Маска Илоны: «Развод» — комедия о браке, похожая на анекдот после евроремонта

В онлайн-кинотеатре Premier закончился первый сезон комедии «Развод» — сериала о бывших супругах, которые вынуждены и дальше жить вместе. Алексей Филиппов посмотрел все 16 серий и рассказывает, почему это высказывание уровня «хорошее дело браком не назовут».
Витя (Антон Шурцов
) — репортер канала «24/6», специалист по светлому нефильтрованному, фанат видеоприставки и самовлюбленный лентяй. Илона (Анна Глаубэ
) работает в студии красоты «Монсанту», предпочитает вино, ненавидит все неухоженное и неизящное, а также готова врать родителям, чтобы не волновать больное материнское сердце. Например, что их с Витей брак — счастливый, а еще — они ждут ребенка. На самом деле, конечно, нет: пара успешно развелась и давно бы разбежалась, если бы не общая квартира с ипотекой и дорогим ремонтом, после которого пропала стена между кухней и гостиной, а окна релоцировались на метр от места, указанного в документах. В общем, распавшаяся чета Кудряшовых оказалась в положении, но не в том, о котором думают их родители.
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Сериал «Развод»
Собственно, комедия в «Разводе
» раскинулась на трех китах: прогрессирующей лжи родителям, взаимной антипатии Илоны и Вити, выплескивающейся в не слишком яростные перепалки по утрам и мелкие пакости в течение дня, ну и неловких ситуациях, в которые соседи попадают вместе и порознь, когда не ссорятся и не врут. Психологическая достоверность сериала Антона Косьмина
и Марата Дулатова
, которые работали над популярным ситкомом «Интерны
», может посоревноваться с анекдотами про тещу, а в диалогах регулярно проскакивает безжалостная интонация Андрея Евгеньевича Быкова
. Причем примерно у всех персонажей, решивших подшутить над собеседником.
Накатанность юмористической схемы вряд ли ключевая проблема «Развода» Константина Колесова
. И даже не чугунная стереотипность, хотя бессилие циничного Вити перед разговорами о женской интимной гигиене — шутка из раздела бесполезных ископаемых. Сюжетная схема сериала держится на том, что герои бы уже счастливо не жили вместе, если бы не страх сказать родителям правду, однако ожидаемая беременность врывается в повествование лишь изредка, а за 16 эпизодов остается загадкой не только то, почему Илона и Витя вдруг разлюбили друг друга, но и что они нашли в этих глазах напротив.
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Собственно, философская «база» сериала в том, что мужчины и женщины удивительно непохожи: одни мажутся кремами и чуть ли спать не ложатся в полном косметическом обмундировании (тут вопросы, скорее, к гримерам), а другие превратят все в свалку, если их не держать в узде, да и цветок лишний раз купят лишь из ревности. Добавить к этому абстрактные работы, ничего не сообщающие о центральном дуэте, — и получится набор скетчей разной степени остроумия, где шутки с бородой иногда сочетаются с удачными находками.
Конечно, «Развод» нет смысла сравнивать ни с комедией «Давай разведемся
» Анны Пармас
, где фигурировали персонажи несколько старше, ни тем более с драмеди «Брачная история
» Ноа Баумбаха
, чей конфликт обрастал многочисленными подробностями на стыке художественного и экзистенциального. Comedy Club Production избегает бытовых подробностей как чумы, поэтому работа выполняет обязанности новой локации и встречи с друзьями, а год и страна за окном угадываются лишь благодаря русскому языку и смелому предположению, что все это происходит в условное «наше время» (из примет эпохи — запрещенную соцсеть называют для маскировки Телеграмом).
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Тем обиднее за обреченные затеряться клиповые изыски оператора Андрея Лунинского
(«Трудные подростки
») и преимущественно удачные актерские работы. В рамках предложенных обстоятельств сериал тянут харизмой и химией Глаубэ с Шурцовым, Наталья Суркова
и Алексей Симонов
(родители Вити), Анна Глазкова
и Олег Кассин
(родители Илоны), а также Иван Купреенко
, который в роли неудачливого друга главного героя звучит порой как голос разума (и вообще человеческий голос). Подруги Илоны (Алена Севастова
и Надежда Паршина
) удались сценаристам-мужчинам ожидаемо хуже — надо же было как-то в сюжет, где нет никого постороннего, ввернуть пару выходов Данилы Якушева
.
Кажется, куда большего внимания заслуживала непроизвольная игра слов, когда разведенные супруги пытаются развести не только друг друга, но и пожилых родственников. Но эта задача посложнее, чем объяснить, почему главные герои сошлись, разбежались и — спойлер? — снова сошлись.
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