«Пансион»: Институт неблагородных девиц

Онлайн-кинотеатр Иви продолжает эксперимент с премьерными российскими проектами, у которых выпускает сразу же все серии подряд. Сначала был практически ретро, даром, что действие развивается в «десятые», наркотический детектив «Химера», а на прошлой неделе Иви выпустил мистический «Пансион», претендующий на звание отечественной готики вперемешку с «Островом проклятых». Главным достоинством которого, впрочем, является разве что женский актерский состав под управлением режиссера Святослава Подгаевского, в своих хоррорах уже не раз утверждавшего не только «красота – страшная сила», но и «проклятья все исключительно от женщин». «Пансион» в этом смысле исключением или даже откровением не становится.
Российская империя начала XX века – хотя, кажется, исторический фон тут не играет ровно никакой роли. Просто предполагаемые обстоятельства «темных времен и темных нравов», когда молодых женщин за их не самое «благородное» поведение ссылают в специализированные учебные заведения, чтобы там они научились живописи, вышивке и умению быть хорошей женой. В такой пансион, расположенный на отдаленном острове, приезжает на случайном корабле Аполлинария Федоровна Ростоцкая (Стася Милославская
) – одна, без опекунов, но с письмом от отца, которое убеждает главу пансиона Захарову (Виктория Толстоганова
) все-таки принять девушку. Полина, как называет себя в быту героиня Милославской, тут же возмущается местным нравам. Вместо комнат у воспитанниц суровые кельи, любые книги, кроме пособия о том, как следует вести себя женщин, считаются вульгарными, просыпаться девушки должны в шесть утра, сами готовить, убирать. Ну и, конечно, учиться, учиться и еще раз учиться, даром, что Ленин пока этого не завещал, – правда, не точным наукам, которые нравятся Полине, а скучным «женским» делам типа бесконечного рисования цветущих в саду, единственном украшении пансиона, роз. Там же в саду работает и единственный находящийся на территории мужчина – дворник Серафим (Дмитрий Чеботарев
), который, конечно, сыграет в этой женской «многоходовочке» не последнюю роль.
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Атмосфера в этом институте неблагородных девиц, как модно в нашей стране во все времена, тюремная. Новенькую тут же пытаются вывести на чистую воду – буквально в ванной устраивают допрос с пристрастием. Полина особо долго не сопротивляется – в «Пансионе» всего четыре серии – и дает понять, что приехала она на остров не просто так, а чтобы найти сестру, когда-то отправленную на «перевоспитание», но в итоге потерянную в этом женском остроге. Неизвестно, сбежала ли девушка от законсервированного матриархата или все-таки стала его жертвой. Дедовщина, для которой до сих пор не придумали феминитива, на острове процветает. Главным объектом насмешек становится «никудышная Аня» по прозвищу Вошь (Екатерина Новокрещенова
), еще и влюбленная в Серафима, а во главе лагеря стоят красавица Катя (Елизавета Шакира
), ее сестра со шрамом Настя (Кристина Корбут
) и их похотливая подружка Вера (Валери Зоидова
), которую сослали на остров за многочисленные, в том числе бисексуальные, половые связи.
Режиссер, даже отчасти шоураннер «Пансиона», Святослав Подгаевский когда-то поймал с «Пиковой дамой
» модную волну отечественных хорроров – дешевых и, что уж, далеко не страшных, а, скорее, смешных, причем по иронии складывающихся практически во вселенную русской народной «женской истории ужасов». За «Пиковой дамой» последовали «Невеста
», «Русалка. Озеро мертвых
», «Вдова
», «Яга: Кошмар темного леса
». Резонный вопрос: есть ли у отечественного хоррора не женское лицо? Или все российские страхи укладываются только в брошенных, так и не вышедших замуж женщин и бесконечный любовный приворот, от которого страдают мужчины? Чтобы как-то разбавить фильмографию, в прошлом году Подгаевский выпустил «Пищеблок
» – сериал про советский пионерский лагерь по мотивам одноименной книжки Иванова
– но даже тут не ушел дальше «детских страшилок». «Пансион» в этом смысле будто бы объединяет и утрирует предыдущие опыты Подгаевского – есть и закрытое общество, и сразу много женщин, внутри которых предполагается свой отдельный, индивидуальный, ни на что не похожий страх. Но оборачивается все опять же простой – пусть и околомистической – битвой за мужика и нерожденное дитя. «Ребенком Розмари
» тут и не пахнет. Отечественная мистика и хоррор по-прежнему существуют на детской забаве про «Пиковая дама, приди».
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Из «Пансиона» мог бы получиться не самый проходной готический роман, особенно, если бы была сделана ставка на стилизацию этого жанра для непростого периода российской истории начала XX века. Но получается лишь бульварное чтиво, которое способно увлечь скучающую домохозяйку разве что графоманией в духе романа про входящий в чресла жезл. «Пансион», кажется, ни на что, кроме сумбурных эротических сцен ставки не делает, но не только этим довольно беспощадно эксплуатирует своих героинь. В сериале удалось собрать неплохой актерский состав – Стася Милославская играет не просто девушку героя, а главную, причем решенную в исторических декорациях, роль, Елизавета Шакира балансирует на грани скромной отличницы и беспощадного лидера женской стаи, Кристина Корбут перерождается из красавицы в чудовище и обратно, практически дебютантка Екатерина Новокрещенова демонстрирует ангельскую беззащитность, а Валери Зоидова, напротив, — дьявольскую харизму. Но все это заметно, только если очень хорошо присмотреться к актрисам, которым в этом на самом деле довольно примитивном сериале особо и нечего играть. Как и их героини, девушки оказываются зажаты в тиски не очень талантливо предлагаемых обстоятельств, штампы, характерные даже не для российских женщин начала XX века, а актрис, соглашающихся сниматься в XXI веке в придуманной мужчинами отечественной мистике. Где даже четыре серии, которые можно посмотреть сразу, покажутся только пыткой.
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