обременен браком, а девушка мечты сама оказывается в его квартире, оставшись ночевать по дружбе. Чтобы быть с ней, он хочет оборвать служебный роман, да и в целом завязать с онлайн-знакомствами и легкомысленными свиданиями на одну ночь. Мужчина понимает, что действительно влюбился, – и такое в его 28 лет происходит, кажется, впервые.
3. Трогательные женские образы
Ведущие женские роли в сериале исполнили Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина
. И если Старшенбаум известна многочисленными ролями в кино, включая яркие появления в «Притяжении
», «Лете
», «Медиаторе
» и «Шерлоке в России
», то Базыкина – новое лицо для отечественной индустрии. Обе героини – петербурженки, две девушки-мечты. Ира работает в банке, ухаживает за бабушкой и часто проводит время с друзьями, знающими толк в развлечениях. Она будто бы олицетворяет таинственную и переменчивую Северную столицу: искренняя, прямолинейная и подчиняется чувствам, вдохновляя Костю на несвойственные ему безумства. Целеустремленная и вдохновляющая Настя – виолончелистка, которая приезжает в Москву всего на день, а задерживается на неопределенный срок. Сане только предстоит разгадать ее, чтобы понять, смогут ли они быть вместе.
4. Действие разворачивается между двух столиц
За четыре часа герои неоднократно проследуют на «Сапсане» по маршруту «Москва-Питер». Москва показана как город для работы, где Костя и Саня много переговариваются из окон собственных авто. Питер, напротив, оказывается параллельным миром, где происходят вещи несвойственные или невозможные дома.
5. За постановку отвечал Валерий Тодоровский
Валерий Тодоровский – постановщик, в представлении не нуждающийся. В его фильмографии больше 100 кинопроектов, снимает он не так часто, как продюсирует, и потому каждую его работу можно действительно назвать событием. Тодоровский всегда собирает блестящие актерские ансамбли, и потому можно не сомневаться: если он открыл какого-то артиста, тот задержится в индустрии надолго.
6. Это легкая история, позволяющая отвлечься
«Надвое
» – простая человеческая история про здесь и сейчас, в которой каждый сможет узнать себя. Несмотря на любовные треугольники, сериал лишен резких сюжетных твистов: его повествование — неспешное, как водная рябь, появляющаяся в начальной заставке. Истории Кости и Сани помогают отвлечься от новостей и прочих поводов для тревоги, переместившись в мир, где герои с юношеским азартом ищут любовь, ошибаясь и претерпевая неудачи ради коротких мгновений свободы и счастья.
7. Но вместе с тем сериал не лишен юмора
За юморески в проекте отвечает Саня, способный абсурдными шутками – зачастую из категории «так плохо, что даже хорошо» – разрядить любую обстановку. Вдобавок Петров, комично смотрящийся в очках и костюме, играет альфа-самца, который не пропускает не только женские юбки, но и зеркала. Глядясь в каждое, он фирменным жестом смахивает прядь волос назад. А вот его начальник (Андрей Ташков
), к примеру, общается с подчиненными исключительно поговорками. Все любовные перипетии Кости и Сани он наверняка бы описал емким «бабушка надвое сказала».
Смотреть сериал «Надвое» в онлайн-кинотеатре Wink.
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