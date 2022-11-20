«Гости из прошлого-2»: Юрий Стоянов меняет профессию

21 ноября на СТС со вторым сезоном возвращается комедийный сериал «Гости из прошлого», столкнувший жителей одной квартиры из разных исторических периодов – 1980-х и наших дней. Чтобы не застыть в творческом плане, создатели проекта заметно расширили географию перемещений во времени. Рассказываем, куда зрителю предстоит отправиться в компании уже знакомых путешественников под руководством Юрия Стоянова.
фото: Пресс-служба СТС
1980-е. Изобретатель Матвей Платоныч (Юрий Стоянов) добивается наслоения двух времен, и в его квартире образовывается транзитная зона: часть жилплощади, как полагается, занимают они с внуком Пашей (Евгений Михеев), а в другой нарисовываются обитатели современного мегаполиса — Сергей (Алексей Макаров) с женой Светой (Анна Невская) и дочкой Кристиной (Анастасия Акатова). Пока на протяжении первого сезона герои пытаются все вернуть на свои места, к ним присоединяются взрослая версия Паши (Михаил Трухин) и предприимчивый фарцовщик из 1980-х Жорик (Евгений Егоров), влюбляющийся в Кристину. В итоге дружная компания застревает в безвременье, когда бег человеческой истории попросту останавливается. Отчаявшийся Матвей Платоныч пробует всевозможные способы починить горе-изобретение, а остальные праздно прожигают застывшие дни: например, Сергей и Света принимают ванные из шампанского. Именно разлитое игристое и запускает (или окончательно доламывает) машину времени, а герои, разодетые в новогодние костюмы, оказываются в чистом поле. Это не историческое кино и не пранк, как им хотелось бы думать, а 1836 год. На месте квартиры – лес, и розетки для включения удивительного агрегата появятся еще не скоро. Зато мир снова пришел в движение, но, увы, не так, как хотелось бы жителям большого города.
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Прямо на встречу Снегурочке, Деду Морозу и Лисичке направляется карета с ординарцем, который едет прямиком к Александру II (Денис Нурулин) с ценным секретным грузом – письмом Принцессы Гессен-Дармштадтской. Там сообщается, что дама принимает императорское предложение руки и сердца. Казалось бы, свадьбы не миновать — если бы Павел-из-современности не вскрыл само письмо, вмешавшись в естественный ход истории. В то же время пока не связанный браком Александр II объезжает владения и натыкается на другую группу «гостей из будущего». Особенно его внимание привлекает Кристина, в первую же минуту знакомства обещающая императору «взгноить его в тюряге» за позорное ранение ее бойфренда Жорика.
фото: Пресс-служба СТС
Если первый сезон черпал вдохновение из культовых «Иван Васильевич меняет профессию» и «Назад в будущее», то теперь герои не отделаются единственным путешествием во времени и пространстве. На смену дворянским гуляниям во дворце императора и встрече с Пушкиным придет IX век, где гости из будущего познакомятся с язычниками, понаблюдают за рождением письменности и постараются не сгореть на костре. Еще одно приключение ждет героев в альтернативной реальности, где Россия становится страной победившего феминизма (хочется верить, что жизнь этой вселенной будет далека от гиперболизированной версии «Двух холмов»), а список референсов прирос как минимум комедиями про обмен телами, вроде «Мальчика в девочке» (или «Любовь-морковь»). Впрочем, судя по первым эпизодам, кое-что все-таки останется неизменным: теплая и семейная атмосфера, добрый юмор и Юрий Стоянов, ставший настоящей душой истории.
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