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«Ветреный»: Когда любовь сильнее ненависти турецкой бабушки

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8 октября 2022
Телеканал Dомашний с 8 октября начинает показ турецкого сериала «Ветреный» («Hercai») — мелодрамы на 69 эпизодов, премьера которой состоялась в 2019 году и права на которую с тех пор приобрели более 100 стран. Под слоганом «Сказка о любви, рождённая из мести» зрителей ждут шекспировские страсти в духе «Ромео и Джульетты» — история о смертельной борьбе влиятельных кланов, которая мешает воссоединиться двоим влюбленным.

«Ветреный»: Когда любовь сильнее ненависти турецкой бабушки

Действие происходит в небольшом городке Мидьят в провинции Мардин, где каждый знает семьи Асламбей и Шадоглу. Главный герой — богатый красавец Миран Асламбей (Акын Акынёзю) — берет в жены внучку Насуха Шатоглу Рейян (Эбру Шахин). Романтичная добрая девушка верит, что впереди ее ждет бесконечное счастье. Но после первой брачной ночи Миран бросает невесту, о чем немедленно узнает весь город и собирается на площади обсудить позор. Рейян в отчаянии, не понимая, за что с ней так поступил любимый. Ее властный дед и братья в бешенстве, они клянутся поквитаться с обидчиком. Поступок Мирана, судя по тому, как он смотрит на девушку, объяснить сложно, но ничего личного — это всего лишь часть плана мести воспитавшей его бабушки, авторитарной, лишенной всякой сентиментальности Азизе Асламбей (Айда Аксель). Своего внука она воспитывала в ненависти, с детских лет внушая, что час его придет — и это будет час расправы с Шадоглу. Причина ее ненависти неизвестна, но в смертельную игру вовлечены не только Миран и Рейян, а все домочадцы Асламбей и Шадоглу. Азизе выжидала 27 лет, просчитав все на много ходов вперед, но в ее планы вмешалась любовь Мирана к Рейян, ради которой он готов на все. Трепетная Рейян умело направляет бурный темперамент Мирана в нужное русло: разобраться, что, собственно, происходит, прийти, как говориться, к истокам.

«Ветреный»: Когда любовь сильнее ненависти турецкой бабушки

Молодым людям предстоит преодолеть множество ловушек, расставленных «заботливой» бабушкой, чтобы их разлучить, прежде чем они узнают правду. Турецкое название сериала «Hercai» дословно переводится, как «человек, не умеющий держать своё слово и свои обещания». В русском варианте «ветреный» имеет несколько иной смысл, однако никаких любовных треугольников не будет. Все страдания и метания Мирана связаны с невозможностью сдержать клятву, данную бабушке в детстве, — отомстить Шадоглу.

«Ветреный»: Когда любовь сильнее ненависти турецкой бабушки

Главные роли исполнили актеры Эбру Шахин и Акын Акынёзю. Харизматичный Акынёзю до начала актерской карьеры изучал в США в университете Беркли прикладную математику. В кино актер дебютировал в 24 года в эпизоде в фильме «Азраил» совместного производства Словении и Хорватии. Роль Ивана Али в рейтинговом сериале «Великолепный век. Империя Кесем» принесла ему популярность, возросшую после съемок в «Ветреном». В 2019-20 годах Акынёзю получил множество турецких премий, как лучший актер тересериала. Его дуэт с Эбру Шахрин был признан лучшей любовной парой, актеры очень убедительно смотрятся вместе.

Читать Акын Акынёзю о том, как воплощать мечты

Исполнительница роли Рейан Эбру Шахрин в кино дебютировала в 2017 году в фильме «Отец». Послужной список у актрисы пока не большой, но после съемок в «Ветреном» журнал Forbes включил ее в топ-10 самых известных турецких актрис. В настоящий момент, с 2021 года, она снимается в сериале «Легенда», работа над которым еще не завершена.

«Ветреный»: Когда любовь сильнее ненависти турецкой бабушки

Во время съемок «Ветреного» в турецких СМИ и социальных сетях курсировали слухи не только о романе главных героев (что они отрицали), но и о скандалах на съемочной площадке. Якобы Акынёзю, вспыльчивый, как и его герой Миран, опоздав на площадку, в ответ на замечание разгромил свой актерский трейлер. Сам актер эту информацию опроверг: автодом разгромил не он, а его обидчик, на которого он подал жалобу в суд. Как бы там ни было, оглушительный успех «Ветреного» нивелировал все интриги. У фанатов остался только один горький осадок: Эбру и Акын — не пара. Акын встречается с девушкой Сандрой, с которой познакомился во время учебы в США, а Эбру в июле вышла замуж за известного турецкого баскетболиста Джеди Осман. А зрители так надеялись…

Смотрите сериал «Ветреный» на телеканала Dомашний с 8 октября.


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