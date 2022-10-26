«Аврора»: Звезда пленяющего несчастья

В онлайн-кинотеатре more.tv выходит черная комедия Романа Волобуева «Аврора» — история актрисы, которая прославилась в детстве, а в 25 лет уже не знает, что делать с этой жизнью. Алексей Филиппов, посмотрев первые три эпизода, размышляет, как российское кино травмирует людей.
В середине сытых нулевых российский прокат покоряет «Аврора
» режиссера Епифанова
— отечественная криминальная драма о девочке, которая ищет справедливости в компании суровых мордоворотов. Не по годам смурная Саша Зорина (Вера Островская
), которую слава настигает в десять лет, на интервью чеканит, что все актрисы несчастны, это неблагодарный труд, а ее мечта — поступить на ветеринарный.
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15 лет спустя Зорина (Лена Тронина
) окажется в клетке обстоятельств: алкогольная зависимость и растущие долги живут с ней в просторной, но захламленной квартире, как и вечно голодный кот бывшего Ларс. Хозяйка требует квартплату, подруга обкладывает матом за украденные мексиканские сапоги, последний месяц выпал из памяти почти целиком, Ларс мешает смотреть порно, а кастинг-директора не торопятся звать даже на эпизодические роли — себе дороже. В общем, на душе — и за окном — сентябрь.
Единственная надежда — подработка на горячей линии психологической помощи, куда звонят потенциальные самоубийцы. Один из клиентов предлагает Саше заглянуть в книгу Джозефа Конрада
«Сердце тьмы
», которую она автоматически таскает уже чуть ли не год, где в качестве закладки оказывается положительный тест на беременность.
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Рецензия на «Просто представь, что мы знаем»
Одиссея Зориной по душевным развалинам «креативного класса» раскрашена разочарованием, насмешкой и легким отвращением — коктейль, в общем-то, свойственный проектам Романа Волобуева
, постановщика «Последнего министра
» и «Просто представь, что мы знаем
». Как и интерес к неуживчивым персонажам на относительном дне жизни, которые и оттолкнулись бы, чтобы заплыть повыше, но не готовы идти, как окружающие, по головам.
Проще говоря, «Аврора
» начинается как черноватая трагикомедия о неприятной героине в неприятных обстоятельствах, которая по миллиметру берет сопровождающий ее хаос под контроль. Мешают ей, кажется, не затапливаемые алкоголем ментальные сложности — видимо, съемки в народном хите травмировали Зорину больше, чем она может вспомнить, — а тотальный мрак окружающих: циничных, равнодушных, двуличных. Абсурдный монолог охранника о том, что все прогнило на овощебазе, как будто передразнивает сокрытую моральную позицию героини, которая славится на горячей линии нулевой смертностью — потому что ей на эго страждущих наплевать.
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Сергей Бодров и понятия онемевшего мира
Корни такого строгого мировоззрения уходят в черно-белую драму, где маленькая Аврора ставила рэкетиру Шпале на вид, что у человека всегда есть выбор: пойти в школу или не пойти, предать или не предавать. Эдакий микс опасного максимализма Плюмбума
и моральной контузии Данилы Багрова
; Абдрашитов
и Балабанов
для отечественного кино до сих пор родитель 1 и родитель 2, пускай и поминают всуе все чаще только второго.
Вот и в тут готовящая материал к 15-летию шедевра «замглавреда "Искусства кино"» (Дарья Екамасова
) называет картину Епифанова «Балабановым для бедных», вбрасывая эту реплику в числе идиотских вопросов и, видимо, ироничного факта, что Тарантино
включил «Аврору» в список любимых фильмов на пятом месте. Такая шутка с дисконтом тем удивительнее, что сценарий писали два человека с кинокритическим бэкграундом — звезда профессии и «Афиши» Роман Волобуев, а также Елена Смолина
, возглавлявшая журнал Empire и писавшая чуткие рецензии в GQ и том же «Искусстве кино».
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В аниме тоже упоминают Тарантино — но интереснее
На фоне насмотренности и погруженности в материал сценарного дуэта (в этом качестве их уравновешивает продюсер Александр Бондарев
) удивляет довольно скудная фактура. Киномания сводится к замаскированному неймдропингу — кота зовут в честь Триера
, Зорина пьет виски McDonagh (МакДона
), актрисы обсуждают «тот ужасный румынский фильм
», — а мелкие шпильки в адрес «высоколобых критиков» не работают как гэг и не высвечивают хотя бы какой-то специфики этой богом забытой профессии. Семилетняя режиссеркая практика Волобуева выдает себя наблюдениями, что актрисы несчастны, ругаются матом и постоянно пьют, а звукорежиссер не может не залезть микрофоном в кадр. Психоаналитик в исполнении Александра Голубкова
похож на стереотип из начала нулевых — притом, что современного зрителя и производителя трудно заподозрить в незнакомстве с сеансами душевного врачевания.
Кажется, что создатели «Авроры» не определились с интонацией: врачевать или высмеивать, посыпать голову пеплом или вывернуть душу — героини и индустрии. Так, сцены из картины Епифанова напоминают шарж на отечественное кино нулевых, больное памятью о 90-х, а современный сегмент зациклен на реалиях 2010-х, где «фантазии пожилых режиссеров» изредка разбавляются неоднозначными героями/героинями, мигрирующими на российские стриминги из фантазмов об обыкновенных антигероях из золотого века американского кабельного 20-летней давности. Осветит ли в итоге местная Аврора дорогостоящую разруху вечного повторения российской жизни — ключевая интрига. Проработка деталей, правда, вынуждает не ждать откровений.
Смотрите сериал «Аврора» в онлайн-кинотеатрах more.tv и wink с 26 октября
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