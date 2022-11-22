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«Монастырь»: Бесовские желания, и где они обитают

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22 ноября 2022

На «Кинопоиске» вышел сериал «Монастырь» Александра Молочникова, главную роль в котором исполнила Анастасия Ивлеева. Отечественный проект, рассказывающий об укрывшейся в монастыре девушке, уже обошел по просмотрам все отечественные и зарубежные сериалы, включая «Дом Дракона», пятый сезон «Рика и Морти», «Нулевого пациента» и даже, невероятно, четвертый сезон «Мажора». Успех не был бы таким грандиозным, кабы не пикантная тема да кадры с обнаженной грудью популярной ведущей и блогерки, но вместе с тем очень хочется, чтобы зрители оценили и увлекательную хорошо рассказанную историю, и блестящую игру Ивлеевой, впервые примерившей большую драматическую роль, и слаженность всего ансамбля «Монастыря».

«Монастырь»: Бесовские желания, и где они обитают
фото: кинокомпания «Лунапарк»

Мария (Анастасия Ивлеева) – эффектная блондинка, прожигательница жизни — развлекается в Эмиратах на частной вилле миллиардера Николая (Джаник Файзиев), а затем уговаривает его жену и подругу Ангелину (Мария Абашова) продолжить веселье без присмотра супруга и его свиты. Они едут «тусить с бедуинами», встречают красивых русскоязычных парней, вечеринка набирает обороты, выходит из-под контроля и заканчивается наркотиками и групповым сексом. Наутро Мария просыпается на пляже без одежды, в одном только полотенце, ничего не помнит, но быстро смекает, что ей несдобровать. Даже быстрое возвращение на родину не сулит ничего хорошего: во время пересадки в аэропорту она узнает, что пикантное видео с ней и Ангелиной уже слили в сеть, и теперь ее преследуют недобры молодцы Николая. Убегая от наемных убийц, она находит спасение в стенах ближайшего мужского монастыря.

Смотреть онлайн Сериал «Монастырь»
Параллельно похождениям Марии, через ряд провокационных монтажных склеек, мы наблюдаем и жизнь монастырской общины, где скоро окажется распутная беглянка. Накануне Пасхи борьбу за души послушников и мирян здесь ведет иеромонах Варсонофий (Филипп Янковский), добрым и мудрым словом наставляющий прихожан, обращающихся с разными бедами и греховными мыслями. Вместе с батюшкой в монастыре живет и его биологический сын – 16-летний Георгий (Марк Эйдельштейн), одолеваемый сексуальными наваждениями. Оказавшаяся пред дверьми обители Мария, обессилившая и вымокшая до нитки, вызовет у отрока, никогда не видавшего женщину вблизи, прилив совсем уж неведомых чувств и еще большего искушения.

«Монастырь»: Бесовские желания, и где они обитают
фото: кинокомпания «Лунапарк»

Александр Молочников, успешный актер и театральный постановщик, дебютировал в кинорежиссуре пять лет назад с дикой комедией «Мифы» о жизни московского бомонда, уговорив в ней куражиться и петь целую толпу известных актеров, включая Сергея Безрукова, Федора Бондарчука и всех Верников. В 2020-м вышло еще две его работы: комедийный десктоп-сериал «Беезумие», где фигурировала все та же капризная столичная богема, и внезапно неплохая драма «Скажи ей», которую даже показали на Кинотавре. В «Монастыре» Молочников вновь сделал ставку на актерские работы, но куда ловчее поженил комедию и драму. Известные артисты заточены в монастыре не хохмы ради, но с ними отчетливо проведена некоторая работа, чтобы раскрыть с неожиданной стороны. И это получилось.

Читать Рецензия на фильм Николая Досталя «Монах и бес»
В соседних обителях, мужской и женской, обитает немало сложных героев, скрывающих под черными рясами нешуточные страсти. Среди них сладкоголосая настоятельница Елизавета (Наталья Кудряшова), строгая ее помощница Патрикея (Мария Миронова) и, конечно, лукаво улыбающийся и сразу располагающий к себе отец Варсонофий. Янковскому, кстати, очень идут роли просветленных людей с двойным дном, целителей и прочих чудотворцев. Да-да, священник проявляет себя не только как наставник, усмиряя плотские желания или жажду мести, разыгравшиеся в животах прихожан. В одной из сцен он лечит девочку от заикания методом внушения — чудотворец и есть. Его явно не очень приглядное прошлое за первые серии приоткрывается всего лишь раз — флешбэком-воспоминанием: там серьезный разлад с женой (Светлана Иванова), после которого он и ушел в монастырь, прихватив с собой годовалого на тот момент сына.

«Монастырь»: Бесовские желания, и где они обитают
фото: кинокомпания «Лунапарк»

Маша же, именующая себя в шутку падшей женщиной Марией Магдалиной, — полная антиподка братьям и сестрам обоих монастырей. Девушка не стесняется ни тела своего, ни мыслей, ведет себя неподобающе раскованно, но и не держит камня за пазухой. Ивлеева играет интуитивно, отчасти саму себя — безбашенную искательницу приключений, пожелавшую остаться в монастыре не столько из-за страха, сколько из антропологического интереса. Роль вышла содержательной: с одной стороны, в ее образе много комичного, с другой – чувствуется глубина и способность к росту, трансформации. Открытость и бесстрашие Маши вызывают симпатию, несмотря на склонность к авантюризму и провокации по отношению к целомудренным монахам. А еще ее поражают некоторые уставные анахронизмы и несправедливость: например, запрет на обезболивающие, в которых нуждается одна из послушниц. Чувствуется, что Маша еще погоняет бесов в новых братьях и сестрах. Эта девушка любит жить — и может сильно повлиять на окружающих.

Читать Рецензия на сериал «Непослушник»
Визуально богатый благодаря работе оператора-постановщика Сергея Трофимова и насыщенный прекрасным музыкальным оформлением Игоря Вдовина и Дарьи Чаруши, сериал оставляет надежду на интересное продолжение. В отличие от похожего по зачину «Непослушника», авторы «Монастыря» не пошли по пути упрощения и морализаторства: здесь остается и двойственность, и интрига, потому что доподлинно не скажешь, кто кого в итоге перевоспитает. Скорее всего, основным героям придется пройти непростой путь самопознания, преодолеть травмы и психологические барьеры, чтобы в итоге найти душевный покой.

Смотрите сериал «Монастырь» на Кинопоиске.


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