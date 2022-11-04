Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Короткометражный фильм «Снаряды для девочки»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Право на свободу»: Страна рабов, страна волонтеров

Обзор сериалов >>
4 ноября 2022

В онлайн-кинотеатре Wink вышел мини-сериал «Право на свободу», дебютная сценарная и режиссерская работа Артема Дубры — социальная драма с Кириллом Кяро в роли руководителя полулегальной волонтерской организации, спасающей людей из рабства во всевозможных его современных проявлениях. Без откровенной «чернухи» — этакие «Продукты 24» для слабонервных.

«Право на свободу»: Страна рабов, страна волонтеров

Антон (Илья Малаков) и его девушка Саша (Валерия Куликова) едут в такси в аэропорт, обсуждают продажу квартиры в России и выбирают апартаменты на Кипре, куда молодого человека, очевидно, неплохого айтишника, пригласили на работу. Внезапно у Антона звонит телефон — соседка его мамы встревоженно сообщает, что давно ее не видела, а из квартиры плохо пахнет. Развернув машину, пара мчится в соседний город, где обнаруживает, что пожилая женщина пропала — дома ее явно не было много дней. На телефон она не отвечает, в полиции не спешат помогать. В растерянности Антон и Саша возвращаются на автовокзал, где их внимание привлекает старушка-попрошайка и «опекающие» ее суровые парни – так называемая нищенская мафия. Подумав, что его мать может быть в плену у этой банды, айтишник опрометчиво решает проследить за старушкой и парнями и, конечно, попадает в переплет. Откуда его, а также всех остальных пленников, по счастливому стечению обстоятельств вызволяет загадочный отряд в масках под руководством Кирилла (Кирилл Кяро). Оказывается, что это — волонтеры, специализирующиеся на борьбе с рабством и периодически устраивающие подобные облавы на места, где незаконно удерживают людей. И Антон понимает — эти люди могут помочь ему найти маму, а он им сможет оказать техподдержку. Переезд на Кипр, кажется, отменяется — Саша, прости.

Названный герой нашего времени, IT-специалист, судьба которого складывается стандартно для этой профессии — и логично приводит его к «офферу» за рубежом и к релокации — меняет свою жизнь, превращаясь в героя настоящего. Понятно, что через личную историю, связанную с матерью, но все же. Тем более что с мамой они, как выясняется, и не были особенно близки в последнее время. Много работы и расстояние, как итог — редкие телефонные разговоры, еще более редкие визиты. Но совесть Антон все-таки не потерял, и один правильный поступок тянет за собой вереницу других. Похожий сюжет у победившего в одной из секций ММКФ и еще не вышедшего в прокат «Здорового человека» Петра Тодоровского с Никитой Ефремовым — мотивации героев, конечно, слегка разнятся, но оба сталкиваются с непониманием со стороны близких. Девушка Антона Саша с плохо скрываемым раздражением пытается поначалу поддержать любимого, напрасно веря в то, что ни сегодня, так завтра он в волонтерство наиграется, и они улетят на Кипр.

«Право на свободу»: Страна рабов, страна волонтеров

Куда более интересную и животрепещущую тему в «Праве на свободу» поднимает, однако, сама линия волонтеров, точнее тех, кому они помогают. Речь о вроде бы всем известной, но нерешаемой проблеме современного рабства: тут и попрошайки-невольники в плену у цыганского табора, и наркоманы на принудительной реабилитации, больше похожей на тюрьму. Эти истории, одна другой трагичнее, показывают не только вполне реальное положение дел — вспоминается и скандал с фондом «Город без наркотиков», и жуткая история «гольяновских рабов», ставшая основой для сценария фильма «Продукты 24» — но и работу тех, кто борется с подобным беззаконием и унижением человеческого достоинства. В сериале группа Кирилла, под стать ему, — в основном команда суровых людей, чеченских ветеранов, среди которых, впрочем, выделяются координатор Вика (Варвара Феофанова) и юный Илья (Олег Чугунов), оба персонажа сочувствующие и готовые рисковать жизнью. Вика — из-за не совсем уже здоровой и изматывающей одержимости делом, Илья — во многом благодаря юношескому бесстрашию.

