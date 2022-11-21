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«Шифр-3»: От перемены места сумма слагаемых не меняется

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21 ноября 2022

На Первом канале продолжается показ третьего сезона ретро-детектива «Шифр», посвященного памяти Сергея Пускепалиса, которого не стало в сентябре этого года. В «Шифре», поначалу вдохновленном британским «Кодом убийства», но уже к середине первого сезона отправившемся в вольное плавание по советским криминальным сюжетам, Пускепалис играет главную мужскую роль – начальника первого отдела МУРа, подполковника Константина Проскурина, единственного, кто поверил в сыскной талант обычных с виду женщин в исполнении Елены Пановой, Марьяны Спивак, Екатерины Вилковой и Яны Дюбуи.

«Шифр-3»: От перемены места сумма слагаемых не меняется
фото: Первый канал


Женская четверка – библиотекарь Катерина (Панова), учительница математики Ирина (Спивак), модница Анна (Вилкова) и скромница Соня (Дюбуи) – для обычной жизни, меж тем, не созданы, как говорит еще в самом начале сериала героиня Вилковой. В вoйну они работали в спецотделе ГРУ и разгадывали самые сложные шифры. Помогали аналитическое мышление, математические знания, феноменальная память и женское обаяние – у каждой в данном случае своя сильная черта. Спустя годы они встретились, когда Анна стала подозреваемой в одном громком деле – так и завертелась параллельная обычной, детективная и по-своему секретная жизнь.

Если первый сезон «Шифра» действительно мог гордиться запутанными делами, что существенно отличало проект от среднестатистических женских сериалов и обеспечивало зрительскую популярность не меньше, чем у майора Черкасова из «Мосгаза», тоже добротного ретро-детектива, то уже со второго сезона во многом уникальный для России и особенно советского кинофлера проект о по-настоящему умных женщинах, не готовых мириться с ролью домохозяек, стал больше крениться к классической мелодраме, где личная жизнь главных героинь все-таки превалирует над их сыскными стремлениями.

«Шифр-3»: От перемены места сумма слагаемых не меняется
фото: Первый канал

Так, во втором сезоне, выпускавшемся в двух частях по восемь серий, появились и адюльтер с экзальтированной журналисткой у мужа Ирины, и кавалер со злобной матерью у Катерины, и любовная линия Анны и Проскурина, и трагическая – с погибшим во время задания Вершининым, мужем Сони, которую после всего случившегося увезла в Ханты-Мансийск канонически противная свекровь. Без героини Дюбуи уже в заключительных сериях второго «Шифра» детективная составляющая сериала потеряла какую-то свою трогательность, благодаря которой можно было простить и без того на тот момент не слишком сильную интригу.

Для «Шифра-3» придумали новые декорации и вывезли героев в Пятигорск, но от перемены места сумма слагаемых не изменилась – Соня, хоть и анонсирована, но в первых сериях нового сезона пока не появляется. Пятигорск, впрочем, был выбран неслучайно, а отчасти из-за занятости Сергея Пускепалиса. Он сам был родом из Железноводска, соседнего с Пятигорском города, и во время съемок в «Шифре» мог совместить отдых в родных местах с работой.

Именно с прибытия Анны и Проскурина в пятигорский санаторий, где они картинно возмущаются тем, что их не могут поселить в один номер, так как нет в паспортах штампа о браке, и начинается новый «Шифр». Проскурин, не долго думая, делает Ане предложение, и вот она уже вызывает из Москвы на свадьбу в ярких пейзажах КавМинВод своих подруг Катерину и Ирину. У обеих времена непростые. Катерина ждет с вахты мужа Гришу (Семен Шкаликов) и вынуждена жить в одной квартире не только с его матерью, но и с нежданно появившейся еще в прошлом сезоне гришиной бывшей (Евгения Розанова), которая хочет предъявить ветреному полярнику сына. Ирина собирается уже официально развестись с Зиминым (Николай Токарев), который хоть и ушел от порочной Авии и выбрал семью, но Ириной так прощен и не был. В общем, дома женщин ничего особо не держит, а дух Пятигорска и долгожданная свадьба манят.

«Шифр-3»: От перемены места сумма слагаемых не меняется
фото: Первый канал

Но «Шифр» – сериал все еще детективный, а соответственно просто так тут ничего не происходит. На пятигорских улицах Аня встречает их общего с девушками боевого товарища Михеева (Константин Третьяков), которому после коротких разговоров про житье-бытье помогает практически слету разгадать старый немецкий шифр. Радость сослуживца, впрочем, длится недолго. Буквально на следующий день, когда Аня с примчавшимися на торжество Катериной и Ириной отправляются навестить Михеева, они находят его мертвым. И, кажется, без блокнота, где и был записан тот самый разгаданный Аней шифр.

Для поклонников сериала, уже третий сезон которого снимает Вера Сторожева, дальнейшие события будут совсем не в новинку. Местная милиция искоса смотрит и на трех гражданок отдыхающих, вдруг решивших оказать помощь следствию, и на сотрудника МУРа Проскурина. Ниточка запутывается, но неизбежно ведет к самому очевидному персонажу, которого то и дело пытаются отправить на третий план – все-таки одно расследование в «Шифре» тянется целых четыре серии, надо же сохранить какую-никакую интригу. В ход идут и новые персонажи, призванные разбавить не только вертикальный, но и горизонтальный сюжет – например, хамоватый и несколько деревянный капитан местной милиции Круглов (Илья Малаков) или довольно навязчивый саксофонист Евгений (Егор Кутенков), претендующий на сердце Ирины. Только мозговые штурмы главных героинь уже не кажутся столь энергичными и оригинальными, а расследования омрачаются не мудреными преступлениями, а обычной жизнью, той, которая еще в первом сезоне навевала на женщин лишь скуку.

«Шифр-3» на Первом канале с понедельника по четверг в 21:45.


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