Сколько людей, столько и мнений: Как зрители сериала «Скорая помощь» просили вернуть Раю

28 ноября на НТВ стартовала премьера пятого сезона сериала «Скорая помощь» с Гошей Куценко в роли Константина Кулыгина, в прошлом водителя бригады скорой помощи, а ныне квалифицированного врача. Он и его коллеги продолжают спасать жизни и помогать больным, а также активно проживать личные драмы. На протяжении первых четырех сезонов сериал оставался любимым у большого количества зрителей: если сравнить оценки шоу на нашем сайте, то видно, что они стабильно выше семи баллов, а в четвертом сезоне балл достигает даже 8,3. И это несмотря на то, что концовка последнего сезона заставила многих зрителей в буквальном смысле плакать и страдать, о чем они сообщили нам (и авторам фильма) на форуме Кино-Театр.Ру.
«Верните Раю» — так можно описать реакцию большинства зрителей, отреагировавших на то, что героиня Марины Доможировой в финальной серии получила смертельное ранение. Мы знаем, что зрительская любовь способна сотворить чудо, например, сценаристам проекта пришлось «оживить» персонажа Екатерины Волковой Ольгу Арефьеву, которая в конце третьего сезона попала в ДТП вместе со своим возлюбленным. Смерть любимой героини испортила тогда впечатление от проекта очень многим. Да и Гоша Куценко выступил с призывом вернуть Арефьеву, и авторы дрогнули. История с Доможировой повторилась лишь отчасти. Получившую пулю в сердце Раю кровожадные сценаристы реанимировать не стали — вместо этого они придумали сестру-близнеца Раи, Катю.
Мы прочитали все отзывы форумчан к 4-ому и 5-ому сезонам, чтобы разобраться в сложных чувствах и понять, что желала аудитория от нового сезона и оправдываются ли сейчас эти ожидания. Публикуем самые интересные комментарии.
4 сезон, 2021 год
Вероника Олеговна
: Очень ждала продолжение сериала. Продолжение вышло, лучше его не было. Герой Кулыгин — всем помогает, а в итоге у него умирает жена. По последней серии понятно, что будет продолжение. Нельзя было придумать, что Раю просто ранили и всё? Очень жаль, что такая концовка 4 сезона.
Татьяна Крыжановская
: Интересно, на какую аудиторию рассчитывали авторы этого сериал? По-моему, его смотрят в основном женщины и пенсионеры. И по мнению авторов сериала, у нас такая весёлая жизнь, что мы просто мечтаем обрыдаться у телевизора. Нет. Мы хотим отдохнуть и поднять настроение. Нам надо немного переживаний и счастливый конец.
Ульяна Ивченко (Харьков)
: Добрый вечер, верните пожалуйста Раю. Не тот будет потом сериал, очень плакала, когда Рая умерла.
Светамузыка (Краснознаменск)
: Плакала горько и успокоительное пила. Прекрасно понимаю, что именно на такой эффект рассчитывали создатели сериала. Актриса, сыгравшая Раечку, просто умница, так последнюю сцену сыграла сильно, натурально, что трудно было не пустить слезу. Сериал очень хороший, добрый. Подбор актёров замечательный.
Баушка
: Оказывается, я не одна вчера рыдала. Как же натурально сыграла актриса «уход в мир иной»! Жаль, если Раечку не вернут. Такая у них добропорядочная семья, мама — чудная женщина, сынок — лапочка, а уж Кулыгин — вообще слов нет.
Николай 03 (Улан-Удэ)
: Хоть и не нравилась Рая, но финал разорвал душу. Давно такого не было, чтобы от фильма пробило на слёзы. Актёрская игра на высоте, не было ощущения, что это кино. Настолько натурально переданы трагичность и ощущение смерти, казалось, что сам там находишься и теряешь близкого человека. От Костиного крика мороз по коже...
Вятич Андрей
: Сериал многих тронут за живое. Слава богу, мы еще не разучились сопереживать. Большое спасибо всем, кто работал над сериалом. Отличная работа.
Виталий Георгиевич (Москва)
: Ну слов нет! У меня мама старенькая, ей 75! Сидит рыдает! Реально, скорую на нервный срыв вызывать придётся. Ну нельзя так с народом. И так жизнь не радует, а тут...
Татьяна Михальцова
: Сценаристы, миленькие, пожалуйста, не оставляйте таким финал, ведь герои вашего фильма вошли практически в каждый дом. Переживаем за них всей семьёй, как за родных. Рая никак не должна умереть, ведь у них с Костей маленький ребёнок, а мама.., что с ней будет? Кино замечательное, спасибо, только прошу не будьте на столько жестокосердными - верните нам Раю.
Porutchyk (Магадан - Великий Новгород)
: Я взрослый человек, много лет служил. Но мы с женой чуть не рыдали сейчас на кухне перед телевизором! Ну что же вы так-то! Взяли, кровиночку подстанции, Раечку, убили, сценаристы! Ну что вы творите?! Зачем так жестоко вы поступаете с нами, телезрителями?!
