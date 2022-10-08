«Ветреный»: Когда любовь сильнее ненависти турецкой бабушки

Телеканал Dомашний с 8 октября начинает показ турецкого сериала «Ветреный» («Hercai») — мелодрамы на 69 эпизодов, премьера которой состоялась в 2019 году и права на которую с тех пор приобрели более 100 стран. Под слоганом «Сказка о любви, рождённая из мести» зрителей ждут шекспировские страсти в духе «Ромео и Джульетты» — история о смертельной борьбе влиятельных кланов, которая мешает воссоединиться двоим влюбленным.
Действие происходит в небольшом городке Мидьят в провинции Мардин, где каждый знает семьи Асламбей и Шадоглу. Главный герой — богатый красавец Миран Асламбей (Акын Акынёзю
) — берет в жены внучку Насуха Шатоглу Рейян (Эбру Шахин
). Романтичная добрая девушка верит, что впереди ее ждет бесконечное счастье. Но после первой брачной ночи Миран бросает невесту, о чем немедленно узнает весь город и собирается на площади обсудить позор. Рейян в отчаянии, не понимая, за что с ней так поступил любимый. Ее властный дед и братья в бешенстве, они клянутся поквитаться с обидчиком. Поступок Мирана, судя по тому, как он смотрит на девушку, объяснить сложно, но ничего личного — это всего лишь часть плана мести воспитавшей его бабушки, авторитарной, лишенной всякой сентиментальности Азизе Асламбей (Айда Аксель
). Своего внука она воспитывала в ненависти, с детских лет внушая, что час его придет — и это будет час расправы с Шадоглу. Причина ее ненависти неизвестна, но в смертельную игру вовлечены не только Миран и Рейян, а все домочадцы Асламбей и Шадоглу. Азизе выжидала 27 лет, просчитав все на много ходов вперед, но в ее планы вмешалась любовь Мирана к Рейян, ради которой он готов на все. Трепетная Рейян умело направляет бурный темперамент Мирана в нужное русло: разобраться, что, собственно, происходит, прийти, как говориться, к истокам.
Молодым людям предстоит преодолеть множество ловушек, расставленных «заботливой» бабушкой, чтобы их разлучить, прежде чем они узнают правду. Турецкое название сериала «Hercai» дословно переводится, как «человек, не умеющий держать своё слово и свои обещания». В русском варианте «ветреный» имеет несколько иной смысл, однако никаких любовных треугольников не будет. Все страдания и метания Мирана связаны с невозможностью сдержать клятву, данную бабушке в детстве, — отомстить Шадоглу.
Главные роли исполнили актеры Эбру Шахин и Акын Акынёзю. Харизматичный Акынёзю до начала актерской карьеры изучал в США в университете Беркли прикладную математику. В кино актер дебютировал в 24 года в эпизоде в фильме «Азраил» совместного производства Словении и Хорватии. Роль Ивана Али в рейтинговом сериале «Великолепный век. Империя Кесем
» принесла ему популярность, возросшую после съемок в «Ветреном». В 2019-20 годах Акынёзю получил множество турецких премий, как лучший актер тересериала. Его дуэт с Эбру Шахрин был признан лучшей любовной парой, актеры очень убедительно смотрятся вместе.
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Акын Акынёзю о том, как воплощать мечты
Исполнительница роли Рейан Эбру Шахрин в кино дебютировала в 2017 году в фильме «Отец». Послужной список у актрисы пока не большой, но после съемок в «Ветреном» журнал Forbes включил ее в топ-10 самых известных турецких актрис. В настоящий момент, с 2021 года, она снимается в сериале «Легенда
», работа над которым еще не завершена.
Во время съемок «Ветреного» в турецких СМИ и социальных сетях курсировали слухи не только о романе главных героев (что они отрицали), но и о скандалах на съемочной площадке. Якобы Акынёзю, вспыльчивый, как и его герой Миран, опоздав на площадку, в ответ на замечание разгромил свой актерский трейлер. Сам актер эту информацию опроверг: автодом разгромил не он, а его обидчик, на которого он подал жалобу в суд. Как бы там ни было, оглушительный успех «Ветреного» нивелировал все интриги. У фанатов остался только один горький осадок: Эбру и Акын — не пара. Акын встречается с девушкой Сандрой, с которой познакомился во время учебы в США, а Эбру в июле вышла замуж за известного турецкого баскетболиста Джеди Осман. А зрители так надеялись…
Смотрите сериал «Ветреный» на телеканала Dомашний с 8 октября.
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