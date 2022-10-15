«Естественный отбор-3»: Все кончается свадьбой

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Акын Акынёзю должен выбрать — или семья, или Эбру Шахин

Почти к каждому — трейлер с русскими субтитрами

Ад, попса и бензопилы: 22 аниме осени, которые заслуживают внимания

«Игра на выживание-2»: Новичкам не везет

4 октября

Звезды в тайге: Что случилось в первом сезоне «Игры на выживание»

Кто есть кто в сериале и почему не стоит доверять Игорю Вернику