«Алиса не может ждать»: Подростковый бунт в стране чудовищ

20 октября онлайн-кинотеатр START начинает показ нового сериала Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать» – драматической истории о девочке-подростке, затеявшей настоящий бунт. В главной роли снялась юная артистка Лиза Ищенко, которая после этого проекта, уверены, станет звездой.
«Со мной что-то не так
», – повторяет 15-летняя Алиса. Однажды на пешеходном переходе ее чуть не сбивает машина, которую девочка просто не заметила, почти лишившись возможности видеть предметы сбоку. Ее зрение с каждым годом будет становиться все хуже, пока не исчезнет вовсе. Этот диагноз заботливая мама (Анна Михалкова
) благополучно скрыла от дочери, привычно отмахиваясь удобным «у тебя все хорошо». Но Алиса почувствовала, что на этот раз горы черники, как чудо-ягоды для восстановления зрения, вкупе с родительскими утешениями ситуацию не исправят, и втайне прочитала мамину переписку с лечащим врачом из лучшей московской клиники. Вердикт: болезнь неизлечима и неоперабельна, а значит, Алиса больше не может ждать. Она должна во что бы то ни стало завладеть собственной жизнью, перестав выполнять мамины хотелки о престижном лицее и радужном будущем, которого нет. Только методы для этого переворота девочка избирает самые радикальные – отвечая ложью на ложь.
Основой сложносочиненного сюжета «Алисы» послужила статья
психолога Катерины Мурашовой, опубликованная в 2019 году. В ней рассказывалось о реальной девочке Инге, которая, в отличие от героини сериала, с самого детства знала о жестоком диагнозе, а в 15 лет окончательно убедилась, что, ослепнув, станет ненужной обществу. Она попросила школьную учительницу откликнуться на различные объявления о приеме на работу, представляясь незрячей. Несложно догадаться, что приглашений на собеседование не последовало. Тогда Инга придумала стать экзотической содержанкой и бросила школу, бесполезную для будущей профессии. Мама забила тревогу и призвала на помощь специалиста, которая попыталась переубедить девочку. Финал доподлинно неизвестен, короткая проблемная статья стала лишь завязкой сериала, где Наталия Мещанинова решила показать не только личную драму одного подростка, но и параллельные миры трех женщин разных поколений из одной семьи.
Так, вместе с линией Алисы развивается история ее старшей сестры Юли (Таисия Вилкова
), которая воспитывает маленького сына и живет с нелюбимым мужем Артемом, человеком со скверным характером и явной склонностью к абьюзу (Степан Девонин
). После тяжелого дня девушка не хочет возвращаться домой, а секс с супругом для нее превращается в обязаловку. Теряя внимание жены и контроль над ситуацией, Артем в порыве ревности даже заявляется к Юле на работу – проверить, как она пялится на качков, ведь это, по его мнению, входит в обязанности администратора фитнесс-центра. Выбор Девонина на роль взбалмошного и растерянного мужчины, пытающегося казаться властным и способного закрутить роман на стороне, кажется крайне нетипичным и идет в разрез с его сериальным бэкграундом. Куда привычнее для зрителя его комедийные появления в амплуа неуверенного в себе рефлексанта в «Мир! Дружба! Жвачка!
» или чересчур заботливого супруга в другом сериале ТНТ «Семья
». Сам артист не только сыграл «Алисе» сложную роль, но и выступил полноценным соавтором сценария. Наталия Мещанинова уверяет, что делать выводы о его герое по первым сериям еще рано, поскольку по мере развития сюжета ситуация его взаимоотношений с женой перевернется.
В целом мужчины в проекте показаны подозрительными и отталкивающими. Например, когда Алиса идет исполнять давнюю мечту — учиться играть на укулеле, — ее преподаватель (Дмитрий Лысенков
) проявляет к ней отнюдь не наставнические чувства, а реальное сексуальное влечение. На приставания девочка холодно отвечает, что должна привыкать к отвращению. Ведь, чтобы найти деньги на новую жизнь, она готова продать девственность сразу после достижения возраста согласия.
Еще один мужчина, появляющийся в первых двух эпизодах только по скайпу, – это отец семейства (Михаил Трухин
), ради которого мама и дочки охотно выстраивают фальшивый фасад идеальной жизни. Герои Михалковой, Трухина, Ищенко и Вилковой и впрямь внешне выглядят как суперсемья. Они живут в хорошо обставленной просторной квартире и, подобно героям другого сериала Мещаниновой «Пингвины моей мамы
», играют в благополучие. Но очевидно, что никакая ложь не бывает во благо, и в любых отношениях близких людей душевная слепота оказывается куда страшнее реальной. Пока Алиса еще может различать цвета, она выбирает во всем нарочито яркие краски. Однако розовые пряди волос и голубые ресницы не способны оттянуть наступление полной темноты и скрыть зияющую пустоту в груди у одинокого и никем не понятого подростка.
Смотрите сериал «Алиса не может ждать» в онлайн-кинотеатре START.
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