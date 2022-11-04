«Право на свободу»: Страна рабов, страна волонтеров

В онлайн-кинотеатре Wink вышел мини-сериал «Право на свободу», дебютная сценарная и режиссерская работа Артема Дубры — социальная драма с Кириллом Кяро в роли руководителя полулегальной волонтерской организации, спасающей людей из рабства во всевозможных его современных проявлениях. Без откровенной «чернухи» — этакие «Продукты 24» для слабонервных.
Антон (Илья Малаков
) и его девушка Саша (Валерия Куликова
) едут в такси в аэропорт, обсуждают продажу квартиры в России и выбирают апартаменты на Кипре, куда молодого человека, очевидно, неплохого айтишника, пригласили на работу. Внезапно у Антона звонит телефон — соседка его мамы встревоженно сообщает, что давно ее не видела, а из квартиры плохо пахнет. Развернув машину, пара мчится в соседний город, где обнаруживает, что пожилая женщина пропала — дома ее явно не было много дней. На телефон она не отвечает, в полиции не спешат помогать. В растерянности Антон и Саша возвращаются на автовокзал, где их внимание привлекает старушка-попрошайка и «опекающие» ее суровые парни – так называемая нищенская мафия. Подумав, что его мать может быть в плену у этой банды, айтишник опрометчиво решает проследить за старушкой и парнями и, конечно, попадает в переплет. Откуда его, а также всех остальных пленников, по счастливому стечению обстоятельств вызволяет загадочный отряд в масках под руководством Кирилла (Кирилл Кяро). Оказывается, что это — волонтеры, специализирующиеся на борьбе с рабством и периодически устраивающие подобные облавы на места, где незаконно удерживают людей. И Антон понимает — эти люди могут помочь ему найти маму, а он им сможет оказать техподдержку. Переезд на Кипр, кажется, отменяется — Саша, прости.
Названный герой нашего времени, IT-специалист, судьба которого складывается стандартно для этой профессии — и логично приводит его к «офферу» за рубежом и к релокации — меняет свою жизнь, превращаясь в героя настоящего. Понятно, что через личную историю, связанную с матерью, но все же. Тем более что с мамой они, как выясняется, и не были особенно близки в последнее время. Много работы и расстояние, как итог — редкие телефонные разговоры, еще более редкие визиты. Но совесть Антон все-таки не потерял, и один правильный поступок тянет за собой вереницу других. Похожий сюжет у победившего в одной из секций ММКФ и еще не вышедшего в прокат «Здорового человека
» Петра Тодоровского
с Никитой Ефремовым
— мотивации героев, конечно, слегка разнятся, но оба сталкиваются с непониманием со стороны близких. Девушка Антона Саша с плохо скрываемым раздражением пытается поначалу поддержать любимого, напрасно веря в то, что ни сегодня, так завтра он в волонтерство наиграется, и они улетят на Кипр.
Куда более интересную и животрепещущую тему в «Праве на свободу» поднимает, однако, сама линия волонтеров, точнее тех, кому они помогают. Речь о вроде бы всем известной, но нерешаемой проблеме современного рабства: тут и попрошайки-невольники в плену у цыганского табора, и наркоманы на принудительной реабилитации, больше похожей на тюрьму. Эти истории, одна другой трагичнее, показывают не только вполне реальное положение дел — вспоминается и скандал с фондом «Город без наркотиков», и жуткая история «гольяновских рабов», ставшая основой для сценария фильма «Продукты 24» — но и работу тех, кто борется с подобным беззаконием и унижением человеческого достоинства. В сериале группа Кирилла, под стать ему, — в основном команда суровых людей, чеченских ветеранов, среди которых, впрочем, выделяются координатор Вика (Варвара Феофанова
) и юный Илья (Олег Чугунов
), оба персонажа сочувствующие и готовые рисковать жизнью. Вика — из-за не совсем уже здоровой и изматывающей одержимости делом, Илья — во многом благодаря юношескому бесстрашию.
Айтишник Антон поначалу смотрит на них немигающим взглядом округлившихся глаз — за считанные дни, если не часы, он обнаруживает совершенно иную реальность, которая должна была быть параллельной его сытой и размеренной жизни, но пересеклась с ней. И равнодушным уже не останешься, даже если придется оказаться вне закона – и технарь бросается, как в омут с головой, взламывать базы и системы, благородно ставя крест на всех потенциальных Кипрах. Ведь бороться с подпольем можно только подпольно – такая уж страна.
Смотрите сериал «Право на свободу» в онлайн-кинотеатре Wink.
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