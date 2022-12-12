«Казанова в России. Тайная миссия»: Антипатия Мануччи

На Первом канале начинается показ авантюрного детектива «Казанова в России. Тайная миссия» – практически водевиля с разной степенью известности артистами, пытающимися играть исторических персонажей. За режиссуру и отчасти сценарий этого произведения отвечали братья Чижиковы, когда-то дебютировавшие на «Кинотавре» с симпатичной, хоть и не самой выдающейся комедией «Парень с нашего кладбища». Пожалуй, на ней и стоило бы остановиться, а не заниматься сериальными байками из склепа образа XVIII века.
В 1762 году за час до вхождения на престол будущая императрица Екатерина II (Марьяна Спивак
) под давлением графа Воронцова (Валерий Кухарешин
) подписывает секретный документ о том, что будет готова уступить престол своему сыну Павлу при достижении им совершеннолетия. Спустя два года эта бумага оказывается похищена, а значит теперь на императрицу, уже, вроде как, успешно возглавляющую страну, есть компромат, которым хотят воспользоваться примерно все. Особенно иноагенты и особенно итальянские.
Венецианский сенатор Матео Брагадин (Вениамин Смехов
) отправляет на поиски документа своего протеже Джакомо Казанову (сербский актер Иван Босильчич
), который как раз попал в неприятную историю – соблазнил сестер шпиона Джованни Мануччи (Артем Ткаченко
), и теперь ему уготована чуть ли не смертная казнь. Но Брагадин спасает любовника, легенды о котором ходят уже далеко за пределами Италии, и ссылает «отдыхать в Россию». Ватикан во главе с Папой Римским Климентом XIII (Валерий Баринов
) подозревает масонский заговор и тоже не дремлет: уже по стопам Казановы отправляет за компроматом императорского масштаба как раз того самого Мануччи – личная месть в данном случае должна стать весомым аргументом. Так и начинаются невероятные приключения этих итальянцев в России.
Сериал братьев Чижиковых и впрямь будто бы объединяет в себе все штампы псевдоиностранных комедий положений и костюмированных сериалов, отчаянно стремится к советским «Трем мушкетерам
», где зрителям не мешало то, что французов играли советские артисты, но дрейфует на уровне низкопробного водевиля – жаль, что без песен, которые бы существенно повысили градус кринжа этого и без того маловыносимого зрелища. Хотя за музыкальную составляющую здесь отвечает певец-кастрат в смешном исполнении Дмитрия Лысенкова
– его герой, кстати, одно из главных звеньев насыщенной итальянской шпионской сети в Российской империи. Еще одна яркая творческая партия у артиста Антона Филипенко
, исполняющего роль первого русского оперного и балетного антерпренера Джованни Локателли. Совпадение ли, что большинство придворных иностранцев в сериале выглядят так, будто бы сошли с ролика запрещенной теперь для всех ЛГБТ-пропаганды?
Впрочем только на этом комедийная составляющая сериала не заканчивается. Своя линия авантюрного лицедейства отведена Артему Ткаченко – кажется, единственному артисту, считавшему в сценарии «Казановы в России» горькую имперскую иронию и атмосферу предновогоднего капустника. Он с упоением отыгрывает и месть, и любовь, прикрывшись теплыми мехами – даром, что на российском дворе лето. Но и в это время года коренному итальянцу в средней полосе зябко. Зима – особенно в России – всегда близко.
К тому же нравы здесь царят довольно консервативные – крестьяне вон даже не могут принять картошку, противятся ей похлеще, чем иноагентам, и даже подменяют коноплей: мол, перепутали семена. Смешно, не правда ли? На потеху публике и обязательные для сериала про Казанову эротические «шутки», которые вызывают нет, не итальянский, а испанский стыд. Вот начальник графа Потемкина отправляет его служить к Екатерине Великой и случайно показывает срисованные с кувшинов позы из Камасутры, а вот уже сам Джакомо Казанова начинает оголяться перед дворовой девкой – вовсе не для того, о чем тут, видимо, должны подумать зрители, а просто, чтобы отправить одежду в стирку. Из таких нелепых сцен и состоит весь сериал, где, кажется, по чистой случайности оказались в том числе и неплохие актеры, многие из которых, видимо, рассчитывали на небанальный, пусть и не без юмора исторический проект, а в итоге оказались в костюмированной опереттке про времена и нравы мифической России – даже не из нынешних учебников истории, а в лучшем случае из сериала «Гардемарины, вперед!
».
«Казанова в России. Тайная миссия» на Первом канале с 12 декабря.
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