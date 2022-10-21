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«Кунгур»: Где вы чалились восемь лет назад?

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21 октября 2022
В онлайн-кинотеатре Okko начался показ сериала «Кунгур» – первого совместного проекта сервиса и новой продюсерской компании «Лампа», которую в прошлом году создали бизнесмен Александр Липский и Рубен Дишдишян. «Кунгур» продолжает тренд на интеграцию телеконтента в онлайн-платформы и в очередной раз демонстрирует, что даже за популярным детективным жанром вполне может скрываться общественно-политическое высказывание.

«Кунгур»: Где вы чалились восемь лет назад?

Поселок Рыбачий живет вполне заурядной провинциальной жизнью. Как следует из названия, местная экономика основана на рыболовстве, в котором задействованы почти все многочисленные мужики. Бабы торгуют снедью и народными промыслами на ближайшей туристической точке: поселку повезло, что рядом есть еще и целительный родник, куда приезжают на экскурсии. Контролируется хозяйство местным авторитетом Виктором (Евгений Харитонов), которого уважают и, что уж, побаиваются жители поселка. Но Рыбачий живет не только по законам автократии, здесь есть даже разнообразные общественные силы: например, квасной патриот в исполнении Виктора Сухорукова, который постоянно упрекает соседей Головиных в том, что они «пятая колонна» и любители Америки. Старший Головин (Владислав Ветров), директор школы, как может просвещает односельчан и задается риторическим вопросом: «Откуда эта дикая мысль, что либералы – враги России»? Младшая дочь Катя (Дарья Коныжева), отучившаяся в Москве и теперь работающая в этой же школе, тоже пытается сеять разумное, доброе и вечное. Ее брат Сергей (Александр Голубев) работает единственным в поселке полицейским – вполне приличным, приноровившимся к царящим в Рыбачьем укладам, но не злоупотребляющим служебным положением. Посадить то можно всех: и Виктора, который явно не без греха, и поддающих мужиков-рыбаков, далеко не всегда соблюдающих законы, да и родню тоже – захотят еще справедливости, выйдут с плакатами и получится уже незаконное собрание.

Так бы и жил Рыбачий – и впрямь слепок всей страны – спокойно, если бы в поселок не вернулся Егор Фадеев (Евгений Морозов), сидевший за убийство местного жителя и спустя восемь лет вышедший по УДО. Сам Фадеев в Рыбачьем – вечный чужак. Однажды он приехал сюда из Кунгура, влюбился в красавицу Анну (Виктория Романенко) и даже устроил с ней свадьбу, которой долго противились родственники девушки. И не зря. Именно на свадьбе и произошло убийство, жертвой которого стал брат Анны. Свидетели во главе с женой Головина, бухгалтершей Раисой (Анна Котова-Дерябина) указали на Егора. Так парень и отправился за решетку, а, отсидев свое, решил вернуться не в Кунгур или какой-то другой города побольше Рыбачьего, но в злосчастный поселок – в надежде на справедливость и поиск настоящего преступника. Ведь брата Анны Егор не убивал. Только вот в Рыбачьем никто Фадееву не рад: у каждого жителя есть секреты, так или иначе связанные с событиями того дня. И все эти восемь лет они пытались забыть о той «кровавой» свадьбе.

«Кунгур»: Где вы чалились восемь лет назад?

«Кунгур» написали Константин Галдаев и Георгий Селегей, работавшие над сериалами «Второе зрение» и «Салам Масква», а поставил Сергей Попов, который снимал не только историческую «Фурцеву», но и недавнее «Заключение» с Викторией Исаковой. В результате их совместный проект несколько отходит от парадигмы отечественных детективов. Здесь нет обязательного столичного следователя, приезжающего в провинцию, чтобы навести там шороха, да и какими-то феноменальными способностями по раскрытию уголовных дел здесь никто не отличается. «Кунгур» – это, скорее, драма о поиске справедливости, пусть и решенная в детективном формате, который в данном случае уходит на второй план. Гораздо важнее фактура Рыбачьего – и впрямь слепка малой родины, где время застыло не восемь лет назад, а гораздо раньше. Действие «Кунгура» формально происходит в наши дни, но в эстетике сериала больше общего не с недавними проектами, а, например, с сериалом «Город», действие которого происходило в 1960-е. Да, в «Кунгуре» есть отголоски условного прошлого: ближе к середине тихое повествование о поиске преступника среди местных жителей начинает прессовать криминальная линия, будто бы вышедшая из «ментовских войн» 1990-х. С другой стороны, борьба с бандитизмом в нашей стране тоже не ограничивается конкретными временными отрезками. Тема полицейских и воров актуальна всегда, как классика про «униженных и оскорбленных». И точно также среди них много осужденных несправедливо и тех, кто не понес должного наказания.

Серьезному восприятию «Кунгура» мешает разве что телевизионное ДНК, вынуждающее авторов лавировать между психологическим детективом и мелодрамой, на что брошены силы солидного актерского состава (небольшая, но важная роль есть у Бориса Невзорова, для которого «Кунгур» стал одной из последних работ в кино). Солирует при этом Евгений Морозов, который после сериала «Зулейха открывает глаза» закрепился в звании большого драматического артиста. Но «телекартинку», перекочевавшую на стриминг-сервисы, видимо, уже можно считать вполне сложившимся трендом: до «Кунгура» в том же Okko вышел второй сезон «Вороны», а на Premier показали «Художника», который только сейчас начал выходить на «России». «Кунгуру», видимо, тоже уготована телепремьера, но для начала небанальный детектив должны оценить более прогрессивные онлайн-зрители.

Сериал «Кунгур» в онлайн-кинотеатре Okko с 20 октября.


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