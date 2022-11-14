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«Баренцево море»: Павел Трубинер ищет диверсантов в Мурманске

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14 ноября 2022

14 ноября на телеканале «Россия-1» выходит сериал «Баренцево море» — вторая часть франшизы про офицеров контрразведки – Сергея Сабурова (Павел Трубинер) и Елену Солей (Екатерина Вилкова), знакомых почитателям военных детективов по многосерийной ленте Сергея Щербина «Чёрное море». На сей раз отважным смершевцам предстоит предотвратить диверсию в Мурманском порту. Морской поход на сей раз возглавил режиссёр Олег Фомин, укрепивший актёрский состав звёздами — Марией Машковой и Игорем Петренко.

«Баренцево море»: Павел Трубинер ищет диверсантов в Мурманске
фото: пресс-служба телеканала "Россия-1"

СССР, 1944 г. Рабочая группа из Ленинграда под руководством подполковника Сабурова прибывает в Мурманск для решения оперативной задачи. По данным, полученным от информатора, армия противника готовит масштабный теракт, цель которого — уничтожение крупного стратегического порта в момент разгрузки каравана из 12-ти судов, доставляющих из Европы по ленд-лизу в СССР взрывчатые вещества и топливо. Организатором диверсии является давний знакомый Сабурова — финский шпион Лаури Тарни (Игорь Петренко). Уроженец Выборга, Тарни ненавидит советскую власть и с помощью армии Вермахта рассчитывает вернуть Финляндии былое величие, а вместе с ним и территории, некогда ей принадлежавшие. Сколотив боевую группу из опытных диверсантов, Тарни охотится за старыми оружейными схронами, дабы раздобыть инструментарий для грандиозного фейерверка. Задача группы Сабурова — найти Тарни до прибытия каравана в порт и предотвратить катастрофу.

Тем временем, железная леди Солей узнаёт о своей беременности. Счастливый отец настаивает на отправке Елены в Ленинград, однако опытный разведчик не желает менять привычный образ жизни ради перспективы стать матерью. Презрев все меры предосторожности, Солей жаждет принимать активное участие в боевых операциях на благо общего дела…

«Баренцево море»: Павел Трубинер ищет диверсантов в Мурманске
фото: пресс-служба телеканала "Россия-1"

В целом, замена режиссёра послужила на пользу проекту – он стал зрелищнее, динамичнее, живее. Однако многие стилистические проблемы картины благополучно перешли во второй сезон. Очевидно, что Фомин с азартом и подростковым упоением снимал батальные сцены. Все масштабные кадры с участием военных сняты на совесть (спасибо оператору-постановщику Ивану Алимову за волшебные общие планы, услаждающие глаз киномана) и довольно лихо смонтированы. Практически все центральные эпизоды поставлены и сыграны на совесть. Блестящий Игорь Петренко достоверен и убедителен. Каждая сцена с его участием – настоящая драма фанатика, одержимого высокой, на его взгляд, идеей и готового принести на алтарь своей веры любую жертву. Ввиду филигранности мастерства актёра, главный негодяй выглядит по факту значительно интереснее, глубже и убедительнее, нежели бравые советские офицеры, идущие по следу жестокого убийцы.

Читать Павел Трубинер ищет диверсантов в Новороссийске: Обзор сериала «Черное море»
Безусловно украсила ленту прекрасная Мария Машкова, без надрыва, но с уместной долей трагизма, рассказывающая на экране эпическую историю женщины на войне. Рядом с живой, темпераментной Машковой однообразная Екатерина Вилкова, существующая все восемь серий в угрюмой, скупой манере, весомо проигрывает партнёрше, буквально пульсирующей энергией и харизмой. Бесцветность Вилковой время от времени скрашивает Павел Трубинер, прекрасно существующий в образах офицеров, созвучных его органике. Попаданием «в десятку» можно назвать роль финской диверсантки Линды Ровы в исполнении Кристины Бродской. Художники по гриму создали точный образ европейской красавицы 40-х, дав актрисе возможность погрузиться в эпоху с головой.

