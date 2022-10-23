«Секреты семейной жизни-2»: Блогер, киллер, его жена и ее любовник

Онлайн-кинотеатр KION 21 октября начал показывать второй сезон «Секретов семейной жизни» — дерзкой черной, даже «тарантиновской», комедии, в прошлом году получившей несколько наград российских и международных фестивалей веб-сериалов. Режиссером новой части стал Михаил Поляков, а к актерскому составу — Алена Михайлова, Петр Скворцов и Федор Лавров на месте – присоединились Риналь Мухаметов в роли хорошего (пока что) парня и Регина Тодоренко, иронично обыгрывающая свой собственный блогерский образ и опыт.
Полина (Михайлова) и Никита (Скворцов) — рекламщики и по совместительству серийные убийцы. Популярные в сети под прозвищем «санитайзеры», так как убивают они исключительно самых отвратительных контент-мейкеров, вроде фейковой веганши — любительницы собачьего мяса — и всяческих трэш-стримеров. «Карьера» киллеров началась случайно, а продолжается поневоле, так как их маленький секретик однажды стал известен беспринципному полицейскому Роману Андреевичу (Лавров). Теперь коп, который тоже завел блог и паразитирует не только на смм-мощностях агентства, где работают Полина и Никита, но и на них самих, точнее на «санитайзерах» (цель его сетевого персонажа заключается в их поимке), шантажирует ребят и заставляет продолжать. Они же мечтают выйти из дела — Полина не так давно узнала, что беременна, и хоть брак давно трещит по швам, так что не справляется уже даже психотерапевт (Светлана Камынина
), оба нет-нет, да и мечтают о спокойном совместном будущем.
До этого, впрочем, очевидно далеко, и проблемы растут как снежный ком. На похоронах начальницы Леры (Екатерина Стеблина
) герои знакомятся с ее братом и наследником Артемом (Риналь Мухаметов), которому предстоит занять ее место в компании — и с которым Полина, памятуя об адюльтере Никиты и Леры, не прочь пофлиртовать. Еще одной гостьей церемонии, переросшей в поминальную вечеринку, становится блогерша Кира Крауч (Регина Тодоренко) с 27 млн подписчиков — ее тут же берет в оборот Роман Андреевич. Кажется, «санитайзеров» ждет новое дело — только если они не успеют разобраться с полицейским раньше.
Сериал закономерно, учитывая успех первого сезона
, «обрастает» новыми звездами, а сюжет — новыми абсурдными, в хорошем смысле, поворотами, что тоже логично. Герои Мухаметова и Тодоренко — своеобразная проверка для Полины и Никиты, ведь, очевидно, что эти персонажи так или иначе повлияют не только на историю, но и на взаимоотношения пары. Хэппи-энд в духе «и жили они долго и счастливо» кажется все менее реальным, скорее уже просто «умерли в один день».
Авторы «Секретов» продолжают довольно бескомпромиссно иронизировать над различными сетевыми явлениями. Все это, конечно, черный юмор. Взять хотя бы обыгранный в одной из новых серий кейс трэш-стримов, во время которых блогеры довольно жестко и опасно издеваются над зрителями и гостями. В реальности такие истории уже заканчиваются смертями и уголовными делами, здесь — бешеным экшеном в прямом эфире. Или же героиня Регины Тодоренко, вымышленная инфлюэнсерша Кира Крауч — ее биография утрированно обыгрывает некоторые широко известные эпизоды из биографии самой Тодоренко. Смело и, надо отдать должное исполнительнице, самоиронично — едва оправившись от публичного скандала, найти силы над ним посмеяться.
Персонаж Риналя Мухаметова — пока самый загадочный. По идее, единственный положительный герой, на деле — ожидать такого простого решения от «Секретов семейной жизни» было бы самонадеянно. Впрочем, сентиментальная линия в сериале все-таки присутствует, и семейная мелодрама Никиты и Полины, хоть и обыгранная с общей насмешливой интонацией, с первых эпизодов была ключевым сюжетом. В конце концов все это — глобально про кризис отношений, этакая замысловатая метафора. Не зря ведь сцены с приемами у терапевта все еще остаются рефреном, повторяющимися интермедиями, в ходе которых герои, как будто бы завуалированно, а на самом деле максимально честно проговаривают собственные страхи и тревоги и пытаются искать решения. Что делать, если мужа с женой связывают убийства, а подготовка к ним когда-то оказалась самым будоражащим опытом близости? Возможно, стоит продолжать — ну или, по крайней мере, сделать вид.
Смотрите «Секреты семейно жизни-2» в онлайн-кинотеатре KION с 21 октября.
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