Татьяна Крыжановская
: Я не хочу рыдать у телевизора. Жизнь у нас и так не сладкая: безработица, низкие зарплаты, маленькие пенсии, плохая медицина. Больниц не хватает. Давайте хоть у телевизора сделаем вид, что у нас всё хорошо. Кино должно выводить из депрессии, а не вгонять в неё. Стала смотреть сериал только потому, что увидела рекламу, в которой оживили Арефьеву. Если Раю оживлять не собираются, то больше смотреть не буду. Зачем мне этот стресс?
Лора Серова
: Мне нравится, как снято. Много очень живых моментов-украшений интонационных, на игре слов. Здесь для меня лично тот случай, когда не «о чем», а «как». Герои естественные. И все эпизодники хороши. Это означает, что режиссёр Богдан Дробязко
знает своё дело. Атмосфера есть. За это готова простить многие огрехи сюжета. Не буду о том, что в сценарии много сказочного, все-таки это фильм. Сцена гибели Раи, конечно, недостоверна... Вряд ли умирающая может так красиво беседы проникновенные вести. И поведение Кулыгина при этом всём странное тоже. Ну, да Бог с этим. Хочу пятый сезон, потому что режиссёр, актёры, и много по-настоящему живого на экране. Спасибо всем, кто участвовал.
Анонимка
: Финальная сцена уж очень неправдоподобная (всеобщие обнимашки). Актеры вообще не знали, как показать сожаление. Куценко трагедию вообще нельзя играть, только комедию… Ощущение, что сценарии пишут для аудитории рыбок гуппи такие же рыбки.
Lira56 (Москва)
: В целом, все пары смотрятся гармонично. Только вот смущают сцены пожилого интима с валяющимися по кроватям неуклюжими тюленями. Смотреть на это как-то неловко. Как однажды написали на этом сайте про другой сериал, «как будто за родителями подглядываешь». Господа режиссёры, обновите свой арсенал киноприёмов! Надеюсь на успех пятого сезона.
Виолетта Романова (Ярославль)
: Может лучше 5 сезон вообще не смотреть? Вдруг там в последней серии случиться трагедия еще хуже? Аж страшно заранее...
Михаил Суханов
: Офигенный финал сезона. Все бросают, умершую в коридоре, Раю и выходят на улицу обниматься.
Финка
: Ощущение, что Куценко тяготится этой работой. Как-то текст произносит на автомате, не меняя выражение лица. Жаль.
Vira
: Я женщина на пенсии, смотрела сериал на перемотке, примерно с 12 серии вообще забросила. Бесит Лера (актриса Ксения Мон Сор
— прим.ред), Рая бесила с первого сезона, про Куценко правильно написали — заводная игрушка.
Ярина
: Фильму поставила плюс. По настрою похож на старые советские фильмы. Утверждаются, поощряются духовные человеческие ценности. Честь, совесть, верность. И снято не морализовано, а душевно: через быт, общение, взаимодействие персонажей. Смотреть очень интересно. И это, конечно, не мыловарня, хотя элементы присутствуют — выход из длительной комы без последствий, порядочные бандиты, много святочных историй с обязательным счастливым концом. Раздражает актриса, играющая Леру. Тут неудачный кастинг... Пусть Леру отправят на курсы повышения квалификации, и мы про неё забудем. Жду продолжения.
Lira56 (Москва)
: Интересный сериал, безусловно. Развлекает народ и отвлекает от насущных проблем. В предыдущих сериях всех раздражала Рая. Теперь все её дружно полюбили, скорбят о её уходе... И накинулись на бедную Леру... История повторяется? А сценаристы хихикают...
Вятич Андрей
: Не трогайте Леру!
Кузя Петрова
: Верните Раю или я прыгаю! Такой душевный сериал, и так жизнь не сахар, еще и Раю убили сволочи! Как кирпичом по башке! Верните Раю в новом сезоне, все будут только рады!
Я - Ирина (Екатеринбург)
: На 100 % уверена, что именно так и будет в 5 сезоне. Оживят Раю, в истории медицины такие случаи были.
Samantha Sommers
: Мне почему-то именно так и кажется, что, по закону жанра данного сериала, будет именно 29-ая минута, о которой Павел Рыков не зря упомянул в этой же серии, и Раю оживят в «Склифе», и доставит её туда бригада 70-ой подстанции, потому что у них окажется более совершенное реанимационное оборудование в реанимобиле, и за счёт этого объединение двух подстанций в будущем сезоне пройдёт более гладко, с меньшим количеством напряжённостей между персоналом. Не удивлюсь, если на какой-то момент произойдёт слияние двух сериалов, и оперировать Раю будет Брагин (в исполнении Макса Аверина
) из сериала «Склифосовский
»).