Айтишник Антон поначалу смотрит на них немигающим взглядом округлившихся глаз — за считанные дни, если не часы, он обнаруживает совершенно иную реальность, которая должна была быть параллельной его сытой и размеренной жизни, но пересеклась с ней. И равнодушным уже не останешься, даже если придется оказаться вне закона – и технарь бросается, как в омут с головой, взламывать базы и системы, благородно ставя крест на всех потенциальных Кипрах. Ведь бороться с подпольем можно только подпольно – такая уж страна.

Смотрите сериал «Право на свободу» в онлайн-кинотеатре Wink.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Рабство в XXI веке: Алёна Бабенко, Ирина Безрукова и Кирилл Кяро
Кирилл Кяро, Илья Малаков и Варвара Феофанова будут отстаивать «Право на свободу»
Фильм Михаила Бородина «Продукты 24» примет участие в Токийском кинофестивале
Постой, паровоз: 44 новых российских сериала осени 2022 года
Новые дикие: Восемь примечательных фильмов ММКФ-2022
Иранский фильм «Без предварительной договоренности» стал победителем ММКФ
Московский международный кинофестиваль откроется премьерой исторической драмы «Сердце пармы»
«Продукты 24»: Абсолютно проклято
Берлинале-2022: Без любви, но с решительностью
Фильмы «Продукты 24» Михаила Бородина и «Счaстье» Аскара Узабаева включены в «Панораму» 72-го Берлинале
«Нуучча» и «Здоровый человек» отправятся в Таллин
Никита Ефремов станет «Здоровым человеком»
Молоко за вредность: 76 отечественных фильмов 2021 года
Поиск по меткам
winkНаталия ГригорьеваРоссийские сериалы
персоны
Артём ДубраНикита ЕфремовВалерия КуликоваКирилл КяроИлья МалаковПётр Тодоровский (мл.)Варвара ФеофановаОлег Чугунов
фильмы
Здоровый человекПраво на свободуПродукты 24

фотографии >>
«Право на свободу»: Страна рабов, страна волонтеров фотографии
«Право на свободу»: Страна рабов, страна волонтеров фотографии
«Право на свободу»: Страна рабов, страна волонтеров фотографии
«Право на свободу»: Страна рабов, страна волонтеров фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Короткометражный фильм «Снаряды для девочки»

Скорбим

Елена Корнилова
2 ноября ушла из жизни актриса Елена Корнилова.

День рождения >>

Алексей Багдасаров
Галина Боб
Надежда Горшкова
Евгений Карельских
Ирина Карташёва
Карина Моритц
Евгений Сахаров (II)
Сесиль Свердлова
Алексей Титков
Марлен Жобер
Бартломей Кочедофф
Мэттью Макконахи
Мэттью Риз
Лоретта Суит
Джастин Уэдделл
Сезар Эвора
все родившиеся 4 ноября >>

Афиша кино >>

Женщины на грани нервного срыва
драма, комедия
Испания, 1988
Любовники
комедия
Россия, 2022
Чрезвычайная ситуация
боевик, триллер, фильм-катастрофа
Южная Корея, 2021
Золотые соседи
драма
Россия, 2022
Осанна
биография, исторический фильм
Россия, 2018
Пётр I. Последний царь и первый император
исторический фильм
Россия, 2022
Заступница
исторический фильм
Россия, 2013
В эфире
триллер
США, Франция, 2022
Под облаками
драма, комедия
Бельгия, Франция, 2021
Святитель
биография, исторический фильм
Россия, 2020
Я буду жить
комедия
Россия, 2022
90 футов от дома
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен