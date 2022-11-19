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Клуб дуэлянтов: Сергей Тарамаев и Любовь Львова о создании сериала «Черная весна»

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19 ноября 2022

Подростковые бунты дают энергию все новым авторам линейки START Young. В онлайн-кинотеатре началась «Черная весна» – сериал режиссеров Сергея Тарамаева и Любови Львовой, работавших над фильмами «Зимний путь» и «Метаморфозис». Вдохновившись энергией «Над пропастью во ржи», они рассказали свою историю о мятежной юности, которая выясняет отношения на пистолетах. Четверо молодых ребят – Мел (Глеб Калюжный), Киса (Артем Кошман), Хенк (Валентин Анциферов) и Гена (Никита Кологривый) – основывают дуэльный клуб, где каждый униженный и оскорбленный может постоять за себя и наказать обидчика, возродив старую дворянскую традицию.

Клуб дуэлянтов: Сергей Тарамаев и Любовь Львова о создании сериала «Черная весна»
фото: Сергей Тарамаев и Любовь Львова / Пресс-служба START

Предвестник черной весны

Перед началом работы над проектом у режиссеров в руках оказалась книга Константина Вагинова «Козлиная песнь», которая в дальнейшем повлияла на рождение главного героя Мела. Сам Вагинов был персонажем эксцентричным: имел пристрастие ко всякого рода бессмыслицам, лишенным практического применения, состоял в компании обэриутов, дружил с Хармсом и Введенским. Одна из глав «Козлиной песни» носила название «Черная весна». Оно зацепило авторов и стало заглавием сериала, найдя отражения в сюжете. Так, в истории появился поэт (сыгравший его Максим Жегалин – поэт не только по сценарию), который поет в баре, где бывают другие герои, и пишет свои стихи на стенах в туалете. Мел, занимаясь тоже своего рода бессмыслицей, коллекционирует разные надписи, в том числе и эти стихи. Все они объединены темой черной весны, и везде это словосочетание встречается, представляя особый тип мироощущения. С одной стороны, весна – символ возрождения, с другой стороны, ее цветовая характеристика – как предвестник чего-то финального и трагичного.

Дуэли в присутствии Сэлинджера

Сюжет – чистая выдумка. По словам Любови Львовой, рационально объяснить, как рождается идея, невозможно: все приходит буквально из космоса. А когда персонаж уже придуман, он сам диктует, что будет с ним происходить дальше. В случае с «Черной весной» все началось с размышлений о Пушкине и дуэлях (их у поэта было около 30), которые, по мнению постановщиков, в наши дни под силу затеять только подросткам. Поэтому именно молодые бунтари стали главными героями сюжета – с присущей им категоричностью, нежеланием вписываться в систему и неприятием лжи. Своеобразным мотором истории послужила главная в мировой литературе книга о подростках – «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера.

Клуб дуэлянтов: Сергей Тарамаев и Любовь Львова о создании сериала «Черная весна»
фото: Пресс-служба START

Кастинг

«Мы увидели Глеба Калюжного в сериале «Вампиры средней полосы» и сразу влюбились в его роль. В одном из эпизодов была необходимая нам тонкость. При этом в жизни он очень рок-н-ролльный парень. В нем есть грани, которые можно было раскрутить в персонаже сериала», – рассказала Любовь Львова о выборе главного героя.

Фото Валентина Анциферова, воплотившего образ Хенка, волею случая попало в дримкаст, потому что в числе референсов режиссеры назвали юного Джефа Бриджеса. Когда начинающий артист пришел на пробы, всем стало понятно, что роль достанется именно ему. Свое место в проекте завоевал на пробах и Артем Кошман, хотя изначально авторы представляли для Кисы другой типаж. Для придания интеллигентности Сергей Тарамаев отдал ему на первом прослушивании свою шапку, которая так и осталась с персонажем и даже перешла к Кошману по окончании съемок в качестве подарка – как счастливая шапка Кисы. К слову, персонаж получился не интеллигентный, а самый хулиганистый и резкий из четверки друзей.

Во «взрослый» каст режиссеры пригласили уже знакомых им артистов: Сергея Гилёва утвердили в проект без проб, подарив ему одну из самых ярких и противоречивых ролей в карьере. Даниил Воробьев, с которым Тарамаев и Львова работали над «Метаморфозисом», передал резкие переходы из затравленного интеллигента в агрессивного воинственного человека, который готов на все. А Николаю Фоменко настолько понравился текст, что на съемках он защищал каждое слово из сценария – хотя обычно бывает наоборот.

Персонаж Александра Яценко, разорившийся владелец парка аттракционов, и вовсе стал душой сериала. «Он выражает много наших собственных мыслей и чувств. Если сравнивать с булгаковскими персонажами, это некий Мастер. В нем душа – и наша с Любой, и сериала, и ребят, в большей степени Мела, потому что они ведут какие-то философские разговоры. У Гаса Ван Сента есть похожий персонаж в фильме «Мой личный штат Айдахо». Мы вообще любим таких брошенных, несчастных. Нам интересно про них говорить, потому что они такие прекрасные – эти сломанные цветы», – добавил Тарамаев.

Клуб дуэлянтов: Сергей Тарамаев и Любовь Львова о создании сериала «Черная весна»
фото: Пресс-служба START

От Пёрселла до Мумий Тролля

У композитора Игоря Вдовина была непростая задача – создать музыкальное полотно, где соседствуют электронный панк, аранжировка Генри Пёрселла, треки таких отечественных музыкантов, как Лилу45 и Мукка, и кавер на песню Мумий Тролля «Забавы», записанный Глебом Калюжным специально для проекта. Стараниями Вдовина эта разножанровая палитра соединилась в одну мозаику.

Командная работа

Любовь Львова и Сергей Тарамаев называют всю команду своими сотворцами. За визуальную часть отвечал оператор Михаил Хурсевич, сокративший дистанцию между зрителем и героями с помощью ручной камеры. В его послужном списке полные метры «Китобой» и «Дунай», но «Черная весна» стала сериальным дебютом.

Художник по костюмам Светлана Грибанова создала для персонажей кардинально отличающиеся друг от друга образы, отражающие их сущности. А шерстяное пальто специально для Мела сшила жена оператора Михаила Кричмана.

Клуб дуэлянтов: Сергей Тарамаев и Любовь Львова о создании сериала «Черная весна»
фото: Пресс-служба START

Сериальные рамки и творчество не на заказ

«В лице продюсеров Иры Сосновой и Жени Айвазяна мы получили прекрасных соратников и друзей. У ребят такой прекрасный вкус в кино, что нам не приходилось бороться или что-то отстаивать. Они не загоняли нас в рамки, это было творчество. И вообще мы совершенно не умеем писать на заказ», – отметила Любовь Львова. Поскольку режиссеры любят экспрессивное и эмоциональное кино, в работе над сериалом им было важно сохранить изначальную энергию, заложенную в сценарии, до самого конца.

«Когда появилась задумка «Черной весны», мы точно понимали, что обязаны ее воплотить – так же было и с фильмом «Зимний путь». Полное ощущение, что кино должно состояться. Каким образом непонятно, но в голове уже рождались образы. В этот момент всегда присутствует страх, а придет ли такая весточка «из космоса» еще. Надеюсь, кинобоженька подбросит нам еще пару таких идей», – подытожил Сергей Тарамаев.

Смотрите сериал «Черная весна» в онлайн-кинотеатре START.


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Клуб дуэлянтов: Сергей Тарамаев и Любовь Львова о создании сериала «Черная весна» фотографии
Клуб дуэлянтов: Сергей Тарамаев и Любовь Львова о создании сериала «Черная весна» фотографии
Клуб дуэлянтов: Сергей Тарамаев и Любовь Львова о создании сериала «Черная весна» фотографии
Клуб дуэлянтов: Сергей Тарамаев и Любовь Львова о создании сериала «Черная весна» фотографии
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