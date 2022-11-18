Почему все без ума от корейских сериалов?

Сегодня может показаться, что все корейское обречено на успех: кей-поп, дорамы, косметика и даже морковь плотно вошли в рацион современных людей по всему миру. В чем же секрет популярности южнокорейских сериалов — и когда они вообще появились? Разбираемся в разнообразии и очаровании дорам вместе «Кинеко» — новым телеканалом, специализирующимся на азиатских сериалах (не только из Южной Кореи, но и Китая с Японией), где можно найти шоу на любой вкус в эксклюзивной профессиональной озвучке.
1. Как появились южнокорейская телеиндустрия
фото: Любовь и амбиции
Очарование корейских дорам может ввести в заблуждение — сериалы Страны утренней свежести возникли не от хорошей жизни. В течение XX века Республика Корея прошла периоды японской оккупации, войны с КНДР и мощного экономического кризиса в 1997-м. После окончания Второй мировой страна и ее экономика находились едва ли не в более плачевном состоянии, чем бывшие оккупанты. Тем не менее идею дорам, как и название (на самом деле это общее название для азиатских сериалов), корейские телевизионщики подсмотрели в Японии. Там в 1960-е начинают синхронно развиваться индустрии манги, аниме и, конечно, собственных сериалов. Настоящий расцвет корейских дорам приходится на 80-е: многие жители обзаводятся цветными телевизорами и подсаживаются на мыльные оперы, исторические драмы и прочие дары электронно-лучевой трубки. Главный хит эпохи — «Любовь и амбиции» (1987), принесший славу режиссеру и сценаристу Ким Су Хёну (не путать с полным тезкой-актером). О сериале в The Korea Times писали, что улицы пустеют, когда выходит очередная серия. Нечто подобное знакомо советским и американским зрителям в отношении «Семнадцати мгновений весны» (1973) и «Я люблю Люси» (1951-1957).
Однако внутренний успех — лишь полбеды. В 1994 году президент Ким Ён Сам решил поддержать развитие аудиовизуальной культуры, что впоследствии вылилось в Халлю — корейскую волну, то есть успешное шествие массовой культуры по рынкам других (и не только азиатских) стран. Кризис 1997 года убедил правительство и бизнесменов, что покорение иностранных рынков — многообещающее предприятие. Сначала Корея «открылась» для иностранного — в первую очередь, американского — контента, а затем, когда местные умельцы освоились, как делать не хуже, сами отправились зарубеж. Первый южнокорейский сериал на китайском телевидении — «Первая любовь» (1996-1997) — затем с успехом прошел в Тайване, Гонконге и других странах. До 2017 года Китай был главным рынком для корейского сериального экспорта, пока иностранные дорамы не запретили законодательно. Тогда Халлю двинулась на Запад, где к самобытной корейской эстетике аудиторию уже подготовили фестивальные хиты, вроде «Олдбоя» Пак Чхан Ука и «Острова» Ким Ки Дука, а меломанов начал очаровывать мелодичный k-pop в исполнении сладкоголосых девушек и юношей. Музыка тоже была частью той «мягкой силы», которую вслед за Японией начали исповедовать в Южной Корее.
Конечно, экспорту дорам способствовал интернет, в особенности — платформы, где к сериалам пользователи сами могли выкладывать аудиодорожки и субтитры. Следом бум корейских сериалов докатился до международных стримингов: они не только показывали шоу из Республики Корея (в России начали закупать дорамы лет шесть назад), но и занялись собственным производством: ярчайший пример — мега-успешная «Игра в кальмара» от Netflix. В том же году Apple TV+ выпустил первый корейский сериал платформы — «Доктор Брейн». И объемы дорам в западных онлайн-кинотеатров только возрастают — даже в российских (с учетом мрачных санкционных времен).
Собственно, вернемся к началу: харизма корейских дорам в лучезарном оптимизме и преимущественно безопасном содержании. Телевидение Республики подвержено строгой цензуре, поэтому злободневность, откровенность или тем более жестокость, знакомая зрителям «Олдбоя» или «Игры в кальмара», — это не про большинство дорам. Конечно, это не мешает корейским сериалам поднимать актуальные проблемы, вроде экономического расслоения, гнета социальных ожиданий или даже исторических трагедий (например, «Цветок фасоли» посвящен восстанию в корейской деревне 1894 года).
фото: Шесть летающих драконов
Ограничения определенных действий компенсируются богатой эмоциональной палитрой, любовными треугольниками и мрачным прошлым некоторых героев. Дорамы до сих пор остаются очень чуткими к реакции зрителей: настолько, что зачастую снимают только первые четыре серии, а остальные сочиняют уже в еженедельном формате, ориентируясь на фидбэк. Отсюда же — щадящая продолжительность в 12-24 серии, которая не привязывает зрителей к шоу на долгие годы (есть, впрочем, исключения для исторического жанра «сагык», чье повествование может растягиваться и на 200 эпизодов).
Из сказанного в прошлом пункте может показаться, что дорамы — это наспех снятые мыльные оперы с приятными молодыми людьми и девушками, чей просмотр отнимет максимум пару дней (что отчасти, возможно, справедливо). Однако жанровое разнообразие корейским сериалов поражает даже привередливых зрителей: тут и историческое фэнтези с реальными и вымышленными героями («Шесть летающих драконов»), и хоррор о ходячих мертвецах в декорациях XVI века («Королевство зомби»), и детективный триллер о судье, которому грозит смертная казнь («Подсудимый»), и паранормальная комедия («Давай сражаться, призрак»), и мифологическая мелодрама («История девятихвостого лиса»), школьная история мести («Мой странный герой»), и драма про гениальную юристку с синдромом Аспергера («Необычный адвокат У Ён У»), и ромком с элементами инопланетной теории заговора («Сбой»), и юридическая драма о коррупции в суде («Шепот»).
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Ежегодно выходит не менее сотни новых сериалов, которые способны удивить зрителей новых взглядом на привычные истории: ведь знакомые жанровые схему претерпевают изменение под влиянием буддизма, шаманизма и конфуцианства, а искренние бурные эмоции — то, чего не хватает нам в этот замкнутый атомарный век.
фото: Кардиохирурги
Погрузиться в мир южнокорейских дорам вы можете вместе с телеканалом «Кинеко», например, начав с драматического триллера «Пентхаус», где девушка из бедной семьи всеми правдами и неправдами достигает богатства (и ужасается своим поступкам), сердечной драмы «Кардиохирурги», в которой трио врачей ежедневно борется за жизни пациентов, или детектива в духе Агаты Кристи «Мисс Ма, богиня мести», рассказывающего о сбежавшей заключенной, желающей отомстить за убийство дочери (и доказать свою невиновность).
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