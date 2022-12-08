Правда и вымысел в корейских сериалах

Волна корейских сериалов наконец-то захлестнула мир. Дорамы (или кей-драмы) являются неотъемлемой частью корейской культуры и сыграли большую роль в ее глобализации. Местами они приторно романтичные, иногда – безумные по сюжету, но часто – очень реалистичные и хорошо отражают проблемы и особенности корейского общества. Вместе с «Кинеко», телеканалом азиатских сериалов, рассказываем, где правда, а где вымысел в корейских дорамах, и объясняем, как обстоят дела на самом деле.
1. Неравенство
фото: Паразиты
Одна из распространенных проблем корейского общества, точно показанная в дорамах, – сильнейший разрыв между бедными и богатыми. Если раньше главным маркером благосостояния было происхождение, то теперь при знакомстве оценивают уровень образования, владение как минимум двумя иностранными языками, манеры и поведение. Обучение в другой стране также ценится очень высоко. Все это невозможно без высокого уровня доходов.
В 1997 году в Корее провели ряд неолиберальных экономических реформ, из-за которых усилилось социальное неравенство. Работу стало найти сложнее, качество труда снизилось, многие группы населения оказались уязвимы. Разница между доходами крупных компаний и малого бизнеса оказалась значительной.
Сюжеты многих дорам построены вокруг отношений богатого юноши, влюбленного в бедную девушку, – например, «Цветочки после ягодок» или «Наследники». Сериал «Прорвемся» устроен иначе: тут сразу четыре героя, которые изо всех сил стремятся заполучить высокооплачиваемую работу. Они не имеют образования и принадлежат к группе непостоянных рабочих: у них нет гарантии постоянного заработка и стабильности, но, кроме этого, они постоянно сталкиваются с дискриминацией в корейском обществе. Из фильма «Паразиты», который получил «Оскар» в 2020 году, в дораму «Прорвемся» перекочевала не только идея об отсутствии адекватных социальных лифтов, но также и актерский состав в лице Чхве У Щика и Пак Со Джуна.
фото: Особо важная персона
Еще одной отличительной чертой корейского общества, хорошо показанной в дораме «Особо важная персона», является одержимость брендами. В Сеуле это особенно хорошо заметно – мужчинам важно, на каких машинах они ездят, а женщинам – сумки какого бренда они покупают. Сюжет «Особо важной персоны» строится вокруг истории женатой пары, которая работает в торговом центре и имеет дело с вип-клиентами. Дорогие покупки, замашки обеспеченных посетителей, красивые вещи – в этой дораме любовь к брендам и высокий доход идут с друг другом об руку. Смотрите сериал «Особо важная персона» на «Кинеко» с 9 декабря в 18:55.
2. Коррупция
фото: Шепот
Большинство дорам пытаются затронуть проблемы, с которыми сталкивается корейское общество, и коррупция – одна из них. Хотя уровень коррупции в Южной Корее не такой высокий, отдельные случаи преступлений бывают в самых крупных компаниях. Например, в прошлом году главного наследника Samsung осудили на два с половиной года за подкуп властей и незаконное укрепление своей позиции в конгломерате, однако вскоре он вышел из-под стражи, так как его значение для экономики страны оценили особенно высоко.
Обида на привилегированное общество и коррупция связаны между собой, часто упоминаются в СМИ и хорошо показаны в дорамах «Психометрик» и «Шепот». В «Шепоте» женщина-детектив и судья раскрывают коррупцию в самой большой юридической фирме страны и обличают злоупотребление властью. Одна из удивительных особенностей Южной Кореи в том, что коррумпированные политики иногда действительно попадают в тюрьму.
3. Феминизм
фото: Коснуться твоего сердца
В дорамах часто встречается образ прогрессивной и независимой женщины, которая идет против системы и борется с предрассудками. Например, в дораме «Любовь в большом городе» главная героиня – активистка и защитница окружающей среды – продает свою старую одежду, жертвует выручку на благотворительность и устраивает протесты против сноса общественного парка. Она отказывается от «нормальной работы», потому что ценит свое время и не беспокоится о том, что подумают о ней другие люди.
Пожалуй, особенность феминизма, который показан в дорамах, заключается в том, что женщины могут выбирать традиционно феминные атрибуты, но при этом оставаться сильными и независимыми. Героине кей-драмы «Коснуться твоего сердца» нравятся розовый цвет и букеты, но она не боится говорить о том, чего хочет и добивается этого благодаря своей смелости, решительности и добродушию. Похожие примеры можно встретить в дорамах «Винченцо», «Хилер» и «Поиск: WWW».
фото: Большая проблема
В действительности молодое поколение девушек все же идет против традиционных норм и стереотипов. В начале этого года многие кореянки присоединились к протестам в Сеуле против бьюти-стандартов и образов, транслируемых в массовой культуре. По мнению женщин старшего поколения, презентабельный внешний вид является знаком уважения к окружающим, а вот молодые кореянки не хотят жить для других и все чаще выбирают комфорт и личные потребности. Другой причиной, почему женщины находились и во многом до сих пор находятся в подчиненном положении, считают экономическое устройство страны. И хотя в целом ситуация улучшается, к 2021 году разрыв в зарплатах мужчин и женщин составил 33%.
Рабочие отношения мужчины и женщины хорошо показаны в дораме «Большая проблема», где из-за одного злосчастного снимка фотограф Хан Сок-чу теряет не только работу в престижной газете, но и семью. Ему на помощь приходит широко известная в определенных кругах редакторша, которая берет его в свою команду папарацци. Смотрите «Большую проблему» на «Кинеко» с 8 декабря в 21:15.
4. Забота о старших
фото: Элис
В корейских дорамах часто показывают, как молодые люди заботятся о пожилых, что тоже можно считать пережитком прошлого, хотя скорее это здоровая базовая привычка. В корейской культуре действительно принято помогать старшим – например, перевести через дорогу или уступить место в общественном транспорте. Уважать старших учат, основываясь на конфуцианских традициях, – причем не только по возрасту или семейному положению – также это распространяется и на должностной статус на работе. В Корее существуют и другие негласные правила в общении со старшими: например, использовать две руки при рукопожатии или приеме какой-либо вещи в дар. Также следует отворачиваться, если хотите выпить алкоголь, и ждать, пока трапезу начнет старший за столом. Поэтому в дораме «Элис» главный герой делает все для того, что расследовать убийство своей матери. Он становится детективом и, расследуя серию загадочных случаев, узнает о существовании машины времени. За пределами привычных физических координат герой ищет ответы на свои вопросы и попытаться защитить близких ему людей.
5. Беззаботные школьные годы
фото: Мой странный герой
Школьники и студенты в корейских дорамах часто кажутся беззаботными, но в реальности оказывается, что многие из них одержимы учебой и сдачей экзаменов. Конечно, как и в любом обществе, есть исключения из правила. Однако в Корее старшеклассники испытывают огромное давление, потому что система образования работает так, что от экзаменов зависит их последующая жизнь и работа.
Во всем мире и в Корее в том числе сохраняется тенденция «отложенного брака», когда молодое поколение выбирает пожить для себя и сконцентрироваться на личных целях. Женщины в первую очередь стремятся стать финансово независимыми, а не найти подходящего партнера. В последние годы в Южной Корее наблюдался самый низкий уровень рождаемости в мире, причины которого – финансовая нестабильность и работа на износ. Однако девушки все еще мечтают влюбиться, и поэтому мелодраматические дорамы сохраняют свою популярность. Например, сериал «Мой странный герой» рассказывает историю первой любви старшеклассника, несправедливо обвиненного в жестоком поступке и исключенного из школы, но вынужденного вернуться обратно ради того, чтобы отомстить противнику.
фото: Особо важная персона
Погрузиться в мир южнокорейских дорам вы можете вместе с телеканалом «Кинеко», например, начав с премьеры «Большая проблема», в которой из-за одного злосчастного снимка фотограф теряет не только работу, но и семью, или «Особо важная персона», где разворачивается история женатой пары, работающей с вип-клиентами.
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