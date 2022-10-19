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«Алиса не может ждать»: Подростковый бунт в стране чудовищ

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19 октября 2022

20 октября онлайн-кинотеатр START начинает показ нового сериала Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать» – драматической истории о девочке-подростке, затеявшей настоящий бунт. В главной роли снялась юная артистка Лиза Ищенко, которая после этого проекта, уверены, станет звездой.

«Алиса не может ждать»: Подростковый бунт в стране чудовищ

«Со мной что-то не так», – повторяет 15-летняя Алиса. Однажды на пешеходном переходе ее чуть не сбивает машина, которую девочка просто не заметила, почти лишившись возможности видеть предметы сбоку. Ее зрение с каждым годом будет становиться все хуже, пока не исчезнет вовсе. Этот диагноз заботливая мама (Анна Михалкова) благополучно скрыла от дочери, привычно отмахиваясь удобным «у тебя все хорошо». Но Алиса почувствовала, что на этот раз горы черники, как чудо-ягоды для восстановления зрения, вкупе с родительскими утешениями ситуацию не исправят, и втайне прочитала мамину переписку с лечащим врачом из лучшей московской клиники. Вердикт: болезнь неизлечима и неоперабельна, а значит, Алиса больше не может ждать. Она должна во что бы то ни стало завладеть собственной жизнью, перестав выполнять мамины хотелки о престижном лицее и радужном будущем, которого нет. Только методы для этого переворота девочка избирает самые радикальные – отвечая ложью на ложь.

Основой сложносочиненного сюжета «Алисы» послужила статья психолога Катерины Мурашовой, опубликованная в 2019 году. В ней рассказывалось о реальной девочке Инге, которая, в отличие от героини сериала, с самого детства знала о жестоком диагнозе, а в 15 лет окончательно убедилась, что, ослепнув, станет ненужной обществу. Она попросила школьную учительницу откликнуться на различные объявления о приеме на работу, представляясь незрячей. Несложно догадаться, что приглашений на собеседование не последовало. Тогда Инга придумала стать экзотической содержанкой и бросила школу, бесполезную для будущей профессии. Мама забила тревогу и призвала на помощь специалиста, которая попыталась переубедить девочку. Финал доподлинно неизвестен, короткая проблемная статья стала лишь завязкой сериала, где Наталия Мещанинова решила показать не только личную драму одного подростка, но и параллельные миры трех женщин разных поколений из одной семьи.

«Алиса не может ждать»: Подростковый бунт в стране чудовищ

Так, вместе с линией Алисы развивается история ее старшей сестры Юли (Таисия Вилкова), которая воспитывает маленького сына и живет с нелюбимым мужем Артемом, человеком со скверным характером и явной склонностью к абьюзу (Степан Девонин). После тяжелого дня девушка не хочет возвращаться домой, а секс с супругом для нее превращается в обязаловку. Теряя внимание жены и контроль над ситуацией, Артем в порыве ревности даже заявляется к Юле на работу – проверить, как она пялится на качков, ведь это, по его мнению, входит в обязанности администратора фитнесс-центра. Выбор Девонина на роль взбалмошного и растерянного мужчины, пытающегося казаться властным и способного закрутить роман на стороне, кажется крайне нетипичным и идет в разрез с его сериальным бэкграундом. Куда привычнее для зрителя его комедийные появления в амплуа неуверенного в себе рефлексанта в «Мир! Дружба! Жвачка!» или чересчур заботливого супруга в другом сериале ТНТ «Семья». Сам артист не только сыграл «Алисе» сложную роль, но и выступил полноценным соавтором сценария. Наталия Мещанинова уверяет, что делать выводы о его герое по первым сериям еще рано, поскольку по мере развития сюжета ситуация его взаимоотношений с женой перевернется.

«Алиса не может ждать»: Подростковый бунт в стране чудовищ

В целом мужчины в проекте показаны подозрительными и отталкивающими. Например, когда Алиса идет исполнять давнюю мечту — учиться играть на укулеле, — ее преподаватель (Дмитрий Лысенков) проявляет к ней отнюдь не наставнические чувства, а реальное сексуальное влечение. На приставания девочка холодно отвечает, что должна привыкать к отвращению. Ведь, чтобы найти деньги на новую жизнь, она готова продать девственность сразу после достижения возраста согласия.

Еще один мужчина, появляющийся в первых двух эпизодах только по скайпу, – это отец семейства (Михаил Трухин), ради которого мама и дочки охотно выстраивают фальшивый фасад идеальной жизни. Герои Михалковой, Трухина, Ищенко и Вилковой и впрямь внешне выглядят как суперсемья. Они живут в хорошо обставленной просторной квартире и, подобно героям другого сериала Мещаниновой «Пингвины моей мамы», играют в благополучие. Но очевидно, что никакая ложь не бывает во благо, и в любых отношениях близких людей душевная слепота оказывается куда страшнее реальной. Пока Алиса еще может различать цвета, она выбирает во всем нарочито яркие краски. Однако розовые пряди волос и голубые ресницы не способны оттянуть наступление полной темноты и скрыть зияющую пустоту в груди у одинокого и никем не понятого подростка.



Смотрите сериал «Алиса не может ждать» в онлайн-кинотеатре START.

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