Нонна 2 (Запорожье)
: Уже который сериал последними сериями разочаровывает, пожалуйста, ребята, не обделайтесь на пятом))) Все равно жду продолжение, они ж уже как родные мне, хоть и фантастические персонажи и все таки).
5 сезон
MarinaG86
: Классный сериал! Отличная игра актеров! История с сестрой близняшкой Раи имеет место быть. Режиссеры молодцы, придумали как вернуть актрису Марину Доможирову в сериал, чтобы это было логично, а не шаблонным воскрешением из мертвых.
Финка
: Очень рада продолжению сериала, смотрю с удовольствием. Только не возвращение Раи, не надо! Что касается сестры-близнеца, то не странно ли: несколько сезонов мать Раи живет и заботится об одной дочери и ни словом не обмолвилась о второй? Совершенная глупость в духе Болливуда-воскрешение заведующей, так теперь еще и это?
Красноармеец
: Начал смотреть этот сериал вдохновившись «Доктором Хаусом
», первый и второй сезоны зашли на ура, а сейчас всё-таки некоторые моменты начинаю перематывать. В первых двух сезонах был баланс между работой медиков и их личной жизнью, а теперь, по-моему, перекос в личную жизнь. Но как по мне: убрали Раю — так убрали, и не надо было «её» возвращать. Не хочется, что бы сериал превращался в Санта-Барбару.
MarinaG86
: В прошлые сезоны было много негативных отзывов про Раю. Писали, чтобы ее убрали, а то сериал не возможно смотреть. Ее и убрали. Теперь бунт подняли, что бы ее вернули. Вот ее и вернули. Опять не так. Всем не угодишь.
Vladislav [XzedX] (Москва)
: Любят у нас в сериалах сначала «убить», а после... После происходят неведомые чудеса воскрешения, в стиле индийского кино. Но в целом сезон (первые увиденные серии) неплохой. Вновь спасения людей старой доброй командой во главе с их врачами и фельдшерами… А что касается дальнейшего просмотра, то естественно я смотрю дальше, хоть и нет Раи, но команда-то есть. «Скорая» как мне с первого сезона понравилась и зацепила, так и продолжение посмотрю с удовольствием и тем же интересом! И буду ждать/смотреть новую часть, и в ней так же наблюдать за историями/изменениями в личной жизни врачей скорой, и конечно, за их профессиональной сферой, в которой они очень все к месту! Мне все очень нравятся, но Доктор Юрич — вообще топ! И в «Спецбате
» он мне один только и понравился.
Porutchyk (Магадан - Великий Новгород)
: Я очень рад новому сезону «Скорой Помощи»! Неожиданно так всегда. И прошёл ещё один год. Или не ждали, что называется :))) В целом этот сериал как праздник, который неожиданно врывается в дом. Спасибо большое всей съёмочной группе за это и низкий поклон! И по секрету скажу: я порой жалею, что не пошёл в своё время учиться на медицинского врача. Вот уж у кого востребованность есть до глубокой зрелости, хоть до 90 лет, лишь бы здоровье не подводило. Браво! Браво! Браво!
Lora Moiseeva
: А вообще хочу добавить, на экранах засилие всевозможных "кино", и все о предательстве между друзьями, коллегами, о раздорах в семьях, всевозможных подставах. И вот свежий глоток воздуха — сериал о дружбе, взаимовыручке, преданности друзьям и профессии. Спасибо постановщикам за надежду — может быть, наконец-то наступит такое золотое время, когда такие неоценимые человеческие качества, проводимые в фильме красной нитью, прочно войдут в жизнь нашего общества. Спасибо и удачи!
Вечная теплота (Москва)
: В фильме, конечно же, очень много сказочных моментов присутствует. Здесь в одном сериале собрали в кучу все, так сказать, для привлечения интереса, аудитории. Но в целом кино получилось очень добрым и интересным. Мне понравилось, то что в фильме много дружбы, любви и понимания. А коллектив тебе как семья... Я сама работаю фельдшером скорой помощи. В нашем коллективе всё наоборот.))) Кто-то здесь написал, что в этом сезоне очень много смертей. Но в реальности СМП сталкивается с огромным количеством горя и смерти, поэтому у большинства и вырабатывается не то что бы чувство равнодушия, скорее отношение к этому, как просто к своей работе...
Марина Данилина
: Я видела вот такую Скорую помощь, когда приезжала к маме на работу. В 80-е годы прошлого века. Это тоже была очень хорошо сработавшаяся команда. Отношения были дружеские. Врачи высококлассные. Спасибо создателям фильма за моё хорошее воспоминание. Даже иногда забываешь, что это актёры. Хотя, конечно, к сожалению, сейчас в нашем кино всё зависит от продюсеров. И ещё вопрос, как сценаристы напишут.. А ещё, повстречав некоторых нынешних докторов, особенно хочется быть здоровым.
Смотрите сериал «Скорая помощь 5» на НТВ
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