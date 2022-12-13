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«Вампиры средней полосы-2»: Спокойно жить не получится

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13 декабря 2022

В онлайн-кинотеатре START начинается показ второго сезона «Вампиров средней полосы» – пожалуй, самого популярного сериала прошлого года, вернувшего зрителям семейные ценности и открывшего неизведанный Смоленск, где обитают кровные родственники под руководством Святослава Вернидубовича — или попросту деда Славы в блестящем исполнении Юрия Стоянова. Второй сезон не сбавляет оборотов и вновь зиждется на традициях, хотя в семье «Вампиров средней полосы» и произошли свойственные непростому времени изменения.

«Вампиры средней полосы-2»: Спокойно жить не получится

Первый сезон, придуманный шоураннером Алексеем Акимовым, когда-то плотно работавшим над хитом «Сваты», оказался своего рода феноменом российского сериального пространства. Взяв за основу хулиганское мокьюментари «Реальные упыри» Тайки Вайтити и Джемейна Клемента, «Вампиры средней полосы» к удивлению обрели какую-то самобытность, согрев «скрепный» набор с популяризацией семьи, любви, верности и, как ни странно, родины. «Вампиры средней полосы» были своего рода признанием в любви близким душам и такому простому, не растиражированному в кино Смоленску — той самой средней полосе, где и есть настоящая жизнь. До поры до времени — тихая, размеренная и спокойная.

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В финале первого сезона отъезд Аннушки из Смоленска по степени катарсичности оказывался едва ли не сильнее заключительного судилища, когда опасность в лице Клима (Александр Устюгов) нависла над семейством Святослава Вернидубовича. Прощание с «городом, знакомым до слез», особенно в исполнении Екатерины Кузнецовой, покинувшей и «Вампиров средней полосы», и Россию, теперь выглядит особенно горько, а в какой-то степени даже пророчески. За год с небольшим, прошедший с выхода первого сезона, многие связи оборвались.

«Вампиры средней полосы-2»: Спокойно жить не получится

Технически Аннушку заменили типажно вполне похожей актрисой Анастасией Стежко, однако ее образ получился более холодным. Что ж, и это, наверное, можно списать на трагические события, обрушившиеся на семью деда Славы. Главная потеря, конечно, Женек, которого играл Глеб Калюжный. Отчасти первая серия нового сезона и посвящена этой невосполнимой утрате: Вернидубыч, что уж, немного сдал и перенаправил познавательное многословие на случайные экскурсионные группы. Еще он верит, что Женек переродился – в кустик лебеды, который дед Слава бережно забирает домой. Беременная Ольга Анваровна (Ольга Медынич) сидит в темнице и собирает пазл с «Криком» Эдварда Мунка. Периодически ее навещают все тот же по-строгому собранный Жан (Артем Ткаченко) и новый хранитель Константин Сергеевич (Дмитрий Лысенков), упивающийся властью в вампирском мире, но совершенно не способный противостоять человеческому (точнее — чиновничьему) начальству. Зато с его предшественницей (и матерью) Ириной Витальевной (Татьяна Догилева), которая теперь лежит в больнице, дед Слава, кажется, нашел общий язык. Хотя, конечно, недаром герой Стоянова в финале первого сезона прорицает: «Видать, спокойно жить не получится».

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Создатели «Вампиров средней полосы» верны многожанровости с сюжетообразующей ролью детективной линии — Смоленск снова накрывает загадочное происшествие. Неподалеку от города находят труп с оторванной головой. И вот уже новый герой – следователь Усачев (Андрей Соколов), собирающийся на пенсию, – понимает, что в этом деле что-то нечисто. На подмогу он призывает Ивана Жалинского (в первом сезоне – Михаил Гаврилов-Третьяков), который в поездке с той самой злосчастной головой попадает в аварию, подстроенную – вот уж сюрприз — злыми силами (на этот раз — в исполнении Лукерьи Ильяшенко). Продолжавшая, как выясняется, отношения с Жалинским Аннушка берется за собственное расследование — и выходит на неразговаривающую девочку Милу (Ева Смирнова). Приведя девочку домой, она надеется, что семейное тепло все-таки растопит лед в сердце малышки, заглушив ее испуганный внутренний крик. Ну а еще Мила, очевидно, станет новой опорой для Святослава Вернидубовича – не все же ему скорбеть в разговорах с понурой лебедой.

«Вампиры средней полосы-2»: Спокойно жить не получится

Вторые «Вампиры средней полосы» созданы по образу и подобию оригинала, и даже смена режиссера – вместо Антона Маслова теперь бывший оператор и постановщик одиозных «Двух холмов» Дмитрий Грибанов – не выбила сериал из колеи. Детективная интрига создана, а семья снова сплотилась в Смоленске, из которого, правда, теперь без разрешения хранителя выезжать не велено. Но главный вопрос второго сезона – получится ли до конца сохранить в «Вампирах» ту удивительную и впрямь неповторимо теплую атмосферу. Особенно сейчас — во времена абсолютной разрозненности.

«Вампиры средней полосы-2» в онлайн-кинотеатре START с 13 декабря.


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