Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Петербург Достоевского
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Секреты семейной жизни-2»: Блогер, киллер, его жена и ее любовник

Обзор сериалов >>
23 октября 2022

Онлайн-кинотеатр KION 21 октября начал показывать второй сезон «Секретов семейной жизни» — дерзкой черной, даже «тарантиновской», комедии, в прошлом году получившей несколько наград российских и международных фестивалей веб-сериалов. Режиссером новой части стал Михаил Поляков, а к актерскому составу — Алена Михайлова, Петр Скворцов и Федор Лавров на месте – присоединились Риналь Мухаметов в роли хорошего (пока что) парня и Регина Тодоренко, иронично обыгрывающая свой собственный блогерский образ и опыт.

«Секреты семейной жизни-2»: Блогер, киллер, его жена и ее любовник

Полина (Михайлова) и Никита (Скворцов) — рекламщики и по совместительству серийные убийцы. Популярные в сети под прозвищем «санитайзеры», так как убивают они исключительно самых отвратительных контент-мейкеров, вроде фейковой веганши — любительницы собачьего мяса — и всяческих трэш-стримеров. «Карьера» киллеров началась случайно, а продолжается поневоле, так как их маленький секретик однажды стал известен беспринципному полицейскому Роману Андреевичу (Лавров). Теперь коп, который тоже завел блог и паразитирует не только на смм-мощностях агентства, где работают Полина и Никита, но и на них самих, точнее на «санитайзерах» (цель его сетевого персонажа заключается в их поимке), шантажирует ребят и заставляет продолжать. Они же мечтают выйти из дела — Полина не так давно узнала, что беременна, и хоть брак давно трещит по швам, так что не справляется уже даже психотерапевт (Светлана Камынина), оба нет-нет, да и мечтают о спокойном совместном будущем.

«Секреты семейной жизни-2»: Блогер, киллер, его жена и ее любовник

До этого, впрочем, очевидно далеко, и проблемы растут как снежный ком. На похоронах начальницы Леры (Екатерина Стеблина) герои знакомятся с ее братом и наследником Артемом (Риналь Мухаметов), которому предстоит занять ее место в компании — и с которым Полина, памятуя об адюльтере Никиты и Леры, не прочь пофлиртовать. Еще одной гостьей церемонии, переросшей в поминальную вечеринку, становится блогерша Кира Крауч (Регина Тодоренко) с 27 млн подписчиков — ее тут же берет в оборот Роман Андреевич. Кажется, «санитайзеров» ждет новое дело — только если они не успеют разобраться с полицейским раньше.

Сериал закономерно, учитывая успех первого сезона, «обрастает» новыми звездами, а сюжет — новыми абсурдными, в хорошем смысле, поворотами, что тоже логично. Герои Мухаметова и Тодоренко — своеобразная проверка для Полины и Никиты, ведь, очевидно, что эти персонажи так или иначе повлияют не только на историю, но и на взаимоотношения пары. Хэппи-энд в духе «и жили они долго и счастливо» кажется все менее реальным, скорее уже просто «умерли в один день».

«Секреты семейной жизни-2»: Блогер, киллер, его жена и ее любовник

Авторы «Секретов» продолжают довольно бескомпромиссно иронизировать над различными сетевыми явлениями. Все это, конечно, черный юмор. Взять хотя бы обыгранный в одной из новых серий кейс трэш-стримов, во время которых блогеры довольно жестко и опасно издеваются над зрителями и гостями. В реальности такие истории уже заканчиваются смертями и уголовными делами, здесь — бешеным экшеном в прямом эфире. Или же героиня Регины Тодоренко, вымышленная инфлюэнсерша Кира Крауч — ее биография утрированно обыгрывает некоторые широко известные эпизоды из биографии самой Тодоренко. Смело и, надо отдать должное исполнительнице, самоиронично — едва оправившись от публичного скандала, найти силы над ним посмеяться.

«Секреты семейной жизни-2»: Блогер, киллер, его жена и ее любовник

Персонаж Риналя Мухаметова — пока самый загадочный. По идее, единственный положительный герой, на деле — ожидать такого простого решения от «Секретов семейной жизни» было бы самонадеянно. Впрочем, сентиментальная линия в сериале все-таки присутствует, и семейная мелодрама Никиты и Полины, хоть и обыгранная с общей насмешливой интонацией, с первых эпизодов была ключевым сюжетом. В конце концов все это — глобально про кризис отношений, этакая замысловатая метафора. Не зря ведь сцены с приемами у терапевта все еще остаются рефреном, повторяющимися интермедиями, в ходе которых герои, как будто бы завуалированно, а на самом деле максимально честно проговаривают собственные страхи и тревоги и пытаются искать решения. Что делать, если мужа с женой связывают убийства, а подготовка к ним когда-то оказалась самым будоражащим опытом близости? Возможно, стоит продолжать — ну или, по крайней мере, сделать вид.

Смотрите «Секреты семейно жизни-2» в онлайн-кинотеатре KION с 21 октября.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Алена Михайлова и Петр Скворцов спасают свой брак во втором сезоне «Секретов семейной жизни»
Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов
Риналь Мухаметов: «Я всегда думал, что буду комедийным артистом»
«Вампиры средней полосы» получили Национальную премию в области веб-индустрии в номинации интернет-сериалов
На Национальную премию в области веб-индустрии претендуют 55 российских сериалов
Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков
«Русская Кибердеревня» и «Секреты семейной жизни» удостоены наград Седьмого Берлинского веб-фестиваля
Четыре российских проекта вошли в программу Берлинского веб-фестиваля
Алёна Михайлова и Пётр Скворцов раскроют новые «Секреты семейной жизни»
«Дочь коммуниста» получила главный приз Третьего фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest
В программу третьего фестиваля Realist Web Fest включены сериалы с Алёной Михайловой, Петром Скворцовым и Ян Гэ
«Секреты семейной жизни» с Петром Скворцовым и Алёной Михайловой покажут за рубежом
Поиск по меткам
KIONвеб-сериалыНаталия ГригорьеваРоссийские сериалы
персоны
Светлана КамынинаФёдор ЛавровАлёна МихайловаРиналь МухаметовМихаил Поляков (IV)Пётр СкворцовЕкатерина СтеблинаРегина Тодоренко
фильмы
Секреты семейной жизниСекреты семейной жизни-2

фотографии >>
«Секреты семейной жизни-2»: Блогер, киллер, его жена и ее любовник фотографии
«Секреты семейной жизни-2»: Блогер, киллер, его жена и ее любовник фотографии
«Секреты семейной жизни-2»: Блогер, киллер, его жена и ее любовник фотографии
«Секреты семейной жизни-2»: Блогер, киллер, его жена и ее любовник фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Загадочная история Бенджамина Баттона»

Скорбим

Давид Кеосаян
19 октября скончался режиссёр, продюсер Давид Кеосаян.

День рождения >>

Алексей Агранович
Елена Борзова
Станислав Бородокин
Ольга Гзовская
Наталья Гудкова
Сергей Гурьев
Елена Шевченко
Татьяна Шестакова
Александр Январёв
Колин Грэй
Кейт дель Кастильо
Эмилия Кларк
Сара Лэйн
Брэдли Пирс
Райан Рейнольдс
Брайана Эвигэн
все родившиеся 23 октября >>

Афиша кино >>

Андрей Рублёв
СССР, 1966-1969
Бьютифул
драма
Испания, Мексика, 2010
Я иду искать. Королевская игра
боевик, триллер
Великобритания, 2022
Велга
Россия, 2022
Петрополис
драма, научная фантастика, триллер
Россия, 2022
Зловещий свет
мистика, фильм ужасов
США, 2022
Римские расставания
комедия, мелодрама
Италия, Испания, 2021
Шрамы Парижа
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2022
Астрал. Реинкарнация
триллер, фильм ужасов
Филиппины, 2019
Большое путешествие. Специальная доставка
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2022
Грозный папа
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2022
Звоните Джейн
драма, исторический фильм, комедия
США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен