Мама миа, дольче вита и коза ностра: Богачи отдыхают на Сицилии во втором сезоне «Белого лотоса»

На видеосервис Amediateka вернулся сериал «Белый лотос» — тихий прошлогодний хит, достойный похвалы хотя бы за то, что триумфально возродил карьеру актрисы Дженнифер Кулидж, на десятилетия застрявшей в образе «мамы Стифлера». Поняв, что она — жемчужина проекта, авторы во главе с шоураннером Майком Уайтом переместили ее героиню и во вторую часть, в новую локацию и в окружение новых персонажей. Не менее богатых, порочных и комичных.
Лодка с логотипом «Белого лотоса» — оказывается, это не один гавайский резорт, а сеть люксовых отелей по всему миру — причаливает к сицилийской пристани. На итальянском «лазурном берегу» гостей встречает услужливый персонал гостиницы под предводительством управляющей Валентины (Сабрина Импацциаторе
), командующей стандартное «Улыбаемся и машем». Новые постояльцы — обеспеченные американцы всех мастей. Двое бывших соседей по комнате в общаге колледжа, Кэмерон (Тео Джеймс
) и Итан (Уилл Шарп
), разбогатевшие то ли на стартапах, то ли на инвестициях, со своими женами — Дафной (Мэган Фэйхи
) и Харпер (Обри Плаза
) соответственно. Три поколения семьи Ди Грассо, американцев с итальянскими корнями, приехавших в мужской отпуск ради исследования исторической родины: дед Берт (Ф. Мюррей Абрахам
), отец Доминик (Майкл Империоли
) и их внук и сын Алби (Адам ДиМарко
).
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Первый сезон «Белого лотоса»
И, конечно, Таня (Дженнифер Кулидж), в прошлом сезоне встретившая в «Белом лотосе» на Гавайях нового возлюбленного (Джон Гриз
), а в этот раз ожидающая воссоединения с ним уже в качестве мужа на Сицилии — и из-за собственной тревожности прихватившая с собой молодую ассистентку Поршу (Хейли Лу Ричардсон
). На причале их с нетерпением ждут не только сотрудники отеля, с безопасного расстояния внимательно наблюдают за высадкой на берег две местные девушки Лучиа (Симона Табаско
) и Миа (Беатриче Грано
) — на богатеньких американцах они планируют подзаработать, тем более что с одним из иностранцев Лучиа заранее договорилась об интимных встречах. Осталось понять, с кем именно.
Впрочем, чуть раньше зрителей ждет зловещий пролог, в котором одна из героинь сезона обнаружит в море чей-то труп — и, судя по всему, не один. Никаких лиц, только покачивающиеся на волнах без движения, но многообещающе для сюжета, ноги. Уже в первой серии становится понятно, что каждый претендует на роль как потенциальной жертвы, так и возможного преступника. Услужливые улыбки слетают с лиц персонала так же быстро, как маски с лиц постояльцев — стоит только захлопнуться дверям шикарных номеров. Семьи, даже совсем молодые, уже не так дружны, деды ворчат, мужья изменяют, жены мстят, Таня истерит. Юная Порша скучает, ее ровесник Алби страдает от собственной положительности — эти двое, к слову, станут героями первой сатирической зарисовки, повествующей о непривлекательности мужчин-феминистов, спрашивающих согласия и отстаивающих права женщин. Эти самые женщины вдруг снова хотят немножечко патриархальной грубости.
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В позе богатых: Рецензия на первый сезон «Белого лотоса»
Квартет молодых миллионеров и их жен — тоже картина маслом. Одни не хотят рожать, потому что в мире апокалипсис, другие спрашивают «А что случилось?» — Кэмерон и Дафна не смотрят новости и, кажется, не голосуют, что заставляет и без того королеву постного выражения лица Харпер (так может только Обри Плаза) закатывать глаза. И у тех, и у других, впрочем, есть проблемы посерьезнее мирового кризиса — и находятся они в горизонтальной плоскости постели. За идеальными картинками по-разному счастливых браков скрываются одинаково несчастные люди, и от серии к серии напряжение внутри пар и между ними растет. Как и напряжение внутри семьи Ди Грассо, мужчины которой не славятся порядочностью — вот и путешествуют в одиночку. Дедуля не так давно похоронил бабушку, которая, судя по его неуемному даже в преклонном возрасте либидо, при жизни от него натерпелась. Доминик в процессе развода с женой — кажется, также по причине бесконечных измен. Алби в одиночку пытается искупить все грехи Ди Грассо, но тоже грешит, сам того не ведая.
Неожиданными резонерами становятся Лучиа и Миа, которые вовсе не опытные секс-работницы, а девушки, решившие подзаработать эскортом, если больше нечем — не мы такие, жизнь такая. Они порхают по «Белому лотосу», придавая всему происходящему несвойственную месту и сериалу, но органичную, с учетом того, что все происходит на Сицилии, витальность. Им будто бы удается расшевелить остальных — легким акцентом, короткими платьями в пайетках, песнями под рояль и купаниями голышом в бирюзовой воде. Этой «дольче вите» невозможно не поддаться даже через экран, что уж говорить о героях: Таня вот, вообразив себя Моникой Витти
и томно покуривая через мундштук, требует от мужа катания на «Веспе» по серпантину, а старший Ли Грассо немедленно везет отпрысков на экскурсию по местам съемок «Крестного отца
».
Рекой льется «Апероль шприц», слепит солнце, волны бьются о борта белоснежных яхт, а старинные палаццо можно снять на одну ночь. Не жизнь, а сказка, которая чем дальше, тем больше оборачивается если не кошмарным сном, то чередой нелепых совпадений, откровений, недомолвок, ссор и интриг. Разомлевшие на жаре американцы жаждут запретных удовольствий, местные, куда лучше умеющие жить на полную катушку, от них не отстают. В итоге случайные знакомые превращаются в соучастников вереницы пока незначительных преступлений. А там видно будет, ведь отпуск — это маленькая жизнь, а любая жизнь всегда заканчивается смертью.
Смотрите второй сезон сериала «Белый лотос» на видеосервисе Amediateka.
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