«Естественный отбор-3»: Все кончается свадьбой

В онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера третьего сезона веб-сериала «Естественный отбор» (а уже с 25 октября его можно посмотреть на платформах ВКонтакте и Rutube). Еще восемь серий в среднем по 12 минут Кирилл Алехин в разных жанрах демонстрирует сложности, которые возникают у пар — от момента знакомства до «жили долго и счастливо». Рассказываем, каким получился финальный аккорд ироничного драмеди о свиданиях.
Прошлый сезон закончился расставанием Вовы (Ефим Петрунин
) и Алисы (Мария Корытова
), но уже из первой серии продолжения становится известно, что молодой человек готовится к свадьбе. Главная интрига сезона — кто же невеста. Об этом сообщат только в финальной серии, а пока идеальный бойфренд усердно готовится к женитьбе — и это то еще испытание: ведь требовательная возлюбленная мечтает увидеть одобрительные комментарии под роскошными фотографиями с торжества.
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«Естественный отбор 3»
Если первый сезон был посвящен попыткам Алисы наладить личную жизнь, а во втором мы наблюдали за мытарствами Вовы, то в третьем нет конкретного главного героя: историю объединяет сквозной сюжет — подготовка к свадьбе с загадочной невестой. Фигурируют как новые герои, так и уже знакомые: не будет Алисы, зато брутальный папа Вовы (Алексей Макаров
), рациональный интеллигент Кирилл (Илья Смирнов
), инфантильный Андрюша (Родион Толоконников
), бойкая Сашка (Юлия Марычева
) и другие герои продолжат влюбляться, расставаться и взрослеть — даром что многим давно за 30. Внимание приковано к тем, кого незаслуженно обделили ранее, — к второстепенным героям.
Они оказываются в нелепых или драматичных ситуациях, которые позволяют каждому проявить себя и раскрыться неожиданным образом. Так, например, на съемках для обложки глянца впервые встретятся высокомерный фотограф Артемий (Артём Григорьев
) и популярная бодипозитивная блогерша Элеонора (Марина Вульф
). Их споры во время фотосессии проявят истинные страхи и желания героев. Становится очевидно, что никакой искусственный свет не заменит естественный, а собственная соломенная шляпка украсит лучше, чем гламурные аксессуары. В другом эпизоде легкая и непосредственная Саша вместе со взрослым и ответственным бойфрендом Максом (Павел Афонькин
) докажут, что расставание может быть таким же приятным, как празднование годовщины, — если партнеры умеют слышать друг друга.
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Над первыми двумя
сезонами «Естественного отбора» режиссер и шоураннер проекта Кирилл Алехин
работал в соавторстве с Керен Климовски
. Сценарий новых серий — результат совместного труда Ангелины Дебор
, Елены Вахрушевой
, Полины Ковынёвой
и Олега Хорошавина
. Создатели задаются вечными вопросами: как найти любовь? как правильно вести себя на свидании? как распознать знаки и сигналы судьбы? почему распадаются идеальные с виду пары? Каждой теме посвящена одна из восьми серий — по сути, самодостаточная короткометражка, откровенное высказывание о природном инстинкте, поиске своего человека и взаимной любви.
Хорошо знакомые большинству зрителей ситуации уже были показаны в предыдущих сезонах: и типичное знакомство девушки с властной мамой нерешительного бойфренда, и обреченная на провал попытка наладить отношения с бывшим, и множество неудачных знакомств в интернете. В новых сериях истории уже менее очевидные и более глубокие. В одном из эпизодов мы слышим мысли пары на первом свидании, которые поразительно отличаются от слов и действий. Мораль проста и понятна: будь собой, говори о своих желаниях, делись тем, что тревожит, — но как же сложно порой применить теорию на практике. В другой серии Вова учится танцевать, чтобы не опозорить невесту перед гостями на свадьбе. Во время занятий выясняется, что посторонний человек порой видит проблему яснее, чем ее несчастный обладатель. Через движения и пластику преподаватель помогает осознать, что парный танец невозможен в одиночку, ожидание и реальность неизбежно разойдутся, а доверие — это всегда риск. На сложные темы о взаимоотношениях герои говорят просто и со свойственной проектам Кирилла Алехина легкой иронией.
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В новых эпизодах режиссер продолжил экспериментировать с жанрами. Наиболее зрелищной и впечатляющей серией второго сезона стал «Мюзикл», где долгими репетициями была достигнута праздничная атмосфера «Ла-ла Ленда
». В финальном сезоне Алехин переосмыслил знакомые сюжеты и предложил неожиданную «упаковку» для каждой короткометражки. Так, типичный мальчишник показан в лучших вегасских традициях Тодда Филлипса
, а первое свидание — это не собеседование на должность идеальной девушки, но ток-шоу а-ля «Своя игра
», где главный приз — мужчина мечты.
Интересно, что финал каждой серии остается открытым. Титры появляются в тот самый момент, когда вот-вот произойдет развязка. Получилось ли запечатлеть для обложки несвойственную Элеоноре сексуальность? Справилась ли новая знакомая Вовы с эмоциональным потрясением от расставания? Насколько серьезными оказались намерения Вадима (Роман Михащук
) — парня с набором красных флажков? Поймет ли Вова, что он все еще зайка среди хищников, руководящих его жизнью? В заключительной серии некоторые ответы все же будут даны.
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Самый яркий и зрелищный, финальный сезон стал не точкой, а восклицательным знаком — логичным завершением всех переплетающихся историй. Здесь собрались полюбившиеся герои, с которыми наконец удается познакомиться ближе. Они столкнулись с новыми трудностями и приключениями, повзрослели, стали лучше понимать себя и как следствие — легче налаживать отношения с окружающими. В этом сезоне сконцентрировано все, за что «Естественный отбор» полюбился зрителю: московские крыши, танцы в парках, ток-шоу в кафе и свадьба в поле. Будете ли вы смаковать каждую серию отдельно, или посмотрите сезон сразу как альманах, неизбежно одно — удовольствие от просмотра и светлая грусть в финале.
Смотрите «Естественный отбор-3» в онлайн-кинотеатре Okko
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