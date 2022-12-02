«Уэнсдэй»: Хогвартс Тима Бертона — с оборотнями, вампирами и Аддамсами

«Уэнсдэй» — вышедший на Netflix в конце ноября 8-серийный проект Альфреда Гофа и Майлза Миллара (создателей, помимо всего прочего, «Тайн Смолвиля») — за неделю показов стал настоящим хитом платформы. Высокие рейтинги обеспечили и Аддамсы в качестве главных персонажей – семейка очаровательных фриков, созданных еще в 30-е годы художником Чарльзом Аддамсом и получивших особую популярность в кино в начале 90-х, и Тим Бертон в авторах – он выступил и одним из продюсеров сериала, и режиссером 4 эпизодов — и, конечно, весьма привлекательный детективный сюжет вкупе с подростковой драмой и историей взросления в обертке готической гламурной сказки.
15-летнюю Уэнсдэй Аддамс (Дженна Ортега
) выгоняют из очередной школы, после того как она, в качестве мести за младшего брата — как известно, издеваться над Пагсли можно только ей самой — натравила на школьных задир стаю пираний. Отчаявшиеся родители Мортиша (Кэтрин Зета-Джонс
) и Гомес (Луис Гусман
) везут ее в академию Невермор — заведение для тех, кому нет места в мире нормисов (обычных людей). Аддамсы, отличающиеся нестандартными взглядами на жизнь, и сами учились в этой школе, с нежностью вспоминают, как в этих стенах зародилась их неугасающая по сей день страстная любовь, и надеются, что дочь найдет тут своих. И успокоится. Однако, сделать это среди оборотней, вампиров, сирен и прочих фантастических тварей в человеческом обличие оказывается не так-то просто. Мешает обаятельный снобизм героини, приправленный сарказмом и неизменным черным юмором, и подростковый возраст со всеми вытекающими в виде неловкой дружбы и заставляющей вдруг смущаться влюбленности. Но на помощь приходит леденящая кровь история прошлого Невермора и происходящие уже в настоящем в округе жестокие убийства. Уэйнсдэй не может не взяться за разгадку всего и сразу, тем более что замешаны оказываются и ее новые приятели, и ее родители, и учителя.
Поклонники «Ривердейла
» и прочих «Милых обманщиц
» будут в восторге от атмосферы школы, которая — целый мир, живущий по своим правилам и управляемый подростками, самоотверженно бунтующими против взрослых. Но и те, кто вырос на «Гарри Поттере
» и по сей день верен ему, окажутся приятно удивлены, ведь Невермор — этакий Хогвартс, волшебное место, которого побаиваются местные маглы — нормисы, где у каждого есть свои способности, но и свои слабости, страхи. Парень-горгона, превративший в камень сам себя, девочка-оборотень, которая все никак не научится превращаться в волчицу, русалка, чья мамаша застряла в секте и тянет ее за собой, и еще множество в разной степени могущественных, неуправляемых и в то же время трогательных и сентиментальных молодых людей. Все та же метафора взросления, поиска и принятия себя, обретения близких и единения перед лицом общей угрозы. В общем, параллелей немало, как, впрочем, и с любым кино о подростках.
В «Уэнсдэй», правда, все это ощутимо, но при этом ненавязчиво приправлено повесточкой. Аддамсы уже не те — впрочем, история семейки с момента ее создания претерпевала и не такие изменения, постепенно превращаясь из едкой сатиры на идеальные американские семьи в вычурную черную комедию. А теперь процесс как будто бы пошел в обратную сторону, и сатирического стало чуть больше. Но, как бы то ни было, надо отдать должное авторам сериала, постаравшимся максимально бережно отнестись к любимым образам: от пары Мортиши и Гомеса до их обязательных спутников — молчаливого дворецкого Ларча с лицом Чудовища Франкенштейна до Вещи, в прямом смысле правой руки Аддамсов, ловко бегающей на пальцах и эмоционально выражающейся на языке жестов. Ближе к финалу объявляется дядя Фестер (Фред Армисен
), а Кристина Риччи
, игравшая Уэнсдэй в фильмах Барри Зонненфельда
91-го и 93-го годов, здесь становится одной из преподавательниц Невермора — очаровательный оммаж. И далеко не единственный — в сериале полно кивков и подмигиваний и классике жанра, и поп-культуре в целом.
Что до новой Уэнсдэй, то Дженна Ортега — безусловная жемчужина проекта, сохраняющая и оживляющая канон. Ни единой улыбки, аристократическая бледность и исключительно черный цвет стильных, с оттенком ретро, нарядов автоматически делают ее идеальным персонажем вселенной Тима Бертона, пусть и не он придумал образ. Вместе с тем в этот раз Уэнсдэй впервые больше, чем готическая принцесса с садистскими наклонностями. Не то, чтобы все оказывается маской — напротив, натура она по-прежнему очень цельная и Аддамс до кончиков ногтей. Но авторы сериала фокусируют внимание и на периоде ее взросления, и на непростых отношениях с матерью, делая персонажа более объемным, сложным, глубоким, но в то же время понятным. Отстраненность оборачивается любопытством, неприветливость — преданностью, которой, впрочем, еще придется поучиться, порой даже ценой чьих-то жизней.
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