«Баренцево море»: Павел Трубинер ищет диверсантов в Мурманске
фото: пресс-служба телеканала "Россия-1"

Как и «Чёрное море», сиквел изобилует проблемами сценарной группы, помноженными на традиционное отсутствие возможности репетировать с артистами. Работу группы сценаристов, отвечающих за военную составляющую истории, можно отметить как удачную. Но если сцены с участием главных героев сделаны неплохо и в рамках жанра (рыхлая первая серия не в счёт), то «эпизоды со словами», произносимыми героями третьего и четвёртого плана, вызывают желудочное трясение. Возникает подозрение, что разведение незначительных, по мнению режиссёра, сцен Фомин поручал кому-то из ассистентов, ибо нарочитость реплик, изрыгаемых некоторыми персонажами, совершенно не допустима для опытного постановщика, к тому же — хорошего актёра. Столь предсказуемым квази-романтическим драматургическим ходам и бездарным диалогам не место в военных драмах, а затянутый темпо-ритм совершенно не коррелируют с динамикой шпионских страстей.

Неизменным атрибутом ленты остаётся и ходульное музыкальное сопровождение композитора Анатолия Зубкова. Мелодия основной темы фильма до боли напоминает припев песни Юлии Савичевой «Я улечу Москва – Владиво-о-сток», а вот оркестровка и общий стиль музыки попахивает «Ликвидацией». Кстати, схожие мотивы можно заметить не только в музыке, но и в сюжетных перипетиях. Так, к примеру, в одном из эпизодов беременная героиня Екатерины Вилковой бросается спасать возлюбленного от вражеской пули. Позвольте, где-то мы подобное уже видели. Ну конечно, сериал «Гостиница «Россия»» телеканала «Россия 1»: беременная героиня Екатерины Вилковой бросается спасать возлюбленного — никарагуанского патриота из полыхающего корпуса отеля номер один (кстати, Павел Трубинер там тоже был).

«Баренцево море»: Павел Трубинер ищет диверсантов в Мурманске
фото: пресс-служба телеканала "Россия-1"

Традиционно на производственном конвейере ВГТРК большие проблемы с редактурой. Многократно в одной из сцен герои повторяют словосочетание «спросил вопрос», оно становится узловой точкой сцены. Как столь грубая ошибка могла проскочить через многочисленные этапы утверждения сценария, а позже самого фильма на главном госканале страны? Кроме того, нормой квази-исторического кино становятся и современные словечки, то и дело проскакивающие в репликах героев.

И всё же есть в этом банальном военном детективе, перемежёвывающимся с плохой мелодрамой, любопытная линия – это идеология антигероя в исполнении Игоря Петренко. Очевидно, что сам артист загорелся образом финского патриота, а потому весь текст, принадлежащий Тарни, наполнен философским смыслом. Он звучит весьма современно: «Мы все ежедневно кого-то предаем: спокойно предать, спокойно принять измену». А его диалог с русским разведчиком о целях и средствах и вовсе обескураживает. Тарни говорит о том, что для достижения его цели любые средства хороши, и что на пути Финляндии к возвращению своих земель она не должна считаться с потерями. Советский разведчик не согласен с этой теорией, считая, что не всякая цель стоит человеческих жертв. В свете текущего момента подобный диалог выглядит буквально идеологической диверсией, ибо главный отрицательный персонаж декларирует по сути ровно те же постулаты, что и ведущие политических ток-шоу на том же канале.

«Баренцево море»: Павел Трубинер ищет диверсантов в Мурманске
фото: пресс-служба телеканала "Россия-1"

К сожалению, интереснейшая линия фильма – бэкграунд взаимоотношений Сабурова и Тарни в довоенные времена, зажёвана и заболтана. Один невнятный флэшбэк в начале фильма должен объяснить, что именно связывало двух разведчиков, однако, кроме последующих намёков на закадычную дружбу, так ничего и не объясняется. Следует лишь догадываться о том, что за история предательства послужила причиной разрыва братства финского патриота и советского офицера. Хотя именно эта линия могла стать одной из самых сильных сторон картины. Очевидно, что-то из написанного и, возможно, снятого, в итоге осталось в корзине. И возможно, этот отбракованный материал значительно интереснее того, что прошло канальную цензуру. Ну, а нам в итоге остаётся довольствоваться скомканным финалом, сводящим на нет все захватывающие сюжетные ходы и радоваться отсутствию очевидной пропаганды, если, конечно, не считать ею огромный портрет тирана в кабинете военного руководства, из серии в серию глядящего на зрителя неусыпным оком, что, впрочем, является неотъемлемой частью трагической эпохи тоталитарной страны.

«Баренцево море» смотрите на телеканале Россия-1 с 14 ноября и онлайн — на платформе «Смотрим».


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«Баренцево море»: Павел Трубинер ищет диверсантов в Мурманске фотографии
«Баренцево море»: Павел Трубинер ищет диверсантов в Мурманске фотографии
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