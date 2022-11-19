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«Тест на беременность 3»: Жизнь человека - превыше всего

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19 ноября 2022
17 ноября на платформе KION стартовал третий сезон популярного телесериала «Тест на беременность». Родившийся несколько лет назад на Первом канале рассказ о судьбе хирурга-гинеколога Натальи Бахметьевой (Светлана Иванова) полюбился телезрителям и стал одним из самых рейтинговых проектов. На этапе работы над 3-м и 4-м сезонами к производству нетленки подключился онлайн-кинотеатр. Посему подписчики KIONа могут погрузиться в перипетии врачебных интриг уже сегодня. А в новом году с продолжением увлекательной истории о трудовых буднях петербургских гинекологов сможет ознакомиться и многомилионная аудитория Первого канала. В режиссёрское кресло сериала триумфально вернулся Михаил Вайнберг, лихо снимавший первый сезон франшизы. А актёрский состав картины пополнился Евгением Прониным и Кристиной Орбакайте.

«Тест на беременность 3»: Жизнь человека - превыше всего
фото: KION

Возвращаясь из Берлина после участия в Международном конгрессе гинекологов, Бахметьева (Иванова) экстренно принимает роды на борту самолёта. Приехав в клинику, Наталья обнаруживает свою роженицу на операционном столе. Презрев директиву главврача Нины Артамоновой (Орбакайте), Бахметьева спасает не только жизнь пациентки, но и сохраняет ей возможность родить повторно. Возмущённая дерзостью одарённого хирурга, Артамонова объявляет Бахметьевой о её отставке. Горечь момента скрашивает случайный попутчик Натальи – Валентин (Пронин) – успешный ресторатор, мужчина весомых достоинств с серьёзными намерениями. Невольно разрушив помолвку Бахметьевой и Колмогорова, Валентин переходит в решительное наступление. Однако Бахметьева, традиционно сконцентрированная на работе, скептически относится к ухаживаниям обеспеченного красавца.

Читать рецензию Секс, ложь и скальпели: Вспоминаем второй сезон «Теста на беременность»
Блистательный режиссёрско-операторский тандем Михаила Вайнберга и Евгения Коропцова вдохнул в новый сезон лёгкость изложения материала, отменный вкус и драму, то и дело проступающую в мелодраматических перипетиях, подобно чернильным пятнам на промокашке. Хорошо написанные грамотные диалоги, филигранная работа режиссёра с актёрами и глубокое погружение автора в специфику профессии главной героини, выводят сериал за узкие рамки телемуви. Посредством запутанной романтической истории Вайнберг поднимает в картине множество серьёзных проблем, характерных для современного общества. И одна из наиболее животрепещущих – обесценивание человеческой жизни. Красной нитью в повествование каждой серии режиссёр вплетает идею гуманизма, пробивающегося сквозь серый асфальт каменных джунглей. А стандартные, на первый взгляд бытовые, ситуации обретают свежее звучание благодаря нестандартным авторским решениям.

«Тест на беременность 3»: Жизнь человека - превыше всего
фото: KION

Лента насыщена прекрасными актёрскими работами. Солистка Большого театра Анастасия Меськова в роли роженицы Анастасии убедительна и точна. Станцевавшая за успешную карьеру все ведущие мировые балетные партии, Анастасия оказалась должным образом подготовлена к тем сложным драматическим актёрским задачам, которые были поставлены режиссёром. Её партнёр Владимир Кошевой, буквально завораживает своей подкожной манерой произносить простой текст, придавая ему глубину и скрытые смыслы. Любимец женщин Евгений Пронин благодаря образу Валентина предстаёт на экране в новом амплуа, разрушая стереотипы, связанные с часто эксплуатируемой фактурой артиста. Но то, что делают в фильме мастера классической школы Александр Яцко и Сергей Мигицко – выдающийся пример сочетания аутентичной манеры существования в кадре с характерностью и харизмой. Каждая сцена с участием актёров – мини-спектакль, наполненный десятками находок и нюансов. Абсолютная точность, лёгкость и стопроцентная достоверность с головой вовлекают зрителя в водоворот событий фильма.

Смотреть онлайн Все сезоны сериала «Тест на беременность»
Подход к работе с артистами Михаила Вайнберга не предполагает понятия «эпизодник». Даже на небольшие роли режиссёр приглашает интересных исполнителей, точно попадающих в образ, оттого каждая сцена фильма играет жанровыми красками, точно бриллиант, сверкающий на солнце разными гранями. Благодаря точно подобранным артистам, автору удаётся то и дело подниматься над текстом, работая на контрастах.

«Тест на беременность 3»: Жизнь человека - превыше всего
фото: KION

Увы, не обошлось на проекте без актёрских казусов. В день съёмки эротической сцены, исполнительница роли Жени Митрич – Серафима Огарёва заявила о том, что не готова сниматься обнажённой. Невзирая на то, что сцена была подробно прописана в сценарии изначально, актриса категорически отказалась раздеваться перед камерой. Режиссёру, убедившему строптивую артистку выполнить свои договорные обязательства и отыграть сцену, пришлось пойти на компромисс: в самый разгар страсти актриса, находящаяся в образе свободной, экспрессивной девушки, подобно юной институтке стыдливо прикрывает рукой обнажённую грудь, что выглядит категорически неуместно в предлагаемых обстоятельствах.

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Увы, не обошлось на картине и без конфликта между режиссёром и продюсером, отстранившим автора от финального монтажа. Режиссёрская версия фильма представляла собою цельное драматическое произведение, сотканное из нюансов и полутонов. Стильная тёплая музыка, образ Петербурга как одного из главных персонажей фильма, создаваемый двумя влюблёнными в Северную Пальмиру москвичами с восторгом и нежностью, истории героев, рассказываемые через игру светотени, жестов и контрапунктов – вся эта роскошь на выходе уничтожена типовым монтажом, где трехсекундные планы города лишь выполняют функцию перебивок между сценами, а паузы и актёрские оценки вовсе считаются буржуазным излишеством. Никто не любуется закатным солнцем, на миг появившимся из-за оконной рамы на мажорном аккорде в каденции минорной музыкальной темы, никому не интересно «читать по губам» и слушать дыхание между строк.

«Тест на беременность 3»: Жизнь человека - превыше всего
фото: KION

Зритель не увидит ни глубокой трагической сцены внутреннего краха Евгении Мишиной – героини фантастической Татьяны Рассказовой, ни трогательное лицо Светланы Ивановой, задремавшей в самолёте на плече Евгения Пронина в момент зарождающегося чувства героев. Изысканный темпо-ритм ленты, любовно выстроенный режиссёром, нивелирован, лишён синкоп и гемиол. Драматические сцены фильма перекроены по лекалам трикотажной мелодрамы, в то время как перфекционист Вайнберг всеми силами желал плести тонкое гипюровое кружево.

Однако и в этом кастрированном виде картина не лишена очарования и стиля. Миниатюрная Светлана Иванова уверенно существует в образе отчаянной эмансипе, страстно влюблённой в дело своей жизни. Немного оперившись вместе с героиней фильма, Иванова трогательно-женственна и точна. Работая в многофигурных сценах, актриса органично модулирует в чужую тональность, окрашивая рисунок своей роли интонациями партнёров. В итоге каждый ансамбль в фильме звучит слаженно и гармонично, что так или иначе придает телевизионной ленте тонкий аромат искусства.

Сериал «Тест на беременность 3» смотрите в онлайн-кинотеатре KION


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