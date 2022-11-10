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«Онлайф»: Есть ли жизнь без соцсетей

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10 ноября 2022

В онлайн-кинотеатре PREMIER стартовал лирический комедийный сериал «Онлайф» — продолжение прошлогоднего проекта с Лукерьей Ильяшенко, Анной Котовой-Дерябиной, Ириной Носовой и Юлией Сериной, чьи героини были помешаны на теперь уже запрещенной в России социальной сети. Второй сезон — в соответствии с реальностью — изменил формат, но, как и оригинал, продолжает задавать вопрос о том, есть ли все-таки жизнь за пределами красивых интернет-картинок.

«Онлайф»: Есть ли жизнь без соцсетей

Алена (Носова) теперь не столько ответственная мать и домохозяйка, сколько пытающаяся вернуться к карьере дизайнера художница-постановщица фильмов и рекламных фотосессий. Для заботы о сыне у нее есть не только муж (Антон Кукушкин), кажется, забросивший карьеру композитора, но и симпатичная молодая няня, которая высылает Алене фотографии о каждом шаге малыша. Оля (Ильяшенко), в конце первого сезона наконец наладившая отношения с притворяющимся в соцсетях свободным мужем Кириллом (Данила Якушев), напротив, теперь скучающая домохозяйка — у них новенькая квартира в ипотеку, но Оля работать решительно не хочет, поэтому Кириллу приходится одному отдуваться за их ежемесячные платежи и прочее благосостояние. Зато Оля хочет ребенка — чтобы было чем заниматься, пока ждешь мужа с работы. Вероника (Серина) по-прежнему пытается безуспешно худеть и строить отношения с рохлей Костей (Павел Рассомахин), которого даже не знакомит со своей мамой (в качестве новой героини — Алика Смехова). А Ира (Котова-Дерябина) всё так же ищет себе мужа, а, ну еще и работу — турагентство утомило, почему бы не устроиться в архитектурное бюро.

Героиня Анастасии Уколовой, единственная, кто в первом сезоне окончательно разочаровалась в красивых онлайн-картинках и вполне реальных словах своего женатого любовника в исполнении Максима Лагашкина, с дистанции сошла. Вместо нее в «Онлайфе» появилась школьная психолог Даша (Александра Власова), по совместительству разумная подруга Оли. Сюжетная арка и внешний облик «Онлайфа» тоже изменился — теперь девушки уже не бесконечно скроллят ленту и «вдохновляются» подписками друг на друга, а лишь изредка выкладывают фото с хэштегами в обезличенной социальной сети, но главное — все вместе записываются на марафон известного коуча (в роли мужской версии Елены Блиновской — Константин Крюков) с громким и воодушевляющим названием «Счастье – это ты!»

«Онлайф»: Есть ли жизнь без соцсетей

Сериал «Онлайф», чей первый сезон еще чудом успел вписаться в воронку многочисленных проектов о том, что за интернет-фильтрами таятся не самые симпатичные будни, со вторым уже со скрипом прорывается в последний вагон уходящего поезда с беспечной жизнью, где единственными врагами или напротив любимчиками интернета были инфоцыгане, а для того, чтобы выложить пусть и отретушированную фотку в сеть, не нужно было включать vpn.

Без отфотошопленной интернет-повестки, задававшей вместе с коротким форматом (серии около 10-12 минут) первому сезону энергичный темп, «Онлайф», где протяженность эпизодов теперь сродни классическим 25-30 минутам, превращается пусть и в яркий, но в целом проходной вариант ни на что не претендующих и типично-женских историй с бесконечными желаниями похудеть, найти мужика, родить ребенка — и так в круговой последовательности. В лиричном хэппи-энде и финальном моралите о том, что счастье вряд ли приходит после подписки на интернет-марафон, да и вообще оно вот здесь вокруг, в каждом прожитом дне и любимых людях, сомневаться тоже не приходится. С другой стороны, «Онлайф» таким образом превращается в своего рода напоминание о конце «прекрасной эпохи», когда даже милые глупости можно было транслировать в сеть без зазрения совести и уточнений про запрещенные корпорации и статусы иноагентов.

Сериал «Онлайф» в онлайн-кинотеатре PREMIER с 10 ноября